„Системите за противовъздушна отбрана свалиха седем управляеми авиобомби, шест чешки ракети Vampire MLRS и 320 безпилотни летателни апарата с фиксирано крило“, казаха те.

От началото на специалната военна операция са унищожени 671 самолета, 284 хеликоптера, 151 824 безпилотни летателни апарата, 661 зенитно-ракетни системи, 29 468 танка и други бронирани бойни машини, 1725 реактивни системи за залпов огън, 35 075 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки, както и 62 415 специални военни машини.

„Черноморският флот унищожи безпилотен кораб на украинските въоръжени сили в източната част на Черно море“, съобщи министерството.

„В отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с балистични ракети „Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“, крилати ракети „Циркон“, крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране, както и с безпилотни летателни апарати срещу военни командни съоръжения, авиобази и предприятия на отбранителната промишленост в Украйна“, заяви министерството.

Министерството отбеляза, че целите на удара са постигнати, като всички определени цели са поразени.