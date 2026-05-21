Тайван изрази готовност за разговор между президента Лай Чин-те и Доналд Тръмп

Тайван заяви, че президентът Лай Чин-те би приветствал възможността за разговор с Доналд Тръмп, което би представлявало първи подобен контакт между лидерите на най-голямата икономика в света и островната държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега няма яснота кога би могъл да се състои подобен разговор, но подобна стъпка би могла да обтегне отношенията между Вашингтон и Пекин и да повлияе на обсъждания голям пакет оръжия, който САЩ обмислят да предоставят на Тайван.

От 1979 г., когато САЩ прекъснаха официалните дипломатически отношения с Тайпе в полза на Пекин, президентите на двете страни не са провеждали директни разговори. Китай разглежда Тайван като своя територия и не изключва използване на сила за обединение.

По-рано Тръмп заяви, че ще разговаря с Лай Чин-те, като повтори подобно твърдение за втори път в рамките на седмица. Това разсея първоначалните съмнения, че предишното му изказване е било неволно.

Тайванското външно министерство потвърди позицията на президента, че при възможен разговор той би подчертал заплахите за регионалния мир, идващи от Китай, и ще настоява за запазване на статуквото в Тайванския проток.

В същото време съветникът по национална сигурност Джоузеф Ву заяви пред парламента, че властите трябва да подхождат предпазливо и да не изпреварват събитията. Той добави, че всяко развитие ще бъде съобщено публично при наличие на конкретен напредък.

Тайванските представители подчертават, че САЩ не са променили политиката си спрямо острова, включително ангажимента за предоставяне на средства за самозащита съгласно действащото законодателство.

Според изявления на министъра на отбраната Уелингтън Ку, Тайпе остава „предпазливо оптимистичен“ относно възможни нови американски оръжейни доставки.

Пекин от своя страна продължава да възразява срещу военната подкрепа на САЩ за Тайван, докато правителството в Тайпе отхвърля китайските претенции за суверенитет над острова.