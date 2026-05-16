Пара с радиоактивни вещества затвори един от блоковете на АЕЦ "Онагава" в Япония ВИДЕО

Японската енергийна компания Tohoku Electric Power обяви спирането на Втори блок на атомната електроцентрала Онагава в префектура Мияги за непланирана проверка за поддръжка след откриването на малко количество пара, съдържаща радиоактивни вещества, в турбинното отделение на централата.

Според компанията, на 15 май персоналът е открил изпускане на радиоактивна пара от резервоар, използван за събиране на кондензат от отработена пара. Опитите за отстраняване на неизправността чрез повторно затягане на спирателния вентил са били неуспешни. Вследствие на това е взето решение реакторът да бъде спрян за непланирана поддръжка. Не е установено изпускане на радиоактивни вещества извън централата.

По време на инцидента атомната електроцентрала Онагава е била в режим на пробна експлоатация в подготовка за възобновяване на търговските операции.

Според експерти от Комитета за изследване на земетресенията към японското правителство, скоро в Япония може да се случи мощно земетресение.

Според японски експерти, така нареченото бавно приплъзване - постепенното изместване на тектоничните плочи - се ускорява. Това ускорение е регистрирано близо до епицентъра на мощното земетресение с магнитуд 7,7, което удари бреговете на префектура Аомори на 20 април. Сеизмолозите подчертават, че ако изместването на тектоничните плочи продължи да се ускорява в този район, са възможни земетресения с магнитуд 7 или дори по-високи.

Експертите също така отбелязват, че подобни явления са наблюдавани преди земетресението с магнитуд 9, което се случи през март 2011 г. Поради това местните жители се призовават да останат бдителни и подготвени за евентуално силно земетресение.