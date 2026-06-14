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Иран предупреждава за ответни действия след израелски удари в Бейрут

Иран предупреждава за ответни действия след израелски удари в Бейрут

14 Юни, 2026 17:54 851 7

  • иран-
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  • бейрут-
  • ответни действия

Техеран обвинява САЩ в неспособност да гарантират споразуменията за мир, на фона на ескалация с „Хизбула“

Иран предупреждава за ответни действия след израелски удари в Бейрут - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-началникът на Централния щаб „Хатам ал Анбия“ на иранските въоръжени сили Мохамад Джафар Асади заяви, че „престъпленията“, извършени от Израел срещу южните предградия на ливанската столица Бейрут, няма да останат без отговор, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението му идва след израелски удари срещу обекти на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в южните райони на Бейрут.

От своя страна председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф коментира, че атаката на Израел срещу Бейрут показва „липса на воля или способност“ от страна на САЩ да изпълнят поетите ангажименти за постигане на мирно споразумение.

Едно от условията, които Иран поставя за евентуално споразумение, е прекратяване на бойните действия в Ливан.

Галибаф допълни, че ако тези ангажименти не бъдат изпълнени, „продължаването по настоящия път не би било възможно“.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цветанка Ризова

    7 0 Отговор
    Има разширени вени.

    Коментиран от #3

    17:56 14.06.2026

  • 2 Дончо

    3 8 Отговор
    Циганска работа, с цигане терористи няма какво да преговаряш.

    18:02 14.06.2026

  • 3 Израелците

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Цветанка Ризова":

    Страдат от стокхолмския синдром, цитират и наподобяват чичкото с мустачките от недалечното минало

    Коментиран от #7

    18:02 14.06.2026

  • 4 демократ

    6 1 Отговор
    Само тотален глу пак носрщ плюшено мече на парада може да си мисли че тая война ще спре. Израел е в постиянна война от 1948-ма когато розовите понита не са били още в топките на дядовците си.

    18:05 14.06.2026

  • 5 Гост

    3 1 Отговор
    НатаняхУ е като ЗеленскИ! Ако спрат войните и те са пътници в преносния и буквалния смисъл!

    18:20 14.06.2026

  • 6 Географ

    1 0 Отговор
    Това Бейрут в Иран ли е?

    18:33 14.06.2026

  • 7 ТОЗИ ЧИЧКО СЪС

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Израелците":

    Мустачки те е бил много предвидлив и умен за израелците колко и отвратително да звучи. На този дяволит натаняху и ЗЕЛЬО дядо му баба и рода требваше да изцели. И 5 е много точен. И на двамата не им пука за света наш.

    18:33 14.06.2026

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