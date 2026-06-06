Интерес към просторни къщи край Варна (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в месността "Боровец - север" край Варна. Двуетажната къща е построена през 2021 г. и е разгъната застроена площ от 260 кв.м. Разполага с двор от близо 1 декар. Офертната цена на имота е 360 000 EUR.

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