Съветът за мир на Тръмп предупреждава за недостиг на средства за възстановяването на Газа

Разликата между обещаните и реално отпуснатите средства за плана на американския президент Доналд Тръмп за възстановяване на Газа трябва да бъде спешно преодоляна, се посочва в доклад на Съвета за мир, който наблюдава инициативата. В документа се предупреждава за потенциална финансова криза по проекта, оценяван на около 70 млрд. долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп създаде Съвета за мир, който да наблюдава плана за прекратяване на конфликта в Газа и последващото възстановяване на разрушената територия. Според американския президент структурата има по-широка роля и може да участва и в други международни конфликти.
Съветът е получил признание от Съвета за сигурност на ООН, но редица държави не са се присъединили към инициативата, въпреки участието на съюзници на Вашингтон от Близкия изток и други региони.
Ройтерс съобщи по-рано, че са постъпили едва част от обещаните 17 млрд. долара, което затруднява изпълнението на плана. Съветът обаче отхвърли тези твърдения и заяви, че финансирането се набира според нуждите.
В доклад от 15 май до Съвета за сигурност на ООН се посочва, че „разликата между поетите ангажименти и изплатените средства трябва да бъде преодоляна спешно“.
„Средствата, които са обещани, но все още не са изплатени, представляват разликата между рамка, която съществува на хартия, и такава, която дава резултати на място за хората в Газа“, се казва още в документа.
Сред държавите, които са поели ангажименти, са САЩ, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, както и Мароко, Узбекистан и Кувейт.
Според оценките възстановяването на Газа след повече от две години и половина конфликти ще изисква над 70 млрд. долара. Въпреки обявеното примирие от октомври, напрежението остава високо, като „Хамас“ отказва да се разоръжи, а Израел запазва военно присъствие в част от територията.
В доклада се посочва още, че около 85% от инфраструктурата в Газа е разрушена и ще са необходими приблизително 70 млн. тона отломки за разчистване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
16:29 19.05.2026
2 Лост
16:31 19.05.2026
3 Интересно
16:32 19.05.2026
4 ха ха ха
16:33 19.05.2026
5 тъй ли...
16:38 19.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Български поговорки
Който го е страх от мечка, не ходи в гората
Тръгнаха Аслани, а се върнаха на ....
16:39 19.05.2026
8 Хаяшито
от Бойкувата групичка по интереси да каже на Боса да пратят пари от партийната каса.Да не се правят на утрепани,щото от общ.поръчки,магистрални имитации на строежи касата им пръщи от отклонени пари.
16:39 19.05.2026
9 Факт
16:52 19.05.2026
10 володя
16:52 19.05.2026
11 Сатана Z
16:52 19.05.2026
12 благ евреин
17:15 19.05.2026
13 ??????
17:17 19.05.2026
14 Ха Ха,
Коментиран от #18
17:18 19.05.2026
15 ДАЙТЕ ДА ДАДЕМ !!!!!
17:25 19.05.2026
16 Нека да си
17:25 19.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Реалист
17:42 19.05.2026
20 Kaлпазанин
17:43 19.05.2026
21 НАЙ ГОЛЕМИЯ ВОЕОННОЛЮБЕЦ
17:55 19.05.2026
22 Тоя съвет
17:58 19.05.2026
23 Горски
18:02 19.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Митьо
18:21 19.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сега
18:24 19.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ний ша Ва упрайм
18:32 19.05.2026
31 Историк
18:38 19.05.2026
32 На Дончо
20:41 19.05.2026
33 Факти
20:43 19.05.2026
34 Да дава Шопара
20:56 19.05.2026