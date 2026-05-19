Съветът за мир на Тръмп предупреждава за недостиг на средства за възстановяването на Газа

19 Май, 2026 16:26, обновена 19 Май, 2026 16:37

Доклад до Съвета за сигурност на ООН посочва сериозна разлика между обещаното и реално изплатеното финансиране.

Съветът за мир на Тръмп предупреждава за недостиг на средства за възстановяването на Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разликата между обещаните и реално отпуснатите средства за плана на американския президент Доналд Тръмп за възстановяване на Газа трябва да бъде спешно преодоляна, се посочва в доклад на Съвета за мир, който наблюдава инициативата. В документа се предупреждава за потенциална финансова криза по проекта, оценяван на около 70 млрд. долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп създаде Съвета за мир, който да наблюдава плана за прекратяване на конфликта в Газа и последващото възстановяване на разрушената територия. Според американския президент структурата има по-широка роля и може да участва и в други международни конфликти.

Съветът е получил признание от Съвета за сигурност на ООН, но редица държави не са се присъединили към инициативата, въпреки участието на съюзници на Вашингтон от Близкия изток и други региони.

Ройтерс съобщи по-рано, че са постъпили едва част от обещаните 17 млрд. долара, което затруднява изпълнението на плана. Съветът обаче отхвърли тези твърдения и заяви, че финансирането се набира според нуждите.

В доклад от 15 май до Съвета за сигурност на ООН се посочва, че „разликата между поетите ангажименти и изплатените средства трябва да бъде преодоляна спешно“.

„Средствата, които са обещани, но все още не са изплатени, представляват разликата между рамка, която съществува на хартия, и такава, която дава резултати на място за хората в Газа“, се казва още в документа.

Сред държавите, които са поели ангажименти, са САЩ, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, както и Мароко, Узбекистан и Кувейт.

Според оценките възстановяването на Газа след повече от две години и половина конфликти ще изисква над 70 млрд. долара. Въпреки обявеното примирие от октомври, напрежението остава високо, като „Хамас“ отказва да се разоръжи, а Израел запазва военно присъствие в част от територията.

В доклада се посочва още, че около 85% от инфраструктурата в Газа е разрушена и ще са необходими приблизително 70 млн. тона отломки за разчистване.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Росен Желязков

    20 2 Отговор
    Ще дадем колкото трябва.

    16:29 19.05.2026

  • 2 Лост

    33 0 Отговор
    Израел да ги възстанови.

    16:31 19.05.2026

  • 3 Интересно

    32 0 Отговор
    Имаше ли средства за възстановяването на Югославия?

    16:32 19.05.2026

  • 4 ха ха ха

    36 0 Отговор
    За разрушаване има, за възстановяване няма!

    16:33 19.05.2026

  • 5 тъй ли...

    18 0 Отговор
    По хавайските и флориданските плажове и дискотеки няма ли?

    16:38 19.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Български поговорки

    19 0 Отговор
    Да би мирно седяло - не би чудо видяло
    Който го е страх от мечка, не ходи в гората
    Тръгнаха Аслани, а се върнаха на ....

    16:39 19.05.2026

  • 8 Хаяшито

    13 0 Отговор
    да не се ошумулява сега,ами както е депутатин
    от Бойкувата групичка по интереси да каже на Боса да пратят пари от партийната каса.Да не се правят на утрепани,щото от общ.поръчки,магистрални имитации на строежи касата им пръщи от отклонени пари.

    16:39 19.05.2026

  • 9 Факт

    22 0 Отговор
    Ние от години предупреждаваме за недостиг на средства за възстановяването на България, но всички се правят на глухи.

    16:52 19.05.2026

  • 10 володя

    4 10 Отговор
    Румбата ще да де няколко милиарда, само мир да има!

    16:52 19.05.2026

  • 11 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Га за ще бъде възстановена по подобие на Атлантик сити и величествената сграда с надпис Trump Tower

    16:52 19.05.2026

  • 12 благ евреин

    12 0 Отговор
    който чупи-купи,демек цион!

    17:15 19.05.2026

  • 13 ??????

    20 0 Отговор
    Тоя с чужди средства иска да прави новия квартал на Израел?

    17:17 19.05.2026

  • 14 Ха Ха,

    16 1 Отговор
    Натаняшко бомби , ние да възстановяваме ?!

    Коментиран от #18

    17:18 19.05.2026

  • 15 ДАЙТЕ ДА ДАДЕМ !!!!!

    14 0 Отговор
    Рижавия разбута близкия изток и сега започна да реве за пари , също като Марсула за покрайна !!!! А репарации за ИРАН ще има ли от фашистите евреи и кравите ??????? Или и те ще се поемат от съвета за мир ???????

    17:25 19.05.2026

  • 16 Нека да си

    10 0 Отговор
    кажем Газа не е в разруха, защото ще бъде възстовена отново. Ако някой ще възстанови Газа, това са мр. Ъсните ционисти, това е точка от адските им планове.

    17:25 19.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Реалист

    6 0 Отговор
    Добре, че Премиер Гюров ни изкара от този позорен частен клуб, че сега трябваше да платим 1 млрд.$

    17:42 19.05.2026

  • 20 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Ривиера върху гробище ,направо ми се повръща от тези лицемери

    17:43 19.05.2026

  • 21 НАЙ ГОЛЕМИЯ ВОЕОННОЛЮБЕЦ

    11 0 Отговор
    ТАРТОР НА СЪВЕТА ЗА МИР. ЕГАСИ ВИЦА.

    17:55 19.05.2026

  • 22 Тоя съвет

    8 0 Отговор
    е куче касичка.Тръмп и от въздуха пари иска да прави.Казали са му ,че ще живее 211 години и ще има време да си харчи мангизите.

    17:58 19.05.2026

  • 23 Горски

    6 0 Отговор
    Желаещи много ама кръчмаря като показа сметката половината гледа тъпо а другата половина се изнизва през прозорчето в тоалетната. Арийска Персия отново изтърбуши оранжевия палячо! Вчера арийците УДАРИХА АЕЦ "БАРАКА" В ОАЕ!!! Разбира се САЩ и Запада буквално се "на..раха" от страх.Защото това беше силен сигнал и ясен знак от Персия, че е готова за ЯДРЕН АРМАГЕДОН! Мерц от Германия виеше на умряло.Самите араби от залива така се спекоха, че не е истина.Разбира се газетата удобно замълча.😎 Бай Дончо няма шанс срещу китайците, да не говорим, че връзките им с Персия са много преди САЩ да се появи на менталното поле.

    18:02 19.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Митьо

    4 0 Отговор
    Нещо много скъпо излизат тези хотели дето са ги планирали?

    18:21 19.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сега

    2 0 Отговор
    Тръмп, Европейските му приятели и цялата демократична общност , да блокират сметките на Израел. Пък и да ги поканят да платят масрафа. Нали такива апетити имаха към Русия-да плаща репарации на Украйна. Хайде сега Израел да си плати на Палестина, на Ливан, на Сирия, накрая да остане нещо и за Иран.

    18:24 19.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    що трябва да плащат други нормални народи като юдейте са тепали и разрушили? Алоууууу я се земете в ръце!

    18:32 19.05.2026

  • 31 Историк

    6 0 Отговор
    Оранжевият мошеник е ясно с каква цел си е създал този персонален Съвет за мир, за да изнуди други да му платят сметката ,за да си построи Ривиера на клана Тръмп в ивицата Газа като изгони 2 млн. палестинци чрез Нетаняху за разчистване на терена. Това чудовище няма спирка и сега вие на умряло ,защото много държави не му се хванаха на въдицата. Нашите безумци, начело с Желязков, се снимаха до него и се пъчеха като герои, но дано ни се размине.

    18:38 19.05.2026

  • 32 На Дончо

    1 0 Отговор
    Му трябват пари да си построй Ривиерата. Биби да ти дади и всички евреи, то е ясно, че няма да са за палестинците. А след тази криза, изобщо няма да има пари. И то заради теб и Биби.

    20:41 19.05.2026

  • 33 Факти

    0 0 Отговор
    Копейките ще платят. Те викаха за Тръмп.

    20:43 19.05.2026

  • 34 Да дава Шопара

    0 0 Отговор
    Нали се натяга.

    20:56 19.05.2026