Шер навършва 80 г. днес: Вижте 10 любопитни факта за нея

Днес една от най-емблематичните световноизвестни певици и актриси празнува 80-ия си рождения ден. Тя е екстравагантна, шармантна, уверена, провокираща, талантлива и красива, пише 10te.bg.

Гласът ѝ е специфичен и запомнящ се, а песните ѝ – вечни. Както и самата нея. Тя е Шер, а вие се запознайте с 10 любопитни факта за нея.

1. Началото

Шер е родена през 1946 година в малкото градче Ел Сентро, щата Калифорния, под името Шерилин Ла Пиер Саркисян. Баща ѝ е арменски шофьор на камион – Джон Саргсян, а майка ѝ е слаба актриса с индиански произход – Джорджия Холт. Родителите ѝ се женят и развеждат три пъти. Джон ги напуска, когато Шер е много малка. Вижда го отново, когато е на 11 г.

2. Мечтата

Като дете малката Шерилин не се справя добре в училище. Тя прекарва цялото си свободно време в киното и на рок концерти. Да стане страхотна актриса е съкровената ѝ мечта и тя прекара повече от един ден в разработването на по-добър подпис за автографи. В резултат на това, напуска училище на 16-годишна възраст. Заминава с приятелка да учи актьорско майсторство в Лос Анджелис.

3. Браковете

Шер е на 16 г., когато среща Сони Боно. Две години по-късно се омъжва за него. Двамата имат суперуспешна кариера. След четири спонтанни аборта тя му ражда дъщеря – Частити.

Три дни след като се развежда със Сони, Шер сключва брак с рок музиканта Грег Олман. А девет дни след сватбата подава молба за развод заради пристрастеността му към хероина и алкохола. В крайна сметка се помиряват и се развеждат чак три години по-късно. Ражда му син – Илайджа Блу.

4. Децата

Шер има две деца – Чаз Боно и Илайджа Блуум. Единият от тях преди това е бил момиче – Частити. Когато през 1987 година, разбира, че 18-годишната ѝ дъщеря Частити е лесбийка, решава да я прати на психиатър. През 1990 година обаче Частити публично обявява, че е лесбийка. Шер гони дъщеря си от апартамента им в Ню Йорк и прекратява комуникацията си с нея.

С времето отношенията им се подобряват, но отрочето ѝ е подготвило още едно изпитание за Шер. Решава да смени пола си. В периода 2008-2010 Частити се подлага на редица хирургически интервенции и терапия с хормони. През май 2010 година официално сменя името си на Чаз и съвсем легално вече е мъж.

Тя има проблеми и с другото си дете – синът ѝ Илайджа. Той злоупотребява с алкохол и хероин.

5. Другите мъже

В живота на Шер присъстват много извести мъже като Том Круз, Джийн Симънс, Вал Килмър, Ричи Самбора, Рей Лиота, Елвис Пресли, Марлон Брандо, Майкъл Болтън и редица други холивудски звезди. В едно интервю с известния тв водещ Дейвид Летерман тя уточнява с характерното си чувство за хумор, че не е успяла да отиде на среща с Елвис Пресли, защото била много изнервена и притеснена.

Шер среща Том Круз през 1980 година, в Белия дом веднага след неговия хитов филм „Рискован бизнес“ и признава, че била запленена от 23-годишната изгряваща звезда. Връзката на Шер с Том Круз продължава от 1981 до 1984 година. Тя признава за нея в интервю пред телевизионната водеща Опра Уинфри. По време на романса си с Круз Шер е на 39. Певицата винаги е казвала че Том Круз е в топ 5 на нейните любовни авантюри.

6. Дислексията

Много учители смятали, че Шер просто не се старае достатъчно, когато тя напуска училище на 16-годишна възраст. Но тя учи всичките си текстове и партии по слух, и дори не подозира за своята дислексия до 30-годишна възраст.

7. Пластичните операции

Първоначално Шер отрича да е правила пластични операции и не обича да говори за това. Въпреки това тя удивлява обществеността с младежкия си вид. В днешни Шер вече открито говори за своите пластични операции без притеснения.

Тя признава, че бюстът ѝ е увеличен, формата на носа ѝ е променена, на устните ѝ са правени колагенови инжекции. Според експертите в този списък са и нееднократни инжекции с ботокс, повдигане на клепачите, лифтинг на лицето и шията.

Наричат я „изложба на постиженията на пластичната хирургия“. Тя прибягва към услугите ѝ повече от 50 пъти, оставяйки от това, което природата ѝ е дарила, само долната си устна. Тя неведнъж се противопоставя на природата, опитвайки се да промени своята външност. Неотдавна певицата дори е удостоена с честта да стане модел за куклата Барби.

Самата Шер признава че винаги е искала да бъде блондинка със сини очи. Ползва услугите на най-добрите клиники с безупречна репутация. При това, тя прекарва по 2 часа дневно в спортната зала, плува и даже има издадени два курса по видеофитнес за своите поклонници.

8. Татуировките

Шер прави татуировките си в различни моменти от живота си. Те символизират нещо, което преживява. Прави първата си татуировка през 1972. Тя е може би най-известната и буди у всички, които са я виждали, удивление и в много случаи неразбиране. Представлява пеперуда сред цветя, а мястото където тя се намира скандализира всички в онези времена – нейното седалище.

На дясното си бедро има черна орхидея, а на горната част на гърдите си има изрисувана диадема. На глезена Шер има друго цвете. Канджи символ, който означава „сила” е изписан на дясното ѝ рамо, на лявото има голяма верига с египетски Анкх и висящи от него кръст и сърце. На дясната си ръка, има няколко Арт Деко рисунки.

През 1990 година, Шер започва да премахва лазерно някои татуировки. Процесът продължава, а певицата твърди, че татуировките са идентификационната ѝ карта.

9. Перуките

Вилата на Шер в Малибу е обзаведена в ренесансов стил. Там певицата е отделила стая, предназначена специално за многобройните ѝ перуки – в червено, розово, сребърно, руси и тъмнокоси.

„Притежавам стотици, и аз сама не знам колко са точно. Слагам ги, защото така се забавлявам. Това коренно преобразяване ми носи много радост. Истинско шоу е“, коментира Шер страстта си към перуките. И допълва: „Не се страхувам от това, че понякога разсмивам другите с вида си! Много хора търсят и сами влагат прекалено много смисъл в създаването на мода. За мен тя е развлечение, а не правене на докторат.“

10. Отказаната роля

Дори и на актриса като Шер е отказвана роля. Тя е готова да играе ролята на Мортиша Адамс във филма „Семейство Адамс“ през 1991 година. Ролята обаче е дадена на Анджелика Хюстън.