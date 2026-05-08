Иран задържа танкер, плаващ под флага на Барбадос, за „опит за износ на петрол"

8 Май, 2026 13:58, обновена 8 Май, 2026 14:06 1 018 12

Плавателният съд е изпратен към южното крайбрежие на Ислямската република

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският флот задържа танкера Ocean Koi, плаващ под флага на Барбадос, за „опит за износ на петрол“, съобщи IRNA.

Според информационната агенция, транспортирането на петрол от кораба може да „подкопае интересите на иранския народ“.

След задържането танкерът е изпратен към южното крайбрежие на Ислямската република.

Press TV съобщи, че плавателният съд е задържан в Оманския залив.

Според иранските държавни медии, корабът е задържан заради предполагаем опит за „прекъсване на иранския износ на петрол“ и нанасяне на вреда на националните интереси чрез „експлоатиране на регионалните условия“.

Танкерът е превозвал ирански петролен товар, за който Техеран твърди, че принадлежи на Ислямската република.

Операцията е проведена от военноморските командоси на иранската армия като „специална операция“, след решение на Върховния съвет за национална сигурност.

Корабът е ескортиран и предаден на съдебните органи.

Танкерът Ocean Koi (72 768 DWT) е собственост на базираната на Маршаловите острови компания Ocean Kudos Shipping Co Ltd и е под санкции на САЩ от февруари 2026 г.. Според американското министерство на финансите, плавателният съд е част от иранския „флот в сянка“ поне от 2020 г. насам.

Задържането се случва в момент на силно напрежение в региона, след съобщения за сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БолгАриите

    Коментиран от #5

    14:09 08.05.2026

  • 2 ШахМат

    11 3 Отговор
    Шах и Мат позицията на Тръмп лъсва все повече - гръмкки слова 1 седмица за операции и на 3-тия час "операциите са временно спрени" - уж отидоха да пускали кораби, Иран тепърва почва да ги спира ... еле пък и с ирански петрол натоварени... явно са го купили нелегално някак.

    14:10 08.05.2026

  • 3 ГордаНация

    14 2 Отговор
    Може би единствената горда нация за последното столетие, което казва: ние решаваме как ще живеем - не ви щем лидъли/мидъли/кауфланди - ние си имам изхранване, петрол, ракети - вие си яжте лидълите със скакалци.

    14:12 08.05.2026

  • 4 А бе

    12 2 Отговор
    Тръмпоча дали ще има с какво да си докара следващият самолетоносач около Иран? Ще го префасонират за гребци, мей би...?

    14:12 08.05.2026

  • 5 има ранена бг жена

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Медиите КРИЯТ че стрелабата в центъра на Варна днес е между 2ма украинци.

    Коментиран от #9

    14:14 08.05.2026

  • 6 Фарс

    2 10 Отговор
    Чаршафите задържат собствен танкер,за пред местната рая

    14:14 08.05.2026

  • 7 От бати се научиха

    5 4 Отговор
    Да задържат кораби.

    14:15 08.05.2026

  • 8 Лада искра

    8 1 Отговор
    Новата пандемия
    Само две седмици преди новината за хантавируса да се разпространи, Световната здравна организация проведе учение Polaris II на 22-23 април 2026 г. Ваксата е патентована към края на април. Добри новини за ваксаджиите, ще ви боцкааат пак

    14:20 08.05.2026

  • 9 Факт

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "има ранена бг жена":

    Тепърва ще им сърбаме попарата на тези паразити.

    14:21 08.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    9 1 Отговор
    Нали иранците нямаха флот.....

    14:32 08.05.2026

  • 12 Сатана Z

    1 1 Отговор
    По последна информация в Персийският залив се намират около 1500 кораба,а обещанието на Тръмп за безопасно преминаване през Ормуз под американски конвой са смехотворни.Собствениците на кораби от по 100 милиона и нагоре предпочитат да платят таксата от 1$ на барел натоварен нефт на Иранската централна банка в юани ,при което получават зелена светлина и безопасен маршрут за плаване.Схемата е известна на всички ,а бай Дончо вчера е предложил на Иран нещата около пролива да бъдат както преди 28.02.2026.но едва ли някой ще обърне внимание на безисходицата в която се намира 48ия Миротворец.

    14:50 08.05.2026

