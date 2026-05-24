Daily Mail: Ванс обмисля оттегляне от президентските избори през 2028 г. след оставката на Тулси Габард

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обмисля оттегляне от президентските избори през 2028 г. след оставката на Тулси Габард като директор на Националното разузнаване, предаде Daily Mail, позовавайки се на източници.
Според източниците, Габард е бил един от малкото съюзници на Ванс „в сдържането на военните амбиции“ на американския президент Доналд Тръмп. „Меката външна политика“ на вицепрезидента го е поставила на път към конфронтация с Тръмп, казват източниците. С намаляването на влиянието на Ванс, държавният секретар на САЩ Марко Рубио се превърна в доминиращия глас във външната политика във вътрешния кръг на американския лидер.
„Рубио има повече власт от Ванс. Президентът го слуша. Ванс не се вписва в общата картина и това е така от дълго време“, цитира вестникът източник от Белия дом.
Съобщава се, че оттеглянето на Ванс от предстоящите избори може да бъде тактически ход и ще му позволи да избегне „поемането на отговорност за всичко, което се е случило през последните няколко години“. Вестникът отбелязва, че за да спечели изборите през 2032 и 2036 г., Ванс ще трябва да запази политическото си влияние в продължение на близо десетилетие.
На 5 август 2025 г. Тръмп посочи Ванс за свой вероятен наследник на президентските избори през ноември 2028 г. В същото време американският лидер на практика ясно заяви, че вижда Рубио като кандидат за вицепрезидент на Ванс, тоест негов кандидат за вицепрезидент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този произхожда от наркоманско семейство
06:29 24.05.2026
2 Първо Тулси е
Коментиран от #6
06:30 24.05.2026
3 Българин
06:34 24.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тръмп не води
06:41 24.05.2026
6 На следващите избори
До коментар #2 от "Първо Тулси е":Републиканец няма да спечели освен ако не е нагласено от кукловодите да спечели републиканец
06:51 24.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
07:20 24.05.2026
9 Тръмп, мага и това ко.еле
Марко Рубио Президент Президент!
07:46 24.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Оракула от Делфи
При нас борсата е " безплодна игра ", и за това е на мода , да се изтърбуши
всеки удобен и богат бизнесмен , който не е ПОКРОВИТЕЛСТВАН от (Кумчо Вълчо) ,
или Банкера от Банкя, чрез модела "Пепеляшка и Седемте джуджета "!
08:16 24.05.2026
12 Тръмпоча
08:34 24.05.2026
13 Д-р Ментал
09:15 24.05.2026