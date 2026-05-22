„Пътна полиция“ с извънредни мерки за 24 май и абитуриентските балове

„Пътна полиция" с извънредни мерки за 24 май и абитуриентските балове

22 Май, 2026 07:50 777 6

От „Пътна полиция“ ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона

Снимка: Нова телевизия
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На прага на 24 май от „Пътна полиция“ са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението, информират от Нова телевизия. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната.

Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно - униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите.

От „Пътна полиция“ ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона.


  • 1 рейсър

    2 2 Отговор
    Пускам си приложението на телефона и знам къде дебнат пътните рекетьори наречени КАТ.

    Коментиран от #5

    08:02 22.05.2026

  • 2 в кратце

    2 0 Отговор
    Къси и прозрачни роклички също да се следят,защото по тротоарите лепят погледите на шофийорите по тяхните носителки.

    08:26 22.05.2026

  • 3 Мимо

    1 0 Отговор
    Да да - да се има предвид: всичкия наличен състав, барабар с "началници" и чантаджии, на които в работен ден неможеш да им видиш очите обличат униформите и с личните си автомобили се паркират и стоят по 40-50 минути по кръстовищата докато минат абитуриентите и кой от къде е, естествено се пише извънреден труд по 3 часа минимум - това е реалната цел. И така поне десет дни. Те си казват хората ,че покрай баловете правят по още една заплата за 7-8 дни от извънреден труд.

    09:36 22.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Тоест още повече терор на пътя!!!
    Хората вече не ги е страх от джигитите - те са митове като чудовищата в приказките, всички говорят за джигити, никой не ги е виждал... ХОРАТА ГИ Е СТРАХ ОТ МИЛИЦИОНЕРИТЕ!!! защото отново ги облякоха във власт и им дадоха лабаво да бият и тероризират!

    КАТ защо не публикува бройките на фалшивите тестове за наркотици?!! Хайде, нали са в услуга на обществото!

    09:53 22.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "рейсър":

    50 или 100 кинта не са проблем ако си решил да караш
    Проблема става когато нискочелите с фуражка те спрат за тестване и те изкарват наркоман, и те арестуват даже като престъпник за това, че не са си калибрирали машината или че си пил хапче. Проблем е, че 1 година те влачат да доказваш, че не си тригърба камила и ти съсипват живота с милиционерската си простотия И МИЛИЦИОНЕРСКАТА СИ НАГЛОСТ!

    09:56 22.05.2026

  • 6 Ха дано, ама надали

    1 0 Отговор
    Кога от Пътна полиция ще спрат "детенцето на тати" с луксозното возило и ще си навлекат проблеми? По-добре да проверят някой и друг брадат селянин с раздрънкан опел, хем да попълнят статистиката, хем да не си развалят достлука. Само естественият отбор не си затваря очите и всеки май взема кървав данък от литналите твърде високо.

    10:17 22.05.2026

