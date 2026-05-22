ОАЕ: Шансовете за споразумение между САЩ и Иран за Ормузкия проток са 50 на 50

22 Май, 2026 13:45, обновена 22 Май, 2026 13:56 691 8

Дипломатически съветник предупреждава, че Техеран е пропуснал ключови възможности в миналото

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш заяви, че шансовете САЩ и Иран да постигнат споразумение за възстановяване на свободния трафик в Ормузкия проток са „петдесет на петдесет“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според него иранските ръководители са „пропуснали много възможности през последните години“ заради склонността си да надценяват собствените си позиции. Той изрази надежда, че този път няма да повторят същата грешка.

Гаргаш направи изявлението си в Прага, където участва в конференцията по сигурността GLOBSEC.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    1 1 Отговор
    Камиларят изчисли статистическата вероятност или по байганьовски дрънк.
    "Мъ тоооо или шъ стани или неа да стане ба. 50 на 50..."

    14:02 22.05.2026

  • 2 Няма шанс

    1 1 Отговор
    Пуцайте куме и кумички

    14:10 22.05.2026

  • 3 Иван

    0 0 Отговор
    Еврейският Мешия е третополов 100 на 100.

    14:12 22.05.2026

  • 4 Чакаме мир

    0 1 Отговор
    Арабите обичат пазърлиците.

    14:13 22.05.2026

  • 5 Иван

    0 1 Отговор
    Чешка Пърдьела.

    14:15 22.05.2026

  • 6 Шопо

    3 1 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    14:33 22.05.2026

  • 7 Мишел

    4 1 Отговор
    В превод това означава : " Засега нулеви шансове."

    14:36 22.05.2026

  • 8 Моджтаба

    1 0 Отговор
    Веднага подписвам, стига да дойда в съзнание.

    15:14 22.05.2026

