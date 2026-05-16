Отново на светло! Електрозахранването в Куба е възстановено

16 Май, 2026 11:53 1 637 35

Хавана обвинява блокадата на Вашингтон за тежкия си недостиг на енергия, докато Съединените щати твърдят, че кризата е резултат от лошо управление

Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Електрозахранването в Куба беше възстановено в петък след прекъсването на електрозахранването заради енергийната криза, съобщава АФП.

Карибският остров с 9,6 милиона души, под енергийна блокада на САЩ от януари, страда от критично ниски енергийни доставки през последните дни.

Около 65% от кубинската територия претърпя едновременни прекъсвания на електрозахранването във вторник.

В сряда министърът на енергетиката Висенте де ла О Леви призна, че кубинските петролни резерви са "изчерпани".

След прекъсвания на електрозахранването в седем от 15-те департамента на Куба в четвъртък, националната електроенергийна компания (UNE) заяви в петък, че е възстановила електропреносната мрежа.

Планираните прекъсвания на електрозахранването обаче продължиха и най-важната от остарелите термоелектрически централи на Куба, които поддържат производството на електроенергия, остана извън експлоатация след повреда.

Последното прекъсване предизвика вълна от обществено недоволство.

Няколко други подобни малки демонстрации са се провели в квартали в столицата.

Хавана обвинява блокадата на Вашингтон за тежкия си недостиг на енергия, докато Съединените щати твърдят, че кризата е резултат от лошо управление.

Отношенията между двете страни са мрачни, като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на Куба и размишлява за нейното завладяване.

Въпреки напрежението, междуправителствените преговори продължават.

На 10 април в Хавана се проведе дипломатическа среща на високо ниво, отбелязвайки първото кацане на самолет на американско правителство в кубинската столица от 2016 г. насам.

В четвъртък директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се срещна с висши кубински служители в Хавана, като комунистическото правителство представи посещението като начин за облекчаване на двустранното напрежение.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google Alerts


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 мдаааа

    10 3 Отговор
    Браво ...👍

    11:56 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 не може да бъде

    23 2 Отговор
    Щом американците считат че кризата е резултат от лошо управление защо не вдигнат блокадата и да позволят на Куба да извършва нормална търговия!?И още един път -каква е причината какво точно кубинците да направили за са има такова варварско отношение към тях от страна на САЩ ...даже в ООН се осмелиха да кажат че блокадата е незаконна!?Американските санкции и блокадата на Куба са показател за това колко са цивилизовани американците ...цивилизовани са само ако им се подчиняваш само ако им позволяваш да ти бъркат в джоба и само ако не пречиш на американските интереси !?

    Коментиран от #35

    12:03 16.05.2026

  • 6 Приветствам ви

    10 3 Отговор
    Братя кубинци , пожелавам ви да изсветлеете ..

    12:04 16.05.2026

  • 7 Мишел

    22 3 Отговор
    Втори руски танкер докара гориво и Куба светна

    Коментиран от #12

    12:05 16.05.2026

  • 8 Хасковски каунь

    18 2 Отговор
    Изчадия! Където се появят - кръв, разрушения, унищожение на народи

    12:06 16.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 така така

    4 8 Отговор
    Ура, скъпи социалисти!!

    12:12 16.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мишель ,

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Обичам те !!!💔

    12:18 16.05.2026

  • 13 маати

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "не говори за себе си":

    тъй ли прай ва

    12:18 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Даа...

    6 13 Отговор
    Бедността е най-справедливото наказание за народната глупост да изберат да ги управляват социалисти и комунисти !
    „Проблемът със социализма е, че в крайна сметка винаги ти свършват парите на другите хора.“

    Коментиран от #22, #29, #31

    12:18 16.05.2026

  • 16 Мухахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Гъргамел":

    Фен съм на урсула

    12:20 16.05.2026

  • 17 Само венсеремоса

    5 7 Отговор
    може да остави Венецуела без бензин, Никарагуа без кафе, Куба без захар и ток, С. Корея без ориз.

    Коментиран от #26

    12:21 16.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сделано в СССР

    5 12 Отговор
    Комунистическите и фашистките доктрини по право се нуждаят от борба (класова, расова или геополитическа), за да съществуват. Без враг, смисълът на самата идеология изчезва.
    - Когато икономиката колабира, има дефицит на стоки или инфлацията расте, режимът насочва народното недоволство навън.
    - Лошото управление и кражбите се представят не като вътрешен провал, а като следствие от „чужди санкции“, „саботажи“ или „хибридни войни“.
    - Страхът от външна заплаха активира първичен инстинкт за самосъхранение у хората.
    - Обществото бива убедено, че критикуването на лидера по време на „криза“ е равносилно на национално предателство.
    - Всеки вътрешен критик, независим журналист или протестиращ гражданин автоматично се обявява за „чужд агент“, „шпионин“ или „пета колона“.
    - Насилието на тайните служби и полицията се представя като необходима защита на държавата, а не като терор за запазване на властта.

    Коментиран от #23, #30

    12:25 16.05.2026

  • 21 Левиатан

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "БеГемот":

    мога да те zaнуля веднага

    12:31 16.05.2026

  • 22 Булпсихопатъ

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Даа...":

    Пак измислени цитати от полуинтелекта. Добре си изучил фейса.

    12:43 16.05.2026

  • 23 Булпсихопатъ

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Сделано в СССР":

    Врагът са руснаците и Путин,разбира се.
    Тезата ти е вярна.

    12:46 16.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ивайло Мирчев регулировчик

    5 2 Отговор
    В покрайна кога ще го пуснат?☝️

    13:00 16.05.2026

  • 26 Здравей Майлоу !

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Само венсеремоса":

    ..Макао без какао , Бейрут без барут , Ница без пшеница..

    13:01 16.05.2026

  • 27 ЗИЛенски

    5 1 Отговор
    Ще искам ток от Куба.

    13:02 16.05.2026

  • 28 Възмутен

    8 1 Отговор
    "докато Съединените щати твърдят, че кризата е резултат от лошо управление"

    И щом е резултат на лошо управление защо сте наложили блокада - ако е в резултат на лошо управление няма да има ток и без блокадата.

    Искате да превърнете Куба в поредната бананова република в която "богатите" американци да ходят на почивки а бедните кубинци да им слугуват. За пример най-бедната държава на света Доминиканската република която е пръв приятел на краварите и предпочитана дестинация за "богатите" американски туристи но самата държава нищо не печели от това защото всички хотели са собственост на американци които изнасят печалбите.

    Коментиран от #34

    13:03 16.05.2026

  • 29 Мдааа

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Даа...":

    С ционизма няма проблем, теглиш кредити и си живееш живота.

    13:06 16.05.2026

  • 30 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сделано в СССР":

    "Комунистическите и фашистките доктрини по право се нуждаят от борба"

    За това ли САЩ нападат държава след държава - можеш ли ми каза колко години от краткото си съществуване не са водили войни някъде по света или косвено да са участвали в тях. Можеш ли ми каза колко години имат да не са налагали санкции и ембарго на някоя държавица или да не организират "цветни" революции.

    13:09 16.05.2026

  • 31 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Даа...":

    „Проблемът със социализма е, че в крайна сметка винаги ти свършват парите на другите хора.“

    Е в империализма този проблем е решен - като ти свършат парите си нападаш някоя държавица и им вземаш петрола или я правиш колония която ти дава златото си на 1.25% концесия или ти харизва няколко ТЕЦ-а и се задължава да ти плаща 3 пъти по скъп ток, или си изхвърля вече купените реактори и решава да си купи от теб на 11 пъти по-голяма цена или си купува стари самолети на два пъти по-голяма цена от новите.

    Абе варианти много стига да има достатъчно наведени да ти играят по свирката.

    13:16 16.05.2026

  • 32 Как

    5 1 Отговор
    До коментар Да... Проблема вие е в главата за тъпи сравнения комунисти и " демократи".Доста хора сега са бедни и не могат да си плащат сметки а други богаташи които крадат и не могат да си докажат доходите това е " демокрация"Криворазбрана цивилизация

    13:18 16.05.2026

  • 33 и преди и сега

    3 6 Отговор
    В края на мандата на Радев и в България ще е така!

    13:25 16.05.2026

  • 34 7676

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Възмутен":

    Кой ти каза, че Доминикана е
    най бедната държава.Да не
    би да бъркаш със съседно
    Хаити, където се хвалят, че
    са държава основана от
    избягали роби.Много са си
    добре доминиканците и
    българите там.Може да ги
    питаш.

    13:38 16.05.2026

  • 35 ИСТИНАТА

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "не може да бъде":

    Само социализмът може да остави Куба без захар и Русия без водка!

    14:58 16.05.2026