След срутването на сграда в Германия: Откриха тялото на 48-годишен български гражданин

22 Май, 2026 07:25 615 2

В сряда спасителите откриха тялото на 25-годишна румънска туристка, а по-късно намериха и тялото на 26-годишна жена. В сградата се предлагали апартаменти под наем на туристи.

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В германския град Гьорлиц беше открито тялото на 48-годишен мъж с българско и германско гражданство под отломките на срутилата се в понеделник сграда. Това съобщават от БНТ.

В сряда спасителите откриха тялото на 25-годишна румънска туристка, а по-късно намериха и тялото на 26-годишна жена. В сградата се предлагали апартаменти под наем на туристи. Предполага се, че причината за инцидента е газова експлозия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странна

    2 0 Отговор
    публика в сградата...... Бог да ги прости !

    07:35 22.05.2026

  • 2 германски гражданин мюмюн

    3 1 Отговор
    странно поднесена информация

    07:39 22.05.2026

