По стъпките на Тръмп: Путин отива при Си Дзинпин на 19 май

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19-20 май по покана на китайския президент Си Дзинпин, съобщи Кремъл.
Тази работна визита се провежда в изключително специфичен дипломатически контекст – само пет дни след знаковото посещение на американския президент Доналд Тръмп в Пекин. Срещата съвпада и с 25-ата годишнина от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Русия и Китай.
За разлика от пищното посрещане с 21 оръдейни залпа за Тръмп, визитата на Путин се определя от Пекин като част от „рутинните дела“ на двустранното партньорство. Източници на South China Morning Post посочват, че не се предвиждат тържествени паради или мащабни почетни караули.
Пекин е в приповдигнато дипломатическо настроение. Китай се превърна в първата държава, която в рамките на няколко месеца прие лидерите на всички останали постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН (Макрон през декември, Стармър през януари, Тръмп през май и сега Путин). Това позиционира Си Дзинпин като ключов балансьор в разпокъсания световен ред.
Настроенията в Кремъл са подчертано оптимистични, тъй като това е първото пътуване на Путин в чужбина за годината. Говорителят Дмитрий Песков потвърди, че подготовката е напълно завършена и отношенията се намират в етап на „специално привилегировано стратегическо партньорство“.
Русия спешно се нуждае от разширяване на пазарите си за суровини. Преди срещата Путин обяви, че двете страни са постигнали принципно съгласие за мащабна следваща стъпка в петролния и газовия сектор. Очаква се лидерите да обсъдят и задълбочаване на сътрудничеството в ядрената енергетика.
Двустранният търговски оборот между Москва и Пекин устойчиво надхвърля границата от $200 милиарда. Очаква се подписването на нов пакет от междуправителствени и междуведомствени споразумения, укрепващи финансовата и технологичната независимост от Запада.
Двата режима ще координират действията си в рамките на БРИКС и ООН. Очаква се Си и Путин да излязат с обща декларация, която да послужи като индиректен отговор на коментираната дни по-рано от Тръмп инициатива „Борд на мира“.
Най-голямото практическо опасение за Русия е уязвимостта на китайските банки. САЩ продължават да заплашват със сериозни вторични санкции финансовите институции в Китай, които обслужват руски трансакции за стоки с двойна употреба, което забавя плащанията между двете страни.
Си Дзинпин изпитва сериозни опасения да не прекрачи „червените линии“ на Запада по начин, който би застрашил китайския износ за САЩ и Европа. Въпреки че Пекин има нужда от стабилно управление на Путин (поради общата им 4200-километрова граница), Китай ще продължи да действа изключително предпазливо, за да избегне директни обвинения в предоставяне на оръжия.
Руските анализатори се опасяват, че Китай ще използва изолираната позиция на Москва, за да изисква изключително ниски и неизгодни за Русия цени за бъдещите доставки на природен газ.
1 Путин и Си ще се смеят
Особено на това с надничането в менюто ...
2 Абе
Тръмп да не види нещо от Путин.
3 Еами си плюят в устата
До коментар #2 от "Абе":тези от сайта. Въртят си г....
6 Дали е по стъпките на Тръмп?
Руското позорно посрещане
11 Руснаци
До коментар #10 от "Хахахаха":за разлика от смешковците Стармър, тръмпчо и макрончо, Путин е поканен лично да отиде в Китай, а другите се молиха да отидат там. Така е виликите мъже се канят, а слабаците се молят на великите мъже, никой не приема насериозно смешковците от нато
18 Вероятно
До коментар #1 от "Путин и Си ще се смеят":Русия ще се намеси в Ормуз.
19 Руски ценности -глад и мизерия
20 Схемата
До коментар #20 от "Схемата":Тия вип клиенти обаче нещо са фалирали? Кво прайм ся?
25 Вече не
До коментар #20 от "Схемата":Тая схема е остаряла......запада вече не е ВИП, сега те са новите клошари и ще стават още по-зле.
До коментар #10 от "Хахахаха":Тръмп го посрещна "пищтно" някъв служител. Дали Путин ще бъде посрещнат от някой ,а не лично от Си ???
До коментар #25 от "Вече не":На клошари💩 не се прави ВИП посрещане🤓
До коментар #28 от "@@@":Трябва да се борят с мното по корумпирания режим на Путин ,който вече 26 години граби и стигна до там да напада Европа. Това зло тлябва да се изкорени.
До коментар #2 от "Абе":6 месеца ги сънуваш , а ?
33 Неправилно заглавие
Едно шамарче за пуйчето
Срещите на Путин и Си са редовни и от години.
Бизнесът им върви отдавна.
До коментар #16 от "Баце ЕООД":Той, Милен, си го знаем. Само той си мисли, че е оригинален.
До коментар #30 от "Ха ха ха":велик човек като путин със мишка като теб? при него не е както при теб което си описал че ти се случва когато ти се изчерпат опорките…
До коментар #5 от "Време разделно":Китай бяга по тъча, защото е страните съдия.
До коментар #20 от "Схемата":В крайна сметка ,кой е важният клиента ,фабриката или суровината ?
48 Мишел
До коментар #10 от "Хахахаха":Жълтопаветни мечти. Китай, Русия и Северна Корея са съюзници, САЩ е противник. Посрещането съответства на този факт.
50 Мишел
До коментар #18 от "Вероятно":След като превземе някое село в донбас може и да се намеси, ако е останало нещо от втарая извън чувалите!
До коментар #41 от "ТИР":Най-важното е крематорките в блатата да пушат 24/7, а Сирски да праща гориво с пълни вагони и камази, а копейките да си вият на умрело по бунищата!
52 Мишел
До коментар #28 от "@@@":Защото ЕС смята да воюва безопасно за себе си с Русия до последния украинец. Това явно ще е до първия удар на Орешник в НатО.
До коментар #53 от "Кочо":То от проссия почти нищо не остана, Зеленски я унищожи за няма и 4 години с подръчни средства!
До коментар #39 от "отлично сравнение":Ако има вярно сравнение, то е с вечно загряваща надежда за голмайстор. Страничен съдия за Китай е обида, те претендират за главен. Точно там се получава и разминаването, претенции големи, очаквания големи, а да хванат бика за рогата, не им стиска. Явно нито Си, нито ККП имат достатъчно власт над страната, за да поемат тази отговорност.
До коментар #55 от "Мишел":Путинова Русия не е СССР, но ще изтрезнее и ще ви подгони порядъчно!
До коментар #45 от "русия е васал на Китай":Трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея са съюзници и са единствената глобална световна сила. Русия и Северна Корея осигуряват военното превъзходство, Китай - икономическото . Резултатите: САЩ да наврени в ъгъла и светът се развива без големи войни, мирно. А САЩ без войни губят влияние и сила.
До коментар #1 от "Путин и Си ще се смеят":До 1 ком - казваш путин се смее - само че другаря СИ го е извикал за инструкции след договорката с Тръмп за края на войната и на путин не му е до смях
До коментар #69 от "стоян":Първо посещението на Путин в Китай беше обявено още преди месеци когато беше казано за първи път че Тръмп ще посети Китай. Дори се правиха спекулации че тримата Тръмп, Путин и Си може да разчертаят салфетката. Ама на много явно паметта им е къса. Второ, явно че Тръмп си тръгна с подвита опашка от Китай.
73 Лисав
До коментар #65 от "Васил":Подлогата васил.евса българска са на дупе ла при господаря си в Брюксело!
За някой цент ..
А, бе ..Кви са тия източно балкански Нищожества ве Ей?
