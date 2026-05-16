Проект за 1,2 милиарда долара! Турция предложи да се построи тръбопровод през България за военните нужди на НАТО

16 Май, 2026 14:23 3 454 52

Пълномащабната война на Русия срещу Украйна, както и конфликтът в Близкия изток и прекъсванията в енергийните доставки след затварянето на Ормузкия проток, са накарали НАТО да ускори укрепването на системата си за снабдяване с военно гориво

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Турция е предложила изграждането на тръбопровод за гориво за военни цели през България до Румъния на стойност 1,2 милиарда долара. Целта е да се подсигурят енергийните доставки за източния фланг на НАТО, пише Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите по проекта.

Според агенцията Анкара се надява да си осигури съюзническа подкрепа преди или по време на срещата на върха на НАТО в Турция през юли, пише Фокус.

Привържениците на идеята твърдят, че българският маршрут може да бъде приблизително пет пъти по-евтин от алтернативните варианти, обсъждани по-рано, включително маршрути през Гърция или западните съседи на Румъния. Освен това тези варианти са по-зависими от морския транспорт и се считат за по-уязвими.

Пълномащабната война на Русия срещу Украйна, както и конфликтът в Близкия изток и прекъсванията в енергийните доставки след затварянето на Ормузкия проток, са накарали НАТО да ускори укрепването на системата си за снабдяване с военно гориво.

Според източници тръбопроводът е предназначен да се използва изключително за военни цели. Техническите му спецификации и капацитет са класифицирани.

Проектът допълва предложенията на източноевропейските страни, включително Полша и Румъния, за разширяване на мрежата от подземни тръбопроводи за гориво на НАТО, построена по време на Студената война, по-на изток. Тази система първоначално е създадена за снабдяване на съюзническите сили по време на война и в момента се простира само до Германия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смятайте, че Боташа

    27 33 Отговор
    е казал "Да, даже ние ще го платим!", още преди феcовeте да са му казали какво искат от него.

    14:25 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А нема нужда !

    30 3 Отговор
    Матю да си върши другаде големите нужди !

    Коментиран от #9

    14:35 16.05.2026

  • 7 Без тия!България набраздиха

    54 14 Отговор
    С тръби, военни заводи, купуваме ненужни самолети, армия нямаме!

    НАТО е без бъдеще.
    Ердоган е на изживяване!
    Спрете!

    14:35 16.05.2026

  • 8 122333

    33 9 Отговор
    Пак ще има Руско Освободителна , решено е , картите са на масата, запада като се целуна с исляма започна всичко

    14:35 16.05.2026

  • 9 Поправка

    22 3 Отговор

    До коментар #6 от "А нема нужда !":

    Натю а не Матю

    14:36 16.05.2026

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    20 20 Отговор
    Тръбопровод от Турция до Румъния през България за 1,2 млрд.$ на сегашни цени.
    Боко тиквата плати 3,5 млрд. лв. на цени преди голямата инфлация, а румен кРадев боташа даде 6 млрд. лв. за нищо.

    14:36 16.05.2026

  • 11 Нероден Петко

    27 2 Отговор
    А петрола откъде ще бъде?

    Коментиран от #20

    14:36 16.05.2026

  • 12 Отговорът е в заглавието

    21 7 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    За Боташ - нищо. И така ще бъде.

    Този тип съоръжения се наричат продуктопроводи. В България има такъв, тръгващ от Нефтохим Бургас и обикалящ до базите на Лукойл в страната. По него се трансферира нафта и бензин. Ако Ердогановия продуктопровод се прави той ще се финансира от НАТО и ще се ползва от НАТО. Търговски компании няма да го ползват. Нашата армия в състава на НАТО ще го ползва. Можем да припечелим от строителството, но като знам какви сме работни по-скоро друг ще припечели.

    14:38 16.05.2026

  • 13 Къде ги видя тези инвестиции и газ?

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "А Бойко без охрата в кучи гз":

    Да не четеш друга статия?

    14:41 16.05.2026

  • 14 Един

    9 14 Отговор
    Може да стане евентуално, но първо Радко трябва да пита Решетников.

    14:42 16.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Внимание!

    22 9 Отговор
    Не ви ли прави впечатление, чи Боко, Шиши, а сега и чичо Румен от поне 20 години покорно обслужват Турция! Съвпадение?

    Коментиран от #19, #23, #24

    14:45 16.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Констатация

    14 4 Отговор
    Скоро Тр може да се превърне в Основния Хъб за доставка на горива в Европа, от Русия!!! Спокойно, бе, евроатлантичета, това ще е потурчен Нефт и Газ, щото ще са доставени от Тр, а не пряко от РФ. -)))) Това устройва ли ви??? -)))))

    Коментиран от #22, #35

    14:54 16.05.2026

  • 19 Тъпите!

    11 8 Отговор

    До коментар #16 от "Внимание!":

    Като не схващате, че трябва единствено да се радвате за добрите ни отношения с Турция, да мълчите! Тази идея може да бъде само от полза и за двете страни, особено ако тихомълком турците и ние пираздуем тръбите...

    Коментиран от #26

    14:54 16.05.2026

  • 20 Политолок с чашка

    19 6 Отговор

    До коментар #11 от "Нероден Петко":

    Петролът по него ще бъде американски от руски произход....хихихи

    14:55 16.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Енергетик

    11 22 Отговор

    До коментар #18 от "Констатация":

    Преди, когато получавахме газ и петрол само от РФ, плащахме от 40 до 230% по високи цени от борсовите за цяла Европа. Има и осъдителна присъда за 560 млн. $, която Бойко българомразеца не си ги поиска от Путин.
    В момента плащаме колкото всички в Европа, т.е. доста по евтино ни излиза да не вземаме директно от РФ. 🤣

    Коментиран от #28, #30, #37

    14:58 16.05.2026

  • 23 Бъркаш

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "Внимание!":

    Не ! Боко, Шиши, а сега и чичо Румен покорно обслужват Русия.

    15:00 16.05.2026

  • 24 до внимание

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Внимание!":

    Не, не ни прави "впечатление" за разлика от тебе, по простата причина, че вече останаха само две точки, от които може да внасяме горива - от Тр.и Гр., РФ е под "санкции", впреки, че за едни може пряко да продължават да си купуват от РФ - Германия, Франция, Британия, Испания, Турция, че и Гърчавите, а за други, такива кът нас, е строго забранено!!! И кво ни остава???

    Коментиран от #34

    15:03 16.05.2026

  • 25 не става

    2 9 Отговор
    Другаря радев такова нещо няма да позволи!

    15:04 16.05.2026

  • 26 Ей, тъпиp

    17 3 Отговор

    До коментар #19 от "Тъпите!":

    Между добри отношения и слугинаж има огромна разлика!

    15:06 16.05.2026

  • 27 Пенка

    7 2 Отговор
    Не става, няма сделка🤣🤣

    15:10 16.05.2026

  • 28 Обичам от другата страна

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Енергетик":

    Дълги години доставките на руски газ на българската граница се извършваха чрез три посреднически компании – „Овергаз Инк.“ (дълго време съсобственост между Сашо Дончев и „Газпром“), WIEE (Wintershall Erdgas Handelshaus) и „Газпром Експорт“. Има ли посредници или както е модерно сега да ги наричаме по времето на Тръмп - пирати, Ганьо винаги ще бъде "побутван" от неправилната страна. И не трябва да се сърди за собствената си простотия.

    15:11 16.05.2026

  • 29 .....

    10 3 Отговор
    Трябва да се направи Референдум по въпроса.

    15:11 16.05.2026

  • 30 Констатация

    13 3 Отговор

    До коментар #22 от "Енергетик":

    """""Преди, когато получавахме газ и петрол само от РФ, плащахме от 40 до 230% по високи цени от борсовите за цяла Европа.""""" ------- Щото нашите "хубосници" използваха ПОСРЕДНЦИ!!!! Дори руснаците ни се чудеха на акъла! Пример: Закрихме нашето производство на Олио и Тютюневата промишленост и започнахме да внасяме, досещаш се кой прави "Пачките" същото е днес и със Сел. стопанство, ВНАСЯМЕ плодове и зеленчуци!!!!!!!!!!!!!!!! НИЕ, които произвеждахме за Износ и изхранвахме СССР и СИВ, днес Внасяме!!!! Речено е: На Крива Ракета, Космоса й Крив!!!!

    15:12 16.05.2026

  • 31 Сийка

    13 2 Отговор
    Да се обадят на ББ, той ще построи тръбата бързо, е с 30-50 млн.по скъпо, ама.....

    15:21 16.05.2026

  • 32 Бай онзи

    16 3 Отговор
    Да,защото България е беззъба.Само йес сър,йес сър!

    15:35 16.05.2026

  • 33 Бай Араб

    3 10 Отговор
    След като е тръбопровода за НАТО Радев ще осуети проекта за да не се случи и България пак е губеща.За БОТАШ ще плащаме и внуците ни ще плащат.

    15:36 16.05.2026

  • 34 койдазнай

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "до внимание":

    За това пък, ние купуваме от "Казахстан".

    15:40 16.05.2026

  • 35 Бай Араб

    6 11 Отговор

    До коментар #18 от "Констатация":

    Устройва ни защото потурчения газ ще е в пъти по - евтин и редовно ще го има.И руските партии в българския парламент ще останат без финансиране.Да ,устройва ни.

    Коментиран от #39

    15:41 16.05.2026

  • 36 жоро

    10 1 Отговор
    ние кво печвлим от това?
    ако няма полза, значи да си го копат през гърция и македония

    15:44 16.05.2026

  • 37 Бай Араб

    6 12 Отговор

    До коментар #22 от "Енергетик":

    Точно така . А доставките на газ в България бяха спрени от Руската страна.А иначе много хубаво се видя че в България никой не му трябва газ.БОТАШ си ръждясва празен.

    15:44 16.05.2026

  • 38 Бай Араб

    4 12 Отговор
    Къде са сега тези които много искаха руска газ? БОТАШ си стои неизползваем.Къде са тези които много искаха руска газ?????

    Коментиран от #40

    15:47 16.05.2026

  • 39 Бай онзи

    10 2 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Араб":

    Ха,ха,ха .Ще си запаля къщата,та да изгори на съседа плевнята!!! А в дългосрочен план какво може да ни донесе тоя тръбопровод?????

    16:11 16.05.2026

  • 40 Бай онзи

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "Бай Араб":

    Газ и г..з са от мъжки род.Казва се газът,а не газта!!!

    16:13 16.05.2026

  • 41 Ха,ха

    12 1 Отговор
    Ама нема нужда, нещо към анадола да си строят😂😂

    16:19 16.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Най добре

    6 2 Отговор
    Трябва да пуснем тръба от Кувейт до България и да шутираме лукоойл.

    16:47 16.05.2026

  • 44 Който е ходил в Турция,

    10 4 Отговор
    знае как лъжат! Някаква измама ни кроят!

    Коментиран от #48

    16:48 16.05.2026

  • 45 Дедо

    4 0 Отговор
    има уйдурма за ресто към инвеститора (за къде рюткони ко говорим), а иначе легитимна цел, и н,ква рабта няаа да свърши във военно време , един дрон и е сгорел

    16:58 16.05.2026

  • 46 От турция

    6 1 Отговор
    само снимки.
    Нищо друго.

    17:13 16.05.2026

  • 47 Аз съм за

    1 0 Отговор
    Щото, като превземат руснаците Румъния и по тръбата та в Турция... така ще ни прескочат! И ще избегнат прекия бой със славната бг армия подсилена с двата F 16

    18:20 16.05.2026

  • 48 Дааа

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Който е ходил в Турция,":

    Турците са долноПлеме

    18:42 16.05.2026

  • 49 Горд Българин 🇧🇬

    5 2 Отговор
    турция била решила нещо си, а БЪЛГАРИЯ питахте ли я дали е съгласна с това и дали ще ви разреши? Те били решили, че кои сте вие ?

    18:44 16.05.2026

  • 50 Не е газ, не е петрол

    0 0 Отговор
    Май не ви интересува какво коментираме? Гориво за армията - нафта, бензин, самолетен керосин. Източниците на тези горива са рафинерии и пристанища, на които разтоварват танкери. Нямат нищо общо нито с руския газ, нито с иранския петрол, нито с газовите терминали на Гърция и Турция. Няма да плащаме, няма и да печелим.

    19:22 16.05.2026

  • 51 Гост

    2 0 Отговор
    Ако и от тази тръба няма едно кранче и за нас, значи за нищо не ставаме.

    21:08 16.05.2026

  • 52 силен ход на Туркие ,срещу просия ...

    0 2 Отговор
    А сега как ще реагира ,путинофилско правителство бг????

    21:49 16.05.2026

