Хиляди кубинци протестираха пред посолството на САЩ в Хавана

Хиляди кубинци се събраха днес пред американското посолство в Хавана, за да протестират срещу решението на САЩ да повдигнат обвинение на бившия лидер Раул Кастро във връзка със свалянето на два цивилни самолета преди 30 години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че демонстрацията се е състояла в условия на сплотяване на кубинските власти около бившия президент и революционен герой.
Куба твърди, че повдигнатото в сряда срещу Кастро обвинение в убийство се основава на "неверни твърдения", предназначени да служат като претекст за нахлуване в страната на фона на усилията на администрацията на Тръмп да свали правителството на острова.
Кубинският президент Мигел Диас-Канел и премиерът Мануел Мареро присъстваха на митинга, но 94-годишният Кастро не се появи, посочва Ройтерс.
