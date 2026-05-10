Круизният кораб с огнище на хантавирус акостира на остров Тенерифе

10 Май, 2026 09:54, обновена 10 Май, 2026 10:01 831 19

Испанските власти са разработили специален протокол за евакуация на хора от кораба

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Круизният кораб MV Hondius, който бе засегнат от огнище на хантавирус, е акостирал в пристанището Гранадия, разположено на остров Тенерифе - един от Канарските острови, съобщи El Pais.

Приблизително 350 служители на реда ще участват в операцията по евакуация. Медицински персонал ще проверява пътниците, за да се увери, че нямат симптоми. Очаква се групи от пътници да бъдат транспортирани с лодка до брега и след това до летището за репатриране. Испанското министерство на отбраната ще транспортира 14-те испански граждани на борда от Канарските острови до болница в Мадрид, където ще бъдат поставени под карантина. Очаква се те да бъдат първите, които напуснат кораба.

Испанските власти са разработили специален протокол за евакуация на хора от кораба. Те също така увериха, че пристигането на MV Hondius на Канарските острови не представлява риск за местното население. След приключване на процеса на евакуация се очаква корабът с приблизително 30 членове на екипажа да отплава за Нидерландия, където ще бъде дезинфекциран.

Осем души на борда са дали положителни проби за хантавирус. Трима пътници са починали, а един е в критично състояние в болница в Йоханесбург. За да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекцията, на пътниците е наредено да останат в каютите си. Инкубационният период на хантавируса обаче може да бъде няколко седмици, което затруднява бързото идентифициране на нови случаи.

През април корабът отплава от Ушуая, Аржентина, към крайната си дестинация - Канарските острови. На борда има приблизително 150 души, предимно граждани на Съединените щати, Обединеното кралство, Испания и Нидерландия. Корабът вече е спирал на няколко острова в Атлантическия океан.

Хантавирусите са семейство вируси, които заразяват предимно малки бозайници, но могат да се предават и на хора. В тежки случаи белите дробове на заразените се увреждат и се развива сърдечна недостатъчност и хеморагична треска.


Испания
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа....

    17 2 Отговор
    Отново лабораторен пуснат вирус.

    Коментиран от #9, #12

    10:06 10.05.2026

  • 2 Георги

    13 2 Отговор
    ама има ли указ на зеленски?

    10:07 10.05.2026

  • 3 Изкъртвай всички пейки

    10 1 Отговор
    от парковете!

    10:12 10.05.2026

  • 4 Силно ми напомня

    14 1 Отговор
    на сценария за корона-вируса. Все си мислех, че следващата световна пл@ндемия ще изчака поне няколко години, но не. Вселенската дълбок@ държава прилага плана за голямото нулир@не с все по-ускорени темпове и това не е на добро. Защо така се разбързаха в последните десетина години, предстои да видим.

    10:12 10.05.2026

  • 5 Поредната

    15 1 Отговор
    тъпотия. Този кораб разнася заразата по света. Вместо да го закотвят, дезинфекцират, изчакат инкубационния период и след това да свалят пасажерите, те ги разпределят по различни болници. Нарочно ли го правят, за да предизвикат поредната пандемия?

    Коментиран от #17

    10:12 10.05.2026

  • 6 Хахаха!🎺🥳😀

    10 0 Отговор
    Отново далавера с ваксини и домашен арест на населението! Ха да ви е честито 😁☝️❗

    10:25 10.05.2026

  • 7 Даа!

    9 0 Отговор
    Дежавю от 2020 ,но дали не е в по твърд вариант.Защо не блокираха тези пръдлъовци с много пачки , директно в морската акватория? Забрана за напускане на всички,без изключение.Спец екипи ,от СЗО на кораба,с преносими лаборатории ,Пълно изследване и карантина -40-50-60 дни.Няма не искам,няма права! Дали някой стартира " нещо" в ускорено време,заради неочаквано развитие на геополитическата ситуация.Най - ефективният и лесен начин,да се блокира всичко.От военни действия,през търговия на горива и хр.стоки.Блокаж,всичко е затворено, потреблението намалява в пъти.Появява се ново чудо- лекарствен препарат.Натам е познатото до болка.

    10:35 10.05.2026

  • 8 Като испанския грип

    5 0 Отговор
    Като са американци защо не си ги връщат в САЩ, а да пламва Европа. Испанците доста болести докараха в Европа.

    10:38 10.05.2026

  • 9 Оги

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа....":

    Кой ти каза? Много знаеш, респект!

    10:38 10.05.2026

  • 10 Стършели

    4 1 Отговор
    Един тъп орнитолог и жена ми отишли да снимат птици на сметище в Аргентина!
    Те са първите двама починали!

    10:41 10.05.2026

  • 11 Ккйгфф

    3 1 Отговор
    Честит локдаун

    10:43 10.05.2026

  • 12 Нищо ново

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа....":

    Панта вируса се нарича още и корейска треска. Смята се, че е било несполучливо биологично оръжие на американците. Има и други разновидности, но всички са регистрирани и изследвани след Корейската война.

    10:44 10.05.2026

  • 13 Щшщшщщ

    3 0 Отговор
    Страхотно име му измислиха-ханта.Сега в Испания,скоро и у нас.Честито.Маските пазите ли?

    10:46 10.05.2026

  • 14 Никой ли не помни

    2 0 Отговор
    Тази година един известен артист, жена му и кучетата им починаха от ханта вирус в имението си в пустинята.

    10:47 10.05.2026

  • 15 гост

    3 1 Отговор
    Да си изчистят кораба от плъхове и мишки и когато качват товари и стоки да ги дезифекцитрат и нама да го има този вирус. Жалък опит е да се всява паника и страх както за Корона вируса. За незнаещите този вирус не се предава от човек на човек ,а от нечистота и обикновенно се пренася от плъхове и мишки.

    11:03 10.05.2026

  • 16 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Имаше епизод на семейство Симпсън,точно това показаха в него кораб с заразени който акостира и след това пламва зараза и обявяват пандемия и задължителна ваксинация и който не е ваксан остава без храна и пари...
    Ционягите сатанисти и назначените от тях управници пак ни готвят локдауни,сертификати ,смърт и отрови именувани(ваксини)
    Дано човечеството се е събудило вече и да не допусне втора част на ковид измамата наречена хенра-мента вирус..

    11:06 10.05.2026

  • 17 Ковидарите

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Поредната":

    Добри въпроси!
    А защо не си го закараха в САЩ, като основно пасажерите са от там?
    БилГеея, какво каза по въпроса?

    11:46 10.05.2026

  • 18 Най- сигурно

    0 0 Отговор
    Е чрез утилизация, като при добитъка. Както върви малко остава и ще започнат така да гасят огнищата и при хората. Иначе болестта ще е от някой бактерия или химикал, не от измислен вирус.

    11:57 10.05.2026

  • 19 Епидемията

    0 0 Отговор
    От Ебола в Африка 2014-а спря след като откриха че кладенците от където черпят вода са замърсени с някакъв химикал дето причинява същите симптоми като еболата. После изгониха червените кръстоносци и от тогава Ебола не се е появявала и има опасност повече никога да не се появи

    12:09 10.05.2026

