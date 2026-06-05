Бдение за загиналите на Петрохан и Околчица пред Съдебната палата

Бдение за загиналите на Петрохан и Околчица ще има днес от 19 часа пред Съдебната палата в София.

Организацията започна в социалните мрежи и бе подкрепена от близките на загиналите. Очаква се на бдението да бъдат майката на Николай Златков Ралица Асенова, майката на Иво Калушев проф. Стела Майсторова и сестрата на Ивайло Иванов - Ивей Мира.

Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев загинаха в хижа Петрохан на 1 февруари. На 8 февруари в кемпера им край Околчица бяха открити телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Веднага бе обявено, че тримата на Петрохан са убити от Иво Калушев. После обаче се оказа, че по времето на смъртта им той е бил на Околчица. Тогава прокуратурата смени версията и заговори, че хората на Петрохан са се самоубили, а Калушев е убил спътниците си в кемпера и след това се е самоубил.

Докато се лансираше тази версия обаче излезе съдебната експертиза, според която Калушев, Ники и Сашо са били живи в продължение на 6 дни и са загинали чак на 7 февруари.

Прокуратурата продължава да отказва достъп на близките до по-голямата част от материалите по разследването.

Бдението ще бъде стриймвано през фейсбук профила на Ралица Асенова.