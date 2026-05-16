Путин подписа! Москва опростява процеса за получаване на руско гражданство в Приднестровието

Руският президент Владимир Путин подписа указ, опростяващ процеса за получаване на руско гражданство за жителите на Приднестровието. Съответният документ е публикуван на портала за правни актове, съобщава "Интерфакс".
"Установява се, че чуждестранни граждани и лица без гражданство, навършили 18 години, притежават правоспособност и са постоянно пребиваващи в Приднестровието към датата на влизане в сила на този указ, имат право да кандидатстват за руско гражданство в съответствие с част 9 от член 16 от Федералния закон № 138-ФЗ от 28 април 2023 г. "За гражданството на Руската федерация", без да спазват изискванията на параграфи 1-3 от част 1 на член 15 от посочения федерален закон", се казва в документа.
Указът е приет "с цел защита на правата и свободите на човека и гражданина, ръководейки се от общопризнатите принципи и норми на международното право, в съответствие с част 3 от член 14 и клауза 4 от част 1 от член 28 от Федералния закон № 138-ФЗ от 28 април 2023 г. "За гражданството на Руската федерация".
Заявление за руско гражданство се подава до дипломатическо представителство или консулско учреждение на Руската федерация, списък на които се поддържа и актуализира от Министерството на външните работи на Руската федерация.
Приднестровието се отцепи от Молдова през 1990 г. и бе подкрепяно от Русия повече от три десетилетия.
