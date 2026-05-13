Празни складове! САЩ забавят и оскъпяват доставките на Patriot заради войната в Иран

Съединените щати са информирали Швейцария, че доставките на ракетната система Patriot ще бъдат допълнително забавени и оскъпени поради последиците от войната с Иран, съобщи швейцарското правителство, цитирано от "Ройтерс".
Берн в момента преглежда предложените от Вашингтон варианти за изпълнение на договора и продължава да задържа плащанията, докато не бъде постигната по-голяма яснота относно сроковете.
Според правителството "Всички варианти биха довели до забавяне на доставките, както и до значителни допълнителни разходи", като новите очаквания сочат отлагане между пет и седем години.
Още през януари швейцарските власти обявиха, че ще спрат плащанията по договора за Patriot, докато не получат обвързващи графици за доставка. Несигурността около сроковете и етапите на изпълнение остава основният фактор за задържането на средствата.
Швейцарските власти също така подчертават, че предприемат мерки за защита на други ключови военни покупки. Плащане по отделен договор за изтребители F-35A е било изтеглено по-рано, за да не бъде засегнато от същите рискове.
Министерството на отбраната планира до края на юни да представи пред Федералния съвет следващите стъпки по програмата за придобиване на системата Patriot.
Искаха голямм да го извадят, ама се оказа мек и маааалък. Станаха за смях и се хванаха гуша за гуша.
Но то винаги е така, когато няма пари. Търсят се виновни.
Не ми се мисли какво може да им се случи, ако се намесят Китай и Русия!
До коментар #8 от "Блез Паскал":Няма нужда да мислиш. И Путин и Си ги е страх от Тръмп, само могат да мяучат срещу него. Ама и тва, на дали.
До коментар #11 от "Българин":Ти за Швейцария ли говориш? Или за Обора? Я се опомни
До коментар #6 от "Гресирана ватенка":Очевидно в разстоянието между ушите ти е останала само грес ! Човек изкарай поне до 7 клас няма да ти навреди !
23 Няма смъсъл
Това се разбра още преди 25 години във войната срещу Ирак.
Много ниска успеваемост при бълзо летящи цели. Има доста писано по въпроса. Трябват по-мощни двигатели на ракетите, или по-малък заряд, който обаче трудно може да повреди идваща ракета вече в низходяща траектория.
Както и да е. Точете си доларите.
24 А Русия щеше да свърши с ракетите
- “Руснаците имат ракети за още три дни.”
Три дни, но как минават бавно бавно
До коментар #25 от "оня с коня":Това е защото ЕСейците подписаха да платят на САЩ 700 милиарда за оръжие, за да нямат мита. Не помниш ли Договорът на века?
Следва ново производство....
Ама кой да знай.
До коментар #26 от "Урсулът Лauнян":Тръмп не дава оръжия БЕЗ ПАРИ

Ама ти откъде да знаеш.
Ама ти откъде да знаеш.
