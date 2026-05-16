Агенция “Митници” с нов шеф

16 Май, 2026 09:37 2 933 17

  • николай шушков-
  • шеф-
  • агенция митници

Николай Шушков е бивш зам.-министър на регионалното развитие в служебния кабинет на Гълъб Донев от 2023 г. и бивш областен управител

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на Агенция “Митници” Георги Димов е освободен от поста, информира БГНЕС.

За негов наследник е спряган Николай Шушков. Според “24 часа” смяната в агенцията е станала в петък.

Николай Шушков е бивш зам.-министър на регионалното развитие в служебния кабинет на Гълъб Донев от 2023 г. и бивш областен управител. През 2023 година той беше кандидат за кмет на Благоевград, но не събра достатъчно вот и отпадна още на първия тур.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЕП

    29 6 Отговор
    Хайдее , и митницата ни взеха !!

    Коментиран от #3

    09:45 16.05.2026

  • 2 ПеПеДеБерас

    20 6 Отговор
    Ми сега пудела какво ще яде?

    09:49 16.05.2026

  • 3 Прав си!

    24 9 Отговор

    До коментар #1 от "ГЕП":

    Всичко свързано с герберо-пеевските крадци, трябва да бъде отстранено. Борисово-пеевските калинки оглозгаха Родината ни.

    Коментиран от #7, #12

    09:52 16.05.2026

  • 4 Дзак

    14 2 Отговор
    Не трябва ли да бъде издигнат от системата, а не администратор?

    09:55 16.05.2026

  • 5 добра новина

    25 3 Отговор
    Ако митниците заработят както трябва ще се пресекат наркоканалите и в държавния бюджет ще влязат много, ама наистина много пари. Вдигнете заплатите на митничарите и им сложете бодикамери. Дайте им процент от всяка заловена нелегална пратка и вижте какви чудеса ще се случат. Да имаш държава на такова място и да нямаш пари е откровена идиотщина.

    Коментиран от #17

    09:55 16.05.2026

  • 6 опааа

    19 8 Отговор
    потокът с кеша се отклонява по пътя на копринката

    09:59 16.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мнение

    8 11 Отговор
    Г-н Шишков е професионалист с дългогодишен опит на всякакви позиции в Агенция Митници.

    Коментиран от #9

    10:02 16.05.2026

  • 9 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    Мнението ми е отговор за номер 4

    Коментиран от #10

    10:03 16.05.2026

  • 10 Бай Ху (By Who)

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Отговор":

    Господине, научете се да ползувате правилно интерфейса. Има си копче за отговор на коментар.

    10:09 16.05.2026

  • 11 Наблюдател

    12 6 Отговор
    ДКМС-БКП-БСП-ПБ......Стари к...ви нов бардак.
    Нали щяха да чистят администрацията от пенсионери.....Шушков роден 1959г......
    За него важи репликата "Дай ми Солунската митница......."

    Коментиран от #14

    10:21 16.05.2026

  • 12 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си!":

    Кво ша прайм без митница.

    10:29 16.05.2026

  • 13 А така

    0 6 Отговор
    Николай Шушков е български държавник и дългогодишен експерт в МИТНИЧЕСКАТА сфера, назначен за директор на Агенция „Митници“. Назначението му става факт в средата на май 2026 г., когато той поема поста от освободения досегашен ръководител Георги Димов.

    10:34 16.05.2026

  • 14 Мушков

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Наблюдател":

    Сигурно е бивш овенен

    11:36 16.05.2026

  • 15 Ддд

    2 1 Отговор
    Каналите с контрабанда се превземат от БСП (ПБ).

    11:37 16.05.2026

  • 16 Свинаря Гергов

    1 1 Отговор
    Копринката къса квитанциите.

    11:38 16.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

