КТ „Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен

22 Май, 2026 08:25 1 180 32

Ние не казваме „не“ на реформата, казваме „да“, но на разумна такава – след анализ, след данни, коментира още Кремена Атанасова

Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен, заяви Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители “Подкрепа” в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Растящо напрежение в държавната администрация, след като от Министерството на финансите обявиха намеренията си за механично съкращаване на разходите с 10% . Синдикатът на административните служители към КТ „Подкрепа“ излезе с остра позиция и конкретни искания към властта, засягащи доходите, условията на труд и заетостта на хиляди служители. Оттам изразиха и готовност за стачни действия.

"Аргументите срещу съкращенията на разходите за персонал в администрацията на калпак са редица. Но може би най-важният е, че няма как да подходим по един и същи начин навсякъде, при положение че не знаем каква е реалната ситуация във всички административни структури. Така че ние не казваме „не“ на реформата, казваме „да“, но на разумна такава – след анализ, след данни. Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен.", коментира още Кремена Атанасова.

Въпреки наличието на свободни щатни бройки в администрацията, в определени звена няма желаещи за работа, заяви синдикалистът. И допълни:

„В Инспекцията по труда свободният щат е повече от 10%, защото там няма желаещи. Няма нито един кандидат на конкурсите, тъй като възнаграждението е 800 евро за човек с висше образование. Има и структури, които държат огромен свободен щат, за да получават допълнителни възнаграждения, навярно.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 23 Отговор
    Около Раде има повече дърти комунисти отколкото около другарката Нинова!!! И...... гладни дърти комунисти !!!
    Отново куп наивни идиоти го избраха, въобразявайки си, че интересуват някого!!!

    Коментиран от #14, #18

    08:30 22.05.2026

  • 2 шири

    15 2 Отговор
    администрацията освен с калпак, трябва и да е с потури

    08:30 22.05.2026

  • 3 SDEЧЕВ

    36 3 Отговор
    Синдикат на държавни служители. Вие луди ли сте. Закривай

    Коментиран от #5

    08:31 22.05.2026

  • 4 Минимум 50% трябва

    35 2 Отговор
    А синдикатите са част от проблема, трябва да бъдат премахнати. Народа гласува за съкращения а не за утвърждаване на статуквото

    08:33 22.05.2026

  • 5 SDEЧЕВ

    36 0 Отговор

    До коментар #3 от "SDEЧЕВ":

    Който не го устройва държавната хранилка да заповяда на свободния пазар .

    08:33 22.05.2026

  • 6 Факти

    31 1 Отговор
    КТ „Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен, трябва да е 20%

    08:34 22.05.2026

  • 7 Режете

    32 1 Отговор
    администрация без страх ! България намалява, администрацията расте !
    Сатър !

    Коментиран от #12

    08:34 22.05.2026

  • 8 Eлелементарно

    25 1 Отговор
    След като тотално, навсякъде ДДС 20% е .... законно , правилно и възможно... защо навсякъде 10% свиване да е ненормално ?
    (Защото ще го "усетите" , затова ли? - да затова е!)

    08:37 22.05.2026

  • 9 Баче Колю

    26 1 Отговор
    Стачкувайте БЕ, то и без това дефакто всеки ден стачкувате.
    Държавната администрация - последната крепост на така наречените синдикати.
    Милиционерити и те штели да стачкуват - предлагам ефективно, дремейки в патрулките - така да стачкуваме, че да не сме стачкуващи.

    08:37 22.05.2026

  • 10 Някоя непозната за вас!!!

    14 0 Отговор
    Не разбрахте ли ,че сте напълно безполезни и фалшиви. Не ми бе остарели пенсионери - комуняги ,покрити с прах и плесен да бъдат двигатели на нещо прогресивно. .
    По- добре се се само разпуснете ,че сте за за смях и подигра ли.

    08:38 22.05.2026

  • 11 000

    12 0 Отговор
    Че на бг папуас с висше образование от системятя на сорос 800 евро си е подарък!

    08:39 22.05.2026

  • 12 Бедните

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Режете":

    И неспособните винаги сте откъм надуващата страна на гайдата! Администрацията ще расте - радева администрация!

    08:39 22.05.2026

  • 13 Хасковски каунь

    15 0 Отговор
    Подходът е точен и е бетон!
    Режеш парите и ги оставяш да се оптимизират.

    08:40 22.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така е

    16 0 Отговор
    Трябва ни 90% съкращение на калинките

    08:43 22.05.2026

  • 16 4567

    8 0 Отговор
    КТ „Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен - ми да, с 10 % ще падне и тоталът на членския ви внос.

    08:53 22.05.2026

  • 17 оядена синкализка

    7 0 Отговор
    Колко ли агнета е изяла по кьорсафри

    08:54 22.05.2026

  • 18 Елелементарно

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А ти явно предпочиташ евро-атлантическите ЛГБТ самогъзници ! Чудесен избор!

    08:56 22.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Администрация

    6 0 Отговор
    Имаше някога една малка мравка. Тя ходеше съвестно на работа и се трудеше неуморно от сутрин до вечер. Това обаче не я натоварваше, а я правеше безкрайно щастлива. Веднъж, докато си вършеше ежедневните задължения, покрай нея мина лъвът, който управляваше работния процес на всички животни.

    Направи му впечатление, че тя върши много работа и без някой да я следи, и му хрумна, че ако има кой да я контролира, би могла да върши двойно повече задачи. Ето защо той назначи една оса, която да следи какво върши работливата мравка и да докладва.

    Осата обаче реши, че се нуждае от секретарка, която да помага при изготвянето на докладите, и нае един бръмбар. Той освен книжата проверяваше и телефонните разговори, които води мравката.

    След като този малък екип се събра, лъвът реши да провери докладите на осата и остана доволен. Ето защо ѝ възложи задача да изготви графики на производството и анализи на бъдещите тенденции.

    Понеже осата се нуждаеше от определена техника, за да свърши тези задачи, тя настоя да получи лаптоп, таблет, лазерен принтер и други машинарии. Тъй като се формира един малък IT отдел, се наложи да бъде назначен още един кадър, който да го ръководи. За тази цел назначиха една богомолка.И ето вече всички процеси в отдела бяха съблюдавани от някой специалист, но работата на мравката вече не беше същата. Всички тези колеги я задушаваха, а документацията ѝ отнемаше излишно време.

    Лъвът обаче беше по-ентусиазиран от всякога и реши да вземе на р

    08:57 22.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Администрация

    8 0 Отговор
    Лъвът обаче беше по-ентусиазиран от всякога и реши да вземе на работа една гъсеница, която да се превърне в ръководител на сектора, в който се трудеше мравката. Щом встъпи в длъжност, гъсеницата веднага поиска да обзаведе новия с кабинет с хубав килим, ергономичен стол за бюрото и диван, където да приема гости. Тя също така се нуждаеше от асистентка, която да е в помощ при изготвяне на планове за оптимизиране на работата на мравката.

    Трудолюбивото животното от своя страна вече беше на прага на силите си. То не изпитваше удоволствие от работата си и ходеше с нежелание. Междувременно лъвът забеляза, че производствеността на мравката е намалява доста. Ето защо той нае един папагал, който беше опитен консултант, и трябваше да намери решение на проблема.

    След като няколко месеца папагалът изучаваше положението в офиса, той изготви огромен доклад. В него пишеше, че в офиса има прекалено много кадри. Така че лъвът реши да съкрати персонала.

    И кого мислите, че уволни пръв? Мравката, разбира се. Като причина за уволнението той посочи липсата ѝ на мотивация.

    09:01 22.05.2026

  • 27 Срамота

    5 0 Отговор
    Policai, Uchiteli, Voenni, това са галениците на ГРОБ, които 20 години пиеха кръвта на данакоплатеца.

    09:01 22.05.2026

  • 28 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    Къде беше КТ Подкрепа до сега при безразборното увеличение на администрацията? Ежегодното увеличение на заплатите на едни търтеи, без да заплащат данъци,социални и здравни осигуровки? Това не беше ли грешен подход?

    09:06 22.05.2026

  • 29 Васил

    5 0 Отговор
    Данс и НСО трябва да се закрият както и 50% от администрацията.

    09:07 22.05.2026

  • 30 Гого Мого

    6 0 Отговор
    Всички почнаха да говорят за "анализи". Какви анализи какви пет евро (лева).
    Само като се сетя, че има училищен инспекторат и всяка община има отдел образование, като и двете се дублират, какъв анализ. Защо име инспекция за автомобилния транспорт и същевременно КАТ, пак какъв анализ. Съкращавай, пращай на борсата и ще се види, че в държавата има 600 хил паразитни длъжности. Оня ден четох, че МЕТА предпочита да плати заплати отколкото да предупреждава, ами тука така, държавата ще поеме разхода за безработица на съкратените за 12 месеца и после те да се оправят и държавата да върви напред. Всички т.н. реформи до сега са само увеличаване на бюрокрацията и чиновниците.

    09:11 22.05.2026

  • 31 НЯКОЙ

    2 0 Отговор
    НЕ Е ГРЕШЕН АКО СЕ ПРЕЛОЖИ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ШЕФОВЕТЕ В БЮДЖЕТА. КОСМИЧЕСКИ СА............И НА ПОЛОВИНАТА ДА СЕ НАМАЛЯТ ПАК ЩЕ ЖИВЕЯТ ШИРОКО

    10:22 22.05.2026

  • 32 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Точно хайдутите от Подкрепа ли го казват?

    10:35 22.05.2026

