Великобритания обвини Русия в опасни въздушни маневри над Черно море

21 Май, 2026 11:54

Лондон предупреждава за риск от ескалация, след като руски изтребители са прехванали британски разузнавателен самолет в международното въздушно пространство

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания обвини Русия в извършване на опасни въздушни маневри, след като разузнавателен самолет на Кралските военновъздушни сили е бил прехванат над Черно море. Лондон предупреди, че подобни действия повишават риска от ескалация на напрежението между НАТО и Русия, съобщава Independent, предава Фокус.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че инцидентът няма да промени ангажимента на Великобритания към НАТО и към защитата на съюзниците от руската агресия. По думите му става дума за „още един пример за опасно и неприемливо поведение“ спрямо невъоръжен самолет, опериращ в международното въздушно пространство.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможност от нова руска наземна офанзива срещу Киевския фронт, като посочи, че подобно развитие може да бъде свързано с по-активна роля на Беларус.

По думите му украинските власти обсъждат ситуацията с разузнавателните и военните служби, както и с Министерството на външните работи, като са анализирани последните действия по направлението Беларус - Брянска област.

Киев засилва отбранителните мерки в региона и планира да потърси допълнителен международен натиск върху Минск, добави украинският президент.

От Британското министерство на отбраната припомниха, че руски изтребители вече са извършвали подобни прехващания на британски разузнавателни самолети над Черно море.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    105 4 Отговор
    Ей че са нагли! Чий го дирят в Черно море. Цял океан има край тях.

    Коментиран от #5

    12:03 21.05.2026

  • 2 Бангаманга

    82 1 Отговор
    Глей са да не се повиши напрежението в ламанша.

    12:03 21.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 72 Отговор
    за Украина незнам , ама Велика Британия 100 % ще окупира Крим ако реши-правили са го веднъж...че и Кузя го няма..сигурно е при Армата

    Коментиран от #24, #64

    12:04 21.05.2026

  • 4 Някой

    85 2 Отговор
    А какво дири Великобритания над Черно море? От кога имат излаз на него? То може и руски самолети да летят над Ла Манша, но ако това стане, ще почне едно квичене...

    Коментиран от #73

    12:05 21.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 56 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    добрите момчета отиват в рая-рузкий рай/ лошите-където си поискат!

    Коментиран от #17, #23, #41, #69

    12:05 21.05.2026

  • 6 хахахахха

    76 2 Отговор
    Ми кво разузнават където не им е работа,ще ги прихващат много ясно,даже и ще ги свалят!

    12:05 21.05.2026

  • 7 ЧеБурашка

    67 2 Отговор
    И чий по-точно го дират британците в Черно море...

    Коментиран от #42

    12:06 21.05.2026

  • 8 Споко , уе !

    49 1 Отговор
    Това са нормални неща . Много лошо ще говори за Русия , ако Кремъл изостава с разузнаването над Ла Манша !

    12:09 21.05.2026

  • 9 Смотаняху

    41 1 Отговор
    А ако Британия не е в НАТО? А и когато се стигне до ядрено оръжие, то британците ще са първи а франсетата-втори

    Коментиран от #32

    12:10 21.05.2026

  • 10 Дивергент

    9 20 Отговор
    “ Полетите на военни самолети над международни води са напълно законни съгласно Конвенцията на ООН по морско право , тъй като въздушното пространство над тях е със статут на свобода на полетите”.В случая и двата самолета са военни.

    Коментиран от #16, #40

    12:12 21.05.2026

  • 11 Сър ПиЧук

    51 2 Отговор
    Че къв го търсят бледоликите кръвосмешанци от Дъждовния Албион на хиляди километри от дома си ,че и претенции даже имат ?

    12:13 21.05.2026

  • 12 Пепи Волгата

    3 42 Отговор
    Хаха снахнати тролове копейкаджий, аз откога вече зaбравих за копейките.

    12:14 21.05.2026

  • 13 Абе

    43 1 Отговор
    Ингилизите море немат ли си и що щат у Черно море?

    12:16 21.05.2026

  • 14 Григор

    43 1 Отговор
    А какво търси британски разузнавателен самолет край руските граници?

    12:16 21.05.2026

  • 15 Гост

    44 2 Отговор
    Боклук английски какво търсиш на нашето море.

    12:16 21.05.2026

  • 16 Въпрос

    42 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дивергент":

    А ако самолета е разузнавателен ??
    На времето като са го писали правилото не е имало в такъв мащаб разузнаване ...
    Ами ако руски се доближи до британията , те какво ще направят... ще го почерпят с чай ли !?

    Коментиран от #36

    12:18 21.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А какво прави

    41 1 Отговор
    британски разузнавателен самолет над Черно море???

    12:19 21.05.2026

  • 19 Баба ти

    36 1 Отговор
    А наглите англи каква работа имат тук в Черно море, да облитат РФ, да си бутат гагата???! Да ги бяха бутнали, нямаше да скърбим.

    12:21 21.05.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 25 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    и да ти кажа-бил съм и РФ-поработих малко/// взехме едно с и га не , да ни готви , чисти там...може и да съм ти баща, не съм сигурен , щото беше обща , но е възможно

    12:22 21.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 От чужбина

    27 1 Отговор
    Колко пъти разни натовски самолети прихваща някой руски самолет над Балтийско море? Сега е същото, но руски самолет прихванал друг на натовска държава. Къде е проблема??? Май е само в чешане на езиците, т.е клавиатурата.

    12:23 21.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    26 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това,че са го правили веднъж изобщо не означава,че могат да го направят втори път.Защото два Орешника и от Лондон остава един грандиозен трап.

    Коментиран от #31

    12:24 21.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 а бе

    20 0 Отговор
    Майка си търсят пиратите тук.

    Коментиран от #30

    12:28 21.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сигурно въпросът е излишен ама

    20 0 Отговор
    Чий го дири рижаво чалмарски разузнавателен самолет в черно море

    12:29 21.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да знаеш

    21 0 Отговор

    До коментар #26 от "а бе":

    Сигурно търсят на кралицата кюлотите.

    12:30 21.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Путин и Медведев

    2 15 Отговор

    До коментар #9 от "Смотаняху":

    Няма как да стане, нали там са нашите деца и внуци, после кой ще харчи откраднатите пари от руския народ?!

    12:31 21.05.2026

  • 33 Няглобритания

    16 0 Отговор
    Какъв го дирят в Черно море??? Да нямат граница???

    Коментиран от #39, #43

    12:33 21.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Зейфод Бийблрокс

    13 0 Отговор
    Наглобритания цирика...

    12:36 21.05.2026

  • 36 Дивергент

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    “ Разузнавателните самолети са вид военни самолети , предназначени за извършването на въздушно разузнаване”.
    В случая руските изтребители не са прехванали британския разузнавателен самолет - нито са го свалили, нито е бил изведен до близко летище за кацане. Руснаците показват несъгласие с присъствието на британски ВВС над Черно море, британците казват, че ще продължат да присъстват, позовавайки се на членство в НАТО. Това е ескалацията.

    12:37 21.05.2026

  • 37 Анонимен

    15 0 Отговор
    А, какво прави Британия над Черно море? Тя няма излаз на нашето море.

    12:38 21.05.2026

  • 38 Британците ко майка си

    16 0 Отговор
    търсят в Черно море.

    Коментиран от #45

    12:38 21.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Истината

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дивергент":

    Защо тогава любимият ти израел отвлече кораби в международни води и това не е ли поредното им престъпление и геноцид

    12:39 21.05.2026

  • 41 А пък ти на ТИР

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    паркинга да заработваш.

    Коментиран от #51

    12:39 21.05.2026

  • 42 Ами

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧеБурашка":

    Търсят големия руски.......и го намират вече над 4 години ама скоро ще го набарат много яко и от кирливия им остров няма да остане нищо.

    12:40 21.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    12 0 Отговор
    Нагли саксонци.

    12:40 21.05.2026

  • 45 Ха ха

    2 9 Отговор

    До коментар #38 от "Британците ко майка си":

    Търсят останките на флагмана МаЦква.Ще карат британски туристи да се гмуркат и фотографират на смешния руски флот.

    Коментиран от #60, #61, #62

    12:43 21.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Летящ мАсквич

    2 7 Отговор
    Это сила!Може само опасно да маневрира, ама ги е страх да доближат Украйна, защото там яко ги думкат.

    Коментиран от #52

    12:46 21.05.2026

  • 49 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Англичаните болни от луда крава,какво общо имат с Черно море и за какво се възмущават?

    12:47 21.05.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор
    Въпрос:
    Какво правят английски разузнавателни самолети над Черно море на хиляди километри от Англия?

    Не руснаците се въртят около Англия, така че да не пискат, а да са благодарни, че само с това са се разминали!

    12:48 21.05.2026

  • 51 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "А пък ти на ТИР":

    искаш ли да бръмчим двете? ще ти стана ,,маман,, даже

    Коментиран от #56

    12:49 21.05.2026

  • 52 стига де

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Летящ мАсквич":

    ...
    милиционерите в този форум станаха повече от нормалните хора ...

    Коментиран от #65

    12:49 21.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Емил

    5 0 Отговор
    Тези какво търсят в Черно море и какво общо имат та се бутат чак тук, наглеци!!!

    12:50 21.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Вземай Зеленски

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и си бръмчете.

    12:52 21.05.2026

  • 57 Куравей Вадев ул

    1 0 Отговор
    ДиДи -Димитър Георгиев -Доротея ,Сюзън ,Линда ,Петрова ,въпреки многото си никове ,мойш ми лап паш Х.У.Я .за извара,сиренье ,кашкавал и най вече хималайска розова сол и всичко друго което се сетиш .

    12:52 21.05.2026

  • 58 Аз само

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "ФАКТ":

    укро копiйки признавам.

    12:53 21.05.2026

  • 59 Питащ

    7 0 Отговор
    А какво очаква английски разузнавателен самолет над Черно море много ясно че ще бъдат прихванати

    12:53 21.05.2026

  • 60 6000 замразени бандеровци

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ха ха":

    а пък нас не ни искат вече в Украйна.

    12:54 21.05.2026

  • 61 Търсят си боя те, както и

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ха ха":

    онези 5000 британски наемника при Бахмут дет гризнаха дръвцето.

    12:55 21.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Реалист

    2 5 Отговор
    Както обикновено, ват ниците пак наглеят!!!

    Коментиран от #66

    12:56 21.05.2026

  • 64 Това като при

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Големия пролетен Контранаступ ли?Дето непробиваемите "Челинджър"-и дадоха фира....

    12:57 21.05.2026

  • 65 Не знам за тях,

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "стига де":

    ама укро-ботската ферма е завладяла форума.

    13:00 21.05.2026

  • 66 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Реалист":

    Лапуркай бе козяшки тръбар ,кво ми наглееш онлайн ,иначе редовно си лап паш Хища с мерак ☝️

    13:01 21.05.2026

  • 67 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    удри,вова,Какво прави там Англия?

    13:01 21.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 жана д арк

    3 1 Отговор
    ингилизите пак треперят.но те са свикнали

    13:04 21.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 А пък...

    1 0 Отговор
    А Русия обвини интелИзерите в опасни въздушни маневри над Ламанша.

    13:10 21.05.2026

  • 73 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    те само разузнават, нищо лошо не правят. Лошите руснаци защо им пречат?

    13:12 21.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 васко

    1 0 Отговор
    Тези колонизаторски престъпни сви...не и най -големите подстрекатели и провокатори трябва да получат отдавна заслуженото --по мордата си това което отдавна заслужават и тогава стават възпитани, културни , интелигентни и се държат както обичат да казват "джентълменски " . Правилното беше да бяха ги свали нека да се оплачат на Арменският поп. ? Какво търсят там -- за координиране и коригиране на ударните дронове които предоставят на Украйна . Като казват ние летим в Международното въздушно пространство и което е наша право ? Но сви..не престъпни вие координирате дроновете които нанасят удари срещу както военната така и гражданската инфраструктура на Русия и Путин вече 5-та година само наблюдава и нищо не предприема . Ако още тогава беше свалили тези разузнавателни самолети и всякакви дронове без значение къде се намират нещата нямаше да дойдат до тук . И тая ненаказаност им дава да право мислят ,че имат право на всичко и Светът принадлежи на тях и сякаш всичко това не е достатъчно се опитват да сплащат Русия с НАТО ? защото Путин е Мека Мария .

    13:15 21.05.2026

  • 76 Точен

    0 0 Отговор
    Тези от Малобритания още се мислят за Вселената, Бога и кралица Виктория, а не осъзнават, че са вече деветата дупка на кавала...

    13:16 21.05.2026

  • 77 Гост

    0 0 Отговор
    От кога "велико"британия има излас на черно море ???

    13:18 21.05.2026

