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Бдение за загиналите на Петрохан и Околчица пред Съдебната палата

Бдение за загиналите на Петрохан и Околчица пред Съдебната палата

5 Юни, 2026 09:56 1 124 54

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  • загинали-
  • петрохан-
  • околчица

Организацията започна в социалните мрежи и бе подкрепена от близките на загиналите

Бдение за загиналите на Петрохан и Околчица пред Съдебната палата - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бдение за загиналите на Петрохан и Околчица ще има днес от 19 часа пред Съдебната палата в София.

Организацията започна в социалните мрежи и бе подкрепена от близките на загиналите. Очаква се на бдението да бъдат майката на Николай Златков Ралица Асенова, майката на Иво Калушев проф. Стела Майсторова и сестрата на Ивайло Иванов - Ивей Мира.

Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев загинаха в хижа Петрохан на 1 февруари. На 8 февруари в кемпера им край Околчица бяха открити телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Веднага бе обявено, че тримата на Петрохан са убити от Иво Калушев. После обаче се оказа, че по времето на смъртта им той е бил на Околчица. Тогава прокуратурата смени версията и заговори, че хората на Петрохан са се самоубили, а Калушев е убил спътниците си в кемпера и след това се е самоубил.

Докато се лансираше тази версия обаче излезе съдебната експертиза, според която Калушев, Ники и Сашо са били живи в продължение на 6 дни и са загинали чак на 7 февруари.

Прокуратурата продължава да отказва достъп на близките до по-голямата част от материалите по разследването.

Бдението ще бъде стриймвано през фейсбук профила на Ралица Асенова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    46 13 Отговор
    Лицемери. За жертвите на тези педофили няма ли да правите бдение?

    Коментиран от #8, #18, #26, #30

    09:59 05.06.2026

  • 2 Сила

    39 8 Отговор
    Ей , престанете да толерирате уязвими хора с психически отклонения и да им давате трибуна да "облъчват" други такива !!!!
    Ясно е какво се случи , да случаят е прецедент за България но в световен мащаб е пълно с подобни примери ....

    10:01 05.06.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ЗНАЕХ ЧЕ ФБР ИЗДИРВА РУЖА ИГНАТОВА, НО НЕ ЗНАЕХ ЧЕ Е В ТОП 10 НА НАЙ - ИЗДИРВАНИТЕ БЕГЪЛЦИ.
    4.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА

    10:01 05.06.2026

  • 4 име

    36 6 Отговор
    Никой не познавал отдавна добрите лами от Петрохан, всеки се оправдава че случайно се озовали на едно място с нях, друг ги поканил и подобни. Обаче всички им дарявали пари, уреждали им разрешителни за скъпи дронове и оръжия да пазят природата, договори с министерства, тренировки с полицията, явно пак за да пазят природата. И най-вече им пращали момченца да ходят да се гмуркат.

    Коментиран от #29

    10:03 05.06.2026

  • 5 ЧОЧО

    25 5 Отговор
    В БГ бандитите са на почит. Щом отбелязване годишнините от смърта на Самоковеца, Кярамански и др.

    10:03 05.06.2026

  • 6 Убитият - убит, самоубитият - самоубит

    27 7 Отговор
    Не се сещам кой бог ще им прости греховете.

    Коментиран от #7

    10:04 05.06.2026

  • 7 Сила

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Убитият - убит, самоубитият - самоубит":

    Богиня ще да е ....Кали 🧟

    10:08 05.06.2026

  • 8 Лошо няма

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Кметът ще присъства ли, нали е дарил пари?

    10:11 05.06.2026

  • 9 лама Иво

    24 7 Отговор
    Васко Мазгичката ше идва ли? Дари ми 250 бона да треска тулковците

    10:11 05.06.2026

  • 10 Болни хора

    29 6 Отговор
    Всички които отидат на това "бдение" трябва да бъдат задържани. После психиатричен преглед. Който е луд да се освидетелства и въдвори в институция. Останалите по 10 сопи на голо

    10:12 05.06.2026

  • 11 Абе

    23 6 Отговор
    А салам Петрохан ше има ли за приношение?

    10:13 05.06.2026

  • 12 Тц, тц, тц!

    26 7 Отговор
    Ашколсун на такива майки, отгледали педофили и гордеещи се с тях! Напълно са изгубили посоката!

    10:20 05.06.2026

  • 13 Това е

    25 5 Отговор
    Толкова жалко представление

    10:20 05.06.2026

  • 14 Тити на Кака

    24 6 Отговор
    Хайде, ППедофилофили - тичайте на мача, там са вашите.
    Същите, с които киснехте пред Съдебната в защита на бореца срещу корупцията Коцев.

    10:22 05.06.2026

  • 15 кмета на гинци всичко разкри

    12 4 Отговор
    клаушев бил лош а ивайло бил светец . много американски оръжия . много пари . черни джипове . мутренска организация . проверявали граничарите . снимали навсякъде . огради . заградили и повече дворове . пътя стопирали . съмнително финансиране тип барселона гейт . приятели дали милиони . валяло сняг а не били затрупани от снегове и лавини . много интерес предизвикаха . без аналог . първи в европа . шесторно убийство . даже очакваха да има още ритуални самоубийства . друг ще харчи милионите и златото .

    10:24 05.06.2026

  • 16 1234

    15 3 Отговор
    мотивът са самоубиството? Че България е кочина не е мотив.
    Мотивът да се откажат от момиченцето и до го върнат? Спонсори очевадно са имали!!!
    Някоя партньорска служба да не би да им е била по петите и със смърта си да прикриват по-сериозен педофилски скандал...

    10:25 05.06.2026

  • 17 Това НЕ СА ЗАГИНАЛИ ХОРА

    27 4 Отговор
    Както винаги, жълтопаветният планктон и неговите медии се опитват да манипулират обществото. Добре, че все по-малко хора ви се връзват.

    Жълтопаветният планктон си измисля клевети, които налага на своите болни фенове.
    Същата работа с украинския мафиот Олег Невзоров, който има снимки с посланичката
    на Украйна Олеся, но планктона казва, че тези снимки не съществуват.

    Същата работа с разваления самолет Ф-16, за който генерал Наско излъга, че бил умишлено развален от българските пилоти, но след като САЩ официално признаха за производствен дефект, генерала Наско се изсули и даже не се извини.

    Жълтопаветният планктон си служи само с лъжи и клевети - връзват им се само психично болни хора и корумпирани чиновници.

    10:27 05.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тия извратените

    15 4 Отговор
    Трябва да бъдат разгонени с лайнарката!
    Какви бдения? И гробовете им да бъдат заличени!
    Искаме здраво, а не болно общество!
    Тия сеят зараза!

    10:31 05.06.2026

  • 20 защо пред съдебната палата . и в жълто

    15 3 Отговор
    ли ще са облечени сектантите и привържениците им . може да достигнат до 110 . ще летят черни джипове из града . ще си отварят чакрите с свещи в лявата ръка . дали ще отиде някой католишки поп . и песента от евро визията .

    10:32 05.06.2026

  • 21 име

    18 3 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Как пък всички евроатлантически мишоци сте толкова долни и продажни същества? Едно е да защитаваш киевски неонацисти избиващи другите етнически групи в Украйна, които даже си позволяват да крадат бългаска земя, да защитаваш същити терористи и да им осигуряваш коридор към Турция да минат и да взривят турско-балкански поток, едно е да пропагандираш разни ЛГБТ извращения, ама вече и педофили да защитаваш и да отричаш въобще че има обвинения в педофилия и жетви на тия изверги....явно и на теб са ти отваляли фонтанелата, само че ти е харесало.

    Коментиран от #25, #47

    10:32 05.06.2026

  • 22 Пбрво си извади колеца

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    От гзицата и тогава давай оценки!
    Долни резби, спиносни!

    10:33 05.06.2026

  • 23 Гнидо мръсна,

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    вас трябва да ви затворят в хижата и да я запалят

    Коментиран от #28

    10:34 05.06.2026

  • 24 Куреняк Софианец

    5 4 Отговор
    Бдения с фенерчетата на телефона са безсмислена загуба на електроенергия. Трябва с тояги

    10:36 05.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факти

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Как може да търпите такива клеветнически коментари? Морал имате ли?

    Коментиран от #41

    10:37 05.06.2026

  • 27 Цвете

    2 5 Отговор
    ПРЕСТАНЕТЕ ДА СЕ ГАВРИТЕ С ЕКЗЕКУТИРАНИТЕ .ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СА ВИДЕЛИ НЕЩО, КОЕТО НЕ Е УДОБНО ЗА НЯКОИ, А ТЕ СИ ЗНАЯТ КАКВО СА КРИЛИ С ЦЕЛ.🤫🇧🇬🤫👨‍🎓🚔

    10:39 05.06.2026

  • 28 Българин

    0 8 Отговор

    До коментар #23 от "Гнидо мръсна,":

    Вас трябва да ви натоварим на един автобус и в Русия при Путин.

    Коментиран от #36

    10:39 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Виж сега. Аз също съм против "заниманията" на тая МЪЖКА група. Но е важно да се изнесе ИСТИНСКАТА истина по случая, защото тя е много мръсна и засяга истинското положение в нашата държава. Защото такива замитания на следи, чрез много мощен и повсместен натиск над правосъдие, слядствие и пр. е по силите само на НЕЩО много силно. И това НЕЩО живее и празаира в нашата страна, а от това страдме всички ние.
    Но първосигналните сте си така. Вие по-далеко от нослето си не виждате.

    10:41 05.06.2026

  • 31 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Асене, ти ли си? Не се наричай българин, защото не си.

    10:43 05.06.2026

  • 32 Хейтър

    8 1 Отговор
    Ох тези ще ги изкарат по-големи герои от ботевите четници.
    А те са били просто едни трафиканти. Това със сектите беше прах в очите. Ще пусна една сълза за тях. Крокодилска.

    10:43 05.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дано някой

    2 0 Отговор
    не изпрати дрон с л@-йна

    10:46 05.06.2026

  • 35 име

    11 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Колко сигнала са подавани срещу тоя калушев? Даже интервю по телевизията с негова жертва излъчиха. Какво трябва да стане за да си отвориш очите? Или си от същата групичка и защитаваш събратята педофили? Може ли дадаеш някакво смислено обяснение кой и защо ги е очистил, ако са светата вода ненапита?! Заплахите ще се направя, че не съм ги прочел, срахливец.

    10:48 05.06.2026

  • 36 За вас ще стигне

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    и една каруца, щото толкова сте евро-ислямо-атлантидите в БГ. Един файтон хора. При висока избирателна активност коалиция от незнам си колко партийки взехте 10%. При малко по-висока сте чао от парламента

    10:49 05.06.2026

  • 37 Абе

    7 0 Отговор
    Тиа ше си спретнат некой прайд по нощите пред съдебната палата.

    10:49 05.06.2026

  • 38 Ватманяк

    9 0 Отговор
    Бдение се прави за вярвящи, а не за сектанти, оке.ултисти и екзорсисти. Пепедебарска жалки история

    Коментиран от #42

    10:49 05.06.2026

  • 39 Ах Ох

    6 0 Отговор
    Сигурно ще им прочетат тържествено имената като на вечерна заря проверка.

    10:53 05.06.2026

  • 40 На Дедо

    5 0 Отговор
    С помощта на Софийска община! И с почитния кмет Васко Ухото, ще се състои, първия гей парад! Всички участници, да са в Жълто. Парада?! Ще бъде открит. С участието на фалцета Асанчо. Дето не е гей.

    10:54 05.06.2026

  • 41 Лама Терзиев

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    ти ли си бря, сърби ли, сърби ли?

    10:54 05.06.2026

  • 42 007 лиценз ту кил

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ватманяк":

    Това ще е по-скоро блеение.

    10:55 05.06.2026

  • 43 9689

    2 1 Отговор
    Бдители,къде бяхте когато бяха още живи?

    10:55 05.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Бай Иван

    5 0 Отговор
    Божеее, тия пее.аси някакъв подвиг ли са извършили та други пеер.аси ще бдят над паметта им.Ма съвсем изтрещяха някои!

    10:59 05.06.2026

  • 46 Абе

    4 0 Отговор
    Ама тоа ламата къ ги изигра със завещанието.

    11:00 05.06.2026

  • 47 Следите остават

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Отвратително е когато си бездушен, но да си лишен и от разум си е личностна катастрофа.
    Екзекутираха 6 човека и укриват убийците, защото ако разследват фактите ще стигнат до върха на боклучивата кочина.
    Снегът покри видимите следи на Петрохан и помогна на престъпниците. После беше лесно, защото не ви пука за истината.

    Коментиран от #50

    11:02 05.06.2026

  • 48 Ненормалността е норма

    3 0 Отговор
    за жълтопаветните наследници на ДС. Това ДС, което предаде НР България, за да има привилегии като нов елит.

    Ето го новия елит от жълтопаветните синове и дъщери на ДС.

    11:03 05.06.2026

  • 49 мексиканеца деян дали ще ходи . той пръв

    3 0 Отговор
    влезнал в пожара . бил изненадан . след сигналите до дансетата, намира 3 трупа . другите 3 седели 6 дена на околчица . въоръжени . нощно време какво са чакали . мамника . само чакали и птици има там зимата . може мечка стръвница да ги е наобиколила . така са взели решението за ритуалното самоубийство . един дето го оправили се жалвал . и от тогава нищо . потулили сигнала . само клаушев ли го е оп... или и други . защо сега бил с жена . той ли е виновен за самоубийствата и есемесите .

    11:04 05.06.2026

  • 50 Абе да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Следите остават":

    Боожеееее, колко интелектуално и красиво си го написаал.

    11:07 05.06.2026

  • 51 Е няма що

    5 0 Отговор
    защо не си правите бденията на гробището ами в центъра на София все едно не сте ги знаели какви ги вършат нека и до вас да се наредят и всички гадателки,знахари,лечители и предсказатели където взимате на хората имуществото чрез фанатични измислици и гадателства.

    11:07 05.06.2026

  • 52 борчета

    4 0 Отговор
    Има едно нещо,което ходи по хората,не по хората! Тези прекалиха с позьорството и кресливите словоизлияния.

    11:08 05.06.2026

  • 53 борчета

    2 0 Отговор
    Има едно нещо,което ходи по хората,не по хората! Тези прекалиха с позьорството и кресливите словоизлияния.
    Оставаше и да не е " мирно"!

    11:12 05.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

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