Един загинал и девет ранени при украински атаки с дронове в руския град Орел

Един човек е загинал, а девет са ранени при украински удари с дронове по жилищна сграда в руския град Орел, южно от Москва, съобщи губернаторът на Орловска област Андрей Кличков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му дроновата атака е нанесла щети по висока жилищна сграда, като публикувани снимки показват изпочупени и обгорели прозорци на няколко етажа. Градът е с население от около 300 хиляди души.

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Кличков заяви, че ситуацията е под контрол на службите за спешна помощ и правоохранителните органи, като на място продължават разчиствателните дейности и оценката на щетите.

Междувременно украинската агенция Укринформ съобщи за атака с дронове срещу цивилни автомобили в селището Кушухум в Запорожка област. При инцидента са ранени трима души.

Според ръководителя на областната военна администрация Иван Федоров сред пострадалите са двама мъже на 49 и 53 години и 55-годишна жена.

Местните власти са публикували снимки, показващи щети по автомобилите, като по данни на администрацията са повредени две превозни средства.

По-рано Укринформ съобщи и за един загинал в Запорожка област при руски обстрел.