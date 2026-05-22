„Пътна полиция“ с извънредни мерки за 24 май и абитуриентските балове

На прага на 24 май от „Пътна полиция“ са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението, информират от Нова телевизия. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната.

Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно - униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите.

От „Пътна полиция“ ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона.