Путин пристигна на държавно посещение в Китай

Руският президент Владимир Путин пристигна тази вечер в Пекин на държавно посещение в Китай, предаде агенция Синхуа, предава БТА.

По покана на китайския президент Си Цзинпин той е на визита в Китай днес и утре. Това е 25-ото посещение на Путин в страната, отбелязва китайската агенция.

Очаква се двамата лидери да обменят мнения по двустранните отношения, сътрудничеството в различни области, както и международни и регионални въпроси от взаимен интерес, съобщиха от Китайското външно министерство.

Тази година се навършват 30 години от установяването на стратегическото партньорство за координация между Китай и Русия и 25 години от подписването на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между двете страни.

Пекин и Москва заявяват, че ще използват годишнините, за да задълбочат отношенията си и да допринесат за „повече стабилност и положителна енергия в света“, според говорител на Kитайското външно министерство.