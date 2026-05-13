Празни складове! САЩ забавят и оскъпяват доставките на Patriot заради войната в Иран

13 Май, 2026 15:17 1 925 28

  • ракети-
  • дронове-
  • пейтриът-
  • пентагон-
  • иран-
  • сащ-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Берн в момента преглежда предложените от Вашингтон варианти за изпълнение на договора и продължава да задържа плащанията, докато не бъде постигната по-голяма яснота относно сроковете

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters

Съединените щати са информирали Швейцария, че доставките на ракетната система Patriot ще бъдат допълнително забавени и оскъпени поради последиците от войната с Иран, съобщи швейцарското правителство, цитирано от "Ройтерс".

Берн в момента преглежда предложените от Вашингтон варианти за изпълнение на договора и продължава да задържа плащанията, докато не бъде постигната по-голяма яснота относно сроковете.

Според правителството "Всички варианти биха довели до забавяне на доставките, както и до значителни допълнителни разходи", като новите очаквания сочат отлагане между пет и седем години.

Още през януари швейцарските власти обявиха, че ще спрат плащанията по договора за Patriot, докато не получат обвързващи графици за доставка. Несигурността около сроковете и етапите на изпълнение остава основният фактор за задържането на средствата.

Швейцарските власти също така подчертават, че предприемат мерки за защита на други ключови военни покупки. Плащане по отделен договор за изтребители F-35A е било изтеглено по-рано, за да не бъде засегнато от същите рискове.

Министерството на отбраната планира до края на юни да представи пред Федералния съвет следващите стъпки по програмата за придобиване на системата Patriot.


Швейцария
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    29 1 Отговор
    Войнолюбци.....

    15:18 13.05.2026

  • 2 УСА боклук

    33 1 Отговор
    Сега е момента да ми заплатите предварително Пейтърчета. Дато еФките. И да чакате

    15:20 13.05.2026

  • 3 Българка

    35 2 Отговор
    Украйна оттече. Затова зеленото недос4е денонощно реве.

    Коментиран от #6

    15:22 13.05.2026

  • 4 САЩ И ИЗРАЕЛ

    30 0 Отговор
    СА ИЗЛИШНИ И БУТАФОРНИ ДЪРЖАВИ.НЯМАТ ИСТОРИЯ ,А КРАТКАТА КОЯТО ИМАТ Е САМО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И КРЪВ.

    15:33 13.05.2026

  • 5 гост

    12 4 Отговор
    Така е когато си оставил друг да мисли за своята сигурност..Нима в ЕС няма кадърни хора да мислят въоръжение в случая подобно или по добро от щатското,ако трябват пари да се наливат,но Европа трябва да поеме по самостоятелен път..вече е наложително...не се знае дали след Тръмпоча няма да дойде някой още по некадърен...

    15:33 13.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    21 0 Отговор
    С горното се доказва, че западните икономики и в частност сектора "производство" са в будна кома.
    Искаха голямм да го извадят, ама се оказа мек и маааалък. Станаха за смях и се хванаха гуша за гуша.
    Но то винаги е така, когато няма пари. Търсят се виновни.

    Коментиран от #9

    15:36 13.05.2026

  • 8 Блез Паскал

    21 0 Отговор
    Хамериканците Клекнаха пред нищо и никакъв Иран!
    Не ми се мисли какво може да им се случи, ако се намесят Китай и Русия!

    Коментиран от #13

    15:36 13.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Онзи

    15 0 Отговор
    сащ = САТАНА

    15:37 13.05.2026

  • 11 Българин

    10 3 Отговор
    Швейцария е едно излишно образивание, което скоро ще бъде премахнато. Не им трябва да се въоръжават, те са си решили съдбата, още като са тръгнали срещу целия свят!

    Коментиран от #20

    15:39 13.05.2026

  • 12 кравария

    13 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    15:44 13.05.2026

  • 13 койдазнай

    1 13 Отговор

    До коментар #8 от "Блез Паскал":

    Няма нужда да мислиш. И Путин и Си ги е страх от Тръмп, само могат да мяучат срещу него. Ама и тва, на дали.

    15:48 13.05.2026

  • 14 Ха ха ха ха

    11 0 Отговор
    А ние си мислехме, че са военна сила ха ха ха без ракети

    15:49 13.05.2026

  • 15 Смех, бате

    11 0 Отговор
    И не само тяхните са празни, Еуропата е леш. И тия щели с Русия да воюват ха ха

    15:50 13.05.2026

  • 16 Тъй де

    7 0 Отговор
    Голям го вади ама мек

    15:50 13.05.2026

  • 17 США

    10 1 Отговор
    Тия са въздух под налягане. Ако някой реши да ги нападне, утре са капитулирали

    15:51 13.05.2026

  • 18 Ъперкът

    11 0 Отговор
    Швейцарците не са глупави, няма доставка и пари няма. Затова Швейцария е номер едно… правилна външна политика, национални интересите на първо място, банките диктуват правилата.

    15:55 13.05.2026

  • 19 Небинарен ляв

    10 0 Отговор
    Америте са пълни смешници. Тръгнаха да воюват а сега няма с какво да се защитят. За продажба и въпрос не може да става. Така се наиграха, да внимават в картинката че Кимчо ракетата е насочил дулата към тях. С китайците и русите ще ги попилеят за минути ако рижия старец сгафи нещо.

    15:58 13.05.2026

  • 20 Алоууу

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Ти за Швейцария ли говориш? Или за Обора? Я се опомни

    16:03 13.05.2026

  • 21 Оня

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гресирана ватенка":

    Очевидно в разстоянието между ушите ти е останала само грес ! Човек изкарай поне до 7 клас няма да ти навреди !

    16:12 13.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Няма смъсъл

    2 0 Отговор
    Ефектът от Пейтриътите е много слаб при атаки с дронове и ракети.
    Това се разбра още преди 25 години във войната срещу Ирак.

    Много ниска успеваемост при бълзо летящи цели. Има доста писано по въпроса. Трябват по-мощни двигатели на ракетите, или по-малък заряд, който обаче трудно може да повреди идваща ракета вече в низходяща траектория.

    Както и да е. Точете си доларите.

    17:12 13.05.2026

  • 24 А Русия щеше да свърши с ракетите

    3 0 Отговор
    Както казаха в началото на Ппълномащабнато непредизвикана война на Русия в Украйна:

    - “Руснаците имат ракети за още три дни.”

    Три дни, но как минават бавно бавно

    17:16 13.05.2026

  • 25 оня с коня

    0 2 Отговор
    Любопитното е че въпреки Забавянето и Оскъпяването на Амер Оръжейна Продукция и яростните Русофилски Критики,Опашката е пред Амер Фирми-производителки,а не пред Руските.

    Коментиран от #26

    17:20 13.05.2026

  • 26 Урсулът Лauнян

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Това е защото ЕСейците подписаха да платят на САЩ 700 милиарда за оръжие, за да нямат мита. Не помниш ли Договорът на века?

    Коментиран от #28

    17:28 13.05.2026

  • 27 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Празни складове...банкови сметки...ПЪЛНИ
    Следва ново производство....
    Ама кой да знай.

    17:29 13.05.2026

  • 28 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Урсулът Лauнян":

    Тръмп не дава оръжия БЕЗ ПАРИ
    Ама ти откъде да знаеш.

    17:31 13.05.2026

