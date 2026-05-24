Daily Mail: Ванс обмисля оттегляне от президентските избори през 2028 г. след оставката на Тулси Габард

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обмисля оттегляне от президентските избори през 2028 г. след оставката на Тулси Габард като директор на Националното разузнаване, предаде Daily Mail, позовавайки се на източници.

Според източниците, Габард е бил един от малкото съюзници на Ванс „в сдържането на военните амбиции“ на американския президент Доналд Тръмп. „Меката външна политика“ на вицепрезидента го е поставила на път към конфронтация с Тръмп, казват източниците. С намаляването на влиянието на Ванс, държавният секретар на САЩ Марко Рубио се превърна в доминиращия глас във външната политика във вътрешния кръг на американския лидер.

„Рубио има повече власт от Ванс. Президентът го слуша. Ванс не се вписва в общата картина и това е така от дълго време“, цитира вестникът източник от Белия дом.

Съобщава се, че оттеглянето на Ванс от предстоящите избори може да бъде тактически ход и ще му позволи да избегне „поемането на отговорност за всичко, което се е случило през последните няколко години“. Вестникът отбелязва, че за да спечели изборите през 2032 и 2036 г., Ванс ще трябва да запази политическото си влияние в продължение на близо десетилетие.

На 5 август 2025 г. Тръмп посочи Ванс за свой вероятен наследник на президентските избори през ноември 2028 г. В същото време американският лидер на практика ясно заяви, че вижда Рубио като кандидат за вицепрезидент на Ванс, тоест негов кандидат за вицепрезидент.