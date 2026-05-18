Неуспешен дебют за Елизара Янева в квалификации на турнир от Големия шлем

Елизара Янева загуби в първия кръг на квалификациите на втория за годината тенис турнир от Големия шлем — Ролан Гарос.

19-годишната българка отстъпи с 6:2, 3:6, 4:6 пред далеч по-опитната Ирина-Камелия Бегу. Срещата продължи час и 39 минути. 35-годишната румънка има 246 победи в 487 мача на ниво WTA.



Янева навакса на два пъти пробив пасив до 2:2 в първия сет, като при този резултат срещата беше прекъсната за близо един час заради дъжд.

След подновяването на играта българката доминираше изцяло на корта и след четири поредни гейма в своя полза спечели първия сет с 6:2.



Янева беше пробита още в първия гейм на втората част, но със страхотна игра успя да обърне резултата до 3:1 в своя полза. За съжаление националката загуби следващите пет гейма и след 3:6 се стигна до решителен трети сет.



В него българката изостана с 1:3, успя да изравни за 3:3, но след 4:4 загуби два поредни гейма и отпадна от надпреварата.



Първата ракета на България при жените Виктория Томова ще започне утре участието си в квалификациите на Ролан Гарос срещу 28-годишната испанка Ирене Бурийо, която заема 217-о място в световната ранглиста.



Също утре Григор Димитров ще изиграе срещата си от първия кръг на квалификациите при мъжате срещу 22-годишния португалец Жайме Фария.