След раждането на сина им: Иван Рълев от "Игри на волята" предложи брак на любимата си (СНИМКИ)

Шампионът на "Игри на волята" 5 Иван Рълев беляза най-важната си житейска победа с двоен празник и незабравим жест на любов към майката на детето си. Риалити героят изненада своята любима Изабел Трендафилова с романтично предложение за брак в изключително вълнуващ момент – деня, в който красивата пловдивчанка се завърна у дома от родилното. Годежният пръстен и заветното "Да" дойдоха като перфектно допълнение към най-големия подарък за младото семейство, което преди няколко дни посрещна на бял свят първородния си син Самуил, пише iwoman.bg.
Двойката постави началото на нов споделен етап от живота, пълен с много щастие от разрастването на семейството. "Най-красивото нещо, което някога сме носили у дома", написаха щастливите родители в социалните мрежи към специални кадри, посветени на прибирането у дома, годежа и любовта си.
На една от снимките щастливите родители позират заедно с новороденото, което е в ръцете на майката, а Рълев държи домашният им любимец - важен член на семейството. Обстановката в дома им е повече от празнична - стая пълна с цветя и голяма арка с плакат, на който е изписано - "Добре дошли у дома!" Изглежда, че таткото се е постарал да направи мига незабравим, но и с това показва колко отдаден родител ще бъде.
Половинката на Рълев показа и нежния годежен пръстен, украсен с фини диаманти, в малка бутикова кутийка.
Разбира се, публикацията на Изабел събра много поздравления от фенове и близки на двойката.
"Тази версия на мен… ще остане завинаги специална", сподели тя в друга публикация по повод бременността си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВАЙ,ВАЙ,ВЪХ!!!
07:30 20.05.2026
2 шири
08:02 20.05.2026
3 Сивата котка
Коментиран от #4
08:29 20.05.2026
4 Тото 1 и Тото 2
До коментар #3 от "Сивата котка":Нямал е време явно ?
08:31 20.05.2026