Стокхолм и НАТО: Русия манипулира информацията за дроновете

Шведският премиер Улф Кристершон защити Украйна на фона на критики за навлизане на украински дронове в територията на съюзнически държави и предупреди за възможни руски опити за дезинформация, съобщава „Гардиън“, предава News.bg.
Той заяви, че според него украинската страна не би имала интерес нейни дронове да навлизат в територии на приятелски държави, като посочи, че подобни инциденти могат да бъдат резултат от смущения в сигнала или заглушаване.
По думите му подобни ситуации могат да доведат до щети и напрежение, което не е в интерес на Киев.
Кристершон подчерта, че Русия има интерес да създава наратив, според който други държави извършват нелегитимни действия, и призова този наратив да не бъде приеман безкритично.
Той добави, че подкрепата за Украйна трябва да продължи, включително чрез съдействие за по-точно насочване на военните ѝ действия.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също коментира инцидент с дрон в Латвия, като посочи, че ако се потвърди украински произход по погрешка, това е следствие от руската война и необходимостта Украйна да се защитава.
Той увери, че НАТО е подготвена за всички сценарии и припомни реакцията на Алианса при предишни подобни случаи като доказателство за готовността му.
Рюте определи като абсурдни руските твърдения, че балтийските държави позволяват украински удари от своя територия.
