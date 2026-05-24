Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха 320 украински дрона (ВИДЕО)
24 Май, 2026 11:55 1 229 27

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руските системи за противовъздушна отбрана свалиха 7 управляеми авиобомби, 6 чешки ракети Vampire MLRS и 320 безпилотни летателни апарата през последните 24 часа, съобщиха от Министерство на отбраната на Русия.

„Системите за противовъздушна отбрана свалиха седем управляеми авиобомби, шест чешки ракети Vampire MLRS и 320 безпилотни летателни апарата с фиксирано крило“, казаха те.

От началото на специалната военна операция са унищожени 671 самолета, 284 хеликоптера, 151 824 безпилотни летателни апарата, 661 зенитно-ракетни системи, 29 468 танка и други бронирани бойни машини, 1725 реактивни системи за залпов огън, 35 075 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки, както и 62 415 специални военни машини.

„Черноморският флот унищожи безпилотен кораб на украинските въоръжени сили в източната част на Черно море“, съобщи министерството.

В отговор на терористичните атаки на украинските въоръжени сили срещу цивилни цели в Руската федерация, руски военнослужещи нанесоха масиран удар с ракети „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“ срещу украински военни командни съоръжения, като поразиха целите. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„В отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с балистични ракети „Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“, крилати ракети „Циркон“, крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране, както и с безпилотни летателни апарати срещу военни командни съоръжения, авиобази и предприятия на отбранителната промишленост в Украйна“, заяви министерството.

Министерството отбеляза, че целите на удара са постигнати, като всички определени цели са поразени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    4 4 Отговор
    Нека сътрудинкът ви се развихри СЕГА! А вие ще ги награфите с лайкове. :-)

    11:56 24.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 13 Отговор
    ква ВЕЛИКА сила , а? е, останаха без танкове ,ама... свалят дронове

    11:57 24.05.2026

  • 3 Тошко

    12 6 Отговор
    Ама как ги преброиха толкова бързо

    11:57 24.05.2026

  • 4 Хахахаха

    5 5 Отговор
    Да да, ама...!

    11:57 24.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руското ПВО

    14 8 Отговор
    Ми е свалило шнорхела.Там все падат парчета от дронове,а в действителност нищо не свалят и Нефтохимиъе им горят ли горят.Пак забраниха износа на горива ,няма.

    11:59 24.05.2026

  • 7 Отреазвяващ

    7 10 Отговор
    Браво,така се прави.Но интересното тук е,че няма нищо украинско.Всичко е произведено в ,,милата ни Европа ".

    11:59 24.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    Русия удари с Орешник по Бела Церква

    Коментиран от #11

    11:59 24.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Варна 3

    9 5 Отговор
    Нека да й е тежко на руснаците

    12:00 24.05.2026

  • 11 Хахахаха

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    И кво. Мисли, че спря ударите по руска територия ли?

    12:00 24.05.2026

  • 12 Да, да

    10 3 Отговор
    Но, не казват колко не са свалени

    12:02 24.05.2026

  • 13 Начо

    12 4 Отговор
    Ама важни са все отломките. Украинските отломки са най точните в света

    12:02 24.05.2026

  • 14 Да да

    13 6 Отговор
    Понеже уж руснаците са свалили всички дронове - Новородийск терминала за експорт на нефт гори, 1 танкер гори, два военни кораба, завод за взривни вещества гори, оператори на дронове унищожени, резервоари с нефт горят.

    12:04 24.05.2026

  • 15 Мнение

    16 4 Отговор
    Производството на дронове на САЩ и Европа ще нараства значително и ако руснаците продължават да се бавят с това СВО, не им мърда още поне пет години война и милиони човешки жертви. НАТО създаде най-мощната европейска армия - украинската и то с помощта на бездействието и глупостта на руския лидер, който бива лъган или мамен постоянно. Технологичното превъзходство е в Запада, а Китай също има свой стратегически интерес от слаба Русия. Изключително некадърно ръководство в Кремъл...

    12:07 24.05.2026

  • 16 Вампир

    10 7 Отговор
    Орешника е поразил три гаража.Предошният Орешник порази половин кравеферма.Толкоз за митовете за безаналоговите Орешници.Цял свят се смее на бункерният .Толкова си може.

    Коментиран от #18, #20, #23

    12:08 24.05.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    12 6 Отговор
    Три Дня таваришчи, Три дня ☝️
    Къде ли ми беше акъла преди ПЯТЬ года....

    12:09 24.05.2026

  • 18 Урсул фон дер Бандер

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Вампир":

    Иди до кииф да се посмееш, Йовчо

    12:10 24.05.2026

  • 19 Гошо

    8 2 Отговор
    Ф е руски пропаганден канал

    12:15 24.05.2026

  • 20 Това са подробности

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Вампир":

    Няма значение че са поразили три гаража.В Масква това се смята за сериозна пабеда!

    12:16 24.05.2026

  • 21 А кво стана

    7 0 Отговор
    с танковата армада на Раша която за седмица щеше да стигне до Лисабон?

    Коментиран от #24

    12:26 24.05.2026

  • 22 СССР

    2 2 Отговор
    УНИЩОЖЕНИЯ Черноморският флот унищожи безпилотен кораб на украинските въоръжени сили

    12:28 24.05.2026

  • 23 СССР

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вампир":

    Що пропускаш химическата тоалетна на плажа в Одеса?

    12:30 24.05.2026

  • 24 СССР

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "А кво стана":

    Въпрос: А кво стана с танковата армада на Раша която за седмица щеше да стигне до Лисабон?
    Отговор: Ами стигна на 60км до москва.

    Коментиран от #27

    12:34 24.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 володя

    6 0 Отговор
    Нищо не може да помогне на руските нацисти. Те са обречени, и го знаят. Но правят всичко по силите си, за да унищожат и Русия.

    12:40 24.05.2026

  • 27 койдазнай

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "СССР":

    Всичките тамански, лимански и кантемиросвки дивизии, прикючиха през първия месец на откритата война срещу Украйна. Останките от тях с години се търкаляха в канавките покрай Киев.
    Така им е било отредено.

    12:46 24.05.2026

