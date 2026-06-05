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5 юни 1942 г.: САЩ обявяват война на България

5 юни 1942 г.: САЩ обявяват война на България

5 Юни, 2026 14:15 734 21

  • сащ-
  • война-
  • българия-
  • проф. богдан филов-
  • франклин д. рузвелт

Този дипломатически и военен акт е директен отговор на действията на българското правителство начело с проф. Богдан Филов

5 юни 1942 г.: САЩ обявяват война на България - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 5 юни 1942 г. Конгресът на САЩ приема съвместна резолюция, с която официално обявява война на Царство България. Този дипломатически и военен акт е директен отговор на действията на българското правителство начело с проф. Богдан Филов, което половин година по-рано (на 13 декември 1941 г.) първо обявява война на САЩ и Великобритания.

Първоначалното българско обявяване на война се възприема в София като чисто дипломатически жест на лоялност към Тристранния пакт, поради което е наречено „символична война“. Американският президент Франклин Д. Рузвелт първоначално се въздържа от незабавен отговор. През юни 1942 г. той изпраща съобщение до Конгреса, посочвайки, че макар България, Унгария и Румъния да действат като марионетки на Хитлер, те извършват военни активности и състоянието на война трябва да бъде признато.

Резолюцията е гласувана от Сената на САЩ с пълно единодушие (73-0 гласа) на 4 юни и влиза в сила на 5 юни 1942 г. след одобрението на президента. Тази стъпка превръща „символичния“ конфликт в реална трагедия за България. Само седмица по-късно (на 12 юни 1942 г.) започват първите съюзнически въздушни операции в региона, които по-късно прерастват в разрушителните бомбардировки над София и други български градове през 1943–1944 г.

Това събитие, заедно с едновременното обявяване на война на Румъния и Унгария, остава в американската история като последния път, в който САЩ официално обявяват война на чужди държави чрез изрична декларация от Конгреса.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 5 Отговор
    Тази статия е лъжа, как сте я допуснали... наще братя и сестри янките и англичаните да ни обявят война, никогаа

    Коментиран от #4

    14:19 05.06.2026

  • 2 явер

    4 4 Отговор
    Явно Богдан Филов се е опълчил на Америка преди Радев и последствията никак не са розови. Сега ще е същото.

    14:20 05.06.2026

  • 3 Наблюдател

    11 0 Отговор
    "макар България, Унгария и Румъния да действат като марионетки на Хитлер, те извършват военни активности и състоянието на война трябва да бъде признато"

    Запомнете тези думи. Когато дойде време да се плаща сметката и политиците избягат по островите, сещате ли се кой ще остане с пръст в устата?

    14:21 05.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 явер

    3 1 Отговор
    Май първо ние сме срalи, не те братята и сестрите.

    14:22 05.06.2026

  • 6 Пич

    6 0 Отговор
    Това което може би не знаете е, че в цялата история на САЩ, България е единствената държава, която им обявява война първа!!!

    14:24 05.06.2026

  • 7 Хасковски каунь

    5 4 Отговор
    Ние не сме фашистка държава - що ли ни нападат?
    Прокледа да е Кобурговата династия и сегашните и солт+ашаци

    Коментиран от #11, #19

    14:24 05.06.2026

  • 8 Елизабет Цветанова

    1 2 Отговор
    Днес ще правя медитация да отворя долната чакра между краката да имам прилив на енергия и ще покана консула на нигерия на пица. 🥳

    14:25 05.06.2026

  • 9 Неутрална

    4 0 Отговор
    Ми чичо Хитлер къде е бил да защити марионетките😂😂

    Коментиран от #18

    14:26 05.06.2026

  • 10 604

    1 2 Отговор
    Гаджеф дъ обяви сво с/у раша...да има за ко да се фанат коги им станем република

    14:26 05.06.2026

  • 11 Пенка от село

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Правилно, сакскубо.рготите са виновни ,тва са германци😂😂,не българи.

    14:29 05.06.2026

  • 12 Р Г В

    3 2 Отговор
    За това ли трябва да сме им благодарни че при бомбандировките загубиха живота над 3,500 мирни български граждани и сринати из основи сгради в София . Даже в знак на признателност нашите демократи издигнаха паметник на загиналите Американски летци свалени от наши летци като Списаревски . До кога ще търпим военните им самолети на летище В.Левски и да ползват безплатно наши военни бази. Може би сегашния министър председател ще го осъзнае когато ни трясне някоя ракета или далекобоен дрон

    14:32 05.06.2026

  • 13 Я, да се чудиш защо

    2 3 Отговор
    Филов и Киро Сакса са наямазали въжето. Малко е трепал народния съд. Трябвало е да се заличат всички блюдолизци на монархията

    14:33 05.06.2026

  • 14 Без уважение към собствения си народ

    5 3 Отговор
    Хиляди софиянци остават без покрив над главите, има убити, но седесари и соро.соиди 90те години правят паметник на убийците, днешните колонизатори на България.

    Коментиран от #16

    14:33 05.06.2026

  • 15 ТАКА СИ Е!

    1 0 Отговор
    А днес мнозина се чудят защо София е бомбардирана и колко са лоши американците!!!??? Просто трябва да се чете и д се знае, че когато някой и ди от ти е обявил война е напълно нормално да бо цапардосаш!

    14:43 05.06.2026

  • 16 Херодот

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Без уважение към собствения си народ":

    Американските войници са се борили срещу хитлеро фашизма, рамо до рамо с червената армия. И са ходили през България, за да унищожат нефтените производства в Плоещ. Когато сме почнали активно да им пречим и да сваляме бомбардировачите, са почнали и бомбардировките в София.

    14:44 05.06.2026

  • 17 Уфффф

    1 0 Отговор
    Какъв е бил смисълът да се разрушават жилищни райони, в чиито мазета са се скрили цивилни граждани, а някои дори не са имали време, нито готовност да се скрият, защото живеят с илюзията, че на САЩ и Великобритания е обявена "символична война"? На кого са били нужни тези човешки жертви?
    Конгресът на САЩ бил ли е уведомен каква част от етническата територия на България е откъсната от нея след Първата св.война и как тамошните власти се отнасят с българското население на тези земи? Едва ли всички конгресмени са имали знания по този въпрос. Някой от тях запита ли се какво щеше да стане, ако България не се бе присъединила към пакта? Не са ли знаели каква е била съдбата на Гърция и Югославия? Как малката България би могла да се бори с Вермахта? Щом са решили да си направят бази тук, пак щяха да ги направят, дори ние да се опитаме да се бием с тях. Освен това, с оръжие не сме атакували САЩ и Великобритания, нито сме имали намерение да направим това.

    14:46 05.06.2026

  • 18 Бил си е на мястото,като коректенСъюзник

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Неутрална":

    Германски самолети са бранили небето над България. заедно с нашата авиация.

    14:48 05.06.2026

  • 19 Мисли, бе!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Ти наистина ли не разбираш, че ако бяхме отказали да се присъединим към Тристранния пакт, съдбата ни щеше да е като на някои съседни държави. Германия щеше да нахлуе тук, дори и ако се бяхме опитали да обявим неутралитет. Защото са си направили сметка какво ще спечелят, ако се настанят в България. Знаеш ли колко жертви е дала Югославия, опълчвайки се на Германия? Около ЕДИН МИЛИОН. А знаеш ли колко хора са загинали в България заради Втората световна война? По-малко от 3 000. Но след като СССР ни заставя да се включим и ние в тази война с оръжие в ръка, тогава загиват мнозина български мъже.

    14:53 05.06.2026

  • 20 Радо

    0 0 Отговор
    A благодарихме ли на янките за бомбардировките и жертвите в София тогава ??? Пилотът има паметник но друго си е всяка година да се почитат.

    14:57 05.06.2026

  • 21 Марджин

    0 0 Отговор
    Бъдете в готовност с готови пари за да промените живота си с наистина нещо истинско. Биткойн вмомента е на 62000 , до 7 октомври ще направи дъно 44 000 $. От позицията на много силен инвеститор засрамил хиляди мамини синчета, моя финансов ход ще бъде алл ин 10х ливъридж всички пари истурвам в биткойн на 44 000. Форбс ще се скрият като плъхове попатанасовата ще надуе кларинета на някой отзъболекяр 🚀🥳

    14:58 05.06.2026