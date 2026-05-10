Круизният кораб с огнище на хантавирус акостира на остров Тенерифе

Круизният кораб MV Hondius, който бе засегнат от огнище на хантавирус, е акостирал в пристанището Гранадия, разположено на остров Тенерифе - един от Канарските острови, съобщи El Pais.

Приблизително 350 служители на реда ще участват в операцията по евакуация. Медицински персонал ще проверява пътниците, за да се увери, че нямат симптоми. Очаква се групи от пътници да бъдат транспортирани с лодка до брега и след това до летището за репатриране. Испанското министерство на отбраната ще транспортира 14-те испански граждани на борда от Канарските острови до болница в Мадрид, където ще бъдат поставени под карантина. Очаква се те да бъдат първите, които напуснат кораба.

Испанските власти са разработили специален протокол за евакуация на хора от кораба. Те също така увериха, че пристигането на MV Hondius на Канарските острови не представлява риск за местното население. След приключване на процеса на евакуация се очаква корабът с приблизително 30 членове на екипажа да отплава за Нидерландия, където ще бъде дезинфекциран.

Осем души на борда са дали положителни проби за хантавирус. Трима пътници са починали, а един е в критично състояние в болница в Йоханесбург. За да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекцията, на пътниците е наредено да останат в каютите си. Инкубационният период на хантавируса обаче може да бъде няколко седмици, което затруднява бързото идентифициране на нови случаи.

През април корабът отплава от Ушуая, Аржентина, към крайната си дестинация - Канарските острови. На борда има приблизително 150 души, предимно граждани на Съединените щати, Обединеното кралство, Испания и Нидерландия. Корабът вече е спирал на няколко острова в Атлантическия океан.

Хантавирусите са семейство вируси, които заразяват предимно малки бозайници, но могат да се предават и на хора. В тежки случаи белите дробове на заразените се увреждат и се развива сърдечна недостатъчност и хеморагична треска.