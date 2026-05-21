Иран възстановява бързо производството на дронове след шестседмично примирие

21 Май, 2026 10:58, обновена 21 Май, 2026 11:04

Американското разузнаване отчита по-бързо от очакваното възстановяване на военните способности на Техеран въпреки нанесените удари

Ели Стоянова

Иран е възобновил част от производството на дронове по време на шестседмичното примирие, започнало в началото на април, което показва бързо възстановяване на част от военния му потенциал, отслабен след американско-израелски удари, съобщи CNN, позовавайки се на източници, запознати с оценки на американското разузнаване, предава News.bg.

Според четирима източници американските служби смятат, че иранската армия възстановява ключови способности по-бързо от първоначалните прогнози. Това включва подмяна на ракетни установки, производствени мощности и други елементи от военната инфраструктура, унищожени по време на конфликта.

Източниците предупреждават, че това поддържа потенциала на Иран да остане сериозна заплаха за съюзниците на САЩ в региона, в случай че бъде подновена военната кампания.

По оценки на разузнаването Техеран може да възстанови напълно капацитета си за атаки с дронове в рамките на около шест месеца. Американски представител, цитиран от CNN, заявява, че темпото на възстановяване надхвърля очакванията на разузнавателната общност.

Според оценките дроновете остават ключов елемент от иранския военен потенциал, като страната може да компенсира част от ограниченията в ракетното производство чрез засилване на безпилотните атаки срещу цели в Израел и държавите от Персийския залив.

CNN посочва, че възстановяването се подпомага от външни фактори, включително доставки на компоненти и технологична подкрепа, както и от това, че нанесените щети върху инфраструктурата са по-ограничени от първоначално предполагаемото.

Според източници Китай е продължил да доставя компоненти, използвани при производството на ракети, макар и в ограничени количества. Пекин отхвърля тези твърдения.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също е заявил, че Китай доставя елементи за иранската ракетна програма, докато китайското външно министерство определя тези обвинения като необосновани.

Американското разузнаване в последните си оценки посочва, че значителна част от иранските способности за дронове, ракети и противовъздушна отбрана остават непокътнати въпреки ударите.

Според данни на CNN около половината от ракетните пускови установки и приблизително 50% от дроновите способности на Иран продължават да функционират, което позволява на страната да запази военен натиск в региона.

В същото време различни американски военни оценки се разминават относно ефекта от операциите срещу иранската военна инфраструктура – докато част от тях говорят за значително отслабване, други посочват, че възстановяването може да се измерва в месеци, а не в години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    11 0 Отговор
    Бум-бум Тел Авив!

    11:06 21.05.2026

  • 2 Браво на персите

    11 0 Отговор
    А ние без война затъваме повече и повече.

    11:07 21.05.2026

  • 3 Ъперкът

    12 0 Отговор
    Иран има боеприпаси да отнесе цял Исраел, че и половин Хамерика.

    Коментиран от #13

    11:08 21.05.2026

  • 4 Някой

    11 0 Отговор
    Да, Иран успява да попълни запасите бързо, докато за САЩ и Израел не може да се каже същото. А и им струва многократно повече.
    Защо, иначе, САЩ направиха тази пауза във военните действия?

    Коментиран от #14

    11:09 21.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 11 Отговор
    нищо чудно-много копейки забравят , че всъщност Китай фалира СССР , като въоръжаваше талибаните , сега го прави срещу Тръмп, не мога да кажа САЩ , защото скоро очаквам промени , и да ги пращаме по оризовите плантации , дет им е мястото на тез принтери , копиращи! добре че доколкото знам , не са им дали техите за последния АИ чип ///те не могат да измислят нищо сами-затова ревнаха , като щяха да им гонят студентите от САЩ -ЕЛИТНИ университети

    Коментиран от #9

    11:10 21.05.2026

  • 6 Шахед

    10 0 Отговор
    Не са възстановили, защото не са имали загуби. Напротив, допълват бойния си арсенал в подземията.

    11:10 21.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Военният министър на САЩ и Тръмп се обаждаха на Радев.Не вярвам за такива дреболия като летище София.Искат нещо повече.Гответе се за война.

    11:11 21.05.2026

  • 8 Тръмпочев

    6 0 Отговор
    Аз само за малко почнах една дванадесет дневна война....миналото лято.

    11:11 21.05.2026

  • 9 ХАПЧЕТАТА

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "Китай фалира СССР , като въоръжаваше талибаните..."

    Веднага да си ги пиеш! И хвани няква работа.

    Коментиран от #11

    11:12 21.05.2026

  • 10 Скот Ритър

    7 0 Отговор
    Иран уплаши америте със своята решителност, непреклонност, стратегия като познава враговете си до съвършенство. Нещо което вирнатите носове не очакваха и ги попари като вряла вода. Най-големия лузър Тръмпито обра точките по глупост и перчене.

    11:14 21.05.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "ХАПЧЕТАТА":

    тва дет съм го написал не е за теб ,копей////за по-начетени копеи е(има такива)

    11:15 21.05.2026

  • 12 ФАКТ

    4 0 Отговор
    И с тях ще изнасилва западния третополов режим на синедриона.

    11:17 21.05.2026

  • 13 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ъперкът":

    Те да. Ние сме мега пр 0 сти и страх ливи милиционери.

    11:17 21.05.2026

  • 14 Нямане

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Няма нито в магазина, нито в склада, нито в завода… няма бе. И скоро няма да има щото двудневната война скъпо излезе.

    11:18 21.05.2026

  • 15 Истината

    1 0 Отговор
    Бум Бум Телавив

    13:07 21.05.2026

