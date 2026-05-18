Куба предупреди Тръмп: Всяка атака срещу нас ще доведе до кървава баня

Кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди, че всякакви военни действия на САЩ срещу страната му биха довели до "кървава баня" с непредсказуеми последици за регионалния мир и стабилност, съобщава "Ройтерс".
"Куба не представлява заплаха", подчерта той в социалната мрежа X.
Диас-Канел направи изявлението си, след като вчера Axios, позовавайки се на класифицирана разузнавателна информация, съобщи, че Куба е придобила над 300 бойни дрона и е обсъждала планове да ги използва за атака срещу американската военноморска база в залива Гуантанамо, американски военни кораби и Кий Уест, Флорида.
Министърът на външните работи Бруно Родригес посочи, че Куба, "като всяка нация в света", има право на законна самозащита срещу външна агресия съгласно Устава на ООН и международното право. Той изтъкна, че тези, които се стремят да атакуват Куба, използват фалшиви претексти, за да оправдаят действията си.
Куба - комунистически враг на Вашингтон от поколения, е подложена на нарастващ натиск, откакто Съединените щати прекъснаха енергийните ѝ доставки след арестуването на президента на тогавашния им съюзник Венецуела през януари. През последните седмици горивото свърши и електричеството често е налично само за един-два часа на ден.
Напрежението между двете страни се увеличи рязко през последните дни.
Миналата седмица източници от Министерството на правосъдието на САЩ заявиха, че прокуратурата планира да повдигне обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за свалянето на два самолета от Куба през 1996 г., управлявани от хуманитарната организация "Братя на помощ".
Подобно обвинение срещу 94-годишния Кастро би отбелязало голяма ескалация на натиска върху Куба от администрацията на Тръмп, която определи правителството на острова като корумпирано и некомпетентно и настоява за промяна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #5
19:50 18.05.2026
2 Това е...
19:50 18.05.2026
3 авантгард
За младежта: така наистина се казва залива и това прави Фидел когато ги изгонва от Куба.
19:53 18.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
До коментар #1 от "Гост":Те и Афганистан нямаха ток...
19:54 18.05.2026
6 арбалета 🎯
Коментиран от #12, #17, #20
19:55 18.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Има ли
19:55 18.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бил съм
19:57 18.05.2026
11 Данко Пръча
До един...де.. Биле и ПЕ.. Дале.
Когиш а ги у..тел.. аш,..се си окаснел
Ееееедехееее
19:58 18.05.2026
12 Ами
До коментар #6 от "арбалета 🎯":Те периодично си го намират, последния майстор е Иран.
20:05 18.05.2026
13 Хо-ха-ха
20:08 18.05.2026
14 хмммм
20:10 18.05.2026
15 Ристе кьоравото
А некой видел ли е досеги..ягне а удави... Вук?
Хехехехехехе
Он и Педофило е същио ум.. Реляк
Хехехехехехе
20:14 18.05.2026
16 Мишел
Коментиран от #18
20:16 18.05.2026
17 Морския
До коментар #6 от "арбалета 🎯":Хомо ватникус вече си намериха майстора.Бомбене с дронове 24/7
Коментиран от #28
20:17 18.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Йеронимус БОШ
Наистина ли мислите , че Русия е агресор ?
20:26 18.05.2026
20 ИСТИНАТА
До коментар #6 от "арбалета 🎯":Само комунистите могат да оставят Куба без захар и Русия без водка!
20:29 18.05.2026
21 КУБА ИМА НЯКОЛКО АЕЦА ОКОЛО ОСТРОВА ,
20:33 18.05.2026
22 ЗЕЛЕНСКИ И ТРЪМП , ДА ВНИМАВАТ С БЕЛОТО
Коментиран от #34
20:42 18.05.2026
23 НЕ НИ Е ПИСАНО ДА ЗНАЕМ , НО
20:46 18.05.2026
24 Анонимен
20:50 18.05.2026
25 Факт
20:53 18.05.2026
26 БОЛШЕВИК
20:57 18.05.2026
27 я си знам, ама и вие знаете
20:57 18.05.2026
28 арбалета 🎯
До коментар #17 от "Морския":Ама и Путин не ви прощава - здраво ви пердаши !
20:59 18.05.2026
29 1234
Коментиран от #30
20:59 18.05.2026
30 БОЛШЕВИК
До коментар #29 от "1234":В България ако имаше комунисти, нямаше да търпят 36 години жестока експлоатация и геноцида на робовладелците и феодалите.
21:03 18.05.2026
31 Д-р Марин Белчев
21:10 18.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кубинците не могат да светнат Хавана
-;-
Кубинците не могат да светнат Хавана,ама щели да нападана базата
Хамериканците нямат ли по-богати на сценарии сценарсти?!?!
или като рашистите , които изкараха че бандерите ги били застрашавали!
21:45 18.05.2026
34 Санитар от Карлуково
До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ И ТРЪМП , ДА ВНИМАВАТ С БЕЛОТО":Не е ли забавен! Разсмива ни по цял ден...
22:22 18.05.2026