Държавата ще търси финансиране за домакинството на „Евровизия“ догодина

"Историческият триумф на DARA е повод за национална гордост. При всички положения ще се опитаме да намерим съответното финансиране, за да може някой от големите ни градове – София, Варна, Пловдив или Бургас, да бъде домакин на „Евровизия“ през следващата година. Държавата би могла да осигури средства и чрез публично-частни партньорства, като част от финансирането за предварителни дейности може да се заложи още в бюджета за тази година”. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Според депутата бюджетната процедура за 2026 г. вече е стартирала и ще премине през три етапа. Той изрази очакване към 5 юни Министерството на финансите да внесе текстовете в Народното събрание, а окончателното им приемане да се случи в началото на юли.

Белчев бе категоричен, че в последните пет години финансите на държавата са били „заложник на чист конюнктурен конформизъм” заради честата смяна на министри.

„При условие, че средно всеки министър имаше хоризонт от половин година, за какви сериозни промени, оптимизации или урязване на разходи можеше да се говори? Радвам се, че Гълъб Донев сложи всичко открито на масата”, отбеляза Белчев.

Относно доходите на хората той увери, че заплати няма да бъдат намалявани, но ще се търси премахване на автоматизмите при тяхното нарастване. „В последните години доста от заплатите, особено в силовите структури, както и на висши държавни длъжности, бяха обвързани със средната работна заплата. Точно това нещо в момента ще се опитаме по законов път да замразим. Трябва да има справедливост в цялата система”, обясни депутатът, като допълни, че това ще важи и за заплатите на самите народни представители.

Депутатът обърна внимание и на изключително високите възнаграждения в държавните предприятия и търговски дружества. Той даде пример с държавни болници, които имат милиони левове загуби, докато директорите им получават месечни възнаграждения между 12 и 14 хиляди лева.

По думите на Белчев таванът на новия дълг за тази година не би трябвало да надминава 3% от БВП, което в абсолютна стойност се равнява на около 10 милиарда лева.