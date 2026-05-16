Демерджиев: Борисов и Пеевски ползваха НСО като транспортна фирма

16 Май, 2026 10:10 2 717 60

  • иван демерджиев-
  • борисов-
  • пеевски-
  • нсо

Относно полетите на Пеевски с частен самолет до Дубай вътрешният министър коментира, че всички налични данни по този случай са предадени на компетентните органи и те трябва да преценят дали има предпоставки за образуването на досъдебно производство

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свалянето на държавната охрана от Борисов и Пеевски е акт на законност и справедливост, а не политически мотивирано действие. Никой не може да бъде над закона и да използва НСО като транспортна фирма. Това заяви в сутрешния блок на Нова телевизия министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той добави, че повече от десет години лидерите на ГЕРБ и ДПС са използвали без прекъсване НСО и тепърва предстои да се изчисли колко пари е струвало всичко това на държавния бюджет. Макар да не се ангажира с конкретна цифра, Демерджиев е убеден, че става дума за огромни средства.

В тази връзка той смята, че са необходими промени в Закона за НСО, като подчерта, че „щом веднъж се отвори този закон, трябва да бъдат решени всички належащи проблеми на службата, а не само частни казуси кой да бъде пазен“.

Относно полетите на Пеевски с частен самолет до Дубай вътрешният министър коментира, че всички налични данни по този случай са предадени на компетентните органи и те трябва да преценят дали има предпоставки за образуването на досъдебно производство. По думите му е странно как човек, санкциониран по „Магнитски“, е могъл финансово да си позволи лукса да лети с частен самолет и не изключи хипотезата някой да му е плащал тези полети, но кой и защо – Демерджиев отново поясни, че това е отговор, който трябва да дадат компетентните органи по разследването.

Иван Демерджиев изброи и част от приоритетите на МВР, докато той е ресорен министър, като сред тях посочи борбата с контрабандата, борбата с наркоразпространението и пътната безопасност. По отношение на последното той обеща, че „ще изкараме полицаите и камерите от храстите, тъй като целта не е да събираме фишове“.

Той също така обяви, че ще настъпи оптимизация в структурите на МВР и тези служители, които не са достатъчно ефективни в своята работа, ще бъдат освободени.

„Нашите усилия ще бъдат насочени най-вече към осигуряването на полицаи на улицата. Има доста структури, в които хората или не са достатъчно подготвени, или са добре подготвени, но не се използват ефективно. Не мога да кажа колко хора ще бъдат намалени, защото трябва подробен анализ, за да се изгради цялостна стратегия. Всичко зависи от това каква ефикасност търсим“, поясни министър Демерджиев.

Относно казуса с Ивайло Мирчев той заяви, че МВР си е свършило работата и оттук нататък прокуратурата е тази, която може да даде повече детайли какво се случва.

На въпрос за случая „Петрохан“ Демерджиев увери, че ще бъде направено всичко, за да излезе цялата истина наяве и да няма нищо скрито нито от близките на жертвите, нито от българската общественост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    39 8 Отговор
    Тиквата и Прасето са ,Капо тути де капи

    Коментиран от #6, #8, #15

    10:13 16.05.2026

  • 2 Неподписан

    41 6 Отговор
    Държавата спря да съществува през 1989 година.

    Коментиран от #33

    10:14 16.05.2026

  • 3 ПОЛЗВАЛИ,,,,

    32 3 Отговор
    РАНО ИЛИ КЪСНО ХИТЪР ПЕТЪР СРЕЩА НАСТРАДИН ХОДЖА

    10:14 16.05.2026

  • 4 Веселяка

    3 44 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже мойте любимци Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 и се надявам много скоро пак да има избори 🤣

    10:14 16.05.2026

  • 5 Пич

    23 2 Отговор
    Един от НСО - леле батееее....... това депутатките коликави вибратори мъкнат в чантите, уреда за проверка полудева...
    Истинска история от живия живот...

    Коментиран от #48

    10:15 16.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Искаш да кажеш капу ти ди тути капи?

    10:16 16.05.2026

  • 9 Каунь Оригинълдъ

    11 1 Отговор
    То имаше една поговорка за лудите и зелниците. Ама, кой да слуша, кой да чете. Клипчета по народни мъдрости няма.

    10:21 16.05.2026

  • 10 Сивчо

    15 31 Отговор
    Абе пъпеш, нали от 2 август 2022 до 6 юни 2023 бе на власт!! Това е близо година! Защо тогава не свалихте охраната на ББ и Пеевски ако това е било проблем! Толкова сте жалки със зеления чорап...

    10:23 16.05.2026

  • 11 Да бе да

    15 19 Отговор
    Но пък Деса може да претендира да я вози най-скъпия автомобил ,нали?Щот била президентша,да,ама България не е президентска република.

    10:28 16.05.2026

  • 12 Ташо

    14 4 Отговор
    Сега ще ползват на ..........

    10:28 16.05.2026

  • 13 Стига

    10 19 Отговор
    вече клоунади. Борисов и Пеевски си ги знаем. Вие сте на прицел на обществото. Стараете се да отвлечете вниманието от вашите мръсотии. Мантри и опорки до втръсване. Излъгахте хората с кухи обещания. Всичко, което правите е да се скриете от възмездие за престъпни схеми и зависимости. Позорници

    10:30 16.05.2026

  • 14 Абе ,

    12 4 Отговор
    Ти кажи - парите къде са ?

    10:31 16.05.2026

  • 15 Смехоран

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Хехе,абе,като цитирате нещо,поне си направете труда да бъде правилно.Всичко има в тоя пусти интернет.Capo di tutti capi-оригинал на италиански,а на български-капо ди тутти капи.

    10:31 16.05.2026

  • 16 Той

    10 9 Отговор
    Абе кога ще организирате всенародни празници във връзка със сваляне охраната на ББ и ДП. Толкова радост трябва да се изрази по някакъв начин.

    Коментиран от #18

    10:32 16.05.2026

  • 17 В СКОРО ВРЕМЕ

    19 5 Отговор
    А ЗАЩО ДА НЕ ПОЛЗВАТ ЦЕНТРАЛНИЯ КАТО .....ВИЛА

    10:37 16.05.2026

  • 18 Ххх

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Той":

    Абе, това не е маловажно и е добро начало, друг е въпроса, че тия имат тълпи охраняващи ги мутри.

    Коментиран от #51

    10:41 16.05.2026

  • 19 Да питам

    19 2 Отговор
    Свинчока Свинсков бил ли е придружаван в Дубай от служители на НСО?

    Коментиран от #21

    10:44 16.05.2026

  • 20 И двамата ,

    14 1 Отговор
    топтан с "колегите" им мутри бизнесмени , както и по институции и служби са за затвора !

    10:44 16.05.2026

  • 21 И не само

    20 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да питам":

    И доктори му пратиха със самолета да го церят и придружават на връщане от Дубай , след като яде як лобут с екстри !

    10:49 16.05.2026

  • 22 Извинете, пак да питам

    17 1 Отговор
    От както им свадиха охрана, тия биволи ходят ли на работа? И с какво се предвижват?

    Коментиран от #41

    10:54 16.05.2026

  • 23 Щирлиц Ото фон

    11 5 Отговор
    Оказва ли се старото правило , формулирано още от Сталин / перифразирано / - Има ББ и ДП - има проблем , няма ли ги - няма вече проблем ?

    Коментиран от #47

    10:55 16.05.2026

  • 24 Перо

    16 0 Отговор
    ДАНС много бързо може да разбере кой е платил на Пеевски частния самолет, както и движението на парите по сметките му, един месец преди Магнитски и след това! Проблемът е, че като цъфне едно посолство, случая бързо ще се засекрети!

    10:58 16.05.2026

  • 25 Пийпинг ТОМ

    19 3 Отговор
    Не може да се отрече , че Пеевския и Борисовия , имаха България като бащиния и я ползваха както им беше кеф.
    Бяха си я разделили и я владееха неконтролируемо и безнаказано !

    Коментиран от #37

    11:00 16.05.2026

  • 26 Далаверата

    15 2 Отговор
    със самолетите София - Дубай - София , обяснена , че била дарение на фурми за БЧК от Дубай , фурми за 7-8 хиляди € , а били внасяли пилета от "Градус" ! Тъпи лъжи с цел прикриване на престъпни действия.

    Коментиран от #29

    11:08 16.05.2026

  • 27 ген. Боташ

    10 4 Отговор
    Най-важното е да сме живи и здрави и да сте точни с парите!

    11:08 16.05.2026

  • 28 Сламката в чуждите очи, а гредата...

    8 7 Отговор
    В задачата се пита мунчо и неговите отрочета шарлатани, колко години се возят гратис, пък не само с една кола, а с цял антураж?! А, и продължават....🤣🤣

    11:18 16.05.2026

  • 29 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "Далаверата":

    Лошо ли е това?

    11:24 16.05.2026

  • 30 Лост

    7 1 Отговор
    А Борисов даже караше Тойотата и за малко да изтърве волана.

    Коментиран от #36

    11:31 16.05.2026

  • 31 Ддд

    5 5 Отговор
    Този наглия, си беше назначил охрана от службите, да го пазят от полицаите и граждани, когато беше служ. министър.
    Забравиха ли медиите?

    11:35 16.05.2026

  • 32 Дориана

    7 6 Отговор
    Точно това предупреждавахме, че Борисов и Пеевски по трудния начин ще разберат , че падат от власт завинаги. Не можаха да им помогнат нито техните съюзници от ИТН и БСП. ОЛ, нито зависимите от тях институции като се започне от Общините и се стигне до МВР, СЪД и Прокуратура.. Народния гняв ги свали.

    Коментиран от #34, #35

    11:38 16.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 как ще паднат като имат местна далавера

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    Дориана
    00ОТГОВОР
    Точно това предупреждавахме, че Борисов и Пеевски по трудния начин ще разберат , че падат от власт завинаги.
    -;-
    Как клептократите ще паднат, като имат местната далавера.
    Местните власти от местните избори са все на Ламата от Банка и Свинята от Дубай!
    ПРЕСТАНЕТЕ ДА ТРИЕТЕ КОМЕНТАРИТЕ!

    11:57 16.05.2026

  • 35 Анонимен

    6 6 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    Завинаги хахаха съветските другари завладяха цялата власт с 99 % БКП спечели Ето ти истинска завладяна държава завинаги от червените другари и червените олигарси хахахахахаха

    Коментиран от #59

    12:00 16.05.2026

  • 36 Верно че ИТН го наричаха Джипко Бибитков

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Лост":

    Лост
    20ОТГОВОР
    А Борисов даже караше Тойотата и за малко да изтърве волана.
    -;-
    Верно че ИТН го наричаха Джипко Бибитков, ама какво стана с изчегъртването?!?!?!
    Аман от пропаднали комунисти и разните поредни измишльотини проекти!

    12:00 16.05.2026

  • 37 Анонимен

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "Пийпинг ТОМ":

    Ама сега червените другари как са имат държавата като татковина ли колко трогателно

    12:01 16.05.2026

  • 38 Анонимен

    6 6 Отговор
    А охраната на РР кортежи лимузини огромна охрана защо РР е с огромна охрана от кого се пази или той е от нашите а и още от вашите имат огромни охрани Вашите охрани могат нали

    Коментиран от #39, #40

    12:04 16.05.2026

  • 39 Хмм

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    защото е министър-председател, а преди това президент, а вашият пеевски какъв е, че толкова ви е мил, там се плащат не само заплати, това е денонощна охрана с извънредни часове

    Коментиран от #49

    12:16 16.05.2026

  • 40 Абе Промяна,

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    още ли цвилиш за мафиотите изпаднали зад борда на управлението. Власт ще видят през крив макарон.

    12:18 16.05.2026

  • 41 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Извинете, пак да питам":

    Пеевски се движи поне с три коли, дадоха ги, едната спира встрани така, че да няма видимост към колата на пеевски, порталът към специалния паркинг се отваря, колата с пеевски влиза, спира, излиза охранител, отваря му врата, после пеевски тръгва къ Народното събрание, охранителят изтичва, за да му отвори вратата, но вчера го дават как минава и с картата си отваря, чака да се завърти, за да влезе

    12:21 16.05.2026

  • 42 Хмм

    4 4 Отговор
    промениха дори закона, избраха си председател на ДАНС, за да остане охраната им вечна, точно техния закон използваха и веднага след клетвата Радев свали Денев още в петък, а в сряда падна охраната, смешното е, че решението е на същите от комисията, които една седмица по-рано са удължили охраната на пеевски и борисов

    12:26 16.05.2026

  • 43 ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!

    7 3 Отговор
    МНОГО СКЪПО НИ ИЗЛЕЗЕ ВОЗЕНЕТО ИМ.

    Коментиран от #52, #53

    12:44 16.05.2026

  • 44 Боко ТИКВАТА и шиши

    2 6 Отговор
    Ние заедно ще свалим това незаконно правителство , ще възстановим стария РЕД и КРАЖБИ , ще върнем стария ВСС и несменяемия прокурор наш личен закрилник главен прокурор Софрата. !!! Ту Тууууу !!!!

    12:52 16.05.2026

  • 45 Прасе и Тика

    5 3 Отговор
    Поставяме кутии за помощ за градския транспорт .....ние сме свикнали и на НСО да го ползваме като такси .....ама спряха ни кранчето съвсем законно ....затова ви молим пуснете някои цент ....че спестяванията ни се топят като сняг който не пада постоянно !!!!!!!!!

    12:57 16.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Моряка

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Щирлиц Ото фон":

    Такива проблеми сега се решават от снайперисти.Ама те от 20- тина години заобикалят снизходително България.Сигурно има защо.

    13:03 16.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Хмм":

    И от кого се пази вашият господар от голтаците които изментри ли хахахаха Да ходи пеша Защо е заобиколен от охрана коли лимузини че и цялото му семейство се вози Ама за месията може нали ЗА нашите може нали Червените другари вече владеят цялата власт

    13:20 16.05.2026

  • 50 Васил

    5 1 Отговор
    НСО и Данс трябва да се закрият.

    13:21 16.05.2026

  • 51 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ххх":

    Голтаците изпадат в екстаз Колко простотия имало Умните способите отдавна заминаха да си градят живота в истински демократични държави Тук останаха невежи и не ставащи за нищо

    13:23 16.05.2026

  • 52 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!":

    А Борисов е бил няколко пъти мин председател и кмет и му се полага по закон Е БКП искат всичко за себе си най сетне завладяха всичко тук Демокрация няма вече

    Коментиран от #60

    13:26 16.05.2026

  • 53 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!":

    Лично ти 43 кога и на кого си давал пари Аман от бедняци няколко останаха тук иняколко тр показва кой колко умствен багаж има или нищо Продължавайте един друг да се замеряте с лъжите си

    13:29 16.05.2026

  • 54 Перо

    4 2 Отговор
    Нека селския адвокат да обясни сега причините, при които е взето решението за охраната на двете мутри, каква е общата сума за цялото времетраене на охраната, вкл. заплатите на ангажираните служители и кои са имената на взелите решението! Иначе всичко е бля-бля-бля…!

    14:03 16.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 457

    4 1 Отговор
    Вярно, но е по-коректно от ползването за пазаруване на сутиени и гащички, ако си спомняте, от дамата с двойна заплата за една длъжност преди да стане съпруга.

    15:46 16.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Горски

    3 0 Отговор
    Успя ли другарят Мирчев да се възстанови от телесната повреда? Разбрах, че прибирал детето си от лагер в момента на покушението!☹️☹️ Като чуя комбинацията - деца-лагер-ППДБ , настръхвам и първото за, което се сещам е Петрохан и Лама Калушев. Мирчев, ако си поръча храна за вкъщи - дали се замисля къде ще паркира доставчика? Или ще го чака да намери място след 3 километра и да му донесе храната студена. Много съвестни граждани се барат някои политици...докато не ги заснемеш тихомълком. Мирчев трябва да освободи депутатското място в Парламента. На негово място да влезе доставчикът. Поне един работещ човек да има в този парламент. Какъв парадокс... работиш в гадните условия, създадени от политиците (разнасяш стоки, без да има условия къде да спреш). Та бачкаш да си платиш данъците, за да може толупи като Мирчев да взеат заплати и после тоя дето му изкарваш заплатата, те праща в пандиза, че му пречиш на гледката за 5 мин.

    16:37 16.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

