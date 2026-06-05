Бдение за загиналите на Петрохан и Околчица пред Съдебната палата

Бдение за загиналите на Петрохан и Околчица ще има днес от 19 часа пред Съдебната палата в София.
Организацията започна в социалните мрежи и бе подкрепена от близките на загиналите. Очаква се на бдението да бъдат майката на Николай Златков Ралица Асенова, майката на Иво Калушев проф. Стела Майсторова и сестрата на Ивайло Иванов - Ивей Мира.
Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев загинаха в хижа Петрохан на 1 февруари. На 8 февруари в кемпера им край Околчица бяха открити телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.
Веднага бе обявено, че тримата на Петрохан са убити от Иво Калушев. После обаче се оказа, че по времето на смъртта им той е бил на Околчица. Тогава прокуратурата смени версията и заговори, че хората на Петрохан са се самоубили, а Калушев е убил спътниците си в кемпера и след това се е самоубил.
Докато се лансираше тази версия обаче излезе съдебната експертиза, според която Калушев, Ники и Сашо са били живи в продължение на 6 дни и са загинали чак на 7 февруари.
Прокуратурата продължава да отказва достъп на близките до по-голямата част от материалите по разследването.
Бдението ще бъде стриймвано през фейсбук профила на Ралица Асенова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #8, #18, #26, #30
09:59 05.06.2026
2 Сила
Ясно е какво се случи , да случаят е прецедент за България но в световен мащаб е пълно с подобни примери ....
10:01 05.06.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
4.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА
10:01 05.06.2026
4 име
Коментиран от #29
10:03 05.06.2026
5 ЧОЧО
10:03 05.06.2026
6 Убитият - убит, самоубитият - самоубит
Коментиран от #7
10:04 05.06.2026
7 Сила
До коментар #6 от "Убитият - убит, самоубитият - самоубит":Богиня ще да е ....Кали 🧟
10:08 05.06.2026
8 Лошо няма
До коментар #1 от "име":Кметът ще присъства ли, нали е дарил пари?
10:11 05.06.2026
9 лама Иво
10:11 05.06.2026
10 Болни хора
10:12 05.06.2026
11 Абе
10:13 05.06.2026
12 Тц, тц, тц!
10:20 05.06.2026
13 Това е
10:20 05.06.2026
14 Тити на Кака
Същите, с които киснехте пред Съдебната в защита на бореца срещу корупцията Коцев.
10:22 05.06.2026
15 кмета на гинци всичко разкри
10:24 05.06.2026
16 1234
Мотивът да се откажат от момиченцето и до го върнат? Спонсори очевадно са имали!!!
Някоя партньорска служба да не би да им е била по петите и със смърта си да прикриват по-сериозен педофилски скандал...
10:25 05.06.2026
17 Това НЕ СА ЗАГИНАЛИ ХОРА
Жълтопаветният планктон си измисля клевети, които налага на своите болни фенове.
Същата работа с украинския мафиот Олег Невзоров, който има снимки с посланичката
на Украйна Олеся, но планктона казва, че тези снимки не съществуват.
Същата работа с разваления самолет Ф-16, за който генерал Наско излъга, че бил умишлено развален от българските пилоти, но след като САЩ официално признаха за производствен дефект, генерала Наско се изсули и даже не се извини.
Жълтопаветният планктон си служи само с лъжи и клевети - връзват им се само психично болни хора и корумпирани чиновници.
10:27 05.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тия извратените
Какви бдения? И гробовете им да бъдат заличени!
Искаме здраво, а не болно общество!
Тия сеят зараза!
10:31 05.06.2026
20 защо пред съдебната палата . и в жълто
10:32 05.06.2026
21 име
До коментар #18 от "Българин":Как пък всички евроатлантически мишоци сте толкова долни и продажни същества? Едно е да защитаваш киевски неонацисти избиващи другите етнически групи в Украйна, които даже си позволяват да крадат бългаска земя, да защитаваш същити терористи и да им осигуряваш коридор към Турция да минат и да взривят турско-балкански поток, едно е да пропагандираш разни ЛГБТ извращения, ама вече и педофили да защитаваш и да отричаш въобще че има обвинения в педофилия и жетви на тия изверги....явно и на теб са ти отваляли фонтанелата, само че ти е харесало.
Коментиран от #25, #47
10:32 05.06.2026
22 Пбрво си извади колеца
До коментар #18 от "Българин":От гзицата и тогава давай оценки!
Долни резби, спиносни!
10:33 05.06.2026
23 Гнидо мръсна,
До коментар #18 от "Българин":вас трябва да ви затворят в хижата и да я запалят
Коментиран от #28
10:34 05.06.2026
24 Куреняк Софианец
10:36 05.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Факти
До коментар #1 от "име":Как може да търпите такива клеветнически коментари? Морал имате ли?
Коментиран от #41
10:37 05.06.2026
27 Цвете
10:39 05.06.2026
28 Българин
До коментар #23 от "Гнидо мръсна,":Вас трябва да ви натоварим на един автобус и в Русия при Путин.
Коментиран от #36
10:39 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Механик
До коментар #1 от "име":Виж сега. Аз също съм против "заниманията" на тая МЪЖКА група. Но е важно да се изнесе ИСТИНСКАТА истина по случая, защото тя е много мръсна и засяга истинското положение в нашата държава. Защото такива замитания на следи, чрез много мощен и повсместен натиск над правосъдие, слядствие и пр. е по силите само на НЕЩО много силно. И това НЕЩО живее и празаира в нашата страна, а от това страдме всички ние.
Но първосигналните сте си така. Вие по-далеко от нослето си не виждате.
10:41 05.06.2026
31 007 лиценз ту кил
До коментар #25 от "Българин":Асене, ти ли си? Не се наричай българин, защото не си.
10:43 05.06.2026
32 Хейтър
А те са били просто едни трафиканти. Това със сектите беше прах в очите. Ще пусна една сълза за тях. Крокодилска.
10:43 05.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дано някой
10:46 05.06.2026
35 име
До коментар #25 от "Българин":Колко сигнала са подавани срещу тоя калушев? Даже интервю по телевизията с негова жертва излъчиха. Какво трябва да стане за да си отвориш очите? Или си от същата групичка и защитаваш събратята педофили? Може ли дадаеш някакво смислено обяснение кой и защо ги е очистил, ако са светата вода ненапита?! Заплахите ще се направя, че не съм ги прочел, срахливец.
10:48 05.06.2026
36 За вас ще стигне
До коментар #28 от "Българин":и една каруца, щото толкова сте евро-ислямо-атлантидите в БГ. Един файтон хора. При висока избирателна активност коалиция от незнам си колко партийки взехте 10%. При малко по-висока сте чао от парламента
10:49 05.06.2026
37 Абе
10:49 05.06.2026
38 Ватманяк
Коментиран от #42
10:49 05.06.2026
39 Ах Ох
10:53 05.06.2026
40 На Дедо
10:54 05.06.2026
41 Лама Терзиев
До коментар #26 от "Факти":ти ли си бря, сърби ли, сърби ли?
10:54 05.06.2026
42 007 лиценз ту кил
До коментар #38 от "Ватманяк":Това ще е по-скоро блеение.
10:55 05.06.2026
43 9689
10:55 05.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Бай Иван
10:59 05.06.2026
46 Абе
11:00 05.06.2026
47 Следите остават
До коментар #21 от "име":Отвратително е когато си бездушен, но да си лишен и от разум си е личностна катастрофа.
Екзекутираха 6 човека и укриват убийците, защото ако разследват фактите ще стигнат до върха на боклучивата кочина.
Снегът покри видимите следи на Петрохан и помогна на престъпниците. После беше лесно, защото не ви пука за истината.
Коментиран от #50
11:02 05.06.2026
48 Ненормалността е норма
Ето го новия елит от жълтопаветните синове и дъщери на ДС.
11:03 05.06.2026
49 мексиканеца деян дали ще ходи . той пръв
11:04 05.06.2026
50 Абе да бе
До коментар #47 от "Следите остават":Боожеееее, колко интелектуално и красиво си го написаал.
11:07 05.06.2026
51 Е няма що
11:07 05.06.2026
52 борчета
11:08 05.06.2026
53 борчета
Оставаше и да не е " мирно"!
11:12 05.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.