Американците от кораба с хантавирус ще бъдат тествани в Небраска

Американски граждани на борда на MV Hondius, круизния кораб, където възникна епидемията от хантавирус, ще бъдат тествани в Небраска след завръщането им у дома, съобщиха от Медицинския център на Университета в Небраска (UNMC).

„Nebraska Medicine и UNMC са помолени да приемат и наблюдават американски граждани от круизния кораб, където е възникнала епидемията от хантавирус. Тези лица в момента са добре и безсимптомни“, се отбелязва в изявлението.

Според ABC News, позовавайки се на Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC), здравните служители се надяват, че пътниците на MV Hondius ще прекарат „ограничено време“ в Медицинския център на Небраска и в момента не планират да налагат задължителна стационарна карантина.

По-рано генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Гебрейесус пристигна на Тенерифе, най-големият остров на Канарските острови, за да наблюдава евакуацията на круизния кораб на 10 май. СЗО изчислява, че ще са необходими 10 полета за евакуация на пътниците – шест от страни от ЕС и четири от страни извън ЕС.

На 7 май Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на САЩ откриха огнище на стомашно-чревно заболяване на кораба Caribbean Princess в Атлантическия океан.

Според CDC на борда на кораба има над 3100 души, включително членове на екипажа. Събщава се за 115 случая на диария и повръщане, отбеляза CDC.

Екипажът на кораба събира проби, изолира заразените лица и провежда засилена дезинфекция на плавателния съд. При пристигане на местоназначението си корабът ще премине през пълна дезинфекция преди следващото си пътуване.