Великобритания обвини Русия в опасни въздушни маневри над Черно море

Великобритания обвини Русия в извършване на опасни въздушни маневри, след като разузнавателен самолет на Кралските военновъздушни сили е бил прехванат над Черно море. Лондон предупреди, че подобни действия повишават риска от ескалация на напрежението между НАТО и Русия, съобщава Independent, предава Фокус.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че инцидентът няма да промени ангажимента на Великобритания към НАТО и към защитата на съюзниците от руската агресия. По думите му става дума за „още един пример за опасно и неприемливо поведение“ спрямо невъоръжен самолет, опериращ в международното въздушно пространство.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможност от нова руска наземна офанзива срещу Киевския фронт, като посочи, че подобно развитие може да бъде свързано с по-активна роля на Беларус.

По думите му украинските власти обсъждат ситуацията с разузнавателните и военните служби, както и с Министерството на външните работи, като са анализирани последните действия по направлението Беларус - Брянска област.

Киев засилва отбранителните мерки в региона и планира да потърси допълнителен международен натиск върху Минск, добави украинският президент.

От Британското министерство на отбраната припомниха, че руски изтребители вече са извършвали подобни прехващания на британски разузнавателни самолети над Черно море.