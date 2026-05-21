Стокхолм и НАТО: Русия манипулира информацията за дроновете
21 Май, 2026 14:37 765 34

Кристершон: Русия се опитва да манипулира общественото мнение; Рюте отхвърли руските обвинения към балтийските държави

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шведският премиер Улф Кристершон защити Украйна на фона на критики за навлизане на украински дронове в територията на съюзнически държави и предупреди за възможни руски опити за дезинформация, съобщава „Гардиън“, предава News.bg.

Той заяви, че според него украинската страна не би имала интерес нейни дронове да навлизат в територии на приятелски държави, като посочи, че подобни инциденти могат да бъдат резултат от смущения в сигнала или заглушаване.

По думите му подобни ситуации могат да доведат до щети и напрежение, което не е в интерес на Киев.

Кристершон подчерта, че Русия има интерес да създава наратив, според който други държави извършват нелегитимни действия, и призова този наратив да не бъде приеман безкритично.

Той добави, че подкрепата за Украйна трябва да продължи, включително чрез съдействие за по-точно насочване на военните ѝ действия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също коментира инцидент с дрон в Латвия, като посочи, че ако се потвърди украински произход по погрешка, това е следствие от руската война и необходимостта Украйна да се защитава.

Той увери, че НАТО е подготвена за всички сценарии и припомни реакцията на Алианса при предишни подобни случаи като доказателство за готовността му.

Рюте определи като абсурдни руските твърдения, че балтийските държави позволяват украински удари от своя територия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    24 4 Отговор
    Рюте за голям разбирач по дроновете се е взел. Сигурно е пускал хвърчила на Петрохан.

    14:39 21.05.2026

  • 2 йууууупс

    18 4 Отговор
    Бай Руте да внимава да не си закачи крачола на някой пирон или да не си жулне лачените обуфчици на някое камиче !

    14:39 21.05.2026

  • 3 Това не е руско

    16 3 Отговор
    Украйна се извини на Естония за дрона, който навлезе в естонското въздушно пространство и беше свален от изтребител на НАТО. Извинението бе поднесено от говорителя на Министерството на външните работи на страната Георгий Тихий в социалната мрежа Х.

    14:39 21.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нямат край

    3 21 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #10

    14:41 21.05.2026

  • 7 Тома

    14 3 Отговор
    Също така и хунтата на зеле не е въобще корумпирана и не ни връщат милиарди ресто каза бати Рюте

    14:45 21.05.2026

  • 8 ЧеБурашка

    14 4 Отговор
    Русия манипулира, а вие не...

    14:48 21.05.2026

  • 9 Републиканец

    14 4 Отговор
    Верно ли е, че Рюте си пада по мъже и затова се вре между военните?

    14:48 21.05.2026

  • 10 Няма край

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Нямат край":

    евр0гейск0т0 БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, няма...😂🤣🇪🇺=⚰️🪦💩

    14:49 21.05.2026

  • 11 Гледам картата на Европа

    12 4 Отговор
    и се чудя кой манипулира….

    14:49 21.05.2026

  • 12 Зрелищен удар по Сизранската рафинерия

    4 13 Отговор
    С мощен удар е поразена руската петролна рафинерия в намиращия се на над 800 км от границата с Украйна град Сизран.

    14:52 21.05.2026

  • 13 Републиканец

    9 4 Отговор
    Верно ли е, че Рюте е бил заловен от полицията в парка, докато манипулирал надарен афроевропеец?

    14:52 21.05.2026

  • 14 Пак ли

    15 4 Отговор
    руснаците са виновни? Пречат на украинските дронове да си вършат работата качествено. И това било "възможни руски опити за дезинформация"

    14:53 21.05.2026

  • 15 Републиканец

    6 4 Отговор
    Верно ли е, че Зеленски бил манипулиран анaлно от Ермак?

    Коментиран от #26

    14:55 21.05.2026

  • 16 И Киев е Руски

    11 5 Отговор
    Руси унищожете тия не човеци

    Коментиран от #17

    14:56 21.05.2026

  • 17 Путин е велик

    2 11 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Бавно и методично занулява руснаците.

    Коментиран от #21

    14:57 21.05.2026

  • 18 404

    6 3 Отговор
    Банга ранга няма бъдеще.Натаняху ТОЖЕ

    14:57 21.05.2026

  • 19 Републиканец

    7 3 Отговор
    Не ги разбирам Рюте и Зеленски. Толкова красиви холандки и украинки има, а те се подлагат на манипулации от мъже...

    14:57 21.05.2026

  • 20 Гориил

    5 3 Отговор
    Русия те удря по главата, врата и гърба. Разтрий синините с длани.

    14:58 21.05.2026

  • 21 И Киев е Руски

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "Путин е велик":

    Скоро ще останеш сирак

    14:58 21.05.2026

  • 22 голем смех

    0 9 Отговор
    Горките русор оби няма какво да кажат в своя защита и затова го избиват на джендърия. Смех. Смех. Смех.

    Коментиран от #25

    15:00 21.05.2026

  • 23 Ванка с танка и голямата бабанка

    1 2 Отговор
    Манипулирах германките и много им хареса. Църния Джо от Алабама манипулира холандките.

    15:03 21.05.2026

  • 24 Феникс

    3 2 Отговор
    ДекА е членЪ 5? :)

    15:03 21.05.2026

  • 25 И Киев е Руски

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "голем смех":

    Смех смех ама като синът ти докара ,zет тогава ще стане интересно

    15:03 21.05.2026

  • 26 0001

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Републиканец":

    Едва ли. По- скоро е с Олена

    Коментиран от #29, #32

    15:04 21.05.2026

  • 27 незнайко

    5 1 Отговор
    Значи украински дронове могат да се объркат вследствие на загуба на сигнал но руски не могат ! Този Рюте разбира ли изобщо какво говори ?

    Коментиран от #31

    15:08 21.05.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    В Бандерия са останали куците, сакатите, насила мобилизираните, пияните украинки, мобилизаторите, малоумните и сирачетата. Общо 6 милиона население. Другите избягаха с 200.

    15:08 21.05.2026

  • 29 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "0001":

    Готини са стават за Ана.но заклитуряване

    15:09 21.05.2026

  • 30 Гориил

    2 1 Отговор
    Източните провинции на Финландия, някога процъфтяващи благодарение на руския туризъм и луксозните недвижими имоти, са умрели, изгнили и са се превърнали в лунни пейзажи.Руските граничари пропускат само автомобили, принадлежащи на финландци с руски паспорти. Това гарантира луксозно пазаруване, хранене и гориво на два до два и половина пъти по-висока цена.

    Коментиран от #34

    15:09 21.05.2026

  • 31 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "незнайко":

    Рюте е кастрат

    15:10 21.05.2026

  • 32 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "0001":

    Как го манипулира Оленя? Със страп он?

    15:10 21.05.2026

  • 33 Доказано

    1 0 Отговор
    Разбира се,че не е доказано,че са украински!!! Тези в България, Гърция,Полша, Латвия и Естония също не са с доказан произход. Ако искате нещо 100% доказано обърнете се към Зели .

    15:13 21.05.2026

  • 34 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    Бях във Финландия и не ми хареса. Облаци от комари се въртят като смерчове във въздуха.

    15:13 21.05.2026

Новини по държави:
