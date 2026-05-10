Новини
Свят »
САЩ »
Американците от кораба с хантавирус ще бъдат тествани в Небраска

Американците от кораба с хантавирус ще бъдат тествани в Небраска

10 Май, 2026 05:22, обновена 10 Май, 2026 05:29 515 5

  • кораб-
  • евакуация-
  • хантавирус

Шефът на СЗО Тедрос Гебрейесус пристигна на Тенерифе, за да наблюдава евакуацията на круизния кораб на 10 май

Американците от кораба с хантавирус ще бъдат тествани в Небраска - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски граждани на борда на MV Hondius, круизния кораб, където възникна епидемията от хантавирус, ще бъдат тествани в Небраска след завръщането им у дома, съобщиха от Медицинския център на Университета в Небраска (UNMC).

„Nebraska Medicine и UNMC са помолени да приемат и наблюдават американски граждани от круизния кораб, където е възникнала епидемията от хантавирус. Тези лица в момента са добре и безсимптомни“, се отбелязва в изявлението.

Според ABC News, позовавайки се на Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC), здравните служители се надяват, че пътниците на MV Hondius ще прекарат „ограничено време“ в Медицинския център на Небраска и в момента не планират да налагат задължителна стационарна карантина.

По-рано генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Гебрейесус пристигна на Тенерифе, най-големият остров на Канарските острови, за да наблюдава евакуацията на круизния кораб на 10 май. СЗО изчислява, че ще са необходими 10 полета за евакуация на пътниците – шест от страни от ЕС и четири от страни извън ЕС.

На 7 май Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на САЩ откриха огнище на стомашно-чревно заболяване на кораба Caribbean Princess в Атлантическия океан.

Според CDC на борда на кораба има над 3100 души, включително членове на екипажа. Събщава се за 115 случая на диария и повръщане, отбеляза CDC.

Екипажът на кораба събира проби, изолира заразените лица и провежда засилена дезинфекция на плавателния съд. При пристигане на местоназначението си корабът ще премине през пълна дезинфекция преди следващото си пътуване.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 0 Отговор
    Американците,моя народ 🇺🇸🇺🇸🇺🇸

    05:36 10.05.2026

  • 2 дядото

    4 0 Отговор
    още не им се отдава да направят бактерия,която да не "посещава" англо - американците

    05:45 10.05.2026

  • 3 Урсулайняна

    1 0 Отговор
    Ваксините са готови и чакат телетата.

    05:51 10.05.2026

  • 4 Факти

    0 0 Отговор
    Американците от кораба с хантавирус ще бъдат тествани в Небраска лично от Тръмп

    05:59 10.05.2026

  • 5 Локдаун

    0 0 Отговор
    Могат да снимат хорър зомби риалити на този кораб.

    06:12 10.05.2026