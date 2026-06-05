Ремонти спират топлата вода в няколко квартала на София - вижте графика

От „Топлофикация София“ съобщават, че през летния период ще бъдат извършени серия планови ремонти, рехабилитация на участъци от топлопреносната мрежа, диагностика на съоръжения и подмяна на амортизирана арматура. Целта е повишаване надеждността на топлоснабдяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026/2027 г., посочват от дружеството.
За осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на дейностите, се налага временно спиране на топлоподаването към част от клиентите на дружеството в следните райони и периоди:
► За периода от 22.06. до 26.06. 2026 г. – целият квартал „Западна фабрика“;
► За периода от 06.07. до 08.07. 2026 г.– целият квартал „Свобода“;
► За периода от 13.07. до 17.07. 2026 г.– част от ж.к. „Надежда“ – 3 и 4 част;
Спират се следните адреси:
„Надежда 3“ - бл. 301-319, 333- 335, траф. до бл. 311, ул. „Хр. Силянов“ № 91, ул. „Кумановски бой“ №47 и № 59
„Надежда 4“ - бл. 423-443, 447-449, ОДЗ 90 – двете сгради
► За периода от 20.07. до 24.07. 2026 г.– целият квартал „Обеля 1“
► За периода от 27.07. до 31.07. 2026 г. – целият квартал „Обеля 2“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дреме ми
14:31 05.06.2026
2 кадастър - София
Коментиран от #3
14:41 05.06.2026
3 1-20
До коментар #2 от "кадастър - София":Неграмотници. Не съм изненадан. И ти недей.
14:44 05.06.2026
4 На Дедо
14:45 05.06.2026