Тръмп: Възможни са нови удари срещу Иран, ако напрежението ескалира

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че не изключва възможността страната му отново да нанесе удари по Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той допълни, че Техеран е отправил сигнал за желание за сделка.

По-рано през деня Иран предупреди, че може да „отвори нови фронтове“, ако САЩ възобновят военните действия след прекратяването на огъня, което влезе в сила миналия месец.

От своя страна Катар коментира, че преговорите между Вашингтон и Техеран се нуждаят от повече време за постигане на резултат.