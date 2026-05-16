Пара с радиоактивни вещества затвори един от блоковете на АЕЦ "Онагава" в Япония ВИДЕО

16 Май, 2026 08:43, обновена 16 Май, 2026 08:52 1 084 11

Според експерти от Комитета за изследване на земетресенията към японското правителство, скоро в Япония може да се случи мощно земетресение

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японската енергийна компания Tohoku Electric Power обяви спирането на Втори блок на атомната електроцентрала Онагава в префектура Мияги за непланирана проверка за поддръжка след откриването на малко количество пара, съдържаща радиоактивни вещества, в турбинното отделение на централата.

Според компанията, на 15 май персоналът е открил изпускане на радиоактивна пара от резервоар, използван за събиране на кондензат от отработена пара. Опитите за отстраняване на неизправността чрез повторно затягане на спирателния вентил са били неуспешни. Вследствие на това е взето решение реакторът да бъде спрян за непланирана поддръжка. Не е установено изпускане на радиоактивни вещества извън централата.

По време на инцидента атомната електроцентрала Онагава е била в режим на пробна експлоатация в подготовка за възобновяване на търговските операции.

Според експерти от Комитета за изследване на земетресенията към японското правителство, скоро в Япония може да се случи мощно земетресение.

Според японски експерти, така нареченото бавно приплъзване - постепенното изместване на тектоничните плочи - се ускорява. Това ускорение е регистрирано близо до епицентъра на мощното земетресение с магнитуд 7,7, което удари бреговете на префектура Аомори на 20 април. Сеизмолозите подчертават, че ако изместването на тектоничните плочи продължи да се ускорява в този район, са възможни земетресения с магнитуд 7 или дори по-високи.

Експертите също така отбелязват, че подобни явления са наблюдавани преди земетресението с магнитуд 9, което се случи през март 2011 г. Поради това местните жители се призовават да останат бдителни и подготвени за евентуално силно земетресение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фукушима

    6 3 Отговор
    Седми и осми блок на Козлодуй, като Хирошима и Нагасаки. Те затова комарите по Дунава са като врабчета, като прелитат и кучетата ги лаят.

    08:57 16.05.2026

  • 2 А50

    13 0 Отговор
    Японците не са това , което бяха

    08:57 16.05.2026

  • 3 Японците

    11 0 Отговор
    са отново на път да изцапат гащите. Явно вече са развили имунитет срещу радиацията. Казват, че били шампиони по брой дълголетници.

    08:58 16.05.2026

  • 4 По чии проект

    7 0 Отговор
    е изградена централата?

    Не се свръзвайте с тез "проектанти".
    За Фукушима разбрахме чии е. Да разположат генераторите в най ниската част !!!!?????

    09:08 16.05.2026

  • 5 хихи

    12 0 Отговор
    е и? Това демократична радиация.....

    09:13 16.05.2026

  • 6 Инженер

    2 5 Отговор
    Че в Козлодуй нон стоп има такива инциденти не че ви ги казват де на владт още са русофиоите те и за Чорнобиль не ви казваха.

    Коментиран от #11

    09:51 16.05.2026

  • 7 Дзак

    0 5 Отговор
    Идентична ситуация като при АЕЦ Козлодуй!

    Коментиран от #10

    10:14 16.05.2026

  • 8 Вносител

    1 0 Отговор
    Намислил съм един внос на евтини паучита, варени на фукушимска пара.

    10:57 16.05.2026

  • 9 така, така

    4 0 Отговор
    Въобще не ме учудва. Явно нищо в културата за безопасност на японците не се променило, дори след ужаса, който им се случи с АЕЦ Фукушима. Очевидно, за пореден път са претупали нещата и са прибързали с пуска на АЕЦ Онагава.
    Може да се окаже, че пропускът е от пукнатина в корпуса на кондензатора и никакво затваряне на вентили не може да свърши работа. Евентуално смяна на кондензатора, но това ще е начинание почти обречено на провал.
    Някой трябва да си обследва много детайлно оборудването преди да пуска каквото и да е било. Обаче, да не чакаме отговорно отношение от японците. Тия започнаха действия по рестартиране на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“, през площадката на която маса учени демонстрират, че преминава сеизмичен разлом. Пълна безотговорност и безхаберие.
    Най-добре ще е чичо Дончо да погледне японската ядрена програма, ама и тая дето е за мирни цели.

    11:17 16.05.2026

  • 10 стига глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    АЕЦ Козлодуй е двуконторна централа (разбирай в турбинното преминава чиста пара). Този тип обикновено се обозначава като PWR
    АЕЦ Онагава е едноконтурна (разбирай в турбината постъпва радиоактивна пара). Този тип обикновено се обозначава като BWR
    Прочети малко и след това ръси глупости.

    11:21 16.05.2026

  • 11 я пак

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Инженер":

    Айде обясни като си толкова знаещ, как точно има опасност за хората или околната среда при проблеми с оборудването в турбинното отделение на АЕЦ Козлодуй. Докато не вкараш в играта и оборудване от реакторното, трудно ще го докараш до проблем.
    Всички откази на оборудването в турбинното за централите от типа на Козлодуй се класифицират като "0" по скалата на ИНЕС на МААЕ за оценка на събитията в една АЕЦ.
    Лъжеш и за докладването - всички мисии на МААЕ и ВАНО гледат класификациите на събитията, така че нищо не се крие или замита.

    Дори нямаш предства от схемите на централата, ама ръсиш щяло и нещало да се намираш на приказка. Аман от фалшиви експерти!

    11:29 16.05.2026

