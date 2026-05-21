Тайван изрази готовност за разговор между президента Лай Чин-те и Доналд Тръмп

21 Май, 2026 10:42, обновена 21 Май, 2026 10:55 651 6

Потенциален диалог между Тайпе и Вашингтон би бил безпрецедентен и може да повлияе на напрежението с Китай и на оръжейните доставки за острова

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тайван заяви, че президентът Лай Чин-те би приветствал възможността за разговор с Доналд Тръмп, което би представлявало първи подобен контакт между лидерите на най-голямата икономика в света и островната държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега няма яснота кога би могъл да се състои подобен разговор, но подобна стъпка би могла да обтегне отношенията между Вашингтон и Пекин и да повлияе на обсъждания голям пакет оръжия, който САЩ обмислят да предоставят на Тайван.

От 1979 г., когато САЩ прекъснаха официалните дипломатически отношения с Тайпе в полза на Пекин, президентите на двете страни не са провеждали директни разговори. Китай разглежда Тайван като своя територия и не изключва използване на сила за обединение.

По-рано Тръмп заяви, че ще разговаря с Лай Чин-те, като повтори подобно твърдение за втори път в рамките на седмица. Това разсея първоначалните съмнения, че предишното му изказване е било неволно.

Тайванското външно министерство потвърди позицията на президента, че при възможен разговор той би подчертал заплахите за регионалния мир, идващи от Китай, и ще настоява за запазване на статуквото в Тайванския проток.

В същото време съветникът по национална сигурност Джоузеф Ву заяви пред парламента, че властите трябва да подхождат предпазливо и да не изпреварват събитията. Той добави, че всяко развитие ще бъде съобщено публично при наличие на конкретен напредък.

Тайванските представители подчертават, че САЩ не са променили политиката си спрямо острова, включително ангажимента за предоставяне на средства за самозащита съгласно действащото законодателство.

Според изявления на министъра на отбраната Уелингтън Ку, Тайпе остава „предпазливо оптимистичен“ относно възможни нови американски оръжейни доставки.

Пекин от своя страна продължава да възразява срещу военната подкрепа на САЩ за Тайван, докато правителството в Тайпе отхвърля китайските претенции за суверенитет над острова.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    не си губете времето...той е като Пената , бог да го прости-8мата му мисъл изпреварва втората ,защото няма време да изкара още някой долар от борсите , докато е на власт

    Коментиран от #2

    10:45 21.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    демек-ако съм на кирия ще съм с вас но може и да не съм с вас ако ми падне кирията ,ама съм с вас иначе , следобяд съм с...зависи

    10:47 21.05.2026

  • 3 Любо

    1 0 Отговор
    Държава Тайван няма никога не е имало и никога няма да има!!!

    10:50 21.05.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    3 1 Отговор
    След като зациклиха с Иран , по-добре американците да не правят от Тайван следваща Украйна ! И тайванците съществуват благодарение на здравите нерви на китайците , както украинците все още съществуват заради безграничното търпение на Русия .

    Коментиран от #6

    11:02 21.05.2026

  • 5 .....

    0 0 Отговор
    Я по- добре си разговаряй със Си първо.

    12:22 21.05.2026

  • 6 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин 🇧🇬":

    Бе буферайна на сто години ту с тия,ту с ония.

    12:23 21.05.2026