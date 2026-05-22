След срутването на сграда в Германия: Откриха тялото на 48-годишен български гражданин

В германския град Гьорлиц беше открито тялото на 48-годишен мъж с българско и германско гражданство под отломките на срутилата се в понеделник сграда. Това съобщават от БНТ.

В сряда спасителите откриха тялото на 25-годишна румънска туристка, а по-късно намериха и тялото на 26-годишна жена. В сградата се предлагали апартаменти под наем на туристи. Предполага се, че причината за инцидента е газова експлозия.