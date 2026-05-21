Политолог: "Прогресивна България" дава първите сигнали за преяждане с власт

21 Май, 2026 14:12 1 368 41

"Усетих по някое време, че управляващите като че ли са склонни да се вслушат в опозицията, поне за някои неща. За мен едно от най-притеснителните неща е съкращаването на сроковете за запознаване със законопроекти и материали", коментира още Теодор Славев 

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" дава първите сигнали за преяждане с власт, заяви пред БНР политологът Теодор Славев.

От заседанието на временната комисия за правилника на Народното събрание той е останал с впечатление, че предложените промени са, за да заглушат опозицията.

"Аз все още не бих говорил за авторитарни сигнали", допълни той.

Според него управляващите трябва да бъдат много чувствителни към обществените искания, а те в никакъв случай не са за по-малко прозрачност и отчетност на властта.

В интервю за предаването "Преди всички" Славев посочи своите притеснения от предложенията:

"Усетих по някое време, че управляващите като че ли са склонни да се вслушат в опозицията, поне за някои неща. За мен едно от най-притеснителните неща е съкращаването на сроковете за запознаване със законопроекти и материали. Има една сентенция в парламента, че когато там нещо е спешно е грешно. Не мисля, че нашият законодателен процес трябва да се ускори, той трябва да се забави. Това не е състезание по скорост. Един лош закон, който е приет набързо, не го прави по-добър. Ограничава се възможно участие не само на опозицията, но и на обществото".

По думите му най-устойчивият модел, който се прилага във всички парламентарни демокрации, е законопроекти и законодателната инициатива в по-голямата си част да бъде правена от изпълнителната власт. В България това е точно обратното, подчерта политологът.

Той вижда опасност в това, че се намалява възможността за парламентарен контрол. Според него това би довело до проблеми и за самите управляващи, защото:

"Те губят първия си рефлекс, първия си сигнал да видят, че има някакъв проблем в самата власт. В парламентарната демокрация министрите не се отчитат само пред министър-председателя, те се отчитат и пред НС и обществото. Ако някой иска да променя този модел, да го каже ясно и открито. Наблюдавам първи стъпки към свръхконцентрация на власт в изпълнителната власт и то много конкретно върху Румен Радев. С процедурни правила не може да се променя баланса на властите. Ние сме тръгнали в тази посока. В България сме наблюдавали исторически как НС беше просто гумен печат на изпълнителната власт. Това не е довело до нищо добро, включително за самите управляващи".

"Евровизия" не е просто концерт, а глобално медийно събитие, напомни пред БНР Теодор Славев.

"Иво Христов има право на лично мнение и вкус, но когато става въпрос за това кой политически ще координира този процес, има значение коя ще е фигурата. Иво Христов не изглежда като естествен носител на ценностите на "Евровизия", които са включване, равенство, уважение, разнообразие. Сигналът, който трябва да дадем, трябва да бъде на човек, който има това модерно присъствие и тази културна чувствителност. Не мисля, че Иво Христов е такъв. Той е с тежък идеологически багаж, силно поляризиращи позиции и публични изказвания, които често са приемани като антиевропейски и антилиберални, дори благосклонни към руската геополитическа гледна точка. В това няма проблем само по себе си. Но е толкова сложна геополитическата динамика, че дори някакво техническо или административно забавяне или някаква грешка в координацията на "Евровизия" в България може да се изтълкува като геополитически знак".

Всяка власт в началото има нещо като меден месец - притъпени са обществените сетива, отбеляза политологът и подчерта, че в момента дори синдикатите и бизнеса са леко отстъпчиви и склонни на дискусии. Единственото, което може да ни спаси, са правилата и тяхното спазване и прилагане, което няма как да стане без независима съдебна власт, категоричен бе Славев.

"Докато имаме и.ф. главен прокурор не очаквам резки движения по отношение на разследвания по високите етажи на властта, свързани с корупция или други нарушения. Единственото, което може да бъде изкарано като данни, е от действия на полицията. Радев много силно координира всички секторни политики".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 0 Отговор
    Чакайте да дойдат повестките за Военните окръжия, да видя тогава, колко ще се престрашите.

    Коментиран от #22

    14:17 21.05.2026

  • 2 И Путин така започна демократично!

    10 17 Отговор
    И после военна диктатура!

    Коментиран от #33

    14:18 21.05.2026

  • 3 МВР служител

    22 6 Отговор
    Новият главен прокурор ще започне веднага разследването за упражняване на непозволена превишена власт от Борисов Пеевски и нехайство на институциите и след като се анализират трафичните данни на подсъдимите и уликите в "хотел Берлин" ще видим кой кога и с колко е преял. Като този на снимката, като Цеков, като Константинов т.н

    14:19 21.05.2026

  • 4 Радев харесва Бангаранга!

    8 14 Отговор
    Ще докара всички жендъри на Европа!

    14:20 21.05.2026

  • 5 От първия

    12 12 Отговор
    миг ! Като хиени ! Забравени са всички лъжи под формата на обещания и с ботуш тъпчат наред другарите !

    14:20 21.05.2026

  • 6 да се вземат в ръце

    17 4 Отговор
    А месец не искат ли да се запознават с документите !! Вместо да вземат документи и с време да ги преглеждат , те си гледат телефоните и нагъват кИфтета в бюфета на НС. !!

    14:21 21.05.2026

  • 7 честен ционист

    9 2 Отговор
    "Иво Христов не изглежда като естествен носител на ценностите на "Евровизия", които са включване, равенство, уважение, разнообразие."

    14:22 21.05.2026

  • 8 Пременил се Илия

    7 7 Отговор
    па в тия!

    14:22 21.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    2 12 Отговор
    Народа си иска цар.Не е дорасъл за пряка демокрация.

    14:28 21.05.2026

  • 10 От доста време го гледам тоя!

    14 3 Отговор
    Хем ,, бетсурат",Хем устат!

    14:28 21.05.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    10 5 Отговор
    Това, че се ускоряват предложенията в НС ,не нищо негативно!
    Решенията се вземат и без това от една малка група хора ,
    често тези , които управляват в момента !
    Всички в НС са за да вземат участие в дейността на НС по един активен начин,
    комисийте до момента не са решили нищо, и преди ги решаваха Слави Чалгата и Делян Пеевски!!!
    А Банкера от Банкя ги подписваше и така ги (удобряваше)!

    14:29 21.05.2026

  • 12 Бай Араб

    8 14 Отговор
    Сега Радев ще тегли постоянно заеми и ще дава парите на Путин. Честито на всички българи.

    Коментиран от #14, #17

    14:29 21.05.2026

  • 13 Дориана

    13 8 Отговор
    Точно обратното партията на Румен Радев Прогресивна България показват решителност и последователност в борбата за унищожение на корупцията, мафията и зависимите институции. Точно за това се правят чистки навсякъде за да може България да се освободи от модела Борисов- Пеевски . Трябва да се направят бързо реформи в Съдебната власт и Администрацията. Умишлено раздутите щатове в МВР и Администрацията с политическа цел от Борисов и Пеевски трябва да бъдат съкратени. И да, Парламента трябва да работи по нов Правилник за да не се позволява на Борисов и Пеевски и останалите от опозицията с процедурни хватки умишлено да бавят , спъват реформите.

    Коментиран от #20, #23, #24, #32

    14:29 21.05.2026

  • 14 честен ционист

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Араб":

    Какво ти пука, и без това тия заеми няма да ги връщаш ти.

    Коментиран от #19

    14:30 21.05.2026

  • 15 Бай Араб

    8 8 Отговор
    Тези същите, които гласуваха за Слави Трифонов сега гласуваха за Радев.

    14:32 21.05.2026

  • 16 малко истински факти

    7 12 Отговор
    Ами та е , един неадекватен фатмак си мисли , че се намира в казармата и всичко зависи от него - смехотворния фатмак.

    14:32 21.05.2026

  • 17 Дориана

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Араб":

    Говориш глупости умишлено или от тъпотия заем наистина може би ще трябва да се тегли , защото точно коалиция Магнитски прикриваха истината за инфлацията и икономическото състояние на държавата и теглеха кредити за своите касички като за Световно.

    Коментиран от #28, #35

    14:34 21.05.2026

  • 18 Истината

    7 6 Отговор
    А вашите приятели не преяждаха ли виж ги тиквич прасчо и кокорчо

    Коментиран от #34

    14:34 21.05.2026

  • 19 Бай Араб

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Заемите започват да се връщат от момента на теглене, а тегленето ще бъде яко,невиждано до сега.

    14:34 21.05.2026

  • 20 ахойййй

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Доринче ма , пак си на черешката ....

    14:35 21.05.2026

  • 21 Сталин

    5 3 Отговор
    Важно е ПБ да не преяде със чекмеджета, другото ще го преглътнем

    14:37 21.05.2026

  • 22 Дориана

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Абсолютно грешен коментар - Не Радев, а недалновидните политици от ЕС като Мерц, Макрон и Урсула с рабополепието на Борисов и Пеевски искат да вкарат във война НАТО и Европа.

    Коментиран от #26, #27

    14:39 21.05.2026

  • 23 Ххх

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    МВР трябва да се промени както го направиха грузинците, чистка до чистачките и всичко ново и неопетнено.

    14:39 21.05.2026

  • 24 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Радев няма никаква партия защо лъжеш РР завладя цялата власт и само назначава свои с лъжи с насилие с заблуди с репресии червените другари нямат път в Европейска България

    14:39 21.05.2026

  • 25 зъб

    7 4 Отговор
    Г-н Славев очилата не са признак за висока интелигентност ....а за проблем със зрението....

    14:41 21.05.2026

  • 27 честен ционист

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    Да бре, а фуражката с юмука иска да прави любов.

    14:41 21.05.2026

  • 28 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    17 виж по добре кой управлява от 5 години насам защо сипеш гнусотии срещу България институции личности 17 кое ти дава право

    14:42 21.05.2026

  • 29 Охраненият

    5 2 Отговор
    Този охранен диетолог преди не е чул за преяждане при предишните, сигурно защото са му пращяли ушите от плюскане!

    14:44 21.05.2026

  • 30 Регресивна България=пеевски на стероиди

    2 3 Отговор
    Човека на Таки -Абровски, уволни директора на БАБХ, който за 3 месеца хвана стотици тонове опасни и контрабандни храни, които са давани на нашите деца с изминал срок на годност.
    Всичко се връща отново в ръцете на мафията.

    14:44 21.05.2026

  • 31 Боташа или ботуша на терора

    3 2 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като тоя паразит набеден за нещо-си-лог и на нищожествата от НПО сектата Педрохан!

    14:44 21.05.2026

  • 32 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Ние сме парламентарна република нито има цар господар нито сме комунистическа държава Диктатурата на съветскитедругари няма да е за дълго не желая модел Радев и червени другари тук е демокрация

    Коментиран от #41

    14:45 21.05.2026

  • 34 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Истината":

    Какви елементарни простотии нещо друго можеш ли да пишеш или си зациклил на две имена РР и останалите му служебници не лежат ли от 10 години в президенството

    14:48 21.05.2026

  • 35 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Не се забелязва желание, дори напротив, да се разкрият тези касички.
    Желанието на решетников е да се включи в касичките, както се включваше периодично през 2 годишното си безконтролно управление по врене на служебните кабинети.

    14:48 21.05.2026

  • 38 Не малоумен

    2 2 Отговор
    Може би , някой е малоумен, но не и аз! Те още не са направили нищо, но били преяли? Айде платените тролове у лево а. На всички бандитски управи дадохте по 100 дена, че и години ама сега ревнахте веднага. Мислите ли, че не знаем защо?

    14:57 21.05.2026

  • 39 Хорейшио

    1 1 Отговор
    Политологът пък дава признаци на отдавнашно преяждане, но не с власт , а с кюфтета и пържоли

    15:04 21.05.2026

  • 40 Клета майка България

    0 0 Отговор
    Гледали сме го този филм!!! Сега преяждат с власт, за да продължат да преяждат с пари после!!!

    15:07 21.05.2026

  • 41 Къде Е ?

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Демокрацията ?

    Стои Зад Ъгъла !

    И Не Я !

    Пускат !

    Чист !

    Феодализъм !

    Братче !

    15:07 21.05.2026

