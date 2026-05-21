Иран възстановява бързо производството на дронове след шестседмично примирие

Иран е възобновил част от производството на дронове по време на шестседмичното примирие, започнало в началото на април, което показва бързо възстановяване на част от военния му потенциал, отслабен след американско-израелски удари, съобщи CNN, позовавайки се на източници, запознати с оценки на американското разузнаване, предава News.bg.

Според четирима източници американските служби смятат, че иранската армия възстановява ключови способности по-бързо от първоначалните прогнози. Това включва подмяна на ракетни установки, производствени мощности и други елементи от военната инфраструктура, унищожени по време на конфликта.

Източниците предупреждават, че това поддържа потенциала на Иран да остане сериозна заплаха за съюзниците на САЩ в региона, в случай че бъде подновена военната кампания.

По оценки на разузнаването Техеран може да възстанови напълно капацитета си за атаки с дронове в рамките на около шест месеца. Американски представител, цитиран от CNN, заявява, че темпото на възстановяване надхвърля очакванията на разузнавателната общност.

Според оценките дроновете остават ключов елемент от иранския военен потенциал, като страната може да компенсира част от ограниченията в ракетното производство чрез засилване на безпилотните атаки срещу цели в Израел и държавите от Персийския залив.

CNN посочва, че възстановяването се подпомага от външни фактори, включително доставки на компоненти и технологична подкрепа, както и от това, че нанесените щети върху инфраструктурата са по-ограничени от първоначално предполагаемото.

Според източници Китай е продължил да доставя компоненти, използвани при производството на ракети, макар и в ограничени количества. Пекин отхвърля тези твърдения.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също е заявил, че Китай доставя елементи за иранската ракетна програма, докато китайското външно министерство определя тези обвинения като необосновани.

Американското разузнаване в последните си оценки посочва, че значителна част от иранските способности за дронове, ракети и противовъздушна отбрана остават непокътнати въпреки ударите.

Според данни на CNN около половината от ракетните пускови установки и приблизително 50% от дроновите способности на Иран продължават да функционират, което позволява на страната да запази военен натиск в региона.

В същото време различни американски военни оценки се разминават относно ефекта от операциите срещу иранската военна инфраструктура – докато част от тях говорят за значително отслабване, други посочват, че възстановяването може да се измерва в месеци, а не в години.