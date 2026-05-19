Държавата ще търси финансиране за домакинството на „Евровизия“ догодина

19 Май, 2026 18:33 1 268 52

Депутатът от „Прогресивна България” коментира предстоящата бюджетна процедура

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Историческият триумф на DARA е повод за национална гордост. При всички положения ще се опитаме да намерим съответното финансиране, за да може някой от големите ни градове – София, Варна, Пловдив или Бургас, да бъде домакин на „Евровизия“ през следващата година. Държавата би могла да осигури средства и чрез публично-частни партньорства, като част от финансирането за предварителни дейности може да се заложи още в бюджета за тази година”. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Според депутата бюджетната процедура за 2026 г. вече е стартирала и ще премине през три етапа. Той изрази очакване към 5 юни Министерството на финансите да внесе текстовете в Народното събрание, а окончателното им приемане да се случи в началото на юли.

Белчев бе категоричен, че в последните пет години финансите на държавата са били „заложник на чист конюнктурен конформизъм” заради честата смяна на министри.

„При условие, че средно всеки министър имаше хоризонт от половин година, за какви сериозни промени, оптимизации или урязване на разходи можеше да се говори? Радвам се, че Гълъб Донев сложи всичко открито на масата”, отбеляза Белчев.

Относно доходите на хората той увери, че заплати няма да бъдат намалявани, но ще се търси премахване на автоматизмите при тяхното нарастване. „В последните години доста от заплатите, особено в силовите структури, както и на висши държавни длъжности, бяха обвързани със средната работна заплата. Точно това нещо в момента ще се опитаме по законов път да замразим. Трябва да има справедливост в цялата система”, обясни депутатът, като допълни, че това ще важи и за заплатите на самите народни представители.

Депутатът обърна внимание и на изключително високите възнаграждения в държавните предприятия и търговски дружества. Той даде пример с държавни болници, които имат милиони левове загуби, докато директорите им получават месечни възнаграждения между 12 и 14 хиляди лева.

По думите на Белчев таванът на новия дълг за тази година не би трябвало да надминава 3% от БВП, което в абсолютна стойност се равнява на около 10 милиарда лева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто е

    33 6 Отговор
    Спрете хвърлянето на пари за 404 и сметките ще излезнат.

    18:36 19.05.2026

  • 2 Имате

    27 2 Отговор
    си олигарси червени милиардери , финансираха ви всичко , да им пазите заграбеното , да ви финансират !

    18:40 19.05.2026

  • 3 БЪРЗИ КРЕДИТИ ООД

    22 1 Отговор
    АМИ ДА ЗЕМАТ И ОТ НАШТА ФИРМА....

    18:41 19.05.2026

  • 4 НЕЩАСТНИЦИ

    33 0 Отговор
    СЕ ПАРИ НЯМАТ А ИНАЧЕ ЗАДНИЦИТЕ ИМ ОТВОРЕНИ ЗА ЛАПАНЕ

    18:41 19.05.2026

  • 5 бангаранга

    17 2 Отговор
    искаме справедлива цена за харчовете!

    18:43 19.05.2026

  • 6 Бунга бунга

    27 3 Отговор
    Домакинството на Евровизия струва от порядъка на 20-30 милиона евро.
    Като вземем впредвид че България е най-бедната държава в ЕС всичко е шест.

    18:43 19.05.2026

  • 7 Сталин

    23 1 Отговор
    Още 100 милиона за крадене,а гоuте да бачкат и плащат данъци на шекелите

    18:46 19.05.2026

  • 8 предположение

    20 0 Отговор
    Предполагам, че все някой ще успее да топне пръсти в меда.

    Коментиран от #10

    18:48 19.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    30 1 Отговор
    50 милиона за бездомни кучета
    50 милиона за трансджендърки конкурси

    хората продължават да събират капачки и да се надяват някой да дари пари за живота им докато търсят помощ в Турция... робите са така...

    Коментиран от #51

    18:50 19.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "предположение":

    Пръсти? Стига де! Черпаците им са готови!
    Армутлиевата едни мижави 2 милиона ги опра и прибра, ти за 50-60 милиона си мислиш, че само ще оближат кацата преди да я измият накрая...

    18:52 19.05.2026

  • 11 Абе

    5 8 Отговор
    пак ще ни изръсят , ама по добре за евровизия , отколкото за златни кенефи !

    18:52 19.05.2026

  • 12 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    9 6 Отговор
    Достатъчно мунчо кРадев е да задейства Боташ, "Машината за пари" по боко тиквоний, и ще има пари за всичко. Дето се вика Евровизия струва 2 месеца таксите за Боташ

    18:55 19.05.2026

  • 13 Асен Василев е виновен

    8 5 Отговор
    Giro се подготви и организира за 2 месеца от Правителството на Гюров и всичко струваше 200 000€, при планирани от ГЕРБ Ново начало 9 млн. € + 800 000€ само за закриването.

    Коментиран от #36, #43

    18:58 19.05.2026

  • 14 моля дара вече да връща купата

    18 1 Отговор
    ало г-н депутат малко черничък ми се виждате но моля ви кажете на дара да връща купата на евро визия

    след като нямаме пари сега пак ли нов дълг ще теглите,

    порадвахме се на купата нека си я вземат , ние пари нямаме за евро визия да правим

    18:58 19.05.2026

  • 15 Пенсионер ОСВ

    15 5 Отговор
    Ха каква стана тя,сега заради тази бездара ще ни набутат с 30 милиона евро,и щели да търсят финансиране..
    За нещо което няма грам файда полза,а разходи и пари на вятъра...
    Вместо да отидат за други полезни дейности, майко мила нямам думи...

    Коментиран от #19, #21

    18:58 19.05.2026

  • 16 нашия

    18 4 Отговор
    като няма пари откажете това домакинство на тоя псевдо конкурс.....домакинсването НЕ Е задължително.....нека някой друг го поеме.....елементарно

    18:59 19.05.2026

  • 17 ххгр г-н хггх

    13 5 Отговор
    Нови избори и да изберем Възраждане , тез са вижда , че не стават.

    18:59 19.05.2026

  • 18 Ягуар

    17 4 Отговор
    Вариантът е само един - връщаме домакинството. В противен случай ще плащаме всички ние! Всичката Дара втасала, само Евровизия и обратни ни трябват!

    19:00 19.05.2026

  • 19 нашия

    16 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пенсионер ОСВ":

    не само ,че няма полза ,но е и вреден този така наречен конкурс

    19:00 19.05.2026

  • 20 Антикомуне

    11 1 Отговор
    Щом така говори, означава, че ще дадат проекта на "наш човек" да се нагуши. Още на следващия ден след края на Евровизия, специалистите казаха : - За всяко вложено евро, печалбата е три евро.
    Та нима държавата не иска да спечели?? Кой друг дава такава възвръщане мост???
    Тези новите още не са влезли и започнаха с далаверите. Няма да се учудя, ако арменчето не се намеси в далаверата. Става въпрос за едни 50-60 милиона евро.

    19:01 19.05.2026

  • 21 Хм...

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пенсионер ОСВ":

    Е, няма да платят на Боташ един месец и готово, джобни пари.

    19:01 19.05.2026

  • 22 Измамата Евровизия

    13 3 Отговор
    ДАРА нека взима пари, и да е богата, но НЕ като предателка и мошеничка.

    За Евро визия, ПЪРВО някакъв турчин се навърташе около Дарина Йотова- Дара.. Турчина се е представял с името- Ервин Иванов, но вероятно има ДВА паспорта- български и турски паспорт, защото карал жените, които са около него да учат турски.. Тоя турчин е както някой крадец и убиец, който е ОТКРАДНАЛ дрехите ( паспорта, личната карта ) на някой българин и като дойде в БЪлгария се представя с тия дрехи ( български паспорт), за да НЕ го разпознаят.. Но щом кара жените да учат турски език, значи е труски ШПИОНИН.. Освен това тоя турчин е и Трафикант на НАРКОТИЦИ и вероятно е давал Наркотици на Дара, за да пее такива идиотски песни като Банга-ранга..
    Дори, Дара е казала на турски - """ Благодаря на Турция. Скоро бих желала да дойда още веднъж. Мъжът ми е турчин, по тази причина не би било вярно да не дойда. Когато имам време, съвсем всяка седмица изучавам малко турски. """

    ВТОРО, ДАРА изобщо НЕ трябваше да представя България на Евро- визия, защото песните на Мона, а също и на ""група Молец"", бяха много по- ДОБРИ... Явно някакви араби, турци и негри, около тоя Турски башибозук и Къджалия, предствящ се с името Ервин Иванов , са дали ПОДКУПИ за да сложат песента на Дара , на първо място в БЪлгария( и това беше друга песен, а НЕ Банга ранга)
    Освен това песента на ДАРА, за конкурса в БЪлгария беше съвсем РАЗЛИЧНА.. Това е все едно Министрите на БЪлгария да пратят някой човек за Посланик н

    19:02 19.05.2026

  • 23 Емигрант

    11 4 Отговор
    Абе хора, защо не разберете, че този конкурс "евровизия" е едно нищо, никоя държава до сега не се е радвала така както вие, кой квичи там бе, никому непознати имена, вече и от Австралия докараха, а уж е "евро"- конкурс, сега и пари ще харчите, на бедните ви задници това ви липсва само, ами това впечатляващо посрещане днес на Дара в София-център нужно ли е, пари за ГРАНДОМАНЩИНА, типично комунистически ХАРЧ за показност ?

    Коментиран от #25

    19:03 19.05.2026

  • 24 Софийски селянин,Пенсионер

    13 2 Отговор
    Предлагам всички които са се събрали келеши и разни други на площада,от утре без закуска обяд и вечеря...
    Да се хранят от простотията банга ранга...
    А вода може,да ги питам тогава каква песен ще запеят...

    19:04 19.05.2026

  • 25 БГР

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Емигрант":

    Според Теб колко са тези в България които се радват, като махнем тези по телевизията?

    Коментиран от #52

    19:09 19.05.2026

  • 26 Бай Желю русофила

    3 6 Отговор
    Как така 1во място,не е редно,много глобалистко и евроатлантическо,трябва да се търкаляме долу заринати от кал,и господаря русия да ни троши аспуха

    19:14 19.05.2026

  • 27 Този извратено сатанисти шоу

    12 3 Отговор
    Няма място в България , свидетели сме че тази победа беше дадена с цел политическо наказание към България да приюти и пропагандира този прайд на своя територия и главната причина е че неолибералните ценности не се приемат лесно и доброволно в България

    19:15 19.05.2026

  • 28 БАНГАВАРНА

    2 4 Отговор
    ЗАКОННО Е ВАРНА ДА Е ДОМАКИН.

    19:16 19.05.2026

  • 29 за хей парад

    6 1 Отговор
    имат

    19:17 19.05.2026

  • 30 Тома

    5 4 Отговор
    Едно чекмедже от бати Бойко тиквата и е готово

    19:18 19.05.2026

  • 31 Сандо

    9 1 Отговор
    Държавата няма пари,а провеждането на Евровизия е доста скъпо мероприятие и,ако не се лъжа,вече имаше случай на отказано домаконство.Има и друг аспект:ако държавата даде пари,провеждането се окаже печелившо,то тогава у ког ще се окаже печалбата?Защото по доказана традиция частниците,ревящи по държавата,с най-голямо удоволствия здраво я скубят,и тук отново ще се случи познатия сценарий - държавата дава парите,частника обира печалбата,а това означава,че всички ние ще бъдем отново излъгани и обрани.

    19:20 19.05.2026

  • 32 Предложение

    5 4 Отговор
    Умните и красивите да направят бангаранга национален химн на България вместо Мила Родино прокламиращ хаосът.

    19:21 19.05.2026

  • 33 хахаха

    4 1 Отговор
    три дни ИХУ... но дойде келнера със сметката...:)))))))))

    19:21 19.05.2026

  • 34 Честито

    6 1 Отговор
    Идва данък дендърлящина. Автоматично ще се добавя към данък имот и такса смет.

    19:23 19.05.2026

  • 35 Ха,ха

    12 1 Отговор
    Следващото участие ще бъде с песента извел е Дельо говеда.

    19:25 19.05.2026

  • 36 Сандо

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Асен Василев е виновен":

    Нещо информацията ти е грешна.Отначало беше обявена сумата от 50 милиона,а близо до провеждането имаше един минискандал,че тя е увеличена на над 80 млн.,като част от работите не са свършени,а други са извършени или лошо,или са само имитирани.И доказателство за това е например пътя за Боровец.Естествено Джирото мина и замина и всичко се забрави.

    Коментиран от #37

    19:25 19.05.2026

  • 37 Кана

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Сандо":

    Добре, бе, а кво усетихме от тва джиро? С един €цент не забогатях.

    19:28 19.05.2026

  • 38 Дрън дрън

    11 0 Отговор
    Един месец без заплати на депутати и бюджетари и ще имате за няколко евровизии, даже и някоя зала можете да сковете ако сте кадърни.

    19:35 19.05.2026

  • 39 Нито лев!

    7 0 Отговор
    Един розов парад ще струва много по малко, Хеки ще води мъжкото хоро и ще ходи на ръце със знаме в ауспуха! След него са Славуца, Рада Дълбоката, Дила, Мечо, Волен, Разтегашка Запорителката!

    19:37 19.05.2026

  • 40 Васо

    6 0 Отговор
    Супер. Сега не е лошо да бъде изписано на Народното събрание Съединението прави бангарангата. Министерството на културата да се преименува на Министерство на бангарангата, Община София- Община Бангаранга. И вместо- боли ме х-я да бъде въведен нов жаргон- боли ме бангарангата.

    19:43 19.05.2026

  • 41 селяк

    6 0 Отговор
    Помолете братския Украйнски народ които плюе по победата ни :Д

    Коментиран от #46

    19:47 19.05.2026

  • 42 Анонимен

    2 5 Отговор
    Боташ всеки ден за нищо по 500 хиляди и така 13 години договор сключен от месията и служебниците му които вече завладяха цялата власт

    Коментиран от #44

    19:47 19.05.2026

  • 43 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Асен Василев е виновен":

    Желязков направи всичко за Джирото лъжецо платен

    19:49 19.05.2026

  • 44 тутуту

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    или пък от магистралите за по неколко милиона на километър :Д или пък от златната мина която подарихме има баце има не е само буташа които мое да кихне

    Коментиран от #48

    19:52 19.05.2026

  • 45 1616

    4 1 Отговор
    Е само някой да ми каже каква е файдата от цялата дандания за народа,за бедния български народ и от Джирото също ура, ура и накрая к..у..р..а веднага и Мин. На културата започва да организира нещо което не му е работа и много други подобни и пари нямат но народа ще одерат за една пе..де..ра..сия

    Коментиран от #49

    19:53 19.05.2026

  • 46 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "селяк":

    След кат им подарихме толкова милиарди евраци и техника и какво ли още не :Д мда много благодарно племе ама не чакай сели :Д не чакай

    20:03 19.05.2026

  • 47 Гост

    3 0 Отговор
    Защо DARA, а не Дара?

    20:07 19.05.2026

  • 48 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "тутуту":

    Какви магистрали бълнуваш твоите месии стопираха всичко и прибраха парите и от 5 години всичко се руши Днес заплатите на твоите регреси вече са към 10 хиляди евро а и осигуровките вдигнаха на работещите българи

    20:24 19.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Маринов

    0 0 Отговор
    Има директори на болници, на които заплатите е с още една нула след казаните цифрени числа. Това се знае отдавна.
    За парите: да спрат подаръците за Киев и ще посрещнем много евровизии с тези пари. Нямат навеждане тия нагли окрайненци!

    20:58 19.05.2026

  • 51 Така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Много си прав. Много жалко!
    Споделят от Европа: прибираш куче, ваксинираш, храниш, грижиш се - един месец. Ако никой не го вземе, се приспива и толкова. Аз бих напомнил: най хубавите обувки бяха от кучешка кожа. Как може да се правят от други кожи, а не и от кучешки? Близо до прага имаше фабрика за палта от кучешка кожа. Прекрасни! И нямаше тия сегашни екологични глупости за защита на животните.

    21:05 19.05.2026

  • 52 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "БГР":

    Ами от къде да зная, аз коментирам това което виждам и чувам ? "Евровизия" не е нищо важно и престижно, / ако беше такова щяха там да пеят еврозвезди на рока и джаза / което да бъде толкова уважавано както в България в момента, като, че ли сте стъпили първи на Луната ! Повтарям, че харчите пари на вятъра и издигате в "култ" една реклама на понички на Кауфланд а имате толкова много важни неща да оправяте и това ми се струва, че е използвано за да ви отклони в момента вниманието от беднотията ви ! Радев в момента е назначил корумпирани министри, това не ви ли засяга повече от една "бангаданга" или каквото и да е там ?

    21:09 19.05.2026

