Куба предупреди Тръмп: Всяка атака срещу нас ще доведе до кървава баня

Кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди, че всякакви военни действия на САЩ срещу страната му биха довели до "кървава баня" с непредсказуеми последици за регионалния мир и стабилност, съобщава "Ройтерс".

"Куба не представлява заплаха", подчерта той в социалната мрежа X.

Диас-Канел направи изявлението си, след като вчера Axios, позовавайки се на класифицирана разузнавателна информация, съобщи, че Куба е придобила над 300 бойни дрона и е обсъждала планове да ги използва за атака срещу американската военноморска база в залива Гуантанамо, американски военни кораби и Кий Уест, Флорида.

Министърът на външните работи Бруно Родригес посочи, че Куба, "като всяка нация в света", има право на законна самозащита срещу външна агресия съгласно Устава на ООН и международното право. Той изтъкна, че тези, които се стремят да атакуват Куба, използват фалшиви претексти, за да оправдаят действията си.

Куба - комунистически враг на Вашингтон от поколения, е подложена на нарастващ натиск, откакто Съединените щати прекъснаха енергийните ѝ доставки след арестуването на президента на тогавашния им съюзник Венецуела през януари. През последните седмици горивото свърши и електричеството често е налично само за един-два часа на ден.

Напрежението между двете страни се увеличи рязко през последните дни.

Миналата седмица източници от Министерството на правосъдието на САЩ заявиха, че прокуратурата планира да повдигне обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за свалянето на два самолета от Куба през 1996 г., управлявани от хуманитарната организация "Братя на помощ".

Подобно обвинение срещу 94-годишния Кастро би отбелязало голяма ескалация на натиска върху Куба от администрацията на Тръмп, която определи правителството на острова като корумпирано и некомпетентно и настоява за промяна.