По стъпките на Тръмп: Путин отива при Си Дзинпин на 19 май

16 Май, 2026 09:11, обновена 16 Май, 2026 09:22

За разлика от пищното посрещане на американеца, визитата на руснака се определя от Пекин като част от „рутинните дела“ на двустранното партньорство

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19-20 май по покана на китайския президент Си Дзинпин, съобщи Кремъл.

Тази работна визита се провежда в изключително специфичен дипломатически контекст – само пет дни след знаковото посещение на американския президент Доналд Тръмп в Пекин. Срещата съвпада и с 25-ата годишнина от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Русия и Китай.

За разлика от пищното посрещане с 21 оръдейни залпа за Тръмп, визитата на Путин се определя от Пекин като част от „рутинните дела“ на двустранното партньорство. Източници на South China Morning Post посочват, че не се предвиждат тържествени паради или мащабни почетни караули.

Пекин е в приповдигнато дипломатическо настроение. Китай се превърна в първата държава, която в рамките на няколко месеца прие лидерите на всички останали постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН (Макрон през декември, Стармър през януари, Тръмп през май и сега Путин). Това позиционира Си Дзинпин като ключов балансьор в разпокъсания световен ред.

Настроенията в Кремъл са подчертано оптимистични, тъй като това е първото пътуване на Путин в чужбина за годината. Говорителят Дмитрий Песков потвърди, че подготовката е напълно завършена и отношенията се намират в етап на „специално привилегировано стратегическо партньорство“.

Русия спешно се нуждае от разширяване на пазарите си за суровини. Преди срещата Путин обяви, че двете страни са постигнали принципно съгласие за мащабна следваща стъпка в петролния и газовия сектор. Очаква се лидерите да обсъдят и задълбочаване на сътрудничеството в ядрената енергетика.

Двустранният търговски оборот между Москва и Пекин устойчиво надхвърля границата от $200 милиарда. Очаква се подписването на нов пакет от междуправителствени и междуведомствени споразумения, укрепващи финансовата и технологичната независимост от Запада.

Двата режима ще координират действията си в рамките на БРИКС и ООН. Очаква се Си и Путин да излязат с обща декларация, която да послужи като индиректен отговор на коментираната дни по-рано от Тръмп инициатива „Борд на мира“.

Най-голямото практическо опасение за Русия е уязвимостта на китайските банки. САЩ продължават да заплашват със сериозни вторични санкции финансовите институции в Китай, които обслужват руски трансакции за стоки с двойна употреба, което забавя плащанията между двете страни.

Си Дзинпин изпитва сериозни опасения да не прекрачи „червените линии“ на Запада по начин, който би застрашил китайския износ за САЩ и Европа. Въпреки че Пекин има нужда от стабилно управление на Путин (поради общата им 4200-километрова граница), Китай ще продължи да действа изключително предпазливо, за да избегне директни обвинения в предоставяне на оръжия.

Руските анализатори се опасяват, че Китай ще използва изолираната позиция на Москва, за да изисква изключително ниски и неизгодни за Русия цени за бъдещите доставки на природен газ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин и Си ще се смеят

    49 10 Отговор
    Дружно на глупостите на рижото...
    Особено на това с надничането в менюто ...

    Коментиран от #18, #69

    09:26 16.05.2026

  • 2 Абе

    50 8 Отговор
    Що за заглавие. Вие преди месец писахте, че срещата е уговорена още преди 6 месеца.
    Тръмп да не види нещо от Путин.

    Коментиран от #3, #32

    09:27 16.05.2026

  • 3 Еами си плюят в устата

    38 4 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    тези от сайта. Въртят си г....

    09:28 16.05.2026

  • 4 Абе...

    28 2 Отговор
    Целият свят се управлява от корумпирани и алчни същества. Содом и Гомор! Толкова бедност, мизерия и мъка, срещу също толкова богатства, разкош и поквара. Светът върви към разрушение. Няма как да се продължи по този начин!

    09:32 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дали е по стъпките на Тръмп?

    35 2 Отговор
    “ През последните няколко години Путин и китайският президент Си Цзинпин са провели повече от 40 срещи. Последните им разговори се състояха през август и септември миналата година по време на посещения на руския лидер в Китай.” ( публикация на Факти от 14-ти май 2026г.)

    09:34 16.05.2026

  • 7 ЕИ ТОВА

    21 6 Отговор
    ВЕЧЕ ПОКАЗВА КОЙ Е НАЙ АКТУАЛНИЯ И СИЛЕН ЛИДЕР В СВЕТА ЩОМ МУ ХОДЯТ НА КИЛИМЧЕТО ВСИЧКИ.

    09:36 16.05.2026

  • 8 ДА ОТИВА И СВЕТА

    12 5 Отговор
    ЩЕ СТАНЕ ДРУГ. ВОЙНИТЕ ЩЕ СПРАТ ПЕТРОЛ ГАЗ ЩЕ ИМА И НАРКОТО ЩЕ МУ СПИРАТ ТОКА И ДРОГАТА. А НАШ ТУУУЛУПКО СЕ ПЕНИ. ГРЕШКА БИЛО ДА НЕ ГЛАСУВАМЕ ПРОТИВ РУСИЯ. КИТАЙ САЩ И РУСИЯ ЩЕ СА ГОЛЕМИТЕ. ПИША ГО ОТ ГОДИНИ. СИЛНАТА НЯКОГАШНАТА ЕВРОПА Я ПОТОПИХА. БЯХА ЗАВИСИМИ ОТ НАС СЕГА НИЕ СТАВАМЕ ЗАВИСИМИ ОТ ТЯХ

    09:37 16.05.2026

  • 9 Цвете

    5 14 Отговор
    ХОДИ ПО СВЕТА ,НО НЕ СЕ ЗАВРЪЩА КАКТО СА ГО ПОСЪВЕТВАЛИ.БРОНИРАН ЛИ ЩЕ Е САМОЛЕТА? ✈️🤷‍♀️🤦‍♂️

    09:39 16.05.2026

  • 10 Хахахаха

    7 32 Отговор
    За Разлика от пищната американска визита
    Руското позорно посрещане
    Хахахаха

    Коментиран от #11, #27, #48

    09:39 16.05.2026

  • 11 Руснаци

    32 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    за разлика от смешковците Стармър, тръмпчо и макрончо, Путин е поканен лично да отиде в Китай, а другите се молиха да отидат там. Така е виликите мъже се канят, а слабаците се молят на великите мъже, никой не приема насериозно смешковците от нато

    09:45 16.05.2026

  • 12 дядо поп

    24 2 Отговор
    Не знам дали е по стъпките на Тръмп , но вярвам , че след срещата им стъпките на Тртъмп ще са по премерени.

    09:46 16.05.2026

  • 13 НЕМОЖАЧи.ру

    6 23 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    09:49 16.05.2026

  • 14 малиии

    4 21 Отговор
    Руснята еякулира ...

    09:50 16.05.2026

  • 15 Абе

    4 11 Отговор
    Кадирката що го нямаше на парада

    09:57 16.05.2026

  • 16 Баце ЕООД

    12 2 Отговор
    И по глупави сте ги писали.. Но не е конкурс

    Коментиран от #36

    10:00 16.05.2026

  • 17 Си дзин

    8 12 Отговор
    Ей пудел, ела до китай на инструктаж

    10:05 16.05.2026

  • 18 Вероятно

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин и Си ще се смеят":

    Русия ще се намеси в Ормуз.

    Коментиран от #50

    10:07 16.05.2026

  • 19 Руски ценности -глад и мизерия

    5 17 Отговор
    Китай колонизираха забалкалский край,там руските роби поне вземат чувал ориз на месец,

    10:07 16.05.2026

  • 20 Схемата

    7 18 Отговор
    САЩ са вип-клиентите.Китай е фабриката .А бензиностанцията е суровинен придатък.

    Коментиран от #22, #25, #41

    10:09 16.05.2026

  • 21 Си е

    3 5 Отговор
    Императорът на света!

    10:11 16.05.2026

  • 22 Ахаха

    16 3 Отговор

    До коментар #20 от "Схемата":

    Тия вип клиенти обаче нещо са фалирали? Кво прайм ся?

    10:13 16.05.2026

  • 23 Ахаха

    18 4 Отговор
    Тотален провал на Тръмпака в Китай, даде им Тайван без бой

    10:14 16.05.2026

  • 24 ХАХАХА😂

    5 16 Отговор
    За разлика от Тръмп, Жужко🤡 е привикан от Шефа🤓

    10:15 16.05.2026

  • 25 Вече не

    17 2 Отговор

    До коментар #20 от "Схемата":

    Тая схема е остаряла......запада вече не е ВИП, сега те са новите клошари и ще стават още по-зле.

    Коментиран от #29

    10:19 16.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Умен атлантик

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Тръмп го посрещна "пищтно" някъв служител. Дали Путин ще бъде посрещнат от някой ,а не лично от Си ???

    10:20 16.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ХАХАХА😂

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Вече не":

    На клошари💩 не се прави ВИП посрещане🤓

    10:21 16.05.2026

  • 30 Ха ха ха

    3 10 Отговор
    Джуджето го викат на килимчето за да му обяснят какво са решили началниците.

    Коментиран от #37

    10:25 16.05.2026

  • 31 Наско

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "@@@":

    Трябва да се борят с мното по корумпирания режим на Путин ,който вече 26 години граби и стигна до там да напада Европа. Това зло тлябва да се изкорени.

    10:28 16.05.2026

  • 32 Абе ,

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    6 месеца ги сънуваш , а ?

    10:29 16.05.2026

  • 33 Неправилно заглавие

    13 0 Отговор
    Тръмп е след Путин. Си отговори на въпроса на Тръмп , дали друг държавник е посещавал преди него райската градина и отговорът на си беше: да, Путин.
    Едно шамарче за пуйчето

    10:34 16.05.2026

  • 34 Гост

    10 0 Отговор
    По какви стъпки на Тръмп бе?
    Срещите на Путин и Си са редовни и от години.
    Бизнесът им върви отдавна.

    10:35 16.05.2026

  • 35 ама че “умни” мисирки

    4 0 Отговор
    да разбираме че който е ходил на посещение при СИ тръмп ходи по неговите стъпки така ли?

    10:37 16.05.2026

  • 36 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Баце ЕООД":

    Той, Милен, си го знаем. Само той си мисли, че е оригинален.

    10:38 16.05.2026

  • 37 защо сравняваш

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха ха":

    велик човек като путин със мишка като теб? при него не е както при теб което си описал че ти се случва когато ти се изчерпат опорките…

    10:43 16.05.2026

  • 38 Питам

    2 7 Отговор
    Къде ще ходи тоя опърпаният късак?

    Коментиран от #72

    10:44 16.05.2026

  • 39 отлично сравнение

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Време разделно":

    Китай бяга по тъча, защото е страните съдия.

    Коментиран от #57

    10:48 16.05.2026

  • 40 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Муахахаха ,по голяма глупост за заглавие не можахте ли да измислите ,тези двамата си ходят на гости от стоянно ,Путин вървял по стъпките на клоуна ,напънете се още малко че някой да ви повярва

    10:57 16.05.2026

  • 41 ТИР

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Схемата":

    В крайна сметка ,кой е важният клиента ,фабриката или суровината ?

    Коментиран от #51

    10:57 16.05.2026

  • 42 мдаааа

    0 2 Отговор
    После да мине при Ким Чо и да се прибира ... Толкоз

    11:06 16.05.2026

  • 43 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Путилифона бати Пунди промяца каде че мо се наложи да стъпя с два крака у стъпките на Долен Тъп!

    11:07 16.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 русия е васал на Китай

    2 4 Отговор
    Просто Император Си вика палячото, който е оставил да се разпорежда в китайската провинция РФ, на отчет и поставяне на нови задачи !

    Коментиран от #60

    11:09 16.05.2026

  • 46 Читател

    3 0 Отговор
    Мислене така написана статията показва че си на хранилка на Сорос.Пропаганда.

    11:11 16.05.2026

  • 47 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Господаря вика бункерното при нотариуса да прехвърля Сибир!

    11:11 16.05.2026

  • 48 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Жълтопаветни мечти. Китай, Русия и Северна Корея са съюзници, САЩ е противник. Посрещането съответства на този факт.

    11:13 16.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Вероятно":

    След като превземе някое село в донбас може и да се намеси, ако е останало нещо от втарая извън чувалите!

    11:16 16.05.2026

  • 51 Kaлпазанин

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "ТИР":

    Най-важното е крематорките в блатата да пушат 24/7, а Сирски да праща гориво с пълни вагони и камази, а копейките да си вият на умрело по бунищата!

    11:21 16.05.2026

  • 52 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "@@@":

    Защото ЕС смята да воюва безопасно за себе си с Русия до последния украинец. Това явно ще е до първия удар на Орешник в НатО.

    11:21 16.05.2026

  • 53 Кочо

    6 4 Отговор
    Самите собственици на САЩ и Англия знаят отлично, че не могат да победят тандема Китай - Русия! Само няколко пенсионера от Атлантическия клуб в България все още се надяват да станат значими, като подкрепят Запада, след като в БНА са били най обикновени полковници и пишман генерали! Така наречените ,,сили на ООН" / Ох, ох, не..!/ преди 73 години бяха разбити от тежко пострадалите през ВСВ СССР и Китай, та сега ли!? Най добре в комунистически плен се държали пленниците от турския корпус към ООН, като не хленчели и спазвали техния си устав и чинопочитание! Останалите - пълни нещастници!

    Коментиран от #55

    11:22 16.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #53 от "Кочо":

    То от проссия почти нищо не остана, Зеленски я унищожи за няма и 4 години с подръчни средства!

    Коментиран от #59

    11:28 16.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Алчността винаги поглежда от тъмното

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "отлично сравнение":

    Ако има вярно сравнение, то е с вечно загряваща надежда за голмайстор. Страничен съдия за Китай е обида, те претендират за главен. Точно там се получава и разминаването, претенции големи, очаквания големи, а да хванат бика за рогата, не им стиска. Явно нито Си, нито ККП имат достатъчно власт над страната, за да поемат тази отговорност.

    11:33 16.05.2026

  • 58 Чума

    2 4 Отговор
    Много му са къси крачетата, за да ходи по стъпките на Тръмп! Както отчете на времето Жорж Ганчев в кандидат президентска кампания срещу Желю Желев - ,,Какво да говоря с човек, който носи 37 № номер обувки !!!?!" А Путин носи 35 - ти! Но, с високи токчета, а на президента Желев сандалките бяха нормални!

    11:34 16.05.2026

  • 59 Кочо

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    Путинова Русия не е СССР, но ще изтрезнее и ще ви подгони порядъчно!

    11:35 16.05.2026

  • 60 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "русия е васал на Китай":

    Трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея са съюзници и са единствената глобална световна сила. Русия и Северна Корея осигуряват военното превъзходство, Китай - икономическото . Резултатите: САЩ да наврени в ъгъла и светът се развива без големи войни, мирно. А САЩ без войни губят влияние и сила.

    11:45 16.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Според мен заглавието е напълно неуместно -това посещение е планирано отдавна!?Само не беше ясно кога ще се случи ...и се случва в такъв момент че според мен вече можем да говорим за големите/дипломатически и не само/ маневри които ще видим в близките месеци!?

    12:40 16.05.2026

  • 65 Васил

    3 4 Отговор
    Роба Путлер отива при господаря си г-н Си!

    Коментиран от #73

    13:23 16.05.2026

  • 66 Жокера

    1 2 Отговор
    Новия император на света подреща президентите на по-големите страни.

    13:24 16.05.2026

  • 67 Рутинно посещение

    2 1 Отговор
    Васала отива за инструкции и отчет при императора на "Поднебесната империя"... голям майтап с тия братушки🤣🤣🤣🤣

    13:33 16.05.2026

  • 68 Вовата да не е сгазил лука?

    2 0 Отговор
    🤔... или не си е платил данъците, че императора го вика спешно? 🤔

    13:36 16.05.2026

  • 69 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин и Си ще се смеят":

    До 1 ком - казваш путин се смее - само че другаря СИ го е извикал за инструкции след договорката с Тръмп за края на войната и на путин не му е до смях

    Коментиран от #71

    13:45 16.05.2026

  • 70 Магелан

    1 1 Отговор
    Шок и ужас.Бункерния фашист болшевик и масов убиец на деца жени и старци Путлер да си приготви вазелин защото Жълтото повече ще го чука икономически и ще му вземе петрола и газта на безценица .Ха,ха,ха,ха

    17:48 16.05.2026

  • 71 Хо-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "стоян":

    Първо посещението на Путин в Китай беше обявено още преди месеци когато беше казано за първи път че Тръмп ще посети Китай. Дори се правиха спекулации че тримата Тръмп, Путин и Си може да разчертаят салфетката. Ама на много явно паметта им е къса. Второ, явно че Тръмп си тръгна с подвита опашка от Китай.

    17:48 16.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Лисав

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Васил":

    Подлогата васил.евса българска са на дупе ла при господаря си в Брюксело!
    За някой цент ..
    А, бе ..Кви са тия източно балкански Нищожества ве Ей?

    22:04 16.05.2026

