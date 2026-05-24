Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е атакувала ключова руска помпена станция, която доставя гориво на Московска област и е пряко ангажирана със снабдяването на летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково.
Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ), специалисти от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ са атакували линейната производствено-диспечираща станция (ЛДС) Второво във Владимирска област на Русия.
Тази станция е ключов възел в основната система от тръбопроводи за нефтопродукти и изпомпва суровини (предимно дизелово гориво) от рафинерии в централна Русия до експортни пристанища и местни потребители. По-конкретно, тя доставя гориво на големи петролни депа около Москва и летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково.
Според СБУ, атаката с дрон срещу съоръжението е довела до масивен пожар, обхванал 800 квадратни метра.
В изявлението се отбелязва, че за разлика от врага, който целенасочено атакува гражданска инфраструктура и цивилни, Украйна извършва прецизни удари изключително срещу военни и стратегически цели, свързани с руската агресия.
„СБУ вече подготвя нови специални операции. Интензивността на ударите на Украйна на руска територия само ще се увеличава. Нашите санкции с голям обсег ще останат в сила“, заяви Евгений Хмара, началник на Службата за сигурност на Украйна.
Удари по руски петролни съоръжения
Украинските сили за отбрана нанесоха удари по петролния терминал „Таманнефтегаз“, складовете за доставки и руските кораби. Според изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, на 23 май и в нощта на 24 май подразделения на Силите за отбрана нанесоха удари по редица важни вражески обекти. Според предварителни данни, платформа за товарене на петрол е повредена на петролния терминал „Таманнефтегаз“ в Краснодарския край на Русия. Както съобщава Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, терминалът снабдява руската армия и е един от ключовите обекти за износ на петрол на Русия в Черноморския регион.
20 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Които, между другото, за разлика от руските удари срещу цивилни цели, унищожават петролни рафинерии, фабрики, кораби, логистични центрове, арсенали, пристанища, щабове на армията и ФСБ и т.н.
Тази теза е безкрайно абсурдна, тъй като росия започна войната и следователно всички действия на Украйна са реакция.
Тоест, когато Киев удря росия, той директно отговаря.
Което е напълно логично: войната никога не е едностранно дело.
Ако решите да бомбардирате някого, бъдете готови и вие да бъдете бомбардирани.
Росия обаче се държи по най-инфантилен начин, точно както гражданите си, които ахват, когато започнат да получават въздушни удари.
Вместо да признаят отговорност, те казват: „Да, ние започнахме, бомбардираме, така че какъв е проблемът?“
Не е нужно да си гений, за да разбереш формалната логика: никой не е бомбардирал росия, нито дори се е подготвял за това, докато самата тя не е започнала войната.
До коментар #11 от "Кой сега е агресора ?":Това не е агресия, а ответни удари на някакви предишни руски удари. Русия е започнала войната, така че всички последващи удари са ответни, а не нападателни. Агресор е този, който първи е атакувал.
