Великобритания обвини Русия в опасни въздушни маневри над Черно море

Великобритания обвини Русия в извършване на опасни въздушни маневри, след като разузнавателен самолет на Кралските военновъздушни сили е бил прехванат над Черно море. Лондон предупреди, че подобни действия повишават риска от ескалация на напрежението между НАТО и Русия, съобщава Independent, предава Фокус.
Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че инцидентът няма да промени ангажимента на Великобритания към НАТО и към защитата на съюзниците от руската агресия. По думите му става дума за „още един пример за опасно и неприемливо поведение“ спрямо невъоръжен самолет, опериращ в международното въздушно пространство.
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможност от нова руска наземна офанзива срещу Киевския фронт, като посочи, че подобно развитие може да бъде свързано с по-активна роля на Беларус.
По думите му украинските власти обсъждат ситуацията с разузнавателните и военните служби, както и с Министерството на външните работи, като са анализирани последните действия по направлението Беларус - Брянска област.
Киев засилва отбранителните мерки в региона и планира да потърси допълнителен международен натиск върху Минск, добави украинският президент.
От Британското министерство на отбраната припомниха, че руски изтребители вече са извършвали подобни прехващания на британски разузнавателни самолети над Черно море.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24, #64
12:04 21.05.2026
4 Някой
Коментиран от #73
12:05 21.05.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "нннн":добрите момчета отиват в рая-рузкий рай/ лошите-където си поискат!
Коментиран от #17, #23, #41, #69
12:05 21.05.2026
16 Въпрос
До коментар #10 от "Дивергент":А ако самолета е разузнавателен ??
На времето като са го писали правилото не е имало в такъв мащаб разузнаване ...
Ами ако руски се доближи до британията , те какво ще направят... ще го почерпят с чай ли !?
Коментиран от #36
12:18 21.05.2026
18 А какво прави
12:19 21.05.2026
19 Баба ти
12:21 21.05.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "оня с коня":и да ти кажа-бил съм и РФ-поработих малко/// взехме едно с и га не , да ни готви , чисти там...може и да съм ти баща, не съм сигурен , щото беше обща , но е възможно
12:22 21.05.2026
24 Гост
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това,че са го правили веднъж изобщо не означава,че могат да го направят втори път.Защото два Орешника и от Лондон остава един грандиозен трап.
Коментиран от #31
12:24 21.05.2026
28 Сигурно въпросът е излишен ама
12:29 21.05.2026
30 Да знаеш
До коментар #26 от "а бе":Сигурно търсят на кралицата кюлотите.
12:30 21.05.2026
32 Путин и Медведев
До коментар #9 от "Смотаняху":Няма как да стане, нали там са нашите деца и внуци, после кой ще харчи откраднатите пари от руския народ?!
12:31 21.05.2026
36 Дивергент
До коментар #16 от "Въпрос":“ Разузнавателните самолети са вид военни самолети , предназначени за извършването на въздушно разузнаване”.
В случая руските изтребители не са прехванали британския разузнавателен самолет - нито са го свалили, нито е бил изведен до близко летище за кацане. Руснаците показват несъгласие с присъствието на британски ВВС над Черно море, британците казват, че ще продължат да присъстват, позовавайки се на членство в НАТО. Това е ескалацията.
12:37 21.05.2026
40 Истината
До коментар #10 от "Дивергент":Защо тогава любимият ти израел отвлече кораби в международни води и това не е ли поредното им престъпление и геноцид
12:39 21.05.2026
41 А пък ти на ТИР
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":паркинга да заработваш.
Коментиран от #51
12:39 21.05.2026
42 Ами
До коментар #7 от "ЧеБурашка":Търсят големия руски.......и го намират вече над 4 години ама скоро ще го набарат много яко и от кирливия им остров няма да остане нищо.
12:40 21.05.2026
45 Ха ха
До коментар #38 от "Британците ко майка си":Търсят останките на флагмана МаЦква.Ще карат британски туристи да се гмуркат и фотографират на смешния руски флот.
Коментиран от #60, #61, #62
12:43 21.05.2026
50 az СВО Победа 81
Какво правят английски разузнавателни самолети над Черно море на хиляди километри от Англия?
Не руснаците се въртят около Англия, така че да не пискат, а да са благодарни, че само с това са се разминали!
12:48 21.05.2026
51 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #41 от "А пък ти на ТИР":искаш ли да бръмчим двете? ще ти стана ,,маман,, даже
Коментиран от #56
12:49 21.05.2026
52 стига де
До коментар #48 от "Летящ мАсквич":...
милиционерите в този форум станаха повече от нормалните хора ...
Коментиран от #65
12:49 21.05.2026
56 Вземай Зеленски
До коментар #51 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и си бръмчете.
12:52 21.05.2026
58 Аз само
До коментар #43 от "ФАКТ":укро копiйки признавам.
12:53 21.05.2026
60 6000 замразени бандеровци
До коментар #45 от "Ха ха":а пък нас не ни искат вече в Украйна.
12:54 21.05.2026
61 Търсят си боя те, както и
До коментар #45 от "Ха ха":онези 5000 британски наемника при Бахмут дет гризнаха дръвцето.
12:55 21.05.2026
64 Това като при
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Големия пролетен Контранаступ ли?Дето непробиваемите "Челинджър"-и дадоха фира....
12:57 21.05.2026
65 Не знам за тях,
До коментар #52 от "стига де":ама укро-ботската ферма е завладяла форума.
13:00 21.05.2026
66 хаха🤣
До коментар #63 от "Реалист":Лапуркай бе козяшки тръбар ,кво ми наглееш онлайн ,иначе редовно си лап паш Хища с мерак ☝️
13:01 21.05.2026
73 Ама
До коментар #4 от "Някой":те само разузнават, нищо лошо не правят. Лошите руснаци защо им пречат?
13:12 21.05.2026
