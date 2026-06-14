Един загинал и девет ранени при украински атаки с дронове в руския град Орел

Един човек е загинал, а девет са ранени при украински удари с дронове по жилищна сграда в руския град Орел, южно от Москва, съобщи губернаторът на Орловска област Андрей Кличков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите му дроновата атака е нанесла щети по висока жилищна сграда, като публикувани снимки показват изпочупени и обгорели прозорци на няколко етажа. Градът е с население от около 300 хиляди души.
Кличков заяви, че ситуацията е под контрол на службите за спешна помощ и правоохранителните органи, като на място продължават разчиствателните дейности и оценката на щетите.
Междувременно украинската агенция Укринформ съобщи за атака с дронове срещу цивилни автомобили в селището Кушухум в Запорожка област. При инцидента са ранени трима души.
Според ръководителя на областната военна администрация Иван Федоров сред пострадалите са двама мъже на 49 и 53 години и 55-годишна жена.
Местните власти са публикували снимки, показващи щети по автомобилите, като по данни на администрацията са повредени две превозни средства.
По-рано Укринформ съобщи и за един загинал в Запорожка област при руски обстрел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
17:27 14.06.2026
2 Каква
17:27 14.06.2026
3 Крепостен на Хартиената мечка
17:29 14.06.2026
4 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #17, #35, #57, #60
17:29 14.06.2026
5 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
Коментиран от #8, #19, #25
17:32 14.06.2026
6 Москалия трябва да бъде разрушена...
17:33 14.06.2026
7 СандоКан с двата ножа
17:33 14.06.2026
8 Сметах,сметах
До коментар #5 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
Коментиран от #14, #55
17:34 14.06.2026
9 Пич
Коментиран от #12, #16, #44
17:35 14.06.2026
10 Владимир Путин, президент
Коментиран от #15, #64
17:35 14.06.2026
11 Руснак без крак...
17:37 14.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ....
17:39 14.06.2026
14 Путин
До коментар #8 от "Сметах,сметах":Сорос ни нареди да се въртим на 19-20 км от руската граница.
17:40 14.06.2026
15 Путин гол до кръста на пони
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Тавариши и таварашутки!
17:41 14.06.2026
16 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #9 от "Пич":"..Споразумението Анкоридж..."
Кви споразумения, кви пет рубли ?
Със слабаци никой се не споразумява !!!
Слабаци се наритват и бомбят три пъти на ден, което се и случва в момента. Тая СВО излезе на Русията през носа ☝️
Коментиран от #24
17:41 14.06.2026
17 Копейката чувства не мисли
До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Копейка мисли.... е най-грубия оксиморон.
Коментиран от #23
17:41 14.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Димяща ушанка
До коментар #5 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":Утре влизам в Киев с 200!!!
17:44 14.06.2026
20 ФАКТ
Коментиран от #27, #31
17:44 14.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Чорбара
До коментар #17 от "Копейката чувства не мисли":Оксиморон е ,че някой може да победи най силната ядрена държава.
Коментиран от #30, #37
17:46 14.06.2026
24 Но пък
До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":Твоето образование също така е излязло златно на родителите ти, защото не е довело до никакви резултати.
17:46 14.06.2026
25 Миролюб Войнов, историк
До коментар #5 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":".. Братушките..."
Монголските сиганьори не са ни братушки !!!
Ако имаме братушки това са белорусите, украинците и 20млн руснаци граничещи с тях.
Останалото нека си стои в Азия. Русия в сегашния си вид е обречена. Само обединение с Украйна, Белорус и граница до Урал е спасението.
Коментиран от #40
17:47 14.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #20 от "ФАКТ":Голям героизъм, няма що. Превзели танкер с 15 души екипаж, минаващ през международния проток Ламанш. Защо не атакуват руски боен кораб, а? Стиска ли им?
Коментиран от #46, #47
17:48 14.06.2026
28 емо
Коментиран от #49
17:48 14.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мдаа
До коментар #23 от "Чорбара":Сащ губят във Виетнам.Бившият СССР губи в Афганистан.
Ммда.
Коментиран от #38, #52
17:49 14.06.2026
31 Докога
До коментар #20 от "ФАКТ":Ще си праззз! Никога никой не е атакувал руски кораб, атакуват кораб под руски флаг!
17:51 14.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Факт
17:52 14.06.2026
34 Абе
17:52 14.06.2026
35 Отреазвяващ
До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Се полека.4 години търпите,потрай още малко.
17:54 14.06.2026
36 Удряй Зельо
17:54 14.06.2026
37 Пак аз
До коментар #23 от "Чорбара":Да не си бит с мотика по главата като малък или си падал на тиквата си от джанката?
17:54 14.06.2026
38 Рублевка
До коментар #30 от "Мдаа":Дедо Леонид си беше украинска селска пръчка, както и дедо Никита Хрушчов. Толкоз му беше акъла на човека. Чий го дириха в каманака на Афганистан?
Американците и те от много акъл отидоха във виетнамските блата.
17:54 14.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И те не са ни
До коментар #25 от "Миролюб Войнов, историк":Братушки, наименованието идва от това, че говорим сходни езици, също казваме братята сърби, макар че не са ни братя
17:55 14.06.2026
41 ЛОШИ БАНДЕРОВЦИ
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.
УДРИИ УДРИИИ
ДОКАТО СПРЕ ДА РИТА
БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК.
17:57 14.06.2026
42 Рублевка
До коментар #39 от "Факти":Какво се чудиш? Това е стар украински обичай. Там още преди 100 години тачанките на Нестор Махно са препускали по Гуляй Поле и са грабили градове и села.
17:58 14.06.2026
43 КАКЪВ ВОЖД
До коментар #18 от "Истината":Е ТОЯ КГБ ПРОПАДНЯК?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ
Коментиран от #45
17:59 14.06.2026
44 Хахахаха
До коментар #9 от "Пич":Това споразумение, незнам какво е, но е между тупин и тръмпоча. А до колкото знам, тръмп е президент на САЩ, а не на Украйна. По същата логика, Зеленски може да се споразумее, тупин да вземе Аляска!
18:02 14.06.2026
45 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #43 от "КАКЪВ ВОЖД":Ние сме много убави. Половината България работи на минимална заплата, носи дрехи и обувки втора употреба и като си плати тока, остават пари за една баничка на ден.
Коментиран от #63
18:02 14.06.2026
46 Хахахаха
До коментар #27 от "Хахаха!🎺🥳😀":Руските бойни кораби ги атакуват само ВСУ. Направо им разказаха играта.
Коментиран от #48
18:03 14.06.2026
47 ОНЯ ДЕН
До коментар #27 от "Хахаха!🎺🥳😀":Оная Корвета
БОЙКИЙ
Нали видяхме как я атакуваха .
Хахахаха хахахахаха хахахахаха
Вече нямала да плува ...
Понесла критически Повреди.
Така се атакуват Руски Бойни Кораби
Хаха хахаха хахаха.
МАЙ НА НЯКОИ МУ СТИСКА
ИЗФЪСКАЛ?
18:04 14.06.2026
48 Рублевка
До коментар #46 от "Хахахаха":А къде е ЦЕЛИЯ УКРАИНСКИ ВОЕНЕН ФЛОТ? Той-беше най-голям в Европа. Информирай ни къде е?
Коментиран от #50, #51
18:05 14.06.2026
49 ОЛГА КАЧУРА
До коментар #28 от "емо":РУСКИЯ ДИВЕРСАНТ
Помним В как Обстрелваше
Руските Територии
И обвиняваха
Украйна .
Сега Украйна вече
Наистина Бомби
Както Трябва .
ЧТО ,ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ.
Хахаха хахаха хахаха
18:07 14.06.2026
50 Подсказвам
До коментар #48 от "Рублевка":Он утанул.
18:08 14.06.2026
51 ТОЧНО
До коментар #48 от "Рублевка":АРМИЯ БЕЗ ФЛОТ
ПОПИЛЯ РУСКИТЕ ЛЕГЕНИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
Коментиран от #54, #58
18:09 14.06.2026
52 Факти
До коментар #30 от "Мдаа":Виетнам е на другия край на света. Путин води война го границата и го правят за смях. А СССР беше един голям фейк. Тя Русия винаги е била фейк. Япония я пукна от бой и й потопи целия флот. В ПСВ я пуснаха от бой и изгуби цяла източна Европа. Хитлер също щеше да я пукне от бой, но икономическият хегемон САЩ й помогна и я спаси. Днес на Путин му помага Китай (според копейките реалния икономически хегемон) и той пак яде шамарите. Срам.
18:09 14.06.2026
53 Владимир Путин, президент
Коментиран от #61
18:10 14.06.2026
54 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #51 от "ТОЧНО":Първо си загубиха флота, после ще си загубят жалката държава, а накрая ще копаят въглища в тундрата. Който остане жив.
Коментиран от #56
18:11 14.06.2026
55 СКАБЕЕВА
До коментар #8 от "Сметах,сметах":СЪС ТОВА ТЕМПО
МОЖЕМ ДА ПРЕВЗЕМЕМ
ДОНБАС
СЛЕД 33 ГОДИНИ.
РА РА РА
18:11 14.06.2026
56 В Тундрата
До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ще копаят за
Новите Китайски Господари.
Малко остана.
18:13 14.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Така е тъ пейка
До коментар #51 от "ТОЧНО":Затова тъ пейката е ползвана денонощно за евтин циганин. Нищо лично към глупака. Той си знае.
18:14 14.06.2026
59 "Запомнете го ☝️😁"
Помнете това! ☝️😁
Павел Судоплатов, етнически украинец, разузнавач, герой на Съветския съюз.
18:14 14.06.2026
60 Руснак без крак...
До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Кyпeйките мислат как да гaзят 8-годишни дечица, за две черешки откъснати от крайпътно дърво 😄
Коментиран от #62
18:15 14.06.2026
61 В Русия
До коментар #53 от "Владимир Путин, президент":Има 155 Милиардера
Приятели на Путин.
И 140 Милиона Крепостни .
Точно тези 140 Милиона
Е време да кажат
Защо Храним
Тези Олигарси и Кремълски Циреи
А ние гнием в Окопите !
Коментиран от #65
18:16 14.06.2026
62 Брях
До коментар #60 от "Руснак без крак...":Глупака да не остана без опорки? 😄
18:16 14.06.2026
63 Факти
До коментар #45 от "Хахаха!🎺🥳😀":Затова като се съберат три почивни дни границите и летищата са задръстени от бедни българи, които тръгват на екскурзии в чужбина. Затова супер скъпите заведения винаги се пръскат по шевовете. Затова пенсионерите пълнят торбите в магазините. Защото сме много бедни... Това, че ти и приятелите ти сте бедни, не означава, че всички сме така. Няма го комунизма вече. Глупавите не могат да взимат колкото умните и си получават заслуженото. Ето това е справедливост, а не всички да са равни.
Коментиран от #66
18:16 14.06.2026
64 Е КАК КОЙ
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":ГЕРАСИМОВ И ШАЙГУ
СКОРО ЩЕ ГО ОТНЕСАТ.
ПУСЯ ЩЕ СИ НАМЕРИ
ИЗКУПИТЕЛНИ ЖЕРТВИ.
18:18 14.06.2026
65 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #61 от "В Русия":140 милиона в РФ помнят перестройката на Горбачов и "демокрдцията" на Елцин. Едвам оживяха! Затова са благодарни на Владимир Владимирович Путин и той ще бъде президент, докато сам желае това.
Коментиран от #68
18:19 14.06.2026
66 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #63 от "Факти":Има и богати в България, няма спор. Но половината население умира от мизерия. По-бедни сме от Гана!
18:21 14.06.2026
67 Хахаха!🎺🥳😀
Аз бях един месец в Испания на почивка, а се смятам за беден.
18:24 14.06.2026
68 Руснак без крак...
До коментар #65 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ма ти си по про3д и от простака с черешите бе козел ☝️😄
Коментиран от #69
18:29 14.06.2026
69 Ами като се чувстваш така
До коментар #68 от "Руснак без крак...":погрижи се за себе си, вместо да се излагаш. Никой не ти е виновен!
18:31 14.06.2026
70 Кравария убер алес
18:31 14.06.2026
71 Кравария убер алес
ПП Де Били
18:35 14.06.2026
72 ДВИЖУХА МЕДВЕЖУХА
Добре се грижат за Русия .
18:38 14.06.2026