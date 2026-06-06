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Интерес към просторни къщи край Варна (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Интерес към просторни къщи край Варна (ВИДЕО)

6 Юни, 2026 08:00 1 493 27

  • imot.bg-
  • къща-
  • варна

Двуетажна къща срещу 360 000 евро

Интерес към просторни къщи край Варна (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в месността "Боровец - север" край Варна. Двуетажната къща е построена през 2021 г. и е разгъната застроена площ от 260 кв.м. Разполага с двор от близо 1 декар. Офертната цена на имота е 360 000 EUR.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 7 Отговор
    Хахаха, хахаха.....баш у Варна ли бе...?! И после идва багера да ги бута.....

    08:04 06.06.2026

  • 2 авантгард

    18 5 Отговор
    Ааааа не, мерси!
    Къща в някаква местност, а не във Варна, а?
    За лапнишарани.

    08:06 06.06.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 6 Отговор
    ЗА 36 МИЛИОНА РУБЛИ МОЖЕШ
    ДА ГО КУПИШ ТОВА НЕЩО НА МНОГО
    ПО - ПРИВЛЕКАТЕЛНИ МЕСТА - И НЕ САМО
    В РУСИЯ :)
    С МИНИМУМ 4 ДЕКАРА

    Коментиран от #27

    08:10 06.06.2026

  • 4 Нехис

    16 0 Отговор
    Не се ли пише месТност, драги журналя?

    08:10 06.06.2026

  • 5 И Кво Ся ?

    6 4 Отговор
    Тоя Бяга !

    Та Да Избяга !

    От Този !

    "Шедьовър" ?

    08:14 06.06.2026

  • 6 Стамат Простий

    10 3 Отговор
    Само да не е някой проект на Невзоров

    Коментиран от #10, #11

    08:18 06.06.2026

  • 7 Да питам само

    16 3 Отговор
    "Къщите край Варна" на укрогрупировката Куб ли са?

    08:22 06.06.2026

  • 8 Живота !

    7 6 Отговор
    Не е Офис !

    А Мистерия !

    Моята Мистерия !

    Който Иска !

    Нека Да Живее !

    В Кутията си !

    За Обувки !

    08:24 06.06.2026

  • 9 йестествену

    17 2 Отговор
    Огромен интерес.
    Особено в Али Баба Албино и разни по-южни незаконни селища, препречили пътя на реки.
    Ногу голем интерес!
    Тичайте да им наръсите 2 камиона с пари, че ще свършат копторите. Пък и у нас просто няма как да си изсечеш гора незаконно и даси настроиш колкото искаш коптори за да наводниш....

    08:30 06.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    6 7 Отговор
    Къщето е супер,и двора също но му трябва повече зеленина

    08:47 06.06.2026

  • 13 Гост

    11 2 Отговор
    За интересът в Баба Алино ли говорим?

    09:03 06.06.2026

  • 14 Али Баба от Алино

    15 2 Отговор
    Юруш на евтините украински колиби!

    09:14 06.06.2026

  • 15 хахахаха майтапчии

    10 1 Отговор
    особенно в бабата на алито

    09:44 06.06.2026

  • 16 Интереса е точно ...

    8 1 Отговор
    Н И К А К Ъ В

    09:58 06.06.2026

  • 17 Амчи в Баба Алино

    7 1 Отговор
    е пълно с такива къщи...

    09:59 06.06.2026

  • 18 Айше

    2 1 Отговор
    Аййй, много чистене, много копане, а къде е морето за релакс?

    10:07 06.06.2026

  • 19 Месо

    2 1 Отговор
    месността

    10:07 06.06.2026

  • 20 Пипин

    5 1 Отговор
    Има още около 100 имота знаете къде.

    10:10 06.06.2026

  • 21 А бе що така

    5 0 Отговор
    имоти вече никой не купува, какво стана

    Коментиран от #23

    10:14 06.06.2026

  • 22 новата приказка

    4 0 Отговор
    Али Баба и четирийстте общинари.
    Къде другаде ще да е пещерата ако не в кримиварна?

    10:24 06.06.2026

  • 23 Плачко

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "А бе що така":

    Защото пазара приключи, кой продал - продал, мандалото лопна

    10:26 06.06.2026

  • 24 следовател прокурор съдия

    4 0 Отговор
    Верно е! Имаме МНОГО голям интерес.....

    10:26 06.06.2026

  • 25 Критикар

    2 1 Отговор
    Все повече хора, и българи и чужденци, предпочитат Северното черноморие. Южното е превзето от мутри, наши и руски и украински, скъпотия и лошо отношение към българските туристи и хората, които имат имоти и вече живеят там постоянно.

    Коментиран от #26

    10:54 06.06.2026

  • 26 амчи дааа

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Критикар":

    То на север мутри нема, пич. Ни корупция , ни проблеми.
    Както се казва: Мутрата ми е много по-добра от мутрата ти.

    11:02 06.06.2026

  • 27 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Вкарваш у гугъл "Нижегородская обл., г.о. Нижний Новгород, с. Запрудное, ул. Взлёты, 14", отваряш първият сайт и гледаш първата обява за 17,8 млн. рубли което е около €210 000... Не обсъждаме стил, дизайн и т.н., а какво получаваш за 40% по-малко пари...
    За клоуните- Нижний е град от типа на София...

    11:03 06.06.2026