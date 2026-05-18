Ливанският президент обеща: Ще направя и невъзможното, за да спра войната с Израел

Ливанският президент днес обеща, че ще направи и “невъзможното”, за да спре войната с Израел, продължаващ с въздушните си удари въпреки примирието и планираните нови преговори във Вашингтон, на които проиранското ислямистко движение “Хизбула” се противопоставя, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

“Мое задължение и моя отговорност е да направя невъзможното, за да спра войната срещу Ливан и неговия народ”, каза Жозеф Аун.

Той посочи, че преговорите между Ливан и Израел имат за цел по-специално изтеглянето на израелските сили от Южен Ливан и връщането на разселените хора.

След преговори в петък между двете страни, неподдържащи дипломатически отношения, САЩ обявиха 45-дневно удължаване на примирието, което трябваше да изтече в неделя. Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще организира нов кръг преговори на 2 и 3 юни.

Въпреки примирието Израел днес продължи с ударите си срещу няколко града в Южен Ливан, съобщи ливанската национална новинарска агенция ННА.

Израелската армия призова за евакуация в три града в регионите Тир и Набатие.

При израелски въздушни удари срещу Баалбек в източната част на страната вчера бяха убити седем души, сред които бе ръководителят на палестинския “Ислямски джихад” - съюзническа групировка на “Хизбула”.

Ливанското движение, което отхвърля директните преговори между Ливан и заклетия си враг, днес потвърди, че е насочило боен дрон срещу Северен Израел.

“В отговор на нарушаването на спирането на огъня” от Израел “Хизбула” атакува част от “Железния купол” - израелската система за противовъздушна отбрана” - в един военен лагер “с помощта на боен дрон”, се казва в изявление на проиранското ислямистко движение.