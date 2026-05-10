Круизният кораб с огнище на хантавирус акостира на остров Тенерифе

Круизният кораб MV Hondius, който бе засегнат от огнище на хантавирус, е акостирал в пристанището Гранадия, разположено на остров Тенерифе - един от Канарските острови, съобщи El Pais.
Приблизително 350 служители на реда ще участват в операцията по евакуация. Медицински персонал ще проверява пътниците, за да се увери, че нямат симптоми. Очаква се групи от пътници да бъдат транспортирани с лодка до брега и след това до летището за репатриране. Испанското министерство на отбраната ще транспортира 14-те испански граждани на борда от Канарските острови до болница в Мадрид, където ще бъдат поставени под карантина. Очаква се те да бъдат първите, които напуснат кораба.
Испанските власти са разработили специален протокол за евакуация на хора от кораба. Те също така увериха, че пристигането на MV Hondius на Канарските острови не представлява риск за местното население. След приключване на процеса на евакуация се очаква корабът с приблизително 30 членове на екипажа да отплава за Нидерландия, където ще бъде дезинфекциран.
Осем души на борда са дали положителни проби за хантавирус. Трима пътници са починали, а един е в критично състояние в болница в Йоханесбург. За да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекцията, на пътниците е наредено да останат в каютите си. Инкубационният период на хантавируса обаче може да бъде няколко седмици, което затруднява бързото идентифициране на нови случаи.
През април корабът отплава от Ушуая, Аржентина, към крайната си дестинация - Канарските острови. На борда има приблизително 150 души, предимно граждани на Съединените щати, Обединеното кралство, Испания и Нидерландия. Корабът вече е спирал на няколко острова в Атлантическия океан.
Хантавирусите са семейство вируси, които заразяват предимно малки бозайници, но могат да се предават и на хора. В тежки случаи белите дробове на заразените се увреждат и се развива сърдечна недостатъчност и хеморагична треска.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааа....
Коментиран от #9, #12
10:06 10.05.2026
2 Георги
10:07 10.05.2026
3 Изкъртвай всички пейки
10:12 10.05.2026
4 Силно ми напомня
10:12 10.05.2026
5 Поредната
Коментиран от #17
10:12 10.05.2026
6 Хахаха!🎺🥳😀
10:25 10.05.2026
7 Даа!
10:35 10.05.2026
8 Като испанския грип
10:38 10.05.2026
9 Оги
До коментар #1 от "Мдааа....":Кой ти каза? Много знаеш, респект!
10:38 10.05.2026
10 Стършели
Те са първите двама починали!
10:41 10.05.2026
11 Ккйгфф
10:43 10.05.2026
12 Нищо ново
До коментар #1 от "Мдааа....":Панта вируса се нарича още и корейска треска. Смята се, че е било несполучливо биологично оръжие на американците. Има и други разновидности, но всички са регистрирани и изследвани след Корейската война.
10:44 10.05.2026
13 Щшщшщщ
10:46 10.05.2026
14 Никой ли не помни
10:47 10.05.2026
15 гост
11:03 10.05.2026
16 стоян георгиев
Ционягите сатанисти и назначените от тях управници пак ни готвят локдауни,сертификати ,смърт и отрови именувани(ваксини)
Дано човечеството се е събудило вече и да не допусне втора част на ковид измамата наречена хенра-мента вирус..
11:06 10.05.2026
17 Ковидарите
До коментар #5 от "Поредната":Добри въпроси!
А защо не си го закараха в САЩ, като основно пасажерите са от там?
БилГеея, какво каза по въпроса?
11:46 10.05.2026
18 Най- сигурно
11:57 10.05.2026
19 Епидемията
12:09 10.05.2026