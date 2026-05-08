Иран задържа танкер, плаващ под флага на Барбадос, за „опит за износ на петрол"

Иранският флот задържа танкера Ocean Koi, плаващ под флага на Барбадос, за „опит за износ на петрол“, съобщи IRNA.
Според информационната агенция, транспортирането на петрол от кораба може да „подкопае интересите на иранския народ“.
След задържането танкерът е изпратен към южното крайбрежие на Ислямската република.
Press TV съобщи, че плавателният съд е задържан в Оманския залив.
Според иранските държавни медии, корабът е задържан заради предполагаем опит за „прекъсване на иранския износ на петрол“ и нанасяне на вреда на националните интереси чрез „експлоатиране на регионалните условия“.
Танкерът е превозвал ирански петролен товар, за който Техеран твърди, че принадлежи на Ислямската република.
Операцията е проведена от военноморските командоси на иранската армия като „специална операция“, след решение на Върховния съвет за национална сигурност.
Корабът е ескортиран и предаден на съдебните органи.
Танкерът Ocean Koi (72 768 DWT) е собственост на базираната на Маршаловите острови компания Ocean Kudos Shipping Co Ltd и е под санкции на САЩ от февруари 2026 г.. Според американското министерство на финансите, плавателният съд е част от иранския „флот в сянка“ поне от 2020 г. насам.
Задържането се случва в момент на силно напрежение в региона, след съобщения за сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток.
