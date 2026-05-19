Съветът за мир на Тръмп предупреждава за недостиг на средства за възстановяването на Газа

Разликата между обещаните и реално отпуснатите средства за плана на американския президент Доналд Тръмп за възстановяване на Газа трябва да бъде спешно преодоляна, се посочва в доклад на Съвета за мир, който наблюдава инициативата. В документа се предупреждава за потенциална финансова криза по проекта, оценяван на около 70 млрд. долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп създаде Съвета за мир, който да наблюдава плана за прекратяване на конфликта в Газа и последващото възстановяване на разрушената територия. Според американския президент структурата има по-широка роля и може да участва и в други международни конфликти.

Съветът е получил признание от Съвета за сигурност на ООН, но редица държави не са се присъединили към инициативата, въпреки участието на съюзници на Вашингтон от Близкия изток и други региони.

Ройтерс съобщи по-рано, че са постъпили едва част от обещаните 17 млрд. долара, което затруднява изпълнението на плана. Съветът обаче отхвърли тези твърдения и заяви, че финансирането се набира според нуждите.

В доклад от 15 май до Съвета за сигурност на ООН се посочва, че „разликата между поетите ангажименти и изплатените средства трябва да бъде преодоляна спешно“.

„Средствата, които са обещани, но все още не са изплатени, представляват разликата между рамка, която съществува на хартия, и такава, която дава резултати на място за хората в Газа“, се казва още в документа.

Сред държавите, които са поели ангажименти, са САЩ, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, както и Мароко, Узбекистан и Кувейт.

Според оценките възстановяването на Газа след повече от две години и половина конфликти ще изисква над 70 млрд. долара. Въпреки обявеното примирие от октомври, напрежението остава високо, като „Хамас“ отказва да се разоръжи, а Израел запазва военно присъствие в част от територията.

В доклада се посочва още, че около 85% от инфраструктурата в Газа е разрушена и ще са необходими приблизително 70 млн. тона отломки за разчистване.