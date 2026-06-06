Интерес към просторни къщи край Варна (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в месността "Боровец - север" край Варна. Двуетажната къща е построена през 2021 г. и е разгъната застроена площ от 260 кв.м. Разполага с двор от близо 1 декар. Офертната цена на имота е 360 000 EUR.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:04 06.06.2026
2 авантгард
Къща в някаква местност, а не във Варна, а?
За лапнишарани.
08:06 06.06.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ГО КУПИШ ТОВА НЕЩО НА МНОГО
ПО - ПРИВЛЕКАТЕЛНИ МЕСТА - И НЕ САМО
В РУСИЯ :)
С МИНИМУМ 4 ДЕКАРА
Коментиран от #27
08:10 06.06.2026
4 Нехис
08:10 06.06.2026
5 И Кво Ся ?
Та Да Избяга !
От Този !
"Шедьовър" ?
08:14 06.06.2026
6 Стамат Простий
Коментиран от #10, #11
08:18 06.06.2026
7 Да питам само
08:22 06.06.2026
8 Живота !
А Мистерия !
Моята Мистерия !
Който Иска !
Нека Да Живее !
В Кутията си !
За Обувки !
08:24 06.06.2026
9 йестествену
Особено в Али Баба Албино и разни по-южни незаконни селища, препречили пътя на реки.
Ногу голем интерес!
Тичайте да им наръсите 2 камиона с пари, че ще свършат копторите. Пък и у нас просто няма как да си изсечеш гора незаконно и даси настроиш колкото искаш коптори за да наводниш....
08:30 06.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
08:47 06.06.2026
13 Гост
09:03 06.06.2026
14 Али Баба от Алино
09:14 06.06.2026
15 хахахаха майтапчии
09:44 06.06.2026
16 Интереса е точно ...
09:58 06.06.2026
17 Амчи в Баба Алино
09:59 06.06.2026
18 Айше
10:07 06.06.2026
19 Месо
10:07 06.06.2026
20 Пипин
10:10 06.06.2026
21 А бе що така
Коментиран от #23
10:14 06.06.2026
22 новата приказка
Къде другаде ще да е пещерата ако не в кримиварна?
10:24 06.06.2026
23 Плачко
До коментар #21 от "А бе що така":Защото пазара приключи, кой продал - продал, мандалото лопна
10:26 06.06.2026
24 следовател прокурор съдия
10:26 06.06.2026
25 Критикар
Коментиран от #26
10:54 06.06.2026
26 амчи дааа
До коментар #25 от "Критикар":То на север мутри нема, пич. Ни корупция , ни проблеми.
Както се казва: Мутрата ми е много по-добра от мутрата ти.
11:02 06.06.2026
27 ои8уйхътгрф
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Вкарваш у гугъл "Нижегородская обл., г.о. Нижний Новгород, с. Запрудное, ул. Взлёты, 14", отваряш първият сайт и гледаш първата обява за 17,8 млн. рубли което е около €210 000... Не обсъждаме стил, дизайн и т.н., а какво получаваш за 40% по-малко пари...
За клоуните- Нижний е град от типа на София...
11:03 06.06.2026