Daily Mail: Ванс обмисля оттегляне от президентските избори през 2028 г. след оставката на Тулси Габард

24 Май, 2026 06:19, обновена 24 Май, 2026 06:22 3 167 13

Директорът на Националното разузнаване била един от малкото съюзници на вицето на Тръмп

Daily Mail: Ванс обмисля оттегляне от президентските избори през 2028 г. след оставката на Тулси Габард
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обмисля оттегляне от президентските избори през 2028 г. след оставката на Тулси Габард като директор на Националното разузнаване, предаде Daily Mail, позовавайки се на източници.

Според източниците, Габард е бил един от малкото съюзници на Ванс „в сдържането на военните амбиции“ на американския президент Доналд Тръмп. „Меката външна политика“ на вицепрезидента го е поставила на път към конфронтация с Тръмп, казват източниците. С намаляването на влиянието на Ванс, държавният секретар на САЩ Марко Рубио се превърна в доминиращия глас във външната политика във вътрешния кръг на американския лидер.

„Рубио има повече власт от Ванс. Президентът го слуша. Ванс не се вписва в общата картина и това е така от дълго време“, цитира вестникът източник от Белия дом.

Съобщава се, че оттеглянето на Ванс от предстоящите избори може да бъде тактически ход и ще му позволи да избегне „поемането на отговорност за всичко, което се е случило през последните няколко години“. Вестникът отбелязва, че за да спечели изборите през 2032 и 2036 г., Ванс ще трябва да запази политическото си влияние в продължение на близо десетилетие.

На 5 август 2025 г. Тръмп посочи Ванс за свой вероятен наследник на президентските избори през ноември 2028 г. В същото време американският лидер на практика ясно заяви, че вижда Рубио като кандидат за вицепрезидент на Ванс, тоест негов кандидат за вицепрезидент.


  • 1 Този произхожда от наркоманско семейство

    9 13 Отговор
    И майка блудница така че е идеален за президен🤣

    06:29 24.05.2026

  • 2 Първо Тулси е

    36 7 Отговор
    жена, защо тука я пишат за "мъж"? Ванс е единствения нормален и за това вече не издържа на глупостите на рижия. МАГА беше реклама на Тръмп, но той сега прави съвсем други неща. Отвлича чужди президенти, краде нефта след това на страната и то лично за него си, даже не за сащ. Използва положението си на президент да краде и урежда свои хора. А Рубио е кариерист. Такъв си сменя политическата ориентация, само и само да оцелее и да "отива нагоре "! Но политиката на Тръмп не е нормална. Тя закопава Америка.

    Коментиран от #6

    06:30 24.05.2026

  • 3 Българин

    10 8 Отговор
    Много го харесвам! И искам тоя да е президент на Америка след Тръмп, макар че разбирам, че президент, или цар, ще бъде Доналд Тръмп Втори!

    06:34 24.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тръмп не води

    24 5 Отговор
    Национална политика. Всички по умни около него разбраха, че той е марионетка. Човек със скелети в гардероба го ръководи еврейската клика.

    06:41 24.05.2026

  • 6 На следващите избори

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Първо Тулси е":

    Републиканец няма да спечели освен ако не е нагласено от кукловодите да спечели републиканец

    06:51 24.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    11 0 Отговор
    Бягайте за да си защитите авторитета оставете го този изкуфял дъртак

    07:20 24.05.2026

  • 9 Тръмп, мага и това ко.еле

    2 3 Отговор
    претърпяха най-големия крах на американската политика през последните 50 години.
    Марко Рубио Президент Президент!

    07:46 24.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оракула от Делфи

    10 1 Отговор
    Налапаха се с милиарди от борсата , явно е безинтересно да се занимава с политика!!!
    При нас борсата е " безплодна игра ", и за това е на мода , да се изтърбуши
    всеки удобен и богат бизнесмен , който не е ПОКРОВИТЕЛСТВАН от (Кумчо Вълчо) ,
    или Банкера от Банкя, чрез модела "Пепеляшка и Седемте джуджета "!

    08:16 24.05.2026

  • 12 Тръмпоча

    7 0 Отговор
    е подлога на евреите,така че републиканците нищо добро не ги чака на изборите!

    08:34 24.05.2026

  • 13 Д-р Ментал

    3 0 Отговор
    За безчинствата на Тръмп трябва да му се потърси отговорност!

    09:15 24.05.2026