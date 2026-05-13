Празни складове! САЩ забавят и оскъпяват доставките на Patriot заради войната в Иран

Съединените щати са информирали Швейцария, че доставките на ракетната система Patriot ще бъдат допълнително забавени и оскъпени поради последиците от войната с Иран, съобщи швейцарското правителство, цитирано от "Ройтерс".

Берн в момента преглежда предложените от Вашингтон варианти за изпълнение на договора и продължава да задържа плащанията, докато не бъде постигната по-голяма яснота относно сроковете.

Според правителството "Всички варианти биха довели до забавяне на доставките, както и до значителни допълнителни разходи", като новите очаквания сочат отлагане между пет и седем години.

Още през януари швейцарските власти обявиха, че ще спрат плащанията по договора за Patriot, докато не получат обвързващи графици за доставка. Несигурността около сроковете и етапите на изпълнение остава основният фактор за задържането на средствата.

Швейцарските власти също така подчертават, че предприемат мерки за защита на други ключови военни покупки. Плащане по отделен договор за изтребители F-35A е било изтеглено по-рано, за да не бъде засегнато от същите рискове.

Министерството на отбраната планира до края на юни да представи пред Федералния съвет следващите стъпки по програмата за придобиване на системата Patriot.