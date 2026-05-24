Украйна атакува помпена станция, доставяща гориво на московските летища

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е атакувала ключова руска помпена станция, която доставя гориво на Московска област и е пряко ангажирана със снабдяването на летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково.

Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ), специалисти от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ са атакували линейната производствено-диспечираща станция (ЛДС) Второво във Владимирска област на Русия.

Тази станция е ключов възел в основната система от тръбопроводи за нефтопродукти и изпомпва суровини (предимно дизелово гориво) от рафинерии в централна Русия до експортни пристанища и местни потребители. По-конкретно, тя доставя гориво на големи петролни депа около Москва и летищата Шереметиево, Домодедово и Внуково.

Според СБУ, атаката с дрон срещу съоръжението е довела до масивен пожар, обхванал 800 квадратни метра.

В изявлението се отбелязва, че за разлика от врага, който целенасочено атакува гражданска инфраструктура и цивилни, Украйна извършва прецизни удари изключително срещу военни и стратегически цели, свързани с руската агресия.

„СБУ вече подготвя нови специални операции. Интензивността на ударите на Украйна на руска територия само ще се увеличава. Нашите санкции с голям обсег ще останат в сила“, заяви Евгений Хмара, началник на Службата за сигурност на Украйна.

Удари по руски петролни съоръжения

Украинските сили за отбрана нанесоха удари по петролния терминал „Таманнефтегаз“, складовете за доставки и руските кораби. Според изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, на 23 май и в нощта на 24 май подразделения на Силите за отбрана нанесоха удари по редица важни вражески обекти. Според предварителни данни, платформа за товарене на петрол е повредена на петролния терминал „Таманнефтегаз“ в Краснодарския край на Русия. Както съобщава Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, терминалът снабдява руската армия и е един от ключовите обекти за износ на петрол на Русия в Черноморския регион.