Тръмп: Възможни са нови удари срещу Иран, ако напрежението ескалира

19 Май, 2026 18:21 1 102 20

Вашингтон и Техеран продължават напрегнатия диалог, докато Катар предупреждава, че преговорите изискват време.

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че не изключва възможността страната му отново да нанесе удари по Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той допълни, че Техеран е отправил сигнал за желание за сделка.

По-рано през деня Иран предупреди, че може да „отвори нови фронтове“, ако САЩ възобновят военните действия след прекратяването на огъня, което влезе в сила миналия месец.

От своя страна Катар коментира, че преговорите между Вашингтон и Техеран се нуждаят от повече време за постигане на резултат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 име

    26 3 Отговор
    Останаха ли краварски бази из пясъците? Ако да, значи е възможно.

    18:23 19.05.2026

  • 2 Гроз Ник

    18 3 Отговор
    Изкукал

    18:24 19.05.2026

  • 3 ванс

    21 3 Отговор
    той създава напрежението и после заплашва

    18:24 19.05.2026

  • 4 УМИШЛЕНО С ПРИКАЗКИ

    24 4 Отговор
    ПОМПА ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА ЗА ДА ПЕЧЕЛИ ОТ ПЕТРОЛНИТЕ ФЮЧЪРСИ.МИСЛЯ ЧЕ НЯКОЙ ДЕН ЩЕ МУ ТЪРСЯТ СМЕТКА ЗАТОВА.

    18:25 19.05.2026

  • 5 Дони Перчема

    13 2 Отговор
    А питахте ли Биби по темата?

    18:27 19.05.2026

  • 6 Горски

    19 3 Отговор
    Желаещи много ама кръчмаря като показа сметката половината гледа тъпо а другата половина се изнизва през прозорчето в тоалетната. Арийска Персия отново изтърбуши оранжевия палячо! Вчера арийците УДАРИХА АЕЦ "БАРАКА" В ОАЕ!!! Разбира се САЩ и Запада буквално се "на..раха" от страх.Защото това беше силен сигнал и ясен знак от Персия, че е готова за ЯДРЕН АРМАГЕДОН! Мерц от Германия виеше на умряло.Самите араби от залива така се спекоха, че не е истина.Разбира се газетата удобно замълча.😎 Бай Дончо няма шанс срещу китайците, да не говорим, че връзките им с Персия са много преди САЩ да се появи на менталното поле.

    18:30 19.05.2026

  • 7 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Тръмп си гони интереса .Но трябва да се знае ,че:
    Заплатата на шефа на БНБ за 2026 г. е 15 726 евро месечно - 94% над предложения таван от правителството - 8115 евро, колкото е президентската заплата и го бОли КРА дали бай Дончо ще воюва или не.Неговото не се губи.

    18:31 19.05.2026

  • 8 Дончо Ментата

    10 4 Отговор
    Абе улав, нямаш гориво за флотата си, а си тръгнал да се дуеш.
    Единственото, коеот постигна, е да докажеш на света че сте един КНИОЖЕН ТИГЪР!!
    Скоро собствените ти избиратели ще те погнат, но им трябва малко време да прогледнат...

    18:33 19.05.2026

  • 9 Гост

    14 2 Отговор
    Този деменчавия цял мандат е на кантар: МОЖЕ ДА УДАРЯ, А МОЖЕ И ДА НЕ УДАРЯ!
    Всичко това го прави за да могат неговите роднини и хранени хора да спекулират на борсите и да трупат огромни печалби!

    18:34 19.05.2026

  • 10 АБЕЕЕ ТОА ДО КОГА ША ГО

    11 2 Отговор
    ПУСКАТ В НОВИНИТЕ...БОКО ИЗЧЕЗНА СЯ ТОЯ......

    18:36 19.05.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    ало рижата перука, ще ти фръкне перчема май май..

    пари нямаш , оръжие нямаш пък се перчиш на иранците

    ще те бият за резил ще те направят да знаеш

    18:59 19.05.2026

  • 12 Мдаа

    7 2 Отговор
    Иран е уведомил Русия и Китай, че ако САЩ го нападнат, Обединените арабски емирства „ще престанат да съществуват като жизнеспособна национална държава“, казва Скот Ритър. „Те няма да имат прясна вода, няма да имат възможност да произвеждат електричество и няма да имат възможност да добиват газ или петрол.“ Персите най-накрая решиха да възстановят реда в милиардерския петролен колективен парк в Персийския залив. Това отдавна е трябвало да се случи.

    Мдаа...

    19:12 19.05.2026

  • 13 Анонимен

    7 2 Отговор
    Заличаването на цели държави от картата на света е вече в ход.Камък върху камък няма да остане от предстоящите грандиозни действия.Защитите, като легендарният ламаринен покрив, ще бъдат пробити от хиперзвукови ракети,които много скоро ще влязат в действие.Оръжията на възмездието ще покажат силата си,като много скоро многоуважаемият Президент Д.Тръмп им е приготвил място за живеене близо до тях.Там човекът с шестте пръста и с уши като пеленгатори на Гестапо ще поведе стадото си след предстоящите промени.Който сее ветрове ,жъне бури...

    19:27 19.05.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    8 2 Отговор
    кой ще плати за 200 убити невинни деца? Тоя ли?

    19:28 19.05.2026

  • 15 Още чакаме

    1 0 Отговор
    Атаката…

    19:31 19.05.2026

  • 16 дядо поп

    6 2 Отговор
    Възможни са нови удари срещу Иран , но е невъзможно да се предвиди какво ще решат Китай и Русия поради което и ударите са невъзможни!

    19:42 19.05.2026

  • 17 ха, ха, ха...

    6 2 Отговор
    Възможни ?!?

    Тоя и сам никога не е на ясно какъв акъл ще му дойде след два часа.

    19:42 19.05.2026

  • 18 Димитър Георгиев

    4 2 Отговор
    Абе кво постоянно му публикувате всички емоционални изблици на този психопат !

    19:47 19.05.2026

  • 19 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Бай Перукан съвсем изтеряса !

    19:49 19.05.2026

  • 20 скрий се бе

    0 1 Отговор
    перчам

    20:29 19.05.2026