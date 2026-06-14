Иран предупреждава за ответни действия след израелски удари в Бейрут

Заместник-началникът на Централния щаб „Хатам ал Анбия“ на иранските въоръжени сили Мохамад Джафар Асади заяви, че „престъпленията“, извършени от Израел срещу южните предградия на ливанската столица Бейрут, няма да останат без отговор, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението му идва след израелски удари срещу обекти на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в южните райони на Бейрут.

От своя страна председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф коментира, че атаката на Израел срещу Бейрут показва „липса на воля или способност“ от страна на САЩ да изпълнят поетите ангажименти за постигане на мирно споразумение.

Едно от условията, които Иран поставя за евентуално споразумение, е прекратяване на бойните действия в Ливан.

Галибаф допълни, че ако тези ангажименти не бъдат изпълнени, „продължаването по настоящия път не би било възможно“.