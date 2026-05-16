Отново на светло! Електрозахранването в Куба е възстановено

Електрозахранването в Куба беше възстановено в петък след прекъсването на електрозахранването заради енергийната криза, съобщава АФП.

Карибският остров с 9,6 милиона души, под енергийна блокада на САЩ от януари, страда от критично ниски енергийни доставки през последните дни.

Около 65% от кубинската територия претърпя едновременни прекъсвания на електрозахранването във вторник.

В сряда министърът на енергетиката Висенте де ла О Леви призна, че кубинските петролни резерви са "изчерпани".

След прекъсвания на електрозахранването в седем от 15-те департамента на Куба в четвъртък, националната електроенергийна компания (UNE) заяви в петък, че е възстановила електропреносната мрежа.

Планираните прекъсвания на електрозахранването обаче продължиха и най-важната от остарелите термоелектрически централи на Куба, които поддържат производството на електроенергия, остана извън експлоатация след повреда.

Последното прекъсване предизвика вълна от обществено недоволство.

Няколко други подобни малки демонстрации са се провели в квартали в столицата.

Хавана обвинява блокадата на Вашингтон за тежкия си недостиг на енергия, докато Съединените щати твърдят, че кризата е резултат от лошо управление.

Отношенията между двете страни са мрачни, като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на Куба и размишлява за нейното завладяване.

Въпреки напрежението, междуправителствените преговори продължават.

На 10 април в Хавана се проведе дипломатическа среща на високо ниво, отбелязвайки първото кацане на самолет на американско правителство в кубинската столица от 2016 г. насам.

В четвъртък директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се срещна с висши кубински служители в Хавана, като комунистическото правителство представи посещението като начин за облекчаване на двустранното напрежение.