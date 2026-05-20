След раждането на сина им: Иван Рълев от "Игри на волята" предложи брак на любимата си (СНИМКИ)

Шампионът на "Игри на волята" 5 Иван Рълев беляза най-важната си житейска победа с двоен празник и незабравим жест на любов към майката на детето си. Риалити героят изненада своята любима Изабел Трендафилова с романтично предложение за брак в изключително вълнуващ момент – деня, в който красивата пловдивчанка се завърна у дома от родилното. Годежният пръстен и заветното "Да" дойдоха като перфектно допълнение към най-големия подарък за младото семейство, което преди няколко дни посрещна на бял свят първородния си син Самуил, пише iwoman.bg.

Двойката постави началото на нов споделен етап от живота, пълен с много щастие от разрастването на семейството. "Най-красивото нещо, което някога сме носили у дома", написаха щастливите родители в социалните мрежи към специални кадри, посветени на прибирането у дома, годежа и любовта си.

На една от снимките щастливите родители позират заедно с новороденото, което е в ръцете на майката, а Рълев държи домашният им любимец - важен член на семейството. Обстановката в дома им е повече от празнична - стая пълна с цветя и голяма арка с плакат, на който е изписано - "Добре дошли у дома!" Изглежда, че таткото се е постарал да направи мига незабравим, но и с това показва колко отдаден родител ще бъде.

Половинката на Рълев показа и нежния годежен пръстен, украсен с фини диаманти, в малка бутикова кутийка.

Разбира се, публикацията на Изабел събра много поздравления от фенове и близки на двойката.

"Тази версия на мен… ще остане завинаги специална", сподели тя в друга публикация по повод бременността си.