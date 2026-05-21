Политолог: "Прогресивна България" дава първите сигнали за преяждане с власт

"Прогресивна България" дава първите сигнали за преяждане с власт, заяви пред БНР политологът Теодор Славев.
От заседанието на временната комисия за правилника на Народното събрание той е останал с впечатление, че предложените промени са, за да заглушат опозицията.
"Аз все още не бих говорил за авторитарни сигнали", допълни той.
Според него управляващите трябва да бъдат много чувствителни към обществените искания, а те в никакъв случай не са за по-малко прозрачност и отчетност на властта.
В интервю за предаването "Преди всички" Славев посочи своите притеснения от предложенията:
"Усетих по някое време, че управляващите като че ли са склонни да се вслушат в опозицията, поне за някои неща. За мен едно от най-притеснителните неща е съкращаването на сроковете за запознаване със законопроекти и материали. Има една сентенция в парламента, че когато там нещо е спешно е грешно. Не мисля, че нашият законодателен процес трябва да се ускори, той трябва да се забави. Това не е състезание по скорост. Един лош закон, който е приет набързо, не го прави по-добър. Ограничава се възможно участие не само на опозицията, но и на обществото".
По думите му най-устойчивият модел, който се прилага във всички парламентарни демокрации, е законопроекти и законодателната инициатива в по-голямата си част да бъде правена от изпълнителната власт. В България това е точно обратното, подчерта политологът.
Той вижда опасност в това, че се намалява възможността за парламентарен контрол. Според него това би довело до проблеми и за самите управляващи, защото:
"Те губят първия си рефлекс, първия си сигнал да видят, че има някакъв проблем в самата власт. В парламентарната демокрация министрите не се отчитат само пред министър-председателя, те се отчитат и пред НС и обществото. Ако някой иска да променя този модел, да го каже ясно и открито. Наблюдавам първи стъпки към свръхконцентрация на власт в изпълнителната власт и то много конкретно върху Румен Радев. С процедурни правила не може да се променя баланса на властите. Ние сме тръгнали в тази посока. В България сме наблюдавали исторически как НС беше просто гумен печат на изпълнителната власт. Това не е довело до нищо добро, включително за самите управляващи".
"Евровизия" не е просто концерт, а глобално медийно събитие, напомни пред БНР Теодор Славев.
"Иво Христов има право на лично мнение и вкус, но когато става въпрос за това кой политически ще координира този процес, има значение коя ще е фигурата. Иво Христов не изглежда като естествен носител на ценностите на "Евровизия", които са включване, равенство, уважение, разнообразие. Сигналът, който трябва да дадем, трябва да бъде на човек, който има това модерно присъствие и тази културна чувствителност. Не мисля, че Иво Христов е такъв. Той е с тежък идеологически багаж, силно поляризиращи позиции и публични изказвания, които често са приемани като антиевропейски и антилиберални, дори благосклонни към руската геополитическа гледна точка. В това няма проблем само по себе си. Но е толкова сложна геополитическата динамика, че дори някакво техническо или административно забавяне или някаква грешка в координацията на "Евровизия" в България може да се изтълкува като геополитически знак".
Всяка власт в началото има нещо като меден месец - притъпени са обществените сетива, отбеляза политологът и подчерта, че в момента дори синдикатите и бизнеса са леко отстъпчиви и склонни на дискусии. Единственото, което може да ни спаси, са правилата и тяхното спазване и прилагане, което няма как да стане без независима съдебна власт, категоричен бе Славев.
"Докато имаме и.ф. главен прокурор не очаквам резки движения по отношение на разследвания по високите етажи на властта, свързани с корупция или други нарушения. Единственото, което може да бъде изкарано като данни, е от действия на полицията. Радев много силно координира всички секторни политики".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14:17 21.05.2026
14:18 21.05.2026
Решенията се вземат и без това от една малка група хора ,
често тези , които управляват в момента !
Всички в НС са за да вземат участие в дейността на НС по един активен начин,
комисийте до момента не са решили нищо, и преди ги решаваха Слави Чалгата и Делян Пеевски!!!
А Банкера от Банкя ги подписваше и така ги (удобряваше)!
14:29 21.05.2026
14 честен ционист
До коментар #12 от "Бай Араб":Какво ти пука, и без това тия заеми няма да ги връщаш ти.
Коментиран от #19
14:30 21.05.2026
17 Дориана
До коментар #12 от "Бай Араб":Говориш глупости умишлено или от тъпотия заем наистина може би ще трябва да се тегли , защото точно коалиция Магнитски прикриваха истината за инфлацията и икономическото състояние на държавата и теглеха кредити за своите касички като за Световно.
Коментиран от #28, #35
14:34 21.05.2026
19 Бай Араб
До коментар #14 от "честен ционист":Заемите започват да се връщат от момента на теглене, а тегленето ще бъде яко,невиждано до сега.
14:34 21.05.2026
20 ахойййй
До коментар #13 от "Дориана":Доринче ма , пак си на черешката ....
14:35 21.05.2026
22 Дориана
До коментар #1 от "честен ционист":Абсолютно грешен коментар - Не Радев, а недалновидните политици от ЕС като Мерц, Макрон и Урсула с рабополепието на Борисов и Пеевски искат да вкарат във война НАТО и Европа.
Коментиран от #26, #27
14:39 21.05.2026
До коментар #13 от "Дориана":МВР трябва да се промени както го направиха грузинците, чистка до чистачките и всичко ново и неопетнено.
14:39 21.05.2026
24 Анонимен
До коментар #13 от "Дориана":Радев няма никаква партия защо лъжеш РР завладя цялата власт и само назначава свои с лъжи с насилие с заблуди с репресии червените другари нямат път в Европейска България
14:39 21.05.2026
27 честен ционист
До коментар #22 от "Дориана":Да бре, а фуражката с юмука иска да прави любов.
14:41 21.05.2026
28 Анонимен
До коментар #17 от "Дориана":17 виж по добре кой управлява от 5 години насам защо сипеш гнусотии срещу България институции личности 17 кое ти дава право
14:42 21.05.2026
30 Регресивна България=пеевски на стероиди
Всичко се връща отново в ръцете на мафията.
14:44 21.05.2026
32 Анонимен
До коментар #13 от "Дориана":Ние сме парламентарна република нито има цар господар нито сме комунистическа държава Диктатурата на съветскитедругари няма да е за дълго не желая модел Радев и червени другари тук е демокрация
Коментиран от #41
14:45 21.05.2026
34 Анонимен
До коментар #18 от "Истината":Какви елементарни простотии нещо друго можеш ли да пишеш или си зациклил на две имена РР и останалите му служебници не лежат ли от 10 години в президенството
14:48 21.05.2026
35 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
До коментар #17 от "Дориана":Не се забелязва желание, дори напротив, да се разкрият тези касички.
Желанието на решетников е да се включи в касичките, както се включваше периодично през 2 годишното си безконтролно управление по врене на служебните кабинети.
14:48 21.05.2026
41 Къде Е ?
До коментар #32 от "Анонимен":Демокрацията ?
Стои Зад Ъгъла !
И Не Я !
Пускат !
Чист !
Феодализъм !
Братче !
15:07 21.05.2026