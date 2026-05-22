ОАЕ: Шансовете за споразумение между САЩ и Иран за Ормузкия проток са 50 на 50

Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш заяви, че шансовете САЩ и Иран да постигнат споразумение за възстановяване на свободния трафик в Ормузкия проток са „петдесет на петдесет“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според него иранските ръководители са „пропуснали много възможности през последните години“ заради склонността си да надценяват собствените си позиции. Той изрази надежда, че този път няма да повторят същата грешка.

Гаргаш направи изявлението си в Прага, където участва в конференцията по сигурността GLOBSEC.