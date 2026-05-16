По стъпките на Тръмп: Путин отива при Си Дзинпин на 19 май

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19-20 май по покана на китайския президент Си Дзинпин, съобщи Кремъл.

Тази работна визита се провежда в изключително специфичен дипломатически контекст – само пет дни след знаковото посещение на американския президент Доналд Тръмп в Пекин. Срещата съвпада и с 25-ата годишнина от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Русия и Китай.

За разлика от пищното посрещане с 21 оръдейни залпа за Тръмп, визитата на Путин се определя от Пекин като част от „рутинните дела“ на двустранното партньорство. Източници на South China Morning Post посочват, че не се предвиждат тържествени паради или мащабни почетни караули.

Пекин е в приповдигнато дипломатическо настроение. Китай се превърна в първата държава, която в рамките на няколко месеца прие лидерите на всички останали постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН (Макрон през декември, Стармър през януари, Тръмп през май и сега Путин). Това позиционира Си Дзинпин като ключов балансьор в разпокъсания световен ред.

Настроенията в Кремъл са подчертано оптимистични, тъй като това е първото пътуване на Путин в чужбина за годината. Говорителят Дмитрий Песков потвърди, че подготовката е напълно завършена и отношенията се намират в етап на „специално привилегировано стратегическо партньорство“.

Русия спешно се нуждае от разширяване на пазарите си за суровини. Преди срещата Путин обяви, че двете страни са постигнали принципно съгласие за мащабна следваща стъпка в петролния и газовия сектор. Очаква се лидерите да обсъдят и задълбочаване на сътрудничеството в ядрената енергетика.

Двустранният търговски оборот между Москва и Пекин устойчиво надхвърля границата от $200 милиарда. Очаква се подписването на нов пакет от междуправителствени и междуведомствени споразумения, укрепващи финансовата и технологичната независимост от Запада.

Двата режима ще координират действията си в рамките на БРИКС и ООН. Очаква се Си и Путин да излязат с обща декларация, която да послужи като индиректен отговор на коментираната дни по-рано от Тръмп инициатива „Борд на мира“.

Най-голямото практическо опасение за Русия е уязвимостта на китайските банки. САЩ продължават да заплашват със сериозни вторични санкции финансовите институции в Китай, които обслужват руски трансакции за стоки с двойна употреба, което забавя плащанията между двете страни.

Си Дзинпин изпитва сериозни опасения да не прекрачи „червените линии“ на Запада по начин, който би застрашил китайския износ за САЩ и Европа. Въпреки че Пекин има нужда от стабилно управление на Путин (поради общата им 4200-километрова граница), Китай ще продължи да действа изключително предпазливо, за да избегне директни обвинения в предоставяне на оръжия.

Руските анализатори се опасяват, че Китай ще използва изолираната позиция на Москва, за да изисква изключително ниски и неизгодни за Русия цени за бъдещите доставки на природен газ.