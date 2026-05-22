КТ „Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен

Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен, заяви Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители “Подкрепа” в студиото на "Денят започва" по БНТ.
Растящо напрежение в държавната администрация, след като от Министерството на финансите обявиха намеренията си за механично съкращаване на разходите с 10% . Синдикатът на административните служители към КТ „Подкрепа“ излезе с остра позиция и конкретни искания към властта, засягащи доходите, условията на труд и заетостта на хиляди служители. Оттам изразиха и готовност за стачни действия.
"Аргументите срещу съкращенията на разходите за персонал в администрацията на калпак са редица. Но може би най-важният е, че няма как да подходим по един и същи начин навсякъде, при положение че не знаем каква е реалната ситуация във всички административни структури. Така че ние не казваме „не“ на реформата, казваме „да“, но на разумна такава – след анализ, след данни. Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен.", коментира още Кремена Атанасова.
Въпреки наличието на свободни щатни бройки в администрацията, в определени звена няма желаещи за работа, заяви синдикалистът. И допълни:
„В Инспекцията по труда свободният щат е повече от 10%, защото там няма желаещи. Няма нито един кандидат на конкурсите, тъй като възнаграждението е 800 евро за човек с висше образование. Има и структури, които държат огромен свободен щат, за да получават допълнителни възнаграждения, навярно.“
Пич
Отново куп наивни идиоти го избраха, въобразявайки си, че интересуват някого!!!
SDEЧЕВ
До коментар #3 от "SDEЧЕВ":Който не го устройва държавната хранилка да заповяда на свободния пазар .
08:33 22.05.2026
Режете
Сатър !
Баче Колю
Държавната администрация - последната крепост на така наречените синдикати.
Милиционерити и те штели да стачкуват - предлагам ефективно, дремейки в патрулките - така да стачкуваме, че да не сме стачкуващи.
Бедните
До коментар #7 от "Режете":И неспособните винаги сте откъм надуващата страна на гайдата! Администрацията ще расте - радева администрация!
Хасковски каунь
Режеш парите и ги оставяш да се оптимизират.
Елелементарно
До коментар #1 от "Пич":А ти явно предпочиташ евро-атлантическите ЛГБТ самогъзници ! Чудесен избор!
Администрация
Направи му впечатление, че тя върши много работа и без някой да я следи, и му хрумна, че ако има кой да я контролира, би могла да върши двойно повече задачи. Ето защо той назначи една оса, която да следи какво върши работливата мравка и да докладва.
Осата обаче реши, че се нуждае от секретарка, която да помага при изготвянето на докладите, и нае един бръмбар. Той освен книжата проверяваше и телефонните разговори, които води мравката.
След като този малък екип се събра, лъвът реши да провери докладите на осата и остана доволен. Ето защо ѝ възложи задача да изготви графики на производството и анализи на бъдещите тенденции.
Понеже осата се нуждаеше от определена техника, за да свърши тези задачи, тя настоя да получи лаптоп, таблет, лазерен принтер и други машинарии. Тъй като се формира един малък IT отдел, се наложи да бъде назначен още един кадър, който да го ръководи. За тази цел назначиха една богомолка.И ето вече всички процеси в отдела бяха съблюдавани от някой специалист, но работата на мравката вече не беше същата. Всички тези колеги я задушаваха, а документацията ѝ отнемаше излишно време.
Лъвът обаче беше по-ентусиазиран от всякога и реши да вземе на р
Администрация
Трудолюбивото животното от своя страна вече беше на прага на силите си. То не изпитваше удоволствие от работата си и ходеше с нежелание. Междувременно лъвът забеляза, че производствеността на мравката е намалява доста. Ето защо той нае един папагал, който беше опитен консултант, и трябваше да намери решение на проблема.
След като няколко месеца папагалът изучаваше положението в офиса, той изготви огромен доклад. В него пишеше, че в офиса има прекалено много кадри. Така че лъвът реши да съкрати персонала.
И кого мислите, че уволни пръв? Мравката, разбира се. Като причина за уволнението той посочи липсата ѝ на мотивация.
Гого Мого
Само като се сетя, че има училищен инспекторат и всяка община има отдел образование, като и двете се дублират, какъв анализ. Защо име инспекция за автомобилния транспорт и същевременно КАТ, пак какъв анализ. Съкращавай, пращай на борсата и ще се види, че в държавата има 600 хил паразитни длъжности. Оня ден четох, че МЕТА предпочита да плати заплати отколкото да предупреждава, ами тука така, държавата ще поеме разхода за безработица на съкратените за 12 месеца и после те да се оправят и държавата да върви напред. Всички т.н. реформи до сега са само увеличаване на бюрокрацията и чиновниците.
