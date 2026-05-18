Куба предупреди Тръмп: Всяка атака срещу нас ще доведе до кървава баня

18 Май, 2026 19:48 2 003 34

Вчера Axios, позовавайки се на класифицирана разузнавателна информация, съобщи, че Куба е придобила над 300 бойни дрона и е обсъждала планове да ги използва за атака срещу американската военноморска база в залива Гуантанамо, американски военни кораби и Кий Уест, Флорида

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди, че всякакви военни действия на САЩ срещу страната му биха довели до "кървава баня" с непредсказуеми последици за регионалния мир и стабилност, съобщава "Ройтерс".

"Куба не представлява заплаха", подчерта той в социалната мрежа X.

Диас-Канел направи изявлението си, след като вчера Axios, позовавайки се на класифицирана разузнавателна информация, съобщи, че Куба е придобила над 300 бойни дрона и е обсъждала планове да ги използва за атака срещу американската военноморска база в залива Гуантанамо, американски военни кораби и Кий Уест, Флорида.

Министърът на външните работи Бруно Родригес посочи, че Куба, "като всяка нация в света", има право на законна самозащита срещу външна агресия съгласно Устава на ООН и международното право. Той изтъкна, че тези, които се стремят да атакуват Куба, използват фалшиви претексти, за да оправдаят действията си.

Куба - комунистически враг на Вашингтон от поколения, е подложена на нарастващ натиск, откакто Съединените щати прекъснаха енергийните ѝ доставки след арестуването на президента на тогавашния им съюзник Венецуела през януари. През последните седмици горивото свърши и електричеството често е налично само за един-два часа на ден.

Напрежението между двете страни се увеличи рязко през последните дни.

Миналата седмица източници от Министерството на правосъдието на САЩ заявиха, че прокуратурата планира да повдигне обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за свалянето на два самолета от Куба през 1996 г., управлявани от хуманитарната организация "Братя на помощ".

Подобно обвинение срещу 94-годишния Кастро би отбелязало голяма ескалация на натиска върху Куба от администрацията на Тръмп, която определи правителството на острова като корумпирано и некомпетентно и настоява за промяна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    38 25 Отговор
    Те нямат ток, с какво ще ги бият с камъни?

    Коментиран от #5

    19:50 18.05.2026

  • 2 Това е...

    25 22 Отговор
    Все едно Тодор Пейков да се заканва на Джошуа.

    19:50 18.05.2026

  • 3 авантгард

    31 17 Отговор
    В заливата на прасетата ли се очаква да акустират хамериканките?
    За младежта: така наистина се казва залива и това прави Фидел когато ги изгонва от Куба.

    19:53 18.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    42 21 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Те и Афганистан нямаха ток...

    19:54 18.05.2026

  • 6 арбалета 🎯

    27 26 Отговор
    Янките все някога ще си намерят ,,майстора ,,- рано , или късно ...

    Коментиран от #12, #17, #20

    19:55 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Има ли

    30 27 Отговор
    Цели 300 дрона ,ама няма ли ток да ги задействат

    19:55 18.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бил съм

    31 15 Отговор
    Пет пъти в Куба ,много дружелюбни хора ,ама тъй ги мързи ,че незнам как още съществуват

    19:57 18.05.2026

  • 11 Данко Пръча

    18 21 Отговор
    Начи тва... У... йло,.. Садамчо, Тия по мияре, АЯТОЛАСИТЕ, кадаифо, Милошката, мадуранкьо,..тиа сите га че един кал ПАВ у Й ги е правил!
    До един...де.. Биле и ПЕ.. Дале.
    Когиш а ги у..тел.. аш,..се си окаснел
    Ееееедехееее

    19:58 18.05.2026

  • 12 Ами

    29 14 Отговор

    До коментар #6 от "арбалета 🎯":

    Те периодично си го намират, последния майстор е Иран.

    20:05 18.05.2026

  • 13 Хо-ха-ха

    17 7 Отговор
    За жалост кубинците нямат голям шанс. Прекалено близко са до гравитационния център, а Русия не е СССР, за да може да ги държи далеч от центъра без той да ги разруши.

    20:08 18.05.2026

  • 14 хмммм

    20 16 Отговор
    Комунетата са по кървавите бани.

    20:10 18.05.2026

  • 15 Ристе кьоравото

    13 9 Отговор
    Хехехехехехе
    А некой видел ли е досеги..ягне а удави... Вук?
    Хехехехехехе
    Он и Педофило е същио ум.. Реляк
    Хехехехехехе

    20:14 18.05.2026

  • 16 Мишел

    19 17 Отговор
    Девизът на кубинците е " Родина или смърт!" и с него те не позволиха на САЩ да съборят правителството на Кастро.

    Коментиран от #18

    20:16 18.05.2026

  • 17 Морския

    18 13 Отговор

    До коментар #6 от "арбалета 🎯":

    Хомо ватникус вече си намериха майстора.Бомбене с дронове 24/7

    Коментиран от #28

    20:17 18.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Йеронимус БОШ

    22 17 Отговор
    И каква заплаха е Куба за САЩ ?
    Наистина ли мислите , че Русия е агресор ?

    20:26 18.05.2026

  • 20 ИСТИНАТА

    22 14 Отговор

    До коментар #6 от "арбалета 🎯":

    Само комунистите могат да оставят Куба без захар и Русия без водка!

    20:29 18.05.2026

  • 21 КУБА ИМА НЯКОЛКО АЕЦА ОКОЛО ОСТРОВА ,

    15 8 Отговор
    НО НЯКЪВ КИТ СЕ Е ОПЛЕЛ В КАБЕЛА НА ЕДНА ОТ РУСКИТЕ ПОДВОДНИЦИ И Е ИЗКЛЮЧИЛ ТОКА - ЧАКАТ ЕНЕРГОТО ДА ГИ ВЪРЖЕ И ГОТОВО ! КИТА Е ОБЪРКАЛ ПОДВОДНИЦАТА С ЖЕНСКИ КИТ И И Е СКОЧИЛ ..................

    20:33 18.05.2026

  • 22 ЗЕЛЕНСКИ И ТРЪМП , ДА ВНИМАВАТ С БЕЛОТО

    13 15 Отговор
    КУБА ПАК ЩЕ Е ОСТРОВА НА СВОБОДАТА ! КУБА Е РУСКИ ОСТРОВ ! БЪЛГАРИЯ СЪЩО ЩЕ ИЗГОНИ АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ ! НИЕ НЕ ИСКАМЕ ФАШИСТИТЕ ДЕТО ЦЯЛА ГОДИНА НИ БОМБАРДИРАХА !

    Коментиран от #34

    20:42 18.05.2026

  • 23 НЕ НИ Е ПИСАНО ДА ЗНАЕМ , НО

    11 16 Отговор
    Седмица след Тръмп! Владимир Путин заминава за Китай ............ САЩ ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ ! ИЗРАЕЛ СЪЩО !

    20:46 18.05.2026

  • 24 Анонимен

    16 14 Отговор
    Никита Хрушчов през1962година се качва на трибуната на ООН и като истински политкомисар от ВСВ ,удря с тока на сварената си обувка по трибуната като крещи ,че ще потопи цяла Америка с термоядрени ракети разположени в Куба.Фидел Кастро заявява ,че е готов да пожертва острова си в името на идеята за победа над капитализма за светло бъдеще на социализъма в целият свят .Тежки времена за задокеанските ни дружки.

    20:50 18.05.2026

  • 25 Факт

    16 13 Отговор
    Вече всички се гаврят с лузърите от краварника.

    20:53 18.05.2026

  • 26 БОЛШЕВИК

    12 14 Отговор
    Кубинците мразят капиталистическите псета, повече от всеки друг народ.

    20:57 18.05.2026

  • 27 я си знам, ама и вие знаете

    18 12 Отговор
    А че от 1959г. съсипаха тоя народ от глад и мизерия не е важно, важно е комунизъм да има.

    20:57 18.05.2026

  • 28 арбалета 🎯

    7 12 Отговор

    До коментар #17 от "Морския":

    Ама и Путин не ви прощава - здраво ви пердаши !

    20:59 18.05.2026

  • 29 1234

    13 5 Отговор
    Пълно е с комунета у тоьо сайт.

    Коментиран от #30

    20:59 18.05.2026

  • 30 БОЛШЕВИК

    5 15 Отговор

    До коментар #29 от "1234":

    В България ако имаше комунисти, нямаше да търпят 36 години жестока експлоатация и геноцида на робовладелците и феодалите.

    21:03 18.05.2026

  • 31 Д-р Марин Белчев

    11 5 Отговор
    Нито американската, нито кубинската управляваща върхушка са свестни. И двете прецакват хората, макар и по различен начин. Куба по-добре да разчита на дипломация, а не на смешни заплахи.

    21:10 18.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кубинците не могат да светнат Хавана

    14 6 Отговор
    Куба е придобила над 300 бойни дрона и е обсъждала планове да ги използва за атака срещу американската военноморска база в залива Гуантанамо, американски военни кораби и Кий Уест, Флорида
    -;-
    Кубинците не могат да светнат Хавана,ама щели да нападана базата
    Хамериканците нямат ли по-богати на сценарии сценарсти?!?!

    или като рашистите , които изкараха че бандерите ги били застрашавали!

    21:45 18.05.2026

  • 34 Санитар от Карлуково

    12 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ И ТРЪМП , ДА ВНИМАВАТ С БЕЛОТО":

    Не е ли забавен! Разсмива ни по цял ден...

    22:22 18.05.2026