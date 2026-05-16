Демерджиев: Борисов и Пеевски ползваха НСО като транспортна фирма

Свалянето на държавната охрана от Борисов и Пеевски е акт на законност и справедливост, а не политически мотивирано действие. Никой не може да бъде над закона и да използва НСО като транспортна фирма. Това заяви в сутрешния блок на Нова телевизия министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Той добави, че повече от десет години лидерите на ГЕРБ и ДПС са използвали без прекъсване НСО и тепърва предстои да се изчисли колко пари е струвало всичко това на държавния бюджет. Макар да не се ангажира с конкретна цифра, Демерджиев е убеден, че става дума за огромни средства.
В тази връзка той смята, че са необходими промени в Закона за НСО, като подчерта, че „щом веднъж се отвори този закон, трябва да бъдат решени всички належащи проблеми на службата, а не само частни казуси кой да бъде пазен“.
Относно полетите на Пеевски с частен самолет до Дубай вътрешният министър коментира, че всички налични данни по този случай са предадени на компетентните органи и те трябва да преценят дали има предпоставки за образуването на досъдебно производство. По думите му е странно как човек, санкциониран по „Магнитски“, е могъл финансово да си позволи лукса да лети с частен самолет и не изключи хипотезата някой да му е плащал тези полети, но кой и защо – Демерджиев отново поясни, че това е отговор, който трябва да дадат компетентните органи по разследването.
Иван Демерджиев изброи и част от приоритетите на МВР, докато той е ресорен министър, като сред тях посочи борбата с контрабандата, борбата с наркоразпространението и пътната безопасност. По отношение на последното той обеща, че „ще изкараме полицаите и камерите от храстите, тъй като целта не е да събираме фишове“.
Той също така обяви, че ще настъпи оптимизация в структурите на МВР и тези служители, които не са достатъчно ефективни в своята работа, ще бъдат освободени.
„Нашите усилия ще бъдат насочени най-вече към осигуряването на полицаи на улицата. Има доста структури, в които хората или не са достатъчно подготвени, или са добре подготвени, но не се използват ефективно. Не мога да кажа колко хора ще бъдат намалени, защото трябва подробен анализ, за да се изгради цялостна стратегия. Всичко зависи от това каква ефикасност търсим“, поясни министър Демерджиев.
Относно казуса с Ивайло Мирчев той заяви, че МВР си е свършило работата и оттук нататък прокуратурата е тази, която може да даде повече детайли какво се случва.
На въпрос за случая „Петрохан“ Демерджиев увери, че ще бъде направено всичко, за да излезе цялата истина наяве и да няма нищо скрито нито от близките на жертвите, нито от българската общественост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
10:13 16.05.2026
2 Неподписан
10:14 16.05.2026
3 ПОЛЗВАЛИ,,,,
10:14 16.05.2026
4 Веселяка
10:14 16.05.2026
5 Пич
Истинска история от живия живот...
10:15 16.05.2026
8 Абе
До коментар #1 от "Сталин":Искаш да кажеш капу ти ди тути капи?
10:16 16.05.2026
9 Каунь Оригинълдъ
10:21 16.05.2026
10 Сивчо
10:23 16.05.2026
11 Да бе да
10:28 16.05.2026
12 Ташо
10:28 16.05.2026
13 Стига
10:30 16.05.2026
14 Абе ,
10:31 16.05.2026
15 Смехоран
До коментар #1 от "Сталин":Хехе,абе,като цитирате нещо,поне си направете труда да бъде правилно.Всичко има в тоя пусти интернет.Capo di tutti capi-оригинал на италиански,а на български-капо ди тутти капи.
10:31 16.05.2026
16 Той
10:32 16.05.2026
17 В СКОРО ВРЕМЕ
10:37 16.05.2026
18 Ххх
До коментар #16 от "Той":Абе, това не е маловажно и е добро начало, друг е въпроса, че тия имат тълпи охраняващи ги мутри.
10:41 16.05.2026
19 Да питам
10:44 16.05.2026
20 И двамата ,
10:44 16.05.2026
21 И не само
До коментар #19 от "Да питам":И доктори му пратиха със самолета да го церят и придружават на връщане от Дубай , след като яде як лобут с екстри !
10:49 16.05.2026
22 Извинете, пак да питам
10:54 16.05.2026
23 Щирлиц Ото фон
10:55 16.05.2026
24 Перо
10:58 16.05.2026
25 Пийпинг ТОМ
Бяха си я разделили и я владееха неконтролируемо и безнаказано !
11:00 16.05.2026
26 Далаверата
11:08 16.05.2026
27 ген. Боташ
11:08 16.05.2026
28 Сламката в чуждите очи, а гредата...
11:18 16.05.2026
29 Анонимен
До коментар #26 от "Далаверата":Лошо ли е това?
11:24 16.05.2026
30 Лост
11:31 16.05.2026
31 Ддд
Забравиха ли медиите?
11:35 16.05.2026
32 Дориана
11:38 16.05.2026
34 как ще паднат като имат местна далавера
До коментар #32 от "Дориана":Дориана
Точно това предупреждавахме, че Борисов и Пеевски по трудния начин ще разберат , че падат от власт завинаги.
Как клептократите ще паднат, като имат местната далавера.
Местните власти от местните избори са все на Ламата от Банка и Свинята от Дубай!
ПРЕСТАНЕТЕ ДА ТРИЕТЕ КОМЕНТАРИТЕ!
11:57 16.05.2026
35 Анонимен
До коментар #32 от "Дориана":Завинаги хахаха съветските другари завладяха цялата власт с 99 % БКП спечели Ето ти истинска завладяна държава завинаги от червените другари и червените олигарси хахахахахаха
12:00 16.05.2026
36 Верно че ИТН го наричаха Джипко Бибитков
До коментар #30 от "Лост":Лост
А Борисов даже караше Тойотата и за малко да изтърве волана.
Верно че ИТН го наричаха Джипко Бибитков, ама какво стана с изчегъртването?!?!?!
Аман от пропаднали комунисти и разните поредни измишльотини проекти!
12:00 16.05.2026
37 Анонимен
До коментар #25 от "Пийпинг ТОМ":Ама сега червените другари как са имат държавата като татковина ли колко трогателно
12:01 16.05.2026
38 Анонимен
12:04 16.05.2026
39 Хмм
До коментар #38 от "Анонимен":защото е министър-председател, а преди това президент, а вашият пеевски какъв е, че толкова ви е мил, там се плащат не само заплати, това е денонощна охрана с извънредни часове
12:16 16.05.2026
40 Абе Промяна,
До коментар #38 от "Анонимен":още ли цвилиш за мафиотите изпаднали зад борда на управлението. Власт ще видят през крив макарон.
12:18 16.05.2026
41 Ами
До коментар #22 от "Извинете, пак да питам":Пеевски се движи поне с три коли, дадоха ги, едната спира встрани така, че да няма видимост към колата на пеевски, порталът към специалния паркинг се отваря, колата с пеевски влиза, спира, излиза охранител, отваря му врата, после пеевски тръгва къ Народното събрание, охранителят изтичва, за да му отвори вратата, но вчера го дават как минава и с картата си отваря, чака да се завърти, за да влезе
12:21 16.05.2026
42 Хмм
12:26 16.05.2026
43 ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!
12:44 16.05.2026
44 Боко ТИКВАТА и шиши
12:52 16.05.2026
45 Прасе и Тика
12:57 16.05.2026
47 Моряка
До коментар #23 от "Щирлиц Ото фон":Такива проблеми сега се решават от снайперисти.Ама те от 20- тина години заобикалят снизходително България.Сигурно има защо.
13:03 16.05.2026
49 Анонимен
До коментар #39 от "Хмм":И от кого се пази вашият господар от голтаците които изментри ли хахахаха Да ходи пеша Защо е заобиколен от охрана коли лимузини че и цялото му семейство се вози Ама за месията може нали ЗА нашите може нали Червените другари вече владеят цялата власт
13:20 16.05.2026
50 Васил
13:21 16.05.2026
51 Анонимен
До коментар #18 от "Ххх":Голтаците изпадат в екстаз Колко простотия имало Умните способите отдавна заминаха да си градят живота в истински демократични държави Тук останаха невежи и не ставащи за нищо
13:23 16.05.2026
52 Анонимен
До коментар #43 от "ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!":А Борисов е бил няколко пъти мин председател и кмет и му се полага по закон Е БКП искат всичко за себе си най сетне завладяха всичко тук Демокрация няма вече
13:26 16.05.2026
53 Анонимен
До коментар #43 от "ДА ВРЪЩАТ ПАРИТЕ!":Лично ти 43 кога и на кого си давал пари Аман от бедняци няколко останаха тук иняколко тр показва кой колко умствен багаж има или нищо Продължавайте един друг да се замеряте с лъжите си
13:29 16.05.2026
54 Перо
14:03 16.05.2026
56 457
15:46 16.05.2026
58 Горски
16:37 16.05.2026
