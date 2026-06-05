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Ремонти спират топлата вода в няколко квартала на София - вижте графика

Ремонти спират топлата вода в няколко квартала на София - вижте графика

5 Юни, 2026 14:21 1 150 4

  • ремонти-
  • топла вода-
  • квартали

Целта е повишаване надеждността на топлоснабдяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026/2027 г.

Ремонти спират топлата вода в няколко квартала на София - вижте графика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От „Топлофикация София“ съобщават, че през летния период ще бъдат извършени серия планови ремонти, рехабилитация на участъци от топлопреносната мрежа, диагностика на съоръжения и подмяна на амортизирана арматура. Целта е повишаване надеждността на топлоснабдяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026/2027 г., посочват от дружеството.

За осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на дейностите, се налага временно спиране на топлоподаването към част от клиентите на дружеството в следните райони и периоди:

► За периода от 22.06. до 26.06. 2026 г. – целият квартал „Западна фабрика“;

► За периода от 06.07. до 08.07. 2026 г.– целият квартал „Свобода“;

► За периода от 13.07. до 17.07. 2026 г.– част от ж.к. „Надежда“ – 3 и 4 част;

Спират се следните адреси:

„Надежда 3“ - бл. 301-319, 333- 335, траф. до бл. 311, ул. „Хр. Силянов“ № 91, ул. „Кумановски бой“ №47 и № 59

„Надежда 4“ - бл. 423-443, 447-449, ОДЗ 90 – двете сгради

► За периода от 20.07. до 24.07. 2026 г.– целият квартал „Обеля 1“

► За периода от 27.07. до 31.07. 2026 г. – целият квартал „Обеля 2“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дреме ми

    1 0 Отговор
    Сложила съм си едно черно варелче на южната тераса у панелката и се чипкам всяка вечер а сапунената вода тече през чучура на дъждовната. Аз съм от село и съм умен като Андрешко.

    14:31 05.06.2026

  • 2 кадастър - София

    1 1 Отговор
    Западна фабрика = Западен парк или Захарна фабрика?

    Коментиран от #3

    14:41 05.06.2026

  • 3 1-20

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кадастър - София":

    Неграмотници. Не съм изненадан. И ти недей.

    14:44 05.06.2026

  • 4 На Дедо

    2 1 Отговор
    А, за Боташ?! Колко са платени!!!

    14:45 05.06.2026

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