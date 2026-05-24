Новини
Свят »
Украйна »
Украйна атакува помпена станция, доставяща гориво на московските летища
  Тема: Украйна

Украйна атакува помпена станция, доставяща гориво на московските летища

24 Май, 2026 16:45 1 966 110

  • украйна-
  • русия-
  • летища-
  • гориво-
  • удари-
  • помпена станция

Атаката с дрон срещу съоръжението е довела до масивен пожар, обхванал 800 квадратни метра

Украйна атакува помпена станция, доставяща гориво на московските летища - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е атакувала ключова руска помпена станция, която доставя гориво на Московска област и е пряко ангажирана със снабдяването на летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково.

Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ), специалисти от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ са атакували линейната производствено-диспечираща станция (ЛДС) Второво във Владимирска област на Русия.

Тази станция е ключов възел в основната система от тръбопроводи за нефтопродукти и изпомпва суровини (предимно дизелово гориво) от рафинерии в централна Русия до експортни пристанища и местни потребители. По-конкретно, тя доставя гориво на големи петролни депа около Москва и летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково.

Според СБУ, атаката с дрон срещу съоръжението е довела до масивен пожар, обхванал 800 квадратни метра.

В изявлението се отбелязва, че за разлика от врага, който целенасочено атакува гражданска инфраструктура и цивилни, Украйна извършва прецизни удари изключително срещу военни и стратегически цели, свързани с руската агресия.

„СБУ вече подготвя нови специални операции. Интензивността на ударите на Украйна на руска територия само ще се увеличава. Нашите санкции с голям обсег ще останат в сила“, заяви Евгений Хмара, началник на Службата за сигурност на Украйна.

Удари по руски петролни съоръжения

Украинските сили за отбрана нанесоха удари по петролния терминал „Таманнефтегаз“, складовете за доставки и руските кораби. Според изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, на 23 май и в нощта на 24 май подразделения на Силите за отбрана нанесоха удари по редица важни вражески обекти. Според предварителни данни, платформа за товарене на петрол е повредена на петролния терминал „Таманнефтегаз“ в Краснодарския край на Русия. Както съобщава Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, терминалът снабдява руската армия и е един от ключовите обекти за износ на петрол на Русия в Черноморския регион.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Впечатлен

    24 17 Отговор
    Това е ежедневие.

    16:46 24.05.2026

  • 2 Яшар

    39 26 Отговор
    Въпреки че запада мечтае се факти Украйна няма изход , там на фронта всичко е приключило от давна и световните военни и разузнавателни организации го знаят , русите владеят половин укря , другото е диверсии и отчаяни опити на нещо си

    Коментиран от #35, #63, #72

    16:49 24.05.2026

  • 3 Украйна ще яде хурката

    43 24 Отговор
    Фашистите започнаха да стават нагли!

    Коментиран от #65, #70, #91

    16:49 24.05.2026

  • 4 Укроновини❗❗❗❗❗

    40 16 Отговор
    УНИАН съобщава: "Фрагмент от американска ракета за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ беше открит на улица в Киев.
    Съдейки по нощните кадри, няколко от тези ракети са се повредили и са паднали върху града. САЩ ли ни обстрелват?"

    16:50 24.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 18 Отговор
    тва е само началото

    Коментиран от #56

    16:50 24.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Реклама на Урко фашисти

    39 19 Отговор
    Урки чакайте още заря и рев утре на ненормалния наркоман зелен

    Коментиран от #61, #75

    16:51 24.05.2026

  • 10 На тролене

    23 10 Отговор

    До коментар #8 от "хех":

    и на 1000 може да го докара глупака! 😄

    16:52 24.05.2026

  • 11 Кой сега е агресора ?

    42 15 Отговор
    Зеленски всеки ден се хвали какви золуми и е направил в Русия особено навътре в нейната територия това му е любимата хвалба. Завчера избиха невинни деца в колеж в Луганска област. Кой сега е агресора ми той е агресора. То е очевидно.

    Коментиран от #21, #23

    16:53 24.05.2026

  • 12 Даунинг

    33 12 Отговор
    Англичаните атакуват от укр.територия.За луди ли ни имате?

    16:54 24.05.2026

  • 13 Ех, че хубавооо

    19 32 Отговор
    Това е добра новина.
    Paшисткта иZмет трябва да се върне в каменната ера.

    Коментиран от #52, #57

    16:55 24.05.2026

  • 14 руската мечка

    19 26 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на Украйна, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #17

    16:56 24.05.2026

  • 15 Даа...

    18 29 Отговор
    "Безаналоговия" орешник, струващ 100 млн. $, успя да порази 3 гаража, дрон за 10 000 унищожава цели инфраструктури и предприятия.

    Коментиран от #82

    16:57 24.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Омбре

    25 13 Отговор
    Еми хубу,ама нали пак ще има отговор и то по масивен. Това да атакуваш, като знаеш последствията,не гранични с нормална логика. Ако държавите бяха еднакво силни,как да е,ама при това положение, абе укрите си знаят.

    16:57 24.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    19 25 Отговор
    Напоследък Москва често се опитва да представи мащабните си удари като ответни удари, твърдейки, че те са отмъщение за ефективните и масирани удари на Украйна срещу росия.
    Които, между другото, за разлика от руските удари срещу цивилни цели, унищожават петролни рафинерии, фабрики, кораби, логистични центрове, арсенали, пристанища, щабове на армията и ФСБ и т.н.
    Тази теза е безкрайно абсурдна, тъй като росия започна войната и следователно всички действия на Украйна са реакция.
    Тоест, когато Киев удря росия, той директно отговаря.
    Което е напълно логично: войната никога не е едностранно дело.
    Ако решите да бомбардирате някого, бъдете готови и вие да бъдете бомбардирани.
    Росия обаче се държи по най-инфантилен начин, точно както гражданите си, които ахват, когато започнат да получават въздушни удари.
    Вместо да признаят отговорност, те казват: „Да, ние започнахме, бомбардираме, така че какъв е проблемът?“
    Не е нужно да си гений, за да разбереш формалната логика: никой не е бомбардирал росия, нито дори се е подготвял за това, докато самата тя не е започнала войната.

    17:00 24.05.2026

  • 21 един

    14 20 Отговор

    До коментар #11 от "Кой сега е агресора ?":

    Я русначата колко невинни цивилни избиха, а.

    17:00 24.05.2026

  • 22 Безспорни факти

    17 22 Отговор
    Руснаците трябва да бъдат вечно благодарни на украинците за начина, по който водят войната си.
    Защото взимането на същите тези ракети FP-5 с тон експлозиви и просто взривяването на цивилни – това не изисква много мозък.
    И да, Украйна има тази възможност.
    Има, но Киев не се стреми към това и когато войната свърши, ако бях руснаците, щях да бъда вечно благодарен на великодушните украинци.
    Но докато войната свърши, всеки руски гражданин трябва ясно да разбира, че ще има още повече атаки от Украйна и че има само един виновник за всичко това – Кремъл.

    17:01 24.05.2026

  • 23 Нещо си доста объркан в ситуацията.

    18 21 Отговор

    До коментар #11 от "Кой сега е агресора ?":

    Това не е агресия, а ответни удари на някакви предишни руски удари. Русия е започнала войната, така че всички последващи удари са ответни, а не нападателни. Агресор е този, който първи е атакувал.

    17:01 24.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    18 12 Отговор
    Според публикуваните спътникови снимки, днес около обяд в Киев и предградията горяха 12 големи пожара.

    17:02 24.05.2026

  • 26 Реалност

    14 15 Отговор
    ‼️История на росия:
    🔻От 1939 до 1941 г. — дружели с фашистите СССР
    🔻От 1941 до 1945 г. — воювали срещу фашистите.СССР
    🔻От 2014 г. — сами станали фашисти.

    17:02 24.05.2026

  • 27 Русия е велика

    12 9 Отговор
    Щом глупаци тролят, смятай колко е велика Русия! 😄Дали му е гадно на глупака, че е ТролскаСмрад?

    17:03 24.05.2026

  • 28 Отец Дионисий

    17 17 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #32

    17:03 24.05.2026

  • 29 Z-канали за обстрела с "Орешник":

    13 13 Отговор
    Z-канали за обстрела с "Орешник": Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е паднал "Орешник". Стрували си цената на "Орешник" за такъв резултат от използването му .

    17:03 24.05.2026

  • 30 Мишел

    17 10 Отговор
    Ударен е ключов химически завод в Русия - „Метафракс Кемикъл“, разположен в Пермския регион, на около 1700 километра от украинската граница. Според руски източници атаката е била извършена с дронове на далечен обсег. Заводът се намира в град Губаха в Пермския край – дълбоко във вътрешността на Русия, което прави атаката една от най-дълбоките украински операции от началото на войната.

    17:04 24.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пиро на дупиту на глупака няма ли? 😄

    7 11 Отговор

    До коментар #28 от "Отец Дионисий":

    Пу да му се нивиди, ден и нощ папагали глупака, а идно розово пиро няма на дупиту.

    Коментиран от #43

    17:05 24.05.2026

  • 33 Не разбирам!

    15 10 Отговор
    Защо лошите украинци не си дават даром земятата !? Не им се живее в блатният рай...още едно нещо което не разбирам

    17:05 24.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Варненец

    16 10 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Айде бе, рушляците владеели половин Украйна, че от кога? Още си седят на 15%.,

    Коментиран от #39, #41

    17:06 24.05.2026

  • 36 Цеко Бомбардировача

    11 11 Отговор
    3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел нъл искаше... движуха!
    АааааааХахахаха
    Една малка Украйна, без пари, оръжие, Авиация, подводници, флот, крилати и балистични ракети... МАН Дръса 22 ядрени Републики, Фюрера пеДо-фил и редовната армия жлътуре на Ким!!
    АааааааХахахаха

    17:06 24.05.2026

  • 37 Baтнишки неволи 🤣

    16 11 Отговор
    Ватенките закараха проруски пропагандисти от други държави в Старобелск, Луганска област, за да се опитат да пропагандират сказката за "убити деца в колеж". Втори ден не могат да стъкмят лъжите: уж бяха 86 убити деца, а самите руски власти не са показали името на нито едно убито дете. От 86, сега се оказаха 17 и всичките са около 20 годишни. Детският омбудсман на окупационната администрация в Луганска област също потвърди, че няма нито едно убито дете. Да не говорим, че руските пропагандисти пропускат изнесените факти за убити от удара"ребьонки" от армията на по 40-50 г.

    17:07 24.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Е що

    5 7 Отговор

    До коментар #35 от "Варненец":

    ривеш тогава? Троленето е жалко занимание. За из мет.

    17:09 24.05.2026

  • 40 Ей това да си копейка е Божие наказание

    13 3 Отговор
    Или си резултат от злокобен експеримент на някакви тъмни сили непознати досега на човечеството.

    17:09 24.05.2026

  • 41 Яшар

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Варненец":

    Ти сте по близко ,може и повече да знаеш ,

    17:10 24.05.2026

  • 42 Най-великият Президент на 21 век

    11 8 Отговор
    Президент Зеленски: Путин вече и думата „ура“ не може да произнесе нормално – фъфли, а все още със своите ракети побеждава жилищни сгради. Три руски ракети срещу обект на водоснабдяването, изгори пазар, повреди десетки жилищни сгради, няколко обикновени училища. Изстреля своя „орешник“ срещу Била Церква. Реално неадекватни хора. Пострадали са най-малко 83-ма души от началото на денонощието. За съжаление, има загинали.
    Важно е това да не остава без последствия за Русия. Нужни са решения и от Съединените американски щати, и от Европа, и от останалите, за да може този стар орешник в Москва да произнесе думата „мир“.

    Коментиран от #46, #48

    17:11 24.05.2026

  • 43 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    9 4 Отговор

    До коментар #32 от "Пиро на дупиту на глупака няма ли? 😄":

    Имаме розово пиро, как да нямаме 😍

    Коментиран от #53

    17:11 24.05.2026

  • 44 Ристе кьоравото

    8 3 Отговор
    Я мислам шо дека..тва е част от Плано на пиздоглазия Пен ДЕЛ!
    Монгольята аресват а ги ман дръсат као москалски Шлю ХИ.
    Ееееедехееее

    17:12 24.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Троленето върви ли 😄

    4 7 Отговор

    До коментар #42 от "Най-великият Президент на 21 век":

    После защо Русия е велико, а запада станал цигански коптор с фашисткото гнездо в Украйна.

    17:13 24.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Клоуна пусин 🤡💩

    12 3 Отговор

    До коментар #42 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Кремъл изтри видеоклип, показващ как Путин не успява правилно да извика три пъти „ура“.
    Записът беше публикуван първоначално от ТАСС, но по-късно тихомълком беше премахнат от уебсайта на Кремъл. 😬 🤪 Но пък интернет го помни. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #51, #77

    17:14 24.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Това са безспорни

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Само факти":

    Факти.

    17:14 24.05.2026

  • 51 Пропагандата

    6 8 Отговор

    До коментар #48 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    винаги е уцелвала глупака!

    Коментиран от #64

    17:15 24.05.2026

  • 52 НАЛИ?!

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ех, че хубавооо":

    Колкото Тръмп върна Иран в...,,каменната ера"...!
    Този шаблон,вече буди само насмешки...🤣🤣🤣!

    17:16 24.05.2026

  • 53 Ни каза

    3 6 Отговор

    До коментар #43 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    от толкова папагалине и тролене няма ли на дупиту на глупака розово пиро? 😄

    17:16 24.05.2026

  • 54 Коце Блицкрига

    11 4 Отговор
    От Юни ги зафатат със Балистика Украинско производство!
    Много монголска ЛЕШ се очертава другари надничари

    17:16 24.05.2026

  • 55 хихи

    5 8 Отговор
    "Орешник" ще има за мсички от сърце

    17:17 24.05.2026

  • 56 оня с коня

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кое начало на кое?

    според мен е мъчителния край на бандерите!

    Коментиран от #69

    17:17 24.05.2026

  • 57 По-яваш с...,,хубавотооо..."!

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ех, че хубавооо":

    Че да не опръскаш монитора,от кеефф...😝!

    17:18 24.05.2026

  • 58 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 11 Отговор
    много брадясали бандери и техните инструктори снощи са дали фира

    генерал сирски също е сред жертвите ха ха ха

    голям кеф и веселба за мен днес ще пия цял ден по случай празника 24 май и послучай брадатите бандери

    17:18 24.05.2026

  • 59 А на

    7 3 Отговор
    Кремля когиш ще изгреят украински слънца

    17:24 24.05.2026

  • 60 Българин

    9 0 Отговор
    Петрола е кръвта на войната! По-малко петрол, повече мир!

    17:25 24.05.2026

  • 61 Най-големият проблем на Русия

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Реклама на Урко фашисти":

    освен липсата на подготвена и качествена армия е че не успява да поразява военни обекти в Украйна. Точно това е причината, че въпреки изстреляните 13 000 ракети / Орешник, Искандер, Кинжал и други/ не успява да постигне никакви резултати почти 5 години. Докато при Украйна е обратното - въпреки по-малкото ракети и оръжия, които има на разположение успява да поразява изключително важни стратегически обекти в Русия - заводи, рафинерии, пристанища, летища и самолети, както и кораби и танкери.

    17:26 24.05.2026

  • 62 ...

    8 2 Отговор
    Руски политици искат спешен край на "СВО": "Русия няма да оцелее" при дълга война.

    17:27 24.05.2026

  • 63 По точно

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Давай Зеленски! Млати ги яко братушките, да видят какво е да се подиграваш с брат си. Братя били, А?

    17:34 24.05.2026

  • 64 Град Козлодуй

    10 1 Отговор

    До коментар #51 от "Пропагандата":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #76

    17:36 24.05.2026

  • 65 Да знаеш

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна ще яде хурката":

    А, недей! От руснаците по-нагли няма!

    Коментиран от #78

    17:36 24.05.2026

  • 66 Мимч

    3 4 Отговор
    Те укрите атакуват,ама утре да не вземат пак да реват,че са получили Орешник,който е бил за сплашване, според оная о...ф. цъ....калас....

    17:42 24.05.2026

  • 67 да питам

    4 2 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #80

    17:42 24.05.2026

  • 68 УдоМача

    2 4 Отговор
    Хвърляй Орешниците Господин Путин!

    17:43 24.05.2026

  • 69 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "оня с коня":

    стига с тоз кон бе//качвай се на белия джип и отлитай

    17:44 24.05.2026

  • 70 Мим

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна ще яде хурката":

    Тя, не само хурката,а и Орешник ще яде...

    17:44 24.05.2026

  • 71 Само бой оправя фашагите

    4 3 Отговор
    Удряйте, братя украинци. Оставете бензин колонката без бензин.

    17:48 24.05.2026

  • 72 Хахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    И какво е на тоя фронт бе копей? Кажи какво е на тоя фронт, че никой не го вижда? Фактите са, че за 4 години война, рашата стигна от Киев до Донецк! Това е на фронта! Донбас все още е мечта да го вземат, нали за това тупин се моли на тръмп. Дай, какво е на фронта, че не го виждаме? Мала Токмачка от месеци воюват рашите и не могат да го вземат това село.

    17:52 24.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Какво му е

    4 2 Отговор
    Масивно на 800кв м ?

    17:53 24.05.2026

  • 75 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Реклама на Урко фашисти":

    Не разбрах, какво плашите и пишете за тоя орешник, като той нанася същите щети, може би и по-малки от останалите тип ракети. Един дрон даже може да нанесе много повече щети от тоя орешник. Това вече всеки го разбра, за това и никой не обръща внимание на тая калпава ракета.

    17:53 24.05.2026

  • 76 Така е

    0 5 Отговор

    До коментар #64 от "Град Козлодуй":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #81

    17:59 24.05.2026

  • 77 Дай линк

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Бе, циркаджия нещастен.

    18:01 24.05.2026

  • 78 Е недей

    0 5 Отговор

    До коментар #65 от "Да знаеш":

    Ама ден и нощ с тролене показвате фашизма на запад и как Русия го млати. Троленето е само за отпадъка!

    18:02 24.05.2026

  • 79 Читател

    0 4 Отговор
    Довечера пак орехите падат и киевчани у метрото с любезното съдействие на САЩ.и така наречената Европа.

    18:02 24.05.2026

  • 80 Намали пропагандата за глупаци

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "да питам":

    и няма да изглеждаш така! 😄

    18:03 24.05.2026

  • 81 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Така е":

    Фашизма е пропадналата от пропаганда раша, която уцелва винаги глупака.

    Коментиран от #83

    18:04 24.05.2026

  • 82 ГДР

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Даа...":

    Виж клипа и какъв стълб се вие от тези"три гаража"!

    Коментиран от #87

    18:06 24.05.2026

  • 83 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #81 от "Хахахаха":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #85

    18:07 24.05.2026

  • 84 Отреазвяващ

    0 2 Отговор
    Тя ракетата ще те заобиколи,ти си по-страшна.

    18:10 24.05.2026

  • 85 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "Така е":

    Фашизма е пропадналата от пропаганда раша, която уцелва винаги глупака.

    Коментиран от #86

    18:10 24.05.2026

  • 86 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Хахахаха":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #92

    18:12 24.05.2026

  • 87 Хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #82 от "ГДР":

    Както орешника е неуловим, така са неуловими и украинските дронове! Те нанасят същите щети, а може би даже и по-големи. От орешника вече никой не го е страх, той нанася същите щети, каквито нанасят и другите оръжия.

    Коментиран от #89

    18:13 24.05.2026

  • 88 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 0 Отговор
    Благодарен огън за блатната кочина, ежедневната жътва на пияни кални оркове е богоугодно дело за миряните по света.....😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #90

    18:14 24.05.2026

  • 89 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахаха":

    Ако слушаме рива на глупаците тролеи, Русия я няма. Но докато троли глупака, Украйна и Европа си заминават. Дреме му на глупака!

    18:15 24.05.2026

  • 90 Казва се благодатен огън

    0 3 Отговор

    До коментар #88 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    Няма по голям глупак от тролея!

    18:16 24.05.2026

  • 91 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна ще яде хурката":

    "Ще","ЩЕ",ЩЕ,СКОРО,ВЕЧЕ ,редовните скотски брътвежи на свръх неумните блатни подлоги...😂😂😂😂

    Коментиран от #96

    18:16 24.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Гресирана ватенка

    4 0 Отговор
    Напомпали са ватенките без грес 😁😁😁

    18:17 24.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Така е":

    Фашизма е пропадналата от пропаганда раша, която уцелва винаги глупака.

    Коментиран от #97

    18:19 24.05.2026

  • 96 Украйна яде хурката

    0 4 Отговор

    До коментар #91 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    и с жалко тролене, това няма да промениш!

    18:19 24.05.2026

  • 97 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #95 от "Хахахаха":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #101

    18:19 24.05.2026

  • 98 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Така е":

    Копей, а ти защо живееш в тоя пропаднал и фашистки запад? Нещо не те дърпа към раша ли?

    Коментиран от #105

    18:20 24.05.2026

  • 99 Механик

    4 0 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    18:20 24.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Руската пропаганда

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Така е":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #102

    18:21 24.05.2026

  • 102 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #101 от "Руската пропаганда":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    18:22 24.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Смотаняху

    0 2 Отговор
    На всеки келеш(ник) по един Орешник

    18:23 24.05.2026

  • 105 Ами тъпей

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Хахахаха":

    защото не е за отпадъци като вас да го унищожават. Това не е сметище тъ пей, да лъжете и крадете.

    Коментиран от #106

    18:24 24.05.2026

  • 106 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Ами тъпей":

    Ромсiюшка че бъде разчикрантена од окраинската хунта до саставни части и фърлена у бъзето!

    Коментиран от #107

    18:31 24.05.2026

  • 107 Така е глупав

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Остава да осъзнаеш, че с тролене показваш падението и деградацията на запада. За твоето, явно не ти дреме.

    Коментиран от #108

    18:33 24.05.2026

  • 108 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Така е глупав":

    Остава да осъзнаеш колко си про ст.

    18:39 24.05.2026

  • 109 Кирил

    0 0 Отговор
    До № 26 има истина в това, което сте написали, но не съвсем. След установяването на съветска власт започа сътрудничеството с Грмания, "единния и нерушим" СССР подготвя немски военни, до идването на Хитлер на власт, самият Гьоринг е живял в СССР, нали са колеги със Сталин и двете страни се упраляват като фашистки диктатури. Лагерите на Хитлер са като Гулаг на Сталин. Сталин също мрази евреите у сменя външния министър на СССР - евреин с Молотов за да се хареса на Хитлер, немците им предоставят технологии. Ленин идва на власт с финансовата помощ на Германия, които дори плащат издаването на "Правда"

    18:39 24.05.2026

  • 110 Москва Одеса

    1 0 Отговор
    Както пее Висотски

    18:40 24.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания