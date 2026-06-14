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Един загинал и девет ранени при украински атаки с дронове в руския град Орел
  Тема: Украйна

Един загинал и девет ранени при украински атаки с дронове в руския град Орел

14 Юни, 2026 17:24 924 72

  • русия-
  • украйна-
  • атака-
  • дронове-
  • орел-
  • загинал-
  • ранени

Ударите са засегнали жилищна сграда, а в Запорожка област се съобщава за ранени при руски нападения, показват данни на местните власти и медии

Един загинал и девет ранени при украински атаки с дронове в руския град Орел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а девет са ранени при украински удари с дронове по жилищна сграда в руския град Орел, южно от Москва, съобщи губернаторът на Орловска област Андрей Кличков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му дроновата атака е нанесла щети по висока жилищна сграда, като публикувани снимки показват изпочупени и обгорели прозорци на няколко етажа. Градът е с население от около 300 хиляди души.

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Кличков заяви, че ситуацията е под контрол на службите за спешна помощ и правоохранителните органи, като на място продължават разчиствателните дейности и оценката на щетите.

Междувременно украинската агенция Укринформ съобщи за атака с дронове срещу цивилни автомобили в селището Кушухум в Запорожка област. При инцидента са ранени трима души.

Според ръководителя на областната военна администрация Иван Федоров сред пострадалите са двама мъже на 49 и 53 години и 55-годишна жена.

Местните власти са публикували снимки, показващи щети по автомобилите, като по данни на администрацията са повредени две превозни средства.

По-рано Укринформ съобщи и за един загинал в Запорожка област при руски обстрел.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    17 18 Отговор
    Ууудриии!

    17:27 14.06.2026

  • 2 Каква

    18 25 Отговор
    Я мислехме каква стана ,за 3 дня

    17:27 14.06.2026

  • 3 Крепостен на Хартиената мечка

    13 21 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    17:29 14.06.2026

  • 4 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    20 24 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #17, #35, #57, #60

    17:29 14.06.2026

  • 5 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    15 19 Отговор
    Братушките докато стигнат до Лисабон Зеленски ще изгори половината Русия. 🤣

    Коментиран от #8, #19, #25

    17:32 14.06.2026

  • 6 Москалия трябва да бъде разрушена...

    14 17 Отговор
    Огън и жупел върху долните москали!

    17:33 14.06.2026

  • 7 СандоКан с двата ножа

    8 13 Отговор
    И така до 2050 година.

    17:33 14.06.2026

  • 8 Сметах,сметах

    12 13 Отговор

    До коментар #5 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    Коментиран от #14, #55

    17:34 14.06.2026

  • 9 Пич

    12 11 Отговор
    Сега, дочуто на уше! Споразумението Анкоридж е следното - Русия задължително взема Донбас, а Запорожие и останалите, докъдето стигне руската армия до времето на подписването! И какво? Ами следното - Русия струпва 14 дивизии до Ореховка. За незапознатите, това са около 140 000 войници! Защо ли? Бих предположил, че е точно заради това - "докъдето стигне"!!! Прилича ми на играта за Германия през ВСВ!!!

    Коментиран от #12, #16, #44

    17:35 14.06.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    8 11 Отговор
    Питам кой разпореди това БЕЗОБРАЗИЕ таваришчи ??? ☝️😄

    Коментиран от #15, #64

    17:35 14.06.2026

  • 11 Руснак без крак...

    9 15 Отговор
    Капка по капка вир, руснак след руснак язовир ☝️😄

    17:37 14.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ....

    12 13 Отговор
    Унищожението на Русия ще се случи далеч преди украински пробив на самия фронт. Просто едното изисква човешки жертви, а другото не. Като потъне Русия в пламъци, фронтът сам ще се срине. Предполагам, че до края на годината това ще се случи.

    17:39 14.06.2026

  • 14 Путин

    8 10 Отговор

    До коментар #8 от "Сметах,сметах":

    Сорос ни нареди да се въртим на 19-20 км от руската граница.

    17:40 14.06.2026

  • 15 Путин гол до кръста на пони

    8 11 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Тавариши и таварашутки!

    17:41 14.06.2026

  • 16 Майор Деянов, на всеки километър

    14 12 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    "..Споразумението Анкоридж..."

    Кви споразумения, кви пет рубли ?
    Със слабаци никой се не споразумява !!!
    Слабаци се наритват и бомбят три пъти на ден, което се и случва в момента. Тая СВО излезе на Русията през носа ☝️

    Коментиран от #24

    17:41 14.06.2026

  • 17 Копейката чувства не мисли

    7 11 Отговор

    До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Копейка мисли.... е най-грубия оксиморон.

    Коментиран от #23

    17:41 14.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Димяща ушанка

    8 11 Отговор

    До коментар #5 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":

    Утре влизам в Киев с 200!!!

    17:44 14.06.2026

  • 20 ФАКТ

    10 13 Отговор
    Английски морски пехотинци превзеха руски товарен кораб от сенчестия флот на Русия в Инглиш ченъл тази неделна сутрин в пореден акт на срам и позор за нискочелия кремълски бакшиш.

    Коментиран от #27, #31

    17:44 14.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чорбара

    13 4 Отговор

    До коментар #17 от "Копейката чувства не мисли":

    Оксиморон е ,че някой може да победи най силната ядрена държава.

    Коментиран от #30, #37

    17:46 14.06.2026

  • 24 Но пък

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Твоето образование също така е излязло златно на родителите ти, защото не е довело до никакви резултати.

    17:46 14.06.2026

  • 25 Миролюб Войнов, историк

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":

    ".. Братушките..."

    Монголските сиганьори не са ни братушки !!!
    Ако имаме братушки това са белорусите, украинците и 20млн руснаци граничещи с тях.
    Останалото нека си стои в Азия. Русия в сегашния си вид е обречена. Само обединение с Украйна, Белорус и граница до Урал е спасението.

    Коментиран от #40

    17:47 14.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хахаха!🎺🥳😀

    13 7 Отговор

    До коментар #20 от "ФАКТ":

    Голям героизъм, няма що. Превзели танкер с 15 души екипаж, минаващ през международния проток Ламанш. Защо не атакуват руски боен кораб, а? Стиска ли им?

    Коментиран от #46, #47

    17:48 14.06.2026

  • 28 емо

    7 13 Отговор
    Това за Кремълският ид...от е без значение той обича да гледа и да не прави нищо 8 години от. 2014 до 2022обстрелваха Донецк и Луганск сигурно 8-10 години ще обстрелват Руските територи а той само ще наблюдава.

    Коментиран от #49

    17:48 14.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мдаа

    7 7 Отговор

    До коментар #23 от "Чорбара":

    Сащ губят във Виетнам.Бившият СССР губи в Афганистан.
    Ммда.

    Коментиран от #38, #52

    17:49 14.06.2026

  • 31 Докога

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "ФАКТ":

    Ще си праззз! Никога никой не е атакувал руски кораб, атакуват кораб под руски флаг!

    17:51 14.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Факт

    6 10 Отговор
    Не е жилищна сграда а база на руските терористи,изгоряха като факли

    17:52 14.06.2026

  • 34 Абе

    9 1 Отговор
    Чий Крим?

    17:52 14.06.2026

  • 35 Отреазвяващ

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Се полека.4 години търпите,потрай още малко.

    17:54 14.06.2026

  • 36 Удряй Зельо

    7 10 Отговор
    Не ги жали.

    17:54 14.06.2026

  • 37 Пак аз

    1 6 Отговор

    До коментар #23 от "Чорбара":

    Да не си бит с мотика по главата като малък или си падал на тиквата си от джанката?

    17:54 14.06.2026

  • 38 Рублевка

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Мдаа":

    Дедо Леонид си беше украинска селска пръчка, както и дедо Никита Хрушчов. Толкоз му беше акъла на човека. Чий го дириха в каманака на Афганистан?
    Американците и те от много акъл отидоха във виетнамските блата.

    17:54 14.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И те не са ни

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Миролюб Войнов, историк":

    Братушки, наименованието идва от това, че говорим сходни езици, също казваме братята сърби, макар че не са ни братя

    17:55 14.06.2026

  • 41 ЛОШИ БАНДЕРОВЦИ

    7 9 Отговор
    ЛОШО ШЛЯПАТ

    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.

    УДРИИ УДРИИИ

    ДОКАТО СПРЕ ДА РИТА

    БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК.

    17:57 14.06.2026

  • 42 Рублевка

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Факти":

    Какво се чудиш? Това е стар украински обичай. Там още преди 100 години тачанките на Нестор Махно са препускали по Гуляй Поле и са грабили градове и села.

    17:58 14.06.2026

  • 43 КАКЪВ ВОЖД

    5 7 Отговор

    До коментар #18 от "Истината":

    Е ТОЯ КГБ ПРОПАДНЯК?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    Коментиран от #45

    17:59 14.06.2026

  • 44 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Това споразумение, незнам какво е, но е между тупин и тръмпоча. А до колкото знам, тръмп е президент на САЩ, а не на Украйна. По същата логика, Зеленски може да се споразумее, тупин да вземе Аляска!

    18:02 14.06.2026

  • 45 Хахаха!🎺🥳😀

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "КАКЪВ ВОЖД":

    Ние сме много убави. Половината България работи на минимална заплата, носи дрехи и обувки втора употреба и като си плати тока, остават пари за една баничка на ден.

    Коментиран от #63

    18:02 14.06.2026

  • 46 Хахахаха

    11 6 Отговор

    До коментар #27 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Руските бойни кораби ги атакуват само ВСУ. Направо им разказаха играта.

    Коментиран от #48

    18:03 14.06.2026

  • 47 ОНЯ ДЕН

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Оная Корвета

    БОЙКИЙ

    Нали видяхме как я атакуваха .


    Хахахаха хахахахаха хахахахаха

    Вече нямала да плува ...
    Понесла критически Повреди.

    Така се атакуват Руски Бойни Кораби

    Хаха хахаха хахаха.

    МАЙ НА НЯКОИ МУ СТИСКА

    ИЗФЪСКАЛ?

    18:04 14.06.2026

  • 48 Рублевка

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    А къде е ЦЕЛИЯ УКРАИНСКИ ВОЕНЕН ФЛОТ? Той-беше най-голям в Европа. Информирай ни къде е?

    Коментиран от #50, #51

    18:05 14.06.2026

  • 49 ОЛГА КАЧУРА

    5 8 Отговор

    До коментар #28 от "емо":

    РУСКИЯ ДИВЕРСАНТ

    Помним В как Обстрелваше
    Руските Територии
    И обвиняваха
    Украйна .

    Сега Украйна вече
    Наистина Бомби
    Както Трябва .

    ЧТО ,ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ.

    Хахаха хахаха хахаха

    18:07 14.06.2026

  • 50 Подсказвам

    6 4 Отговор

    До коментар #48 от "Рублевка":

    Он утанул.

    18:08 14.06.2026

  • 51 ТОЧНО

    7 9 Отговор

    До коментар #48 от "Рублевка":

    АРМИЯ БЕЗ ФЛОТ

    ПОПИЛЯ РУСКИТЕ ЛЕГЕНИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    Коментиран от #54, #58

    18:09 14.06.2026

  • 52 Факти

    7 8 Отговор

    До коментар #30 от "Мдаа":

    Виетнам е на другия край на света. Путин води война го границата и го правят за смях. А СССР беше един голям фейк. Тя Русия винаги е била фейк. Япония я пукна от бой и й потопи целия флот. В ПСВ я пуснаха от бой и изгуби цяла източна Европа. Хитлер също щеше да я пукне от бой, но икономическият хегемон САЩ й помогна и я спаси. Днес на Путин му помага Китай (според копейките реалния икономически хегемон) и той пак яде шамарите. Срам.

    18:09 14.06.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    6 8 Отговор
    Най-интересното идва след края на войната, га 20млн руснаци почнат се питат защо хранят 120 млн. безполезни манголци. Запомнете го ☝️😁

    Коментиран от #61

    18:10 14.06.2026

  • 54 Хахаха!🎺🥳😀

    8 3 Отговор

    До коментар #51 от "ТОЧНО":

    Първо си загубиха флота, после ще си загубят жалката държава, а накрая ще копаят въглища в тундрата. Който остане жив.

    Коментиран от #56

    18:11 14.06.2026

  • 55 СКАБЕЕВА

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сметах,сметах":

    СЪС ТОВА ТЕМПО

    МОЖЕМ ДА ПРЕВЗЕМЕМ

    ДОНБАС

    СЛЕД 33 ГОДИНИ.

    РА РА РА

    18:11 14.06.2026

  • 56 В Тундрата

    2 6 Отговор

    До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ще копаят за

    Новите Китайски Господари.

    Малко остана.

    18:13 14.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Така е тъ пейка

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "ТОЧНО":

    Затова тъ пейката е ползвана денонощно за евтин циганин. Нищо лично към глупака. Той си знае.

    18:14 14.06.2026

  • 59 "Запомнете го ☝️😁"

    6 4 Отговор
    Който пощади бандеровец е по-лош от врага! Бандеровецът е особен тип манияк. Утре той ще убие нечия майка, жена, деца.
    Помнете това! ☝️😁

    Павел Судоплатов, етнически украинец, разузнавач, герой на Съветския съюз.

    18:14 14.06.2026

  • 60 Руснак без крак...

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Кyпeйките мислат как да гaзят 8-годишни дечица, за две черешки откъснати от крайпътно дърво 😄

    Коментиран от #62

    18:15 14.06.2026

  • 61 В Русия

    5 8 Отговор

    До коментар #53 от "Владимир Путин, президент":

    Има 155 Милиардера

    Приятели на Путин.

    И 140 Милиона Крепостни .

    Точно тези 140 Милиона
    Е време да кажат
    Защо Храним
    Тези Олигарси и Кремълски Циреи

    А ние гнием в Окопите !

    Коментиран от #65

    18:16 14.06.2026

  • 62 Брях

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Руснак без крак...":

    Глупака да не остана без опорки? 😄

    18:16 14.06.2026

  • 63 Факти

    4 7 Отговор

    До коментар #45 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Затова като се съберат три почивни дни границите и летищата са задръстени от бедни българи, които тръгват на екскурзии в чужбина. Затова супер скъпите заведения винаги се пръскат по шевовете. Затова пенсионерите пълнят торбите в магазините. Защото сме много бедни... Това, че ти и приятелите ти сте бедни, не означава, че всички сме така. Няма го комунизма вече. Глупавите не могат да взимат колкото умните и си получават заслуженото. Ето това е справедливост, а не всички да са равни.

    Коментиран от #66

    18:16 14.06.2026

  • 64 Е КАК КОЙ

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    ГЕРАСИМОВ И ШАЙГУ

    СКОРО ЩЕ ГО ОТНЕСАТ.

    ПУСЯ ЩЕ СИ НАМЕРИ
    ИЗКУПИТЕЛНИ ЖЕРТВИ.

    18:18 14.06.2026

  • 65 Хахаха!🎺🥳😀

    8 3 Отговор

    До коментар #61 от "В Русия":

    140 милиона в РФ помнят перестройката на Горбачов и "демокрдцията" на Елцин. Едвам оживяха! Затова са благодарни на Владимир Владимирович Путин и той ще бъде президент, докато сам желае това.

    Коментиран от #68

    18:19 14.06.2026

  • 66 Хахаха!🎺🥳😀

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "Факти":

    Има и богати в България, няма спор. Но половината население умира от мизерия. По-бедни сме от Гана!

    18:21 14.06.2026

  • 67 Хахаха!🎺🥳😀

    5 2 Отговор
    Малко да те открехна. Тия, които ходят за два дни в Гърция или Турция са сиромаси по сравнение със средния руснак и европеец.
    Аз бях един месец в Испания на почивка, а се смятам за беден.

    18:24 14.06.2026

  • 68 Руснак без крак...

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ма ти си по про3д и от простака с черешите бе козел ☝️😄

    Коментиран от #69

    18:29 14.06.2026

  • 69 Ами като се чувстваш така

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Руснак без крак...":

    погрижи се за себе си, вместо да се излагаш. Никой не ти е виновен!

    18:31 14.06.2026

  • 70 Кравария убер алес

    4 2 Отговор
    Тролската розова ферма отново е активирана. 70 коментара за 5 минути. Коментари до болка познати. Другите новини с по 5 коментара.

    18:31 14.06.2026

  • 71 Кравария убер алес

    3 2 Отговор
    Хм, вероятно и на укрите така са промили мозъците, с тролски ферми, нпо-та. А сега нацистите са на власт...
    ПП Де Били

    18:35 14.06.2026

  • 72 ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА

    2 1 Отговор
    В Кремъл

    Добре се грижат за Русия .

    18:38 14.06.2026

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