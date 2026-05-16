Пара с радиоактивни вещества затвори един от блоковете на АЕЦ "Онагава" в Япония ВИДЕО

Японската енергийна компания Tohoku Electric Power обяви спирането на Втори блок на атомната електроцентрала Онагава в префектура Мияги за непланирана проверка за поддръжка след откриването на малко количество пара, съдържаща радиоактивни вещества, в турбинното отделение на централата.
Според компанията, на 15 май персоналът е открил изпускане на радиоактивна пара от резервоар, използван за събиране на кондензат от отработена пара. Опитите за отстраняване на неизправността чрез повторно затягане на спирателния вентил са били неуспешни. Вследствие на това е взето решение реакторът да бъде спрян за непланирана поддръжка. Не е установено изпускане на радиоактивни вещества извън централата.
По време на инцидента атомната електроцентрала Онагава е била в режим на пробна експлоатация в подготовка за възобновяване на търговските операции.
Според експерти от Комитета за изследване на земетресенията към японското правителство, скоро в Япония може да се случи мощно земетресение.
Според японски експерти, така нареченото бавно приплъзване - постепенното изместване на тектоничните плочи - се ускорява. Това ускорение е регистрирано близо до епицентъра на мощното земетресение с магнитуд 7,7, което удари бреговете на префектура Аомори на 20 април. Сеизмолозите подчертават, че ако изместването на тектоничните плочи продължи да се ускорява в този район, са възможни земетресения с магнитуд 7 или дори по-високи.
Експертите също така отбелязват, че подобни явления са наблюдавани преди земетресението с магнитуд 9, което се случи през март 2011 г. Поради това местните жители се призовават да останат бдителни и подготвени за евентуално силно земетресение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фукушима
08:57 16.05.2026
2 А50
08:57 16.05.2026
3 Японците
08:58 16.05.2026
4 По чии проект
Не се свръзвайте с тез "проектанти".
За Фукушима разбрахме чии е. Да разположат генераторите в най ниската част !!!!?????
09:08 16.05.2026
5 хихи
09:13 16.05.2026
6 Инженер
Коментиран от #11
09:51 16.05.2026
7 Дзак
Коментиран от #10
10:14 16.05.2026
8 Вносител
10:57 16.05.2026
9 така, така
Може да се окаже, че пропускът е от пукнатина в корпуса на кондензатора и никакво затваряне на вентили не може да свърши работа. Евентуално смяна на кондензатора, но това ще е начинание почти обречено на провал.
Някой трябва да си обследва много детайлно оборудването преди да пуска каквото и да е било. Обаче, да не чакаме отговорно отношение от японците. Тия започнаха действия по рестартиране на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“, през площадката на която маса учени демонстрират, че преминава сеизмичен разлом. Пълна безотговорност и безхаберие.
Най-добре ще е чичо Дончо да погледне японската ядрена програма, ама и тая дето е за мирни цели.
11:17 16.05.2026
10 стига глупости
До коментар #7 от "Дзак":АЕЦ Козлодуй е двуконторна централа (разбирай в турбинното преминава чиста пара). Този тип обикновено се обозначава като PWR
АЕЦ Онагава е едноконтурна (разбирай в турбината постъпва радиоактивна пара). Този тип обикновено се обозначава като BWR
Прочети малко и след това ръси глупости.
11:21 16.05.2026
11 я пак
До коментар #6 от "Инженер":Айде обясни като си толкова знаещ, как точно има опасност за хората или околната среда при проблеми с оборудването в турбинното отделение на АЕЦ Козлодуй. Докато не вкараш в играта и оборудване от реакторното, трудно ще го докараш до проблем.
Всички откази на оборудването в турбинното за централите от типа на Козлодуй се класифицират като "0" по скалата на ИНЕС на МААЕ за оценка на събитията в една АЕЦ.
Лъжеш и за докладването - всички мисии на МААЕ и ВАНО гледат класификациите на събитията, така че нищо не се крие или замита.
Дори нямаш предства от схемите на централата, ама ръсиш щяло и нещало да се намираш на приказка. Аман от фалшиви експерти!
11:29 16.05.2026