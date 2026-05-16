Проект за 1,2 милиарда долара! Турция предложи да се построи тръбопровод през България за военните нужди на НАТО

Турция е предложила изграждането на тръбопровод за гориво за военни цели през България до Румъния на стойност 1,2 милиарда долара. Целта е да се подсигурят енергийните доставки за източния фланг на НАТО, пише Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с дискусиите по проекта.
Според агенцията Анкара се надява да си осигури съюзническа подкрепа преди или по време на срещата на върха на НАТО в Турция през юли, пише Фокус.
Привържениците на идеята твърдят, че българският маршрут може да бъде приблизително пет пъти по-евтин от алтернативните варианти, обсъждани по-рано, включително маршрути през Гърция или западните съседи на Румъния. Освен това тези варианти са по-зависими от морския транспорт и се считат за по-уязвими.
Както отбелязва агенцията, пълномащабната война на Русия срещу Украйна, както и конфликтът в Близкия изток и прекъсванията в енергийните доставки след затварянето на Ормузкия проток, са накарали НАТО да ускори укрепването на системата си за снабдяване с военно гориво.
Според източници тръбопроводът е предназначен да се използва изключително за военни цели. Техническите му спецификации и капацитет са класифицирани.
Проектът допълва предложенията на източноевропейските страни, включително Полша и Румъния, за разширяване на мрежата от подземни тръбопроводи за гориво на НАТО, построена по време на Студената война, по-на изток. Тази система първоначално е създадена за снабдяване на съюзническите сили по време на война и в момента се простира само до Германия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смятайте, че Боташа
14:25 16.05.2026
6 А нема нужда !
Коментиран от #9
14:35 16.05.2026
7 Без тия!България набраздиха
НАТО е без бъдеще.
Ердоган е на изживяване!
Спрете!
14:35 16.05.2026
9 Поправка
10 Възpожденец 🇧🇬
Боко тиквата плати 3,5 млрд. лв. на цени преди голямата инфлация, а румен кРадев боташа даде 6 млрд. лв. за нищо.
14:36 16.05.2026
12 Отговорът е в заглавието
До коментар #3 от "Цвете":За Боташ - нищо. И така ще бъде.
Този тип съоръжения се наричат продуктопроводи. В България има такъв, тръгващ от Нефтохим Бургас и обикалящ до базите на Лукойл в страната. По него се трансферира нафта и бензин. Ако Ердогановия продуктопровод се прави той ще се финансира от НАТО и ще се ползва от НАТО. Търговски компании няма да го ползват. Нашата армия в състава на НАТО ще го ползва. Можем да припечелим от строителството, но като знам какви сме работни по-скоро друг ще припечели.
14:38 16.05.2026
13 Къде ги видя тези инвестиции и газ?
До коментар #5 от "А Бойко без охрата в кучи гз":Да не четеш друга статия?
14:41 16.05.2026
До коментар #16 от "Внимание!":Като не схващате, че трябва единствено да се радвате за добрите ни отношения с Турция, да мълчите! Тази идея може да бъде само от полза и за двете страни, особено ако тихомълком турците и ние пираздуем тръбите...
20 Политолок с чашка
До коментар #11 от "Нероден Петко":Петролът по него ще бъде американски от руски произход....хихихи
14:55 16.05.2026
22 Енергетик
До коментар #18 от "Констатация":Преди, когато получавахме газ и петрол само от РФ, плащахме от 40 до 230% по високи цени от борсовите за цяла Европа. Има и осъдителна присъда за 560 млн. $, която Бойко българомразеца не си ги поиска от Путин.
В момента плащаме колкото всички в Европа, т.е. доста по евтино ни излиза да не вземаме директно от РФ. 🤣
23 Бъркаш
До коментар #16 от "Внимание!":Не ! Боко, Шиши, а сега и чичо Румен покорно обслужват Русия.
15:00 16.05.2026
24 до внимание
До коментар #16 от "Внимание!":Не, не ни прави "впечатление" за разлика от тебе, по простата причина, че вече останаха само две точки, от които може да внасяме горива - от Тр.и Гр., РФ е под "санкции", впреки, че за едни може пряко да продължават да си купуват от РФ - Германия, Франция, Британия, Испания, Турция, че и Гърчавите, а за други, такива кът нас, е строго забранено!!! И кво ни остава???
26 Ей, тъпиp
До коментар #19 от "Тъпите!":Между добри отношения и слугинаж има огромна разлика!
15:06 16.05.2026
28 Обичам от другата страна
До коментар #22 от "Енергетик":Дълги години доставките на руски газ на българската граница се извършваха чрез три посреднически компании – „Овергаз Инк.“ (дълго време съсобственост между Сашо Дончев и „Газпром“), WIEE (Wintershall Erdgas Handelshaus) и „Газпром Експорт“. Има ли посредници или както е модерно сега да ги наричаме по времето на Тръмп - пирати, Ганьо винаги ще бъде "побутван" от неправилната страна. И не трябва да се сърди за собствената си простотия.
15:11 16.05.2026
30 Констатация
До коментар #22 от "Енергетик":"""""Преди, когато получавахме газ и петрол само от РФ, плащахме от 40 до 230% по високи цени от борсовите за цяла Европа.""""" ------- Щото нашите "хубосници" използваха ПОСРЕДНЦИ!!!! Дори руснаците ни се чудеха на акъла! Пример: Закрихме нашето производство на Олио и Тютюневата промишленост и започнахме да внасяме, досещаш се кой прави "Пачките" същото е днес и със Сел. стопанство, ВНАСЯМЕ плодове и зеленчуци!!!!!!!!!!!!!!!! НИЕ, които произвеждахме за Износ и изхранвахме СССР и СИВ, днес Внасяме!!!! Речено е: На Крива Ракета, Космоса й Крив!!!!
15:12 16.05.2026
34 койдазнай
До коментар #24 от "до внимание":За това пък, ние купуваме от "Казахстан".
15:40 16.05.2026
35 Бай Араб
До коментар #18 от "Констатация":Устройва ни защото потурчения газ ще е в пъти по - евтин и редовно ще го има.И руските партии в българския парламент ще останат без финансиране.Да ,устройва ни.
36 жоро
ако няма полза, значи да си го копат през гърция и македония
37 Бай Араб
До коментар #22 от "Енергетик":Точно така . А доставките на газ в България бяха спрени от Руската страна.А иначе много хубаво се видя че в България никой не му трябва газ.БОТАШ си ръждясва празен.
15:44 16.05.2026
39 Бай онзи
До коментар #35 от "Бай Араб":Ха,ха,ха .Ще си запаля къщата,та да изгори на съседа плевнята!!! А в дългосрочен план какво може да ни донесе тоя тръбопровод?????
16:11 16.05.2026
40 Бай онзи
До коментар #38 от "Бай Араб":Газ и г..з са от мъжки род.Казва се газът,а не газта!!!
16:13 16.05.2026
44 Който е ходил в Турция,
48 Дааа
До коментар #44 от "Който е ходил в Турция,":Турците са долноПлеме
18:42 16.05.2026
