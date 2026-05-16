Отново на светло! Електрозахранването в Куба е възстановено

Електрозахранването в Куба беше възстановено в петък след прекъсването на електрозахранването заради енергийната криза, съобщава АФП.
Карибският остров с 9,6 милиона души, под енергийна блокада на САЩ от януари, страда от критично ниски енергийни доставки през последните дни.
Около 65% от кубинската територия претърпя едновременни прекъсвания на електрозахранването във вторник.
В сряда министърът на енергетиката Висенте де ла О Леви призна, че кубинските петролни резерви са "изчерпани".
След прекъсвания на електрозахранването в седем от 15-те департамента на Куба в четвъртък, националната електроенергийна компания (UNE) заяви в петък, че е възстановила електропреносната мрежа.
Планираните прекъсвания на електрозахранването обаче продължиха и най-важната от остарелите термоелектрически централи на Куба, които поддържат производството на електроенергия, остана извън експлоатация след повреда.
Последното прекъсване предизвика вълна от обществено недоволство.
Няколко други подобни малки демонстрации са се провели в квартали в столицата.
Хавана обвинява блокадата на Вашингтон за тежкия си недостиг на енергия, докато Съединените щати твърдят, че кризата е резултат от лошо управление.
Отношенията между двете страни са мрачни, като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на Куба и размишлява за нейното завладяване.
Въпреки напрежението, междуправителствените преговори продължават.
На 10 април в Хавана се проведе дипломатическа среща на високо ниво, отбелязвайки първото кацане на самолет на американско правителство в кубинската столица от 2016 г. насам.
В четвъртък директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се срещна с висши кубински служители в Хавана, като комунистическото правителство представи посещението като начин за облекчаване на двустранното напрежение.
11:56 16.05.2026
5 не може да бъде
Коментиран от #35
12:03 16.05.2026
12:04 16.05.2026
Коментиран от #12
12:05 16.05.2026
12:06 16.05.2026
10 така така
12:12 16.05.2026
12 Мишель ,
До коментар #7 от "Мишел":Обичам те !!!💔
12:18 16.05.2026
До коментар #4 от "не говори за себе си":тъй ли прай ва
12:18 16.05.2026
15 Даа...
„Проблемът със социализма е, че в крайна сметка винаги ти свършват парите на другите хора.“
Коментиран от #22, #29, #31
12:18 16.05.2026
До коментар #3 от "Гъргамел":Фен съм на урсула
12:20 16.05.2026
Коментиран от #26
12:21 16.05.2026
20 Сделано в СССР
- Когато икономиката колабира, има дефицит на стоки или инфлацията расте, режимът насочва народното недоволство навън.
- Лошото управление и кражбите се представят не като вътрешен провал, а като следствие от „чужди санкции“, „саботажи“ или „хибридни войни“.
- Страхът от външна заплаха активира първичен инстинкт за самосъхранение у хората.
- Обществото бива убедено, че критикуването на лидера по време на „криза“ е равносилно на национално предателство.
- Всеки вътрешен критик, независим журналист или протестиращ гражданин автоматично се обявява за „чужд агент“, „шпионин“ или „пета колона“.
- Насилието на тайните служби и полицията се представя като необходима защита на държавата, а не като терор за запазване на властта.
Коментиран от #23, #30
12:25 16.05.2026
До коментар #14 от "БеГемот":мога да те zaнуля веднага
12:31 16.05.2026
22 Булпсихопатъ
До коментар #15 от "Даа...":Пак измислени цитати от полуинтелекта. Добре си изучил фейса.
12:43 16.05.2026
23 Булпсихопатъ
До коментар #20 от "Сделано в СССР":Врагът са руснаците и Путин,разбира се.
Тезата ти е вярна.
12:46 16.05.2026
13:00 16.05.2026
До коментар #17 от "Само венсеремоса":..Макао без какао , Бейрут без барут , Ница без пшеница..
13:01 16.05.2026
13:02 16.05.2026
28 Възмутен
И щом е резултат на лошо управление защо сте наложили блокада - ако е в резултат на лошо управление няма да има ток и без блокадата.
Искате да превърнете Куба в поредната бананова република в която "богатите" американци да ходят на почивки а бедните кубинци да им слугуват. За пример най-бедната държава на света Доминиканската република която е пръв приятел на краварите и предпочитана дестинация за "богатите" американски туристи но самата държава нищо не печели от това защото всички хотели са собственост на американци които изнасят печалбите.
Коментиран от #34
13:03 16.05.2026
До коментар #15 от "Даа...":С ционизма няма проблем, теглиш кредити и си живееш живота.
13:06 16.05.2026
30 Антитрол
До коментар #20 от "Сделано в СССР":"Комунистическите и фашистките доктрини по право се нуждаят от борба"
За това ли САЩ нападат държава след държава - можеш ли ми каза колко години от краткото си съществуване не са водили войни някъде по света или косвено да са участвали в тях. Можеш ли ми каза колко години имат да не са налагали санкции и ембарго на някоя държавица или да не организират "цветни" революции.
13:09 16.05.2026
До коментар #15 от "Даа...":„Проблемът със социализма е, че в крайна сметка винаги ти свършват парите на другите хора.“
Е в империализма този проблем е решен - като ти свършат парите си нападаш някоя държавица и им вземаш петрола или я правиш колония която ти дава златото си на 1.25% концесия или ти харизва няколко ТЕЦ-а и се задължава да ти плаща 3 пъти по скъп ток, или си изхвърля вече купените реактори и решава да си купи от теб на 11 пъти по-голяма цена или си купува стари самолети на два пъти по-голяма цена от новите.
Абе варианти много стига да има достатъчно наведени да ти играят по свирката.
13:16 16.05.2026
13:18 16.05.2026
13:25 16.05.2026
34 7676
До коментар #28 от "Възмутен":Кой ти каза, че Доминикана е
най бедната държава.Да не
би да бъркаш със съседно
Хаити, където се хвалят, че
са държава основана от
избягали роби.Много са си
добре доминиканците и
българите там.Може да ги
питаш.
13:38 16.05.2026
35 ИСТИНАТА
До коментар #5 от "не може да бъде":Само социализмът може да остави Куба без захар и Русия без водка!
14:58 16.05.2026