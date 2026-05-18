Новини
Свят »
Ливан »
Ливанският президент обеща: Ще направя и невъзможното, за да спра войната с Израел

Ливанският президент обеща: Ще направя и невъзможното, за да спра войната с Израел

18 Май, 2026 19:18 947 6

  • жозеф аун-
  • ливан-
  • израел-
  • хизбула-
  • иран-
  • бенямин нетаняху

След преговори в петък между двете страни, неподдържащи дипломатически отношения, САЩ обявиха 45-дневно удължаване на примирието, което трябваше да изтече в неделя

Ливанският президент обеща: Ще направя и невъзможното, за да спра войната с Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕР
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ливанският президент днес обеща, че ще направи и “невъзможното”, за да спре войната с Израел, продължаващ с въздушните си удари въпреки примирието и планираните нови преговори във Вашингтон, на които проиранското ислямистко движение “Хизбула” се противопоставя, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

“Мое задължение и моя отговорност е да направя невъзможното, за да спра войната срещу Ливан и неговия народ”, каза Жозеф Аун.

Той посочи, че преговорите между Ливан и Израел имат за цел по-специално изтеглянето на израелските сили от Южен Ливан и връщането на разселените хора.

След преговори в петък между двете страни, неподдържащи дипломатически отношения, САЩ обявиха 45-дневно удължаване на примирието, което трябваше да изтече в неделя. Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще организира нов кръг преговори на 2 и 3 юни.

Въпреки примирието Израел днес продължи с ударите си срещу няколко града в Южен Ливан, съобщи ливанската национална новинарска агенция ННА.

Израелската армия призова за евакуация в три града в регионите Тир и Набатие.

При израелски въздушни удари срещу Баалбек в източната част на страната вчера бяха убити седем души, сред които бе ръководителят на палестинския “Ислямски джихад” - съюзническа групировка на “Хизбула”.

Ливанското движение, което отхвърля директните преговори между Ливан и заклетия си враг, днес потвърди, че е насочило боен дрон срещу Северен Израел.

“В отговор на нарушаването на спирането на огъня” от Израел “Хизбула” атакува част от “Железния купол” - израелската система за противовъздушна отбрана” - в един военен лагер “с помощта на боен дрон”, се казва в изявление на проиранското ислямистко движение.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хентайвирус

    4 1 Отговор
    И почнаха пак да слагат снимки с маскирани... случаенос? - не мисла!

    19:32 18.05.2026

  • 2 АМИ КАКТО ВИНАГИ

    6 1 Отговор
    ДОСЕГА .СВАЛЯТЕ ШОРТИЧКИ КОГАТО ЕВРЕИТЕ ВИ КУПУВАТ С ДОЛАРИ.

    19:36 18.05.2026

  • 3 НЯМА КАК ДА СЕ РАЗБЕРЕШ

    4 0 Отговор
    С евреите.

    19:36 18.05.2026

  • 4 хмммм

    2 0 Отговор
    Този не е като предишния!

    20:07 18.05.2026

  • 5 Истинско обещание 🇮🇷

    3 1 Отговор
    Единствената възможност е да дадете на Северна Корея 1 милиард евро и да купите една ядрена бомба (водородна) като е изстреляте директно върху къщата на СМОТАНЯХУ в ТЕЛАВИВ и целия Израел да гори...

    20:31 18.05.2026

  • 6 Тити

    0 0 Отговор
    Докато Ливанците са алчни за доларите от Иран Хизбула ще ги върти на малкият си пръст

    21:51 18.05.2026