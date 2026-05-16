Проект за 1,2 милиарда долара! Турция предложи да се построи тръбопровод през България за военните нужди на НАТО

Турция е предложила изграждането на тръбопровод за гориво за военни цели през България до Румъния на стойност 1,2 милиарда долара. Целта е да се подсигурят енергийните доставки за източния фланг на НАТО, пише Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите по проекта.

Според агенцията Анкара се надява да си осигури съюзническа подкрепа преди или по време на срещата на върха на НАТО в Турция през юли, пише Фокус.

Привържениците на идеята твърдят, че българският маршрут може да бъде приблизително пет пъти по-евтин от алтернативните варианти, обсъждани по-рано, включително маршрути през Гърция или западните съседи на Румъния. Освен това тези варианти са по-зависими от морския транспорт и се считат за по-уязвими.

Както отбелязва агенцията, пълномащабната война на Русия срещу Украйна, както и конфликтът в Близкия изток и прекъсванията в енергийните доставки след затварянето на Ормузкия проток, са накарали НАТО да ускори укрепването на системата си за снабдяване с военно гориво.

Според източници тръбопроводът е предназначен да се използва изключително за военни цели. Техническите му спецификации и капацитет са класифицирани.

Проектът допълва предложенията на източноевропейските страни, включително Полша и Румъния, за разширяване на мрежата от подземни тръбопроводи за гориво на НАТО, построена по време на Студената война, по-на изток. Тази система първоначално е създадена за снабдяване на съюзническите сили по време на война и в момента се простира само до Германия.