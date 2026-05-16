Путин подписа! Москва опростява процеса за получаване на руско гражданство в Приднестровието

16 Май, 2026 12:23

  русия
  приднестровие
  молдова
  румъния
  украйна
  владимир путин

Приднестровието се отцепи от Молдова през 1990 г. и бе подкрепяно от Русия повече от три десетилетия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Руският президент Владимир Путин подписа указ, опростяващ процеса за получаване на руско гражданство за жителите на Приднестровието. Съответният документ е публикуван на портала за правни актове, съобщава "Интерфакс".

"Установява се, че чуждестранни граждани и лица без гражданство, навършили 18 години, притежават правоспособност и са постоянно пребиваващи в Приднестровието към датата на влизане в сила на този указ, имат право да кандидатстват за руско гражданство в съответствие с част 9 от член 16 от Федералния закон № 138-ФЗ от 28 април 2023 г. "За гражданството на Руската федерация", без да спазват изискванията на параграфи 1-3 от част 1 на член 15 от посочения федерален закон", се казва в документа.

Указът е приет "с цел защита на правата и свободите на човека и гражданина, ръководейки се от общопризнатите принципи и норми на международното право, в съответствие с част 3 от член 14 и клауза 4 от част 1 от член 28 от Федералния закон № 138-ФЗ от 28 април 2023 г. "За гражданството на Руската федерация".

Заявление за руско гражданство се подава до дипломатическо представителство или консулско учреждение на Руската федерация, списък на които се поддържа и актуализира от Министерството на външните работи на Руската федерация.

Приднестровието се отцепи от Молдова през 1990 г. и бе подкрепяно от Русия повече от три десетилетия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фори

    29 22 Отговор
    Браво. Сега тези 4.20 процента избиратели на Възраждане ще се възползват. Нали това им е мечтата! Защото на следващите избори може и да са 2.50.

    Коментиран от #10, #17, #34

    12:26 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 а бе

    18 16 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    жътопаветния,седи си под моста с мигрантите

    12:28 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    32 20 Отговор
    Как пък един бг клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #13, #68

    12:32 16.05.2026

  • 9 Доктора

    30 20 Отговор
    Руското гражданство върви заедно със жълта книжка.....

    12:32 16.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Златната орда

    29 21 Отговор
    Това е Московията, отцепва насилствено части от други държави и започва "да опростява процедурата за получаване на руско гражданство" на лицата, пребиваващи там, за да "узакони" окупацията.

    12:32 16.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 щото

    15 23 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    бг клепарите сте вие евроориенираните

    Коментиран от #81

    12:33 16.05.2026

  • 14 Вие си ходите

    30 10 Отговор

    До коментар #6 от "споко бе":

    там и ви плащат защото работите за тях и против България. И да дойдат руснаците у нас първо с вас ще се разправят, никой не обича предателите.

    Коментиран от #19

    12:34 16.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Трътърътъ

    11 3 Отговор
    Не мога се сдържа , ви разкажа една случка по време на риболов на Дунава ... Баща и син пускат мрежи .. и - Сом .. Синът казва на баща си - Тате , б@х ти макята , какъв сом хвана .. 🤭

    12:34 16.05.2026

  • 17 Браво на Румен Радев 👏👏👏

    24 26 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    Вчера България отказа да участва в подготвяната комедия "международен трибунал срещу Русия" 😂😂😂

    Коментиран от #22, #26

    12:34 16.05.2026

  • 18 Хаха

    22 16 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Не си разбрал, трябва да защищават бункерното джудже, това е най-важното за всеки крепостен.

    12:34 16.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Възpожденец 🇧🇬

    28 11 Отговор
    Сега да видим дали молдовските копейки ще иZглyпят като тези в Донбас и да станат на слънчогледи или ще бъдат хитри лицемери като нашите копейки и ще подкрепят рашима на Путлер само от диванчето

    Коментиран от #65

    12:37 16.05.2026

  • 21 малиии

    16 2 Отговор
    И сега като се юрнат ... Партизаните , действайте ..

    12:38 16.05.2026

  • 22 Брачет,

    16 14 Отговор

    До коментар #17 от "Браво на Румен Радев 👏👏👏":

    Украинците ни най-малко смятат , че е "комедия" ... Ама ти как да го знаеш ..

    Коментиран от #43, #82, #83

    12:41 16.05.2026

  • 23 Чуденка

    29 12 Отговор
    Около 3 млн. наши сънародници избраха да живеят, работят или учат извън пределите на Родината.
    Всички избраха страни от ЕС и НАТО , никой не се излъга да мигрира в РФ, Куба, Китай, Северна Корея .

    Коментиран от #45

    12:41 16.05.2026

  • 24 Смех с копейки

    18 10 Отговор
    И сега като се юрнат молдовските копейки та стой та гледай. 🤣

    12:41 16.05.2026

  • 25 Брей

    22 9 Отговор
    Сега ще има насилствено получаване на руски паспорти.

    12:42 16.05.2026

  • 26 Пак аз

    16 5 Отговор

    До коментар #17 от "Браво на Румен Радев 👏👏👏":

    Така си мислиш понеже си бит с мотика по главата като малък.

    Коментиран от #36

    12:43 16.05.2026

  • 27 Ей това да си копейка е Божие наказание

    18 7 Отговор
    Или си резултат от злокобен експеримент на някакви тъмни сили непознати досега на човечеството.

    12:44 16.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ГРУ гайтанжиева

    10 2 Отговор

    До коментар #28 от "ДА МУ ГО СМУЧЕТЕ":

    Никакъв шанс да се докопат от копейки. Не му го пускат даже и като се изхожда.

    12:48 16.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 По ред

    20 7 Отговор
    Копейките не разбират фактите. Няма българин емигрирал в Русия, 3 млн. са в ЕС.

    12:49 16.05.2026

  • 33 ДА ВИ КАЖА

    8 16 Отговор
    Путин въобще не го интересуват душевните драми на БГ Бандерите.

    Коментиран от #88

    12:50 16.05.2026

  • 34 Амадор Ривас

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    Плюс задължителен еднопосочен билет към блатата....

    12:50 16.05.2026

  • 35 Айде русодебили

    18 5 Отговор
    Юруш към кланницата, нужно е пушечно месо

    12:51 16.05.2026

  • 36 не бе .

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пак аз":

    Настъпил е греблото ..

    12:51 16.05.2026

  • 37 Другари ,

    17 2 Отговор
    Айде да ни освободите от присъствието си ... Раша - Ваша ..

    12:53 16.05.2026

  • 38 ВЕРНО ЛИ

    3 14 Отговор
    Зеленски е крадлив, корумпиран наркоман?

    Коментиран от #51

    12:54 16.05.2026

  • 39 Не е ли трагично?

    15 3 Отговор
    Вместо да попаднеш в Европа да станеш гражданин на една тоталитарна империя?

    12:57 16.05.2026

  • 40 Дрън, дрън съветски чугун

    17 5 Отговор
    Какво значение има какво е подписал един престъпник ?!
    От това не следва нищо, абсолютно нищо. Терориста Путин и рашисткия му режим може да го разглеждаме само като паразит, който трябва да се унищожи. РФ не носи никакви ползи на света от съществуването си, абсолютно никакви в нито една област.

    12:58 16.05.2026

  • 41 1234

    15 2 Отговор
    Докато обяснява какъв е мирно пазител, виждаме какви ги върши Путягата, подготвя почвата за още войни кръвожадния вампир.

    13:00 16.05.2026

  • 42 Архимандрисандрит Бибиян

    9 2 Отговор
    Сеги е време мамалигите да улезат у Приднестровие и да направат таме СВО! Внетен ли сме?

    13:00 16.05.2026

  • 43 Калоян

    4 12 Отговор

    До коментар #22 от "Брачет,":

    Да !
    Укрите започнаха да отрезвяват,след като си избраха клоун за вожд.Сега вече не им е до комедии.

    13:02 16.05.2026

  • 44 Разбрахме

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "споко бе":

    Отиваш на екскурзийка и междувременно заработва. Добре ли ти плащат за дюдюк🤣🤣🤣

    13:04 16.05.2026

  • 45 Калоян

    7 15 Отговор

    До коментар #23 от "Чуденка":

    Не ти ли се изясни , че целенасочено ЕС-ът лиши страната ни от икономика,за да ,,смукне" тези три млн работоспособни българи ? Без да харчи пари за образование

    Коментиран от #47, #50, #67

    13:05 16.05.2026

  • 46 4567

    16 2 Отговор
    Какво гражданство, набират се войници, а желаещи няма.

    13:08 16.05.2026

  • 47 12345

    13 2 Отговор

    До коментар #45 от "Калоян":

    Е, и доста българи "смучат" от ЕС.

    13:10 16.05.2026

  • 48 Няма да стане така другарю путин

    10 3 Отговор
    Много е демократично и някак си се разчита на доброволци. Те доброволците отдавна разцъфтяха върху укрочернозема, че дори ги изнесоха по света като олио. По-добре пращай зелените човечета, ако са останали още, да организират един демократичен референдум и да анексираш цялата територия. Така ще можеш всички законно да пратиш в украйна

    13:11 16.05.2026

  • 49 С руския паспорт получаваш повиквателна

    20 3 Отговор
    С руския паспорт получаваш повиквателна за армията. "Повестка", по тяхному. Вярвам, за това си мечтаят приднестровските мужици.

    13:12 16.05.2026

  • 50 Те от тия 3млн

    5 5 Отговор

    До коментар #45 от "Калоян":

    Поне два са от онези с основно...

    Коментиран от #61

    13:13 16.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 И да е вярно теб какво те ... ?

    13 1 Отговор
    Украинците са си го избрали на демократични избори и му вярват.

    13:16 16.05.2026

  • 53 Васил

    14 5 Отговор
    Приднестровието поредна рашистка кочина която си мисли че е държава.

    Коментиран от #54

    13:17 16.05.2026

  • 54 Е ТОГАВА

    5 10 Отговор

    До коментар #53 от "Васил":

    Защо искат руско гражданство, а не молдовско или румърско?

    Коментиран от #55

    13:19 16.05.2026

  • 55 Кой ти каза

    10 2 Отговор

    До коментар #54 от "Е ТОГАВА":

    Че искат?

    Коментиран от #57

    13:21 16.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ТАМ ИМА

    7 10 Отговор

    До коментар #55 от "Кой ти каза":

    500 000 етнически руснаци, които въобще не искат да стават румънци.

    Коментиран от #71, #73

    13:25 16.05.2026

  • 58 Брей

    11 3 Отговор
    Сега ще има насилствено получаване на руски паспорти.

    13:26 16.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Историк

    13 3 Отговор
    Тактиката на Русия не се е променила от преди 147 години,когато Георги Раковски я описва в памфлета си през 1861 г. "Убийствената политика на Русия при преселение на българите". Същата политика прилага империята на злото с така наречените сепаратиски райони от чужда държава,които обявява за свои. Насилствено кара хората да стават руснаци,за може след това да ги освобождава от собствената им държава и така да узурпира чуждата територия. Примерите са много- в Грузия,Армения Азербайджан, Украйна най-много, Молдова.

    13:27 16.05.2026

  • 61 Пак

    12 2 Отговор

    До коментар #50 от "Те от тия 3млн":

    А останалите с висше, високообразовани и културни и нито един в русия.

    13:28 16.05.2026

  • 62 а бе..

    7 6 Отговор
    Бравос на приднестровието..повече от 35 года не се дава ни на власи ни на молдовци,даже и си имат столица..тирасполь,при кишинеу беше на второ место по големина и население

    13:28 16.05.2026

  • 63 Боримечката

    4 11 Отговор
    Чета коментарите и установявам, че повечето от пишещите твърдят, че щом симпатизираш на Русия, т.е. си копейка или рубла, то при хипотеза за обратното, щом харесваш египетските пирамиди трябва да живееш в тях, или ако харесваш музиката на, примерно Бийтълс, трябва да живееш в Ливърпул!

    Коментиран от #72

    13:30 16.05.2026

  • 64 Уникално

    10 3 Отговор
    Тамън се чудех откъде съдиста Путин ще набавя пушечно месо. Зер войниците му в Украйна новопостъпили на фронта живеят макс 2 седмици

    Коментиран от #69

    13:34 16.05.2026

  • 65 стоян

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Възpожденец 🇧🇬":

    До 20 ком - много точен въпрос си им отпрал - малко ще са апдалите от молдова за рузко гражданство защото веднага веднага призовка и на фронта - а сега ходят за три месеца в ЕС без виза

    13:34 16.05.2026

  • 66 Тимур

    14 5 Отговор
    Балъците от Приднестровието ще се издънят точно както българите на изборите от 19 април. В момент когато се коментира обединение на Румъния и Молдова, което прави автоматично Молова част от ЕС, разбирай и Приднестровието. Самото то е част от Молдова и не е признатало от никой, освен от Русия, като самостоятелна държава. Сиреч остават си мизерна провинция, пришита към Руся, мизерия завинаги

    13:38 16.05.2026

  • 67 стоян

    13 4 Отговор

    До коментар #45 от "Калоян":

    До 45 ком - вярно казваш другар - има подробност - защо некадърните кумунисти за 55 години три пъти фалираха държавата и 1989 ни продадоха на запада - 3000 лева за един долар - питай кумунистите запада не е виновен че кумунистите са най нисшата и проста каста от народа а те 55 гд ни управляваха

    13:39 16.05.2026

  • 68 Уникално

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Защото ще ги засилят за фронта и ще живеят макс 2 седмици. Тук в ЕС тролят, хейтват, ама си получават в евро, щъкат из свободния свят, цивилизоват се

    Коментиран от #74

    13:40 16.05.2026

  • 69 Неграмотнико,

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Уникално":

    Чуди се с правописен речник.

    13:45 16.05.2026

  • 70 мдаааа

    4 1 Отговор
    Колко по-просто , т олкова още по-просто ... Изберете ..

    14:00 16.05.2026

  • 71 По света има над 10-15 млн руснаци

    13 2 Отговор

    До коментар #57 от "ТАМ ИМА":

    Които не искат да са руснаци

    14:01 16.05.2026

  • 72 Къде ви копат такива охлювофрени

    10 1 Отговор

    До коментар #63 от "Боримечката":

    Ако харесвам музиката на бийтълс мога да си я слушам в цял свят, но ако харесвам руският рай, мога да му се радвам само там

    14:04 16.05.2026

  • 73 ха ха хааа

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "ТАМ ИМА":

    Баба ти , като я мандр@сал ватнѝк , означава ли , че си етнически рознак ?🤔

    14:09 16.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Превъзбудена копейка

    7 2 Отговор
    И аз искам руско гражданство, ама ме е страх да отида в любивата ми Матушка .По добре в бащината сива панелка и от бащиното прокъсано диванче да громя евроатлантиците.

    14:39 16.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Клин

    6 3 Отговор
    А останалите с висше, високообразовани и културни и нито един в русия. Какво ни интересува русия. Да си живуркат, нас българите не ни интепесува. Някой умишлено ни я навира за да всява раздор.

    15:02 16.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 цирк московски

    6 2 Отговор
    Браво сега родните блатници ще могат свободно да отидат да живеят там някъде в северните степи,ама май пак ще се правят на разсеяни докато бачкат в Германия :D

    15:16 16.05.2026

  • 81 да си знаеш

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "щото":

    Кои сте вие бе мисирко хахахах.Абсолютно никой българин не иска и да чуе да стъпи в изгнилия руски обор.Такива няма! Тук таме някой охльов може и да се озове там и до това е.Дори вие нещастните рашистки национални предатели не смеете и да чуете кракът ви да стъпи в обора русия ,а си мечтаете за западен живот и САЩ ! Какво има да говорим въобще ? България в това блато наречено русия НЯМА ! И е нормално ,никой не е мазохист.Никой никога не е чул репликата "бях на ексурзия да видя русия" хахахах

    15:22 16.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 фашистки рашастан в изолация

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Брачет,":

    То защото на руснаците им е много смешно дето дават 5 пъти повече жертви и знаят ,че никога няма да се върнат обратно в Русия ,ама ти как да го знаеш...

    15:48 16.05.2026

  • 84 Мишо Пелов

    3 1 Отговор
    Камък ми падна от сърцето, най-накрая! Толкова години чакам.

    15:56 16.05.2026

  • 85 Астролог

    5 1 Отговор
    Приднестровци "куфарите да стягат" и към Русия "бързо да бягат" !

    16:10 16.05.2026

  • 86 .....

    2 1 Отговор
    Кое е коренното население в преднистровието? Я да отворим Историята.

    16:17 16.05.2026

  • 87 Явно идеята на Путин е

    4 0 Отговор
    да мобилизира и населението там. Колкото повече с руско гражданство, толкова повече пушечно месо за фронта.

    17:41 16.05.2026

  • 88 Ти пък нещо не каза :)

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "ДА ВИ КАЖА":

    Путин ликвидира 2 милиона руснаци и не му дреме, камо ли да се интересува от българи. Путин е толкова унижен в момента, че е напълно неадекватен и объркан в ситуацията.

    17:48 16.05.2026

