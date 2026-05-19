Путин пристигна на държавно посещение в Китай

19 Май, 2026 18:35, обновена 19 Май, 2026 18:41 1 839 138

Руският президент е в Пекин по покана на Си Цзинпин, съобщи Синхуа.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин пристигна тази вечер в Пекин на държавно посещение в Китай, предаде агенция Синхуа, предава БТА.

По покана на китайския президент Си Цзинпин той е на визита в Китай днес и утре. Това е 25-ото посещение на Путин в страната, отбелязва китайската агенция.

Очаква се двамата лидери да обменят мнения по двустранните отношения, сътрудничеството в различни области, както и международни и регионални въпроси от взаимен интерес, съобщиха от Китайското външно министерство.

Тази година се навършват 30 години от установяването на стратегическото партньорство за координация между Китай и Русия и 25 години от подписването на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между двете страни.

Пекин и Москва заявяват, че ще използват годишнините, за да задълбочат отношенията си и да допринесат за „повече стабилност и положителна енергия в света“, според говорител на Kитайското външно министерство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 41 Отговор
    аре копейджаса да изкара видео , как СИ е посрещнал гнома-васал

    Коментиран от #3, #4, #33, #103, #104, #113

    18:32 19.05.2026

  • 2 Клоуна пусин 🤡💩

    19 45 Отговор
    Пак го посрещна рецепционистката на хотела, където са го настанили Путлер и фашистката му банда.

    Коментиран от #6, #106

    18:34 19.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сретен!

    23 10 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Голям Си сретен.

    18:35 19.05.2026

  • 5 Нека припомним!!!

    31 21 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!🏳️‍🌈

    Коментиран от #8, #38, #138

    18:35 19.05.2026

  • 6 Ихууууй

    37 13 Отговор

    До коментар #2 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Путин бе посрещнат с почести. Тръмп бе посрещнат от чистачката.

    Коментиран от #45, #112

    18:35 19.05.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    28 13 Отговор
    Накратко:

    Тръмп, Путин и Си договарят съгласувани действия срещу общия им враг - глобалистка Европа!

    Коментиран от #13, #15, #25

    18:36 19.05.2026

  • 8 Русофоб

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "Нека припомним!!!":

    Здрасти синко!

    18:36 19.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Логично

    37 14 Отговор
    Си, Тръмп и Путин си делят света.

    Само мисирките още вярват в евроатлантизъм и Нато.
    Искам Тагаренко да каже как Нато ни пази

    Коментиран от #32

    18:37 19.05.2026

  • 12 цън цъ бъ

    12 9 Отговор
    пак ще дава газ и нефт на китай,както се вика като за световно!

    18:37 19.05.2026

  • 13 Смех с копейки

    11 14 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    Откъде се изсули бе?🤣🤡

    Коментиран от #35

    18:37 19.05.2026

  • 14 русия е васал на Китай

    15 22 Отговор
    Китайците отново се изгавриха с московската делегация. Пак ги маркираха с различни значки, като добитък, които им дава право да се движат само в определени коридори. 🤣🤣

    Коментиран от #18

    18:38 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Kaлпазанин

    14 8 Отговор
    Светът се дели на три ,управлението на ционизма е към своя край или тсв

    18:39 19.05.2026

  • 17 Държи се още жужата

    7 15 Отговор
    Има гуша вече

    18:39 19.05.2026

  • 18 Отнасят се с ватенките

    11 18 Отговор

    До коментар #14 от "русия е васал на Китай":

    Като с чумави 🤣😀

    18:40 19.05.2026

  • 19 Швейк

    11 17 Отговор
    Путин се натрапва

    18:40 19.05.2026

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 17 Отговор

    До коментар #10 от "Как пък":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #69

    18:41 19.05.2026

  • 21 РФ е въздух под налягане !

    14 24 Отговор
    На срещата в Пекин Си Дзинпин е заявил на Доналд Тръмп, че Путин в крайна сметка ще „съжалява“ за решението си да нахлуе в Украйна. Китайският лидер е направил това изявление по време на обсъждане на руско-украинската война. Коментарът на Си Дзинпин идва на фона на това, че войната на Русия срещу Украйна след четири години е навлязла в задънена улица, а Киев е започнал по-ефективно да използва безпилотни летателни апарати за удари по руските войски и цели в дълбочината на страната.

    Коментиран от #79

    18:42 19.05.2026

  • 22 Горски

    17 13 Отговор
    Моята информация е, че Тръмп е признал на Си, че съжалява за атаката срещу Иран! "Китайският президент Си Цзинпин е казал на американския си колега Доналд Тръмп по време на разговорите им миналата седмица, че руският президент Владимир Путин може в крайна сметка да съжалява за нахлуването си в Украйна".В Китай опровергаха твърденията, като ги определиха като чиста измислица”
    "Путин го е разбрал вече както и Тръмп е разбрал за Иран .." - Удивително жестоки, глупави и некадърни се оказаха всички старчета от клуб Епщайн. Заслепени, себични параноици с мания да изядат целият свят, гарниран с невинна детска кръв. Русия никога не е била "придатък" на Пекин и в отношения на зависимост. Русия и Китай са добри партньори и приятели. Сащ наговориха толкова лъжи след Китай че вече никой не вярва на подобни глупости. Руснаците ви взеха Мариупол, Бахмут, Крим и още 120 хиляди кв. км от територията “у-края-на” Русия.

    Коментиран от #27, #29, #39

    18:42 19.05.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    11 19 Отговор
    Хаяско отива при началството.Ще има падни-стани.

    18:43 19.05.2026

  • 24 Питанка

    11 16 Отговор
    Хаяско какво ще проси сега от Си ?

    18:45 19.05.2026

  • 25 Умрел руснак

    11 18 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    Къде слагаш опърпаната Русийка при батковците?

    18:45 19.05.2026

  • 26 Из падмасковие

    12 14 Отговор
    Хазара Путин е с подвита опашка,няма денюшки,на колене в Китай,които колонизираха Сибир за копейки,по модела Аляска Путин разпродава русия,в град чита цяла зима без топла вода,и формалната тръба спукана от 3 месеца,фонтан от фекалии,такава мизерия и в Африка няма

    18:46 19.05.2026

  • 27 Така ще да е

    9 15 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    От малката част разсекретени документи Епстийн, pdfила Путин е споменат 1005 пъти ....

    Коментиран от #28

    18:48 19.05.2026

  • 28 Пък Зелю е споменат

    11 10 Отговор

    До коментар #27 от "Така ще да е":

    3265 пъти.

    18:50 19.05.2026

  • 29 Факти

    9 13 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Две руски агенции са доставяли непълнолетни за Епстийн.

    Коментиран от #36

    18:50 19.05.2026

  • 30 155 см.- Зельо с 15 см. токчета

    13 10 Отговор
    Мен като naлячо на negekpaйна, ме канят само в eвporeйckия съюз.

    Коментиран от #72

    18:51 19.05.2026

  • 31 оня с коня

    14 10 Отговор
    великия император ПУТИН може да пристигне където си поиска, навсякъде е добре дошъл не като зеления брадясал наркоман хората да се крият от него ха ха ха

    Коментиран от #44

    18:53 19.05.2026

  • 32 Си си

    11 11 Отговор

    До коментар #11 от "Логично":

    присвоява Ру Си я

    18:53 19.05.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 11 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    евроатлатническите ГЬОНОВЕ ще се запените от омраза ха ха ха пяна излиза от устата ви

    18:54 19.05.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    12 10 Отговор
    Путин кацна в Пекин.
    Макар и визитата да е обявена като поредната "работна" визита, посещението е подчертано тържествено и с много по-голям размах, отколкото по време на официалната визита на Тръмп, което говори за близостта между Москва и Пекин.

    Коментиран от #37, #50, #121

    18:54 19.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 На другите пдфили

    13 8 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    на запад Зеленская е доставяла укр деца. Така пише в доклада.

    Коментиран от #40

    18:55 19.05.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    10 7 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Гледайте прякото предаване по Первой канал....

    Коментиран от #41

    18:55 19.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Оня с парчето

    5 9 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Водиш ли духовен живот?

    18:55 19.05.2026

  • 40 На дъртите пдфили

    7 5 Отговор

    До коментар #36 от "На другите пдфили":

    .....

    18:56 19.05.2026

  • 41 И това какво го интересува

    7 13 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Целокупният български народ освен шепата сбъркани русофили?

    Коментиран от #43

    18:57 19.05.2026

  • 42 А МОЧАТА?

    8 12 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА!А?

    18:58 19.05.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    9 10 Отговор

    До коментар #41 от "И това какво го интересува":

    Докато големите редят новия световен ред, официална България се вълнува от сатанисткото шоу Евровизия!
    🤣🤣🤣

    Почувствай мащабът!

    Коментиран от #46, #51, #63

    18:59 19.05.2026

  • 44 В цивилизованите

    9 9 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    държави не е добре дошъл

    Коментиран от #48

    19:00 19.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Божеее

    10 9 Отговор
    Всички велики сили, най големите държавници канят и посрещат Путин сал юрогейските мижитурковци ще го съдят....

    Коментиран от #56

    19:02 19.05.2026

  • 48 Путлер е неспасяем

    8 10 Отговор

    До коментар #44 от "В цивилизованите":

    В цивилизованите
    До коментар 31 от "оня с коня":
    държави не е добре дошъл
    -;-
    в Куба очакват Путлер със силната си надежда да се спасят от рухването на Революционната немотия!

    Коментиран от #52

    19:03 19.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Защо не

    8 8 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    събраха копейките за шпалир и ръкопляскания

    19:03 19.05.2026

  • 51 Бега бе😂

    6 5 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 81":

    🥳🥳🥳🥳🥳🥳

    19:03 19.05.2026

  • 52 Механик

    10 6 Отговор

    До коментар #48 от "Путлер е неспасяем":

    В Куба комунизмът победи!Заплата 15$.

    Коментиран от #88

    19:05 19.05.2026

  • 53 Любо

    8 10 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    19:05 19.05.2026

  • 54 az СВО Победа 81

    12 8 Отговор

    До коментар #46 от "Друго си е да беше някоя":

    Няма как да се случи! Между Русия и ЕС има огромна ценностна пропаст! Докато руснаците твърдо са застанали на позицията на православието, консервативните ценности и Господ, то ЕС се прекланя пред Княза, разбирай сатанизма!

    Коментиран от #58, #62, #71, #87, #89

    19:05 19.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Путлер бил канен

    9 10 Отговор

    До коментар #47 от "Божеее":

    Божеее
    Всички велики сили, най големите държавници канят и посрещат Путин сал юрогейските мижитурковци ще го съдят
    -;-
    В кои държави Путлер е бил поканен и посрещнат!!!!!!

    Другарю, на какво разчиташ са такива писаници!

    Путлере ще бъде еднакво разглеждан като Пол пот и Хенг Самрин
    Мао Дзе Дун положителен политики ли е
    Йосиф Сталин къде е в класацията
    Ленин


    Въобще рашистите са пълни с Омраза и Вредности.

    19:06 19.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 доктор

    9 14 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    Руска нация няма.Руснаците не са християни.

    19:07 19.05.2026

  • 59 Мдаа

    8 8 Отговор
    "Тайван е неотменна част от китайската територия. Той никога не е бил държава в миналото и никога няма да бъде такава в бъдеще. Независимостта на Тайван и мирът през пролива са несъвместими като огън и вода.“ Китайското министерство на външните работи публикува още едно изявление относно Тайван. „Само въпрос на време е да се отвори нов фронт.“

    Мдаа....

    19:07 19.05.2026

  • 60 Украинските раззззпоретини

    8 7 Отговор

    До коментар #46 от "Друго си е да беше някоя":

    що не гласуваха за България, за Дара????

    19:07 19.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ол1гофрен,

    7 9 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    Кой е Шаман?

    19:08 19.05.2026

  • 63 Какви са тези сатанински вредности

    6 8 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 81":

    ...
    официална България се вълнува от сатанисткото шоу Евровизия!
    -;-
    Какви са радостите на пропадналите ни червени шебеци!

    Коментиран от #66

    19:08 19.05.2026

  • 64 Мдаа

    7 6 Отговор
    „Олена Зеленска напусна Украйна тази вечер в бронирана капсула на брониран ван с ескорт превозни средства поради заплаха от арест. Тя беше придружена от 66 милиона евро в брой, кюлчета и скъпоценни камъни“, каза източник от британското посолство в Киев.


    Мдаа....

    19:10 19.05.2026

  • 65 Открий разликите

    8 10 Отговор
    България посреща световна звезда.Си посреща слугата си.

    19:10 19.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 само питам

    6 9 Отговор
    А защо блатното президентче на negeкрайна го канят само negaли и necbuйku!

    19:12 19.05.2026

  • 68 Baтнишки неволи 🤣

    7 9 Отговор
    Руснаците съвсем свалиха гащите. Путин, а след него и други от управлението в Москва, започнаха всекидневно да говорят за прекратяване на войната срещу Украйна. Това е пряко признание, че Русия не е в състояние да превземе дори украинските области, които вписа за руски в конституцията си.
    Сега вътрешните репресии в Русия ще се насочат срещу Z-патриотите, които могат да застрашат властта заради недоволство от признанието, че руската армия няма сили за 4 г. да превземе даже области в Украйна.

    19:14 19.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 САЩ загуби хегемонията си

    8 8 Отговор
    2/3 от света вече са зад Русия!

    Коментиран от #75, #76

    19:16 19.05.2026

  • 71 Още една традиционна руска ценност-

    9 8 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    Дървеният нужник.

    Коментиран от #73

    19:16 19.05.2026

  • 72 Райха трябва да рухне

    8 7 Отговор

    До коментар #30 от "155 см.- Зельо с 15 см. токчета":

    155 см.- Зельо с 15 см. токчета
    63ОТГОВОР
    Мен като naлячо на negekpaйна, ме канят само в eвporeйckия съюз.
    -;-
    Украинеца съсипва БЛАТОТО!

    19:17 19.05.2026

  • 73 Морски.

    6 6 Отговор

    До коментар #71 от "Още една традиционна руска ценност-":

    Така е все още в Кривий рог.

    19:18 19.05.2026

  • 74 Гресирана ватенка

    7 6 Отговор
    В Пекин е по-безопасно отколкото в Москва 😁

    Коментиран от #78

    19:19 19.05.2026

  • 75 дори и 2/3 от Света не спасява Путлер

    7 9 Отговор

    До коментар #70 от "САЩ загуби хегемонията си":

    САЩ загуби хегемонията си
    21ОТГОВОР
    2/3 от света вече са зад Русия!
    -;-
    Райха е така затънал, че дори и 9/10 от Света да е зад Райха, те си отиват!
    Другарките и Другарите са така тъпи, че не могат да разберат безизходицата на Путлер!

    Коментиран от #77

    19:20 19.05.2026

  • 76 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    8 9 Отговор

    До коментар #70 от "САЩ загуби хегемонията си":

    Абсолютно вярно. 2/3 - то от света се бори срещу Украйна и пак не могат да минат Мала Токмачка. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #80

    19:20 19.05.2026

  • 77 Верно е

    7 6 Отговор

    До коментар #75 от "дори и 2/3 от Света не спасява Путлер":

    Така е затъна райха, че медии, тролеи, всичко е навън и реве в неистов рев евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия! Жалко, но факт!

    19:22 19.05.2026

  • 78 Най -безопасното е в Пхенян

    7 7 Отговор

    До коментар #74 от "Гресирана ватенка":

    Гресирана ватенка:
    В Пекин е по-безопасно отколкото в Москва
    -;-
    Най -безопасното е в Пхенян- дали Ким чен ун да не подслони Путлер!

    19:22 19.05.2026

  • 79 Мишел

    8 7 Отговор

    До коментар #21 от "РФ е въздух под налягане !":

    Китай официално опровергаха такова изявление ,разпространено от Блоомберг.
    Китай, Русия и Северна Корея са съюзници и се подкрепят взаимно .

    19:22 19.05.2026

  • 80 Така е

    9 9 Отговор

    До коментар #76 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    2/3 от света е срещу фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна! И може да кажем само браво!

    19:23 19.05.2026

  • 81 В российская neдepaцийка ...

    7 9 Отговор
    Маргарита Симонян:
    "И помнете, на първите свободни избори, които ще се проведат в Русия ще победят фашистите и първото нещо, което ще направят те ще е да ни oбecят".
    Б.си, аз си мислех, че фашистите са в Украйна, пък те се криели в Русия. 😀

    Коментиран от #83, #84

    19:24 19.05.2026

  • 82 Путине

    7 3 Отговор
    Носиш ли си дебели наколенки.

    Коментиран от #85

    19:26 19.05.2026

  • 83 Zaxaрова

    7 3 Отговор

    До коментар #81 от "В российская neдepaцийка ...":

    Няма край руският позор.

    19:26 19.05.2026

  • 84 Ти идеално показваш

    8 6 Отговор

    До коментар #81 от "В российская neдepaцийка ...":

    къде са фашистите! Също като през ВСВ пропаганда и лъжи срещу Русия и победа на фашизма всеки момент, а той все не идва. 😄

    Коментиран от #92

    19:26 19.05.2026

  • 85 Гресирана ватенка

    8 1 Отговор

    До коментар #82 от "Путине":

    Той грес да си носи 😁😁😁

    19:27 19.05.2026

  • 86 Baтнишки неволи 🤣

    8 3 Отговор
    Нулевая Точка Притеснена opka :
    Хора, ситуацията надминава всички възможни граници. Това, което се случва сега, дори не е безхаберие, а някакво целенасочено беззаконие. Момчетата от 33 полк започнаха масово да изчезват. И само да говорим за изчезнали хора след силна буря - поне може да се пише на мъглата на войната. Но сериозно ранени момчета са в неизвестност! Мъжът е натоварен за евакуация, транспортиран отзад и това е. Връзката прекъсва със задънени улици.

    Тия почнаха да се самоизбиват

    19:27 19.05.2026

  • 87 Верно ли?

    6 1 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    Ха ха ха ха ха ха

    19:28 19.05.2026

  • 88 Каквито и пари да получават нямат тока

    10 4 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Механик:
    До коментар 48 от "Путлер е неспасяем":
    В Куба комунизмът победи!Заплата 15$.
    -;-
    Каквито и пари да получават- нямат тока- как ли се справят в болници и други важни неща!!!!!!!!
    Фидел Кастро правил каквото направил, ама сега след него МИЗЕРИЯ.

    Помните ли когато имахме 6 енергоблока в АЕЦ-а, как зимата бяхме като дискотека- 2ч няма и после радост за 4 часа.
    пореден пример колко вдлъбнати са комунистите- държат тока на 2.3ст дневната и карахме на калорифери и кражба на тока!

    Другарки и другари- наистина сте неописуемо вдлъбнати!

    Коментиран от #90, #100

    19:29 19.05.2026

  • 89 Баба Радка

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    Момче кво пиеш?

    19:31 19.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Путине

    7 2 Отговор
    Тренира ли чупки в кръста.

    Коментиран от #109

    19:33 19.05.2026

  • 92 Руската ПРОПАГАНДА

    5 2 Отговор

    До коментар #84 от "Ти идеално показваш":

    Е насочена към глупаците

    Коментиран от #102

    19:34 19.05.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Мерцин

    6 1 Отговор
    Не го е канил,а сам се натресе!

    Коментиран от #95

    19:37 19.05.2026

  • 95 По-точно

    7 0 Отговор

    До коментар #94 от "Мерцин":

    Си го е привикал.

    19:38 19.05.2026

  • 96 Шишо

    8 0 Отговор
    Китайците посрещнаха Путян като шантонерка! Накъде отива този свят господи!

    19:45 19.05.2026

  • 97 хихи

    8 0 Отговор
    мумията пристигна в Китай

    19:46 19.05.2026

  • 98 Вацев

    7 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    19:46 19.05.2026

  • 99 Аз съм веган

    8 0 Отговор
    Хаяско отиде на ярлък. Стара бензинджийска традиция

    19:47 19.05.2026

  • 100 Ами не си имал 6 тогава

    0 6 Отговор

    До коментар #88 от "Каквито и пари да получават нямат тока":

    Като цигани лъжете глупаците. Много пропаднала из мет!

    19:49 19.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Така е

    0 7 Отговор

    До коментар #92 от "Руската ПРОПАГАНДА":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #105

    19:51 19.05.2026

  • 103 Всички ще е наред

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Войната е новото състояние на мира.
    Свиквайте.
    Щом мечката играе у съседа, ще дойде и при нас.

    19:51 19.05.2026

  • 104 Град Козлодуй

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    19:51 19.05.2026

  • 105 Руската пропаганда

    6 0 Отговор

    До коментар #102 от "Така е":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #108

    19:55 19.05.2026

  • 106 По дрехите посрещат..

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Не съди по себе си.

    19:56 19.05.2026

  • 107 az СВО Победа 81

    1 7 Отговор
    Англия разрешава безсрочен внос на руски енергоресурси!

    Ква стана тя, а? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #110, #111, #116

    19:56 19.05.2026

  • 108 Така е

    0 8 Отговор

    До коментар #105 от "Руската пропаганда":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    19:57 19.05.2026

  • 109 Тренирах

    7 0 Отговор

    До коментар #91 от "Путине":

    лазене на килимче

    19:57 19.05.2026

  • 110 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #107 от "az СВО Победа 81":

    Фани се за палците и ще разбереш.

    19:58 19.05.2026

  • 111 Руската пропаганда винаги има за цел

    7 1 Отговор

    До коментар #107 от "az СВО Победа 81":

    Глупака.

    Коментиран от #115

    19:58 19.05.2026

  • 112 Какво се опитва да измоли Русия от

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ихууууй":

    Си Дзинпин. На първо място Путин е притеснен от посещението на Тръмп в Китай, което очевидно стабилизира отношенията между Вашингтон и Пекин. Разбира се, няма как да се знае какво е договорено зад кулисите, но тази голяма високопоставена бизнес делегация, пътуваща с Тръмп, предполага някои доста широки споразумения. Вероятно повече яснота ще получим при посещението на Си в САЩ през септември. На второ място, Русия се опитва да продаде на Китай Северния морски път и въглеводородите. Китай от своя страна обаче със сигурност ще поиска отстъпки, за такъв бъдещ проект - най-вече що се отнася до разпределението на територия за бъдеща инфраструктура по Северния морски път. Китай може да построи кораби за такъв морски маршрут, но ще е необходима нова инфраструктура на пристанищата и базите за тези кораби.

    Коментиран от #117

    20:00 19.05.2026

  • 113 Браво

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще хапнат руски сладолед, ще обсъдят туй-онуй, силата на сибир, ормуз, ленд-лиза, абе нормални пичове, и си ибщуват на харабия.

    20:01 19.05.2026

  • 114 подлога

    6 0 Отговор
    Хайде русороПчета,време е за сутрешната молитва към nyтин.Още сте недоразвити да разберете българския дух.

    Молитва:

    nyтин наш който с и в подземията на кремъл
    Помогни на нас обрязаните русуробu
    Ние вярваме безрезервно в теб
    nyтине,ний сме готови да паднем в краката ти,
    дупетата ни са подмити и подсушени защото знаем че си пълноправен собственик на тях и ще се разполагаш с тях както намериш за добре!

    nyтларахy akбар!

    20:04 19.05.2026

  • 115 Така е

    0 6 Отговор

    До коментар #111 от "Руската пропаганда винаги има за цел":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #118, #124, #126

    20:05 19.05.2026

  • 116 Кой го интересува бе Сульо?

    4 0 Отговор

    До коментар #107 от "az СВО Победа 81":

    Цял свят през и слуша БАНГАРАНГА!

    20:05 19.05.2026

  • 117 Троленето показва

    0 6 Отговор

    До коментар #112 от "Какво се опитва да измоли Русия от":

    не само твоята трагедия 😄 Показва дъното и унижението в което изпадна запада!

    20:06 19.05.2026

  • 118 Руската пропаганда

    7 1 Отговор

    До коментар #115 от "Така е":

    Има за цел само глупаците?

    Коментиран от #119

    20:07 19.05.2026

  • 119 Така е

    0 7 Отговор

    До коментар #118 от "Руската пропаганда":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    20:07 19.05.2026

  • 120 НАТОпорчен

    5 2 Отговор
    Кремълският пациент вече е пътник! Но, продължава упорито и вироглаво да се вре между големите световни сили!
    Си трябва да му "загрее вратлето" и да му покаже мястото - на бунището на историята!

    Коментиран от #122

    20:12 19.05.2026

  • 121 Мишел

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    Нищо чудно- Китай, Русия и Северна Корея са съюзници и отношението е като към съюзници. САЩ са противник.

    20:13 19.05.2026

  • 122 По детски глупавото тролене

    1 6 Отговор

    До коментар #120 от "НАТОпорчен":

    показва цялата трагедия и фашизъм залял запада! 😄

    20:13 19.05.2026

  • 123 не може да бъде

    0 7 Отговор
    Считам че има един въпрос който Путин и Си може да обсъдят-и той е интересен за целият свят...а и за нас !?Московски съд вече се е произнесъл по иска на ЦБ на РФ за щетата която Euroclear е нанесъл на руската държава със замразяването на руските активи -около 250 млрд$- и със съгласието си лихви по тези активи да се предоставят на Украйна!?Ясно е-това решение на московския съд няма да бъде прието в западните държави без решение на Международния арбитраж в Стокхолм /което следва след решението на руския съд/..но даже с положително решение може да откажат!?Но държавите в БРИКС и други държави които се чувстват необвързани може да го признаят ...и по искане на ЦБ на РФ да блокират активи на виновните субекти за компенсиране на щетите нанесени на Русия!?Готов съм да се обзаложа че този въпрос ще бъде обсъждан...неслучайно решението на Московския съд е излязло в навечерието на срещата ....!?

    20:14 19.05.2026

  • 124 гост

    6 4 Отговор

    До коментар #115 от "Така е":

    Китай още отказва газопровода "Силата на Сибир – 2", иска 5 пъти по-ниска цена на руския газ ! Владимир Путин замина на своето 25-о посещение в Китай, за да се опита да убеди отново (за пети път през последните 4 години) Си Цзинпин да даде съгласие за строителството на газопровода "Силата на Сибир – 2". Тъй като основната пречка остава въпросът за цената на доставките, Газпром е направил много изгодно предложение за цената на газа, разказва пред Bloomberg източник, близък до монопола. Въпреки това китайската страна не е показала готовност да придвижи проекта напред. Човек, запознат със ситуацията, е заявил пред Financial Times, че се едва ли Китай и Русия ще успеят да се договорят, тъй като Пекин продължава да иска да купува газ на цена, съпоставима с тази на вътрешния руски пазар. Тя е силно субсидирана и възлиза на около 50 долара за хиляда кубически метра. Това е приблизително 12 пъти по-ниско от настоящите европейски котировки и 5 пъти по-ниско от цената, която Китай плаща в момента — 258 долара.
    Според източника на FT в Китай смятат също, че потреблението на газ вероятно вече е достигнало своя пик и не желаят да поемат толкова дългосрочни ангажименти.

    Коментиран от #125

    20:16 19.05.2026

  • 125 Троленето

    2 7 Отговор

    До коментар #124 от "гост":

    не показва само твоята трагедия! 😄 Показва падението и унижението което стигна запада залят от фашизъм, да краде, лъже и пълен срив на ценности!

    Коментиран от #129, #130

    20:18 19.05.2026

  • 126 гост

    5 3 Отговор

    До коментар #115 от "Така е":

    Китай, от който Путин направи Русия напълно зависима, се е превърнал за кремълския лидер в своеобразна Мека. Настоящото му посещение в страната е вече 25-ото поред, съобщи китайското външно министерство. В момента Русия внася през Китай над 90% от технологиите, чиято доставка ѝ е забранена от западните санкции, докато миналата година този показател е бил около 80%, разказват пред Bloomberg европейски представители. Значителна част от този ръст вероятно се обяснява със зависимостта на Русия от вноса на компоненти за военни нужди, смята Александър Габуев, директор на Берлинския център "Карнеги" за изследване на Русия и Евразия: "Китай се намира в много изгодна позиция, тъй като Русия е принудена да се обръща към него отново и отново. Това е просто незаменим доставчик." Въпреки това Русия е на ЧЕРВЕНО през последните над 10 години от двустранната търговия , тоест внася от Китай за повече пари , отколкото изнася !! А през последните 3 години дефицита на Русия е над 30 % от оборота на двете държави !

    Коментиран от #127, #128

    20:21 19.05.2026

  • 127 Троленето

    2 6 Отговор

    До коментар #126 от "гост":

    не показва само твоята трагедия! 😄 Показва падението и унижението което стигна запада залят от фашизъм, да краде, лъже и пълен срив на ценности!

    Коментиран от #131

    20:22 19.05.2026

  • 128 Така е

    2 7 Отговор

    До коментар #126 от "гост":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    20:22 19.05.2026

  • 129 Лекар

    5 2 Отговор

    До коментар #125 от "Троленето":

    Циклофренията се лекува но с парен чук 🔨 по празната ти чутура.

    Коментиран от #133

    20:25 19.05.2026

  • 130 гост

    6 3 Отговор

    До коментар #125 от "Троленето":

    Дори ако Путин успее да постигне споразумение за "Силата на Сибир – 2", след изграждането на газопровода и достигането на пълен капацитет след поне 10 години , както и с оглед на настоящите доставки, Русия ще може да изнася за Китай около 100 милиарда кубически метра газ годишно. Това е приблизително половината от количеството, което продаваше на Европа преди Путин да започне войната срещу Украйна.
    И това без да се отчита фактът, че цените на доставките за Китай са 3 до 5 пъти по-ниски от тези на европейския пазар. Тоест дори при 100 млд куб Русия ще получава под 20 % от приходите , които получаваше от Европа и то без да се смята инфлацията , а нея сумите ще са под 10 % от европейските !!

    Коментиран от #134

    20:26 19.05.2026

  • 131 Руската пропаганда

    5 2 Отговор

    До коментар #127 от "Троленето":

    Има цел глупака.

    Коментиран от #132

    20:26 19.05.2026

  • 132 Така е

    1 7 Отговор

    До коментар #131 от "Руската пропаганда":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    20:26 19.05.2026

  • 133 Тръгвай

    0 6 Отговор

    До коментар #129 от "Лекар":

    Освободи света и нас от евтин глупак лазещ като цигане в лъжи и подритван като парцал. Направи добро и за себе си. Спри мъката. Стискам палци!

    20:28 19.05.2026

  • 134 Троленето

    0 6 Отговор

    До коментар #130 от "гост":

    не показва само твоята трагедия! 😄 Показва падението и унижението което стигна запада залят от фашизъм, да краде, лъже и пълен срив на ценности!

    20:29 19.05.2026

  • 135 Вовата ще лапа в надежда да зачене

    5 3 Отговор
    Заплодиха ли Путин в Китай? Опити със сигурност е имало скоро чакаме резултата.

    20:33 19.05.2026

  • 136 Пиночет

    5 4 Отговор
    Палячовската Русия вече е китайска провинция!

    20:37 19.05.2026

  • 137 Рублевка

    0 4 Отговор
    Посрещането на Владимир Владимирович Путин в Пекин беше грандиозно. Имаше дълго ръкостискане с председателя Си Дзинпин и червен килим. Изпълни се химна на РФ, придружен с оръдейни залпове.

    20:53 19.05.2026

  • 138 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нека припомним!!!":

    Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    21:07 19.05.2026

