5 юни 1942 г.: САЩ обявяват война на България

На 5 юни 1942 г. Конгресът на САЩ приема съвместна резолюция, с която официално обявява война на Царство България. Този дипломатически и военен акт е директен отговор на действията на българското правителство начело с проф. Богдан Филов, което половин година по-рано (на 13 декември 1941 г.) първо обявява война на САЩ и Великобритания.
Първоначалното българско обявяване на война се възприема в София като чисто дипломатически жест на лоялност към Тристранния пакт, поради което е наречено „символична война“. Американският президент Франклин Д. Рузвелт първоначално се въздържа от незабавен отговор. През юни 1942 г. той изпраща съобщение до Конгреса, посочвайки, че макар България, Унгария и Румъния да действат като марионетки на Хитлер, те извършват военни активности и състоянието на война трябва да бъде признато.
Резолюцията е гласувана от Сената на САЩ с пълно единодушие (73-0 гласа) на 4 юни и влиза в сила на 5 юни 1942 г. след одобрението на президента. Тази стъпка превръща „символичния“ конфликт в реална трагедия за България. Само седмица по-късно (на 12 юни 1942 г.) започват първите съюзнически въздушни операции в региона, които по-късно прерастват в разрушителните бомбардировки над София и други български градове през 1943–1944 г.
Това събитие, заедно с едновременното обявяване на война на Румъния и Унгария, остава в американската история като последния път, в който САЩ официално обявяват война на чужди държави чрез изрична декларация от Конгреса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4
14:19 05.06.2026
2 явер
14:20 05.06.2026
3 Наблюдател
Запомнете тези думи. Когато дойде време да се плаща сметката и политиците избягат по островите, сещате ли се кой ще остане с пръст в устата?
14:21 05.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 явер
14:22 05.06.2026
6 Пич
14:24 05.06.2026
7 Хасковски каунь
Прокледа да е Кобурговата династия и сегашните и солт+ашаци
Коментиран от #11, #19
14:24 05.06.2026
8 Елизабет Цветанова
14:25 05.06.2026
9 Неутрална
Коментиран от #18
14:26 05.06.2026
10 604
14:26 05.06.2026
11 Пенка от село
До коментар #7 от "Хасковски каунь":Правилно, сакскубо.рготите са виновни ,тва са германци😂😂,не българи.
14:29 05.06.2026
12 Р Г В
14:32 05.06.2026
13 Я, да се чудиш защо
14:33 05.06.2026
14 Без уважение към собствения си народ
Коментиран от #16
14:33 05.06.2026
15 ТАКА СИ Е!
14:43 05.06.2026
16 Херодот
До коментар #14 от "Без уважение към собствения си народ":Американските войници са се борили срещу хитлеро фашизма, рамо до рамо с червената армия. И са ходили през България, за да унищожат нефтените производства в Плоещ. Когато сме почнали активно да им пречим и да сваляме бомбардировачите, са почнали и бомбардировките в София.
14:44 05.06.2026
17 Уфффф
Конгресът на САЩ бил ли е уведомен каква част от етническата територия на България е откъсната от нея след Първата св.война и как тамошните власти се отнасят с българското население на тези земи? Едва ли всички конгресмени са имали знания по този въпрос. Някой от тях запита ли се какво щеше да стане, ако България не се бе присъединила към пакта? Не са ли знаели каква е била съдбата на Гърция и Югославия? Как малката България би могла да се бори с Вермахта? Щом са решили да си направят бази тук, пак щяха да ги направят, дори ние да се опитаме да се бием с тях. Освен това, с оръжие не сме атакували САЩ и Великобритания, нито сме имали намерение да направим това.
14:46 05.06.2026
18 Бил си е на мястото,като коректенСъюзник
До коментар #9 от "Неутрална":Германски самолети са бранили небето над България. заедно с нашата авиация.
14:48 05.06.2026
19 Мисли, бе!
До коментар #7 от "Хасковски каунь":Ти наистина ли не разбираш, че ако бяхме отказали да се присъединим към Тристранния пакт, съдбата ни щеше да е като на някои съседни държави. Германия щеше да нахлуе тук, дори и ако се бяхме опитали да обявим неутралитет. Защото са си направили сметка какво ще спечелят, ако се настанят в България. Знаеш ли колко жертви е дала Югославия, опълчвайки се на Германия? Около ЕДИН МИЛИОН. А знаеш ли колко хора са загинали в България заради Втората световна война? По-малко от 3 000. Но след като СССР ни заставя да се включим и ние в тази война с оръжие в ръка, тогава загиват мнозина български мъже.
14:53 05.06.2026
20 Радо
14:57 05.06.2026
21 Марджин
14:58 05.06.2026