„Пътна полиция“ с извънредни мерки за 24 май и абитуриентските балове

На прага на 24 май от „Пътна полиция“ са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението, информират от Нова телевизия. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната.
Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно - униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите.
От „Пътна полиция“ ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 рейсър
Коментиран от #5
08:02 22.05.2026
2 в кратце
08:26 22.05.2026
3 Мимо
09:36 22.05.2026
4 ДрайвингПлежър
Хората вече не ги е страх от джигитите - те са митове като чудовищата в приказките, всички говорят за джигити, никой не ги е виждал... ХОРАТА ГИ Е СТРАХ ОТ МИЛИЦИОНЕРИТЕ!!! защото отново ги облякоха във власт и им дадоха лабаво да бият и тероризират!
КАТ защо не публикува бройките на фалшивите тестове за наркотици?!! Хайде, нали са в услуга на обществото!
09:53 22.05.2026
5 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "рейсър":50 или 100 кинта не са проблем ако си решил да караш
Проблема става когато нискочелите с фуражка те спрат за тестване и те изкарват наркоман, и те арестуват даже като престъпник за това, че не са си калибрирали машината или че си пил хапче. Проблем е, че 1 година те влачат да доказваш, че не си тригърба камила и ти съсипват живота с милиционерската си простотия И МИЛИЦИОНЕРСКАТА СИ НАГЛОСТ!
09:56 22.05.2026
6 Ха дано, ама надали
10:17 22.05.2026