Русия открила как да пази своите дронове „Шахед“ от украински прехващачи

Руснаците продължават да търсят начини да защитят своите „Шахиди“ от украински дронове-прехващачи, сподели в Telegram специалистът по комуникационни системи и съветник на министъра на отбраната на Украйна Сергей (Flash) Бескрестнов.

Имало "основателни подозрения", че руснаците са започнали да инсталират системи за електронна война (EW) на някои „Шахеди“, за да потискат зенитни дронове и да заглушават радарни станции.

„Няма нищо неочаквано за нас тук, но е важно да държим цялата ситуация под контрол, дори преди фактите да бъдат потвърдени“, добави Flash.

Както съобщи УНИАН, руснаците постоянно експериментират с дронове „Шахед“. По-рано беше съобщено, че някои дронове са започнали да монтират ракети „въздух-въздух“ (например Р-60). Тези модификации са предназначени да противодействат на украинските самолети.

Други експерименти включват реактивни версии с по-мощни двигатели, които достигат по-високи скорости и са по-способни да избягват противовъздушната отбрана. Освен това, дроновете се оборудват с камери за задно виждане, за да избягват прехващачи.