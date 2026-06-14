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Зеленски поздрави Тръмп за 80-годишнината му в 30-минутен телефонен разговор
  Тема: Украйна

Зеленски поздрави Тръмп за 80-годишнината му в 30-минутен телефонен разговор

14 Юни, 2026 18:08, обновена 14 Юни, 2026 18:13 660 41

  • украйна-
  • сащ-
  • тръмп-
  • зеленски-
  • разговор

Двамата президенти обсъдили важни въпроси, включително възможността за преговори

Зеленски поздрави Тръмп за 80-годишнината му в 30-минутен телефонен разговор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е провел необявен телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде РБК-Украйна, позовавайки се на свои източници.

Други медии също потвърдиха информацията.

Според източник, запознат с въпроса, двамата лидери са разговаряли около 30 минути. Украинският президент, по-специално, е честитил рождения си ден на своя колега, но са обсъдили и по-належащи въпроси.

„Провел се е нормален разговор, президентът е честитил рождения ден на Тръмп и двамата са успели да обсъдя всички най-важни въпроси – включително идеи за преговори“, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на свой източник.

Както съобщи УНИАН, Зеленски и Тръмп биха могли да се срещнат още във вторник в Европа. Президентът на САЩ ще пристигне във Франция на 15 юни, за да участва в срещата на върха на Г-7, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон същата вечер. На следващия ден той ще се присъедини към работна среща на лидерите на Г-7, на която ще присъства и Володимир Зеленски.

Въпреки че не е планирана официална двустранна среща между Тръмп и Зеленски, те може да разговарят в кулоарите. Според американски официални лица, един от основните приоритети на Тръмп е бързото прекратяване на войната в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    7 17 Отговор
    Зеленски трябва стане Американски президент и изчегърта Русия от лицета на Земята аки рак ☝️

    Коментиран от #7, #8

    18:18 14.06.2026

  • 2 Ами

    6 18 Отговор
    Да прати едно Фламинго на Путлер.Авансово.Да се не разсърди.

    18:18 14.06.2026

  • 3 Ха така,Зели...!

    13 4 Отговор
    Натегни се на Н-ка,та белким ти отпусне някоя и друга ракета за ,,Патриота",че нещо се поизчерпа...!

    18:18 14.06.2026

  • 4 Питам

    14 3 Отговор
    Колко милиарда е поискал? А убежище?

    Коментиран от #6

    18:18 14.06.2026

  • 5 хмммм

    13 4 Отговор
    Смотаното джудже го е поздравило! Трябва ли това да го радва и да ни касае нас?

    Коментиран от #9

    18:19 14.06.2026

  • 6 Майор Деянов, на всеки километър

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Питам":

    Убежище за Путлера, ама няма да му позволят да доживее ☝️

    18:20 14.06.2026

  • 7 Що пък не?!

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Още едно ,,Ку-ку",да бъде президент на САЩ- след Бай-Деменцън и Бай-Дончо...!

    18:20 14.06.2026

  • 8 мдда

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    И как ще я изчегъртва Русия след като Зеленски е от рускоговорящо семейство? Всички украинци са и руснаци.

    Коментиран от #10, #12

    18:21 14.06.2026

  • 9 Руснак без крак...

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "хмммм":

    А трябва ли ни радва, как купейка русофил гази български дечица за две черешки от крайпътно дърво ? 😁

    Коментиран от #15

    18:22 14.06.2026

  • 10 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "мдда":

    С мерак.

    18:23 14.06.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 6 Отговор
    Пожелал е на Тръмпанзето да пукне!🦍🥳🤣👍

    18:24 14.06.2026

  • 12 Миролюб Войнов, историк

    7 8 Отговор

    До коментар #8 от "мдда":

     "...Всички украинци са и руснаци...."

    Бяха руснаци, бяха....
    Бяха преди да видят воочие какво некадърно, бездарно, монголско племе са руснаците.
    Пуууу......😄

    Коментиран от #27

    18:25 14.06.2026

  • 13 ТРЪМП НАШ

    5 6 Отговор
    ТРЪМП НАШ ...

    ПУТИН БЕШЕ МНОГО СИГУРЕН

    ЧЕ АГЕНТ КРАСНОВ
    ЩЕ ОТСТРАНИ ЗЕЛЕНСКИ
    ДО ЛЯТОТО НА 2025 Година .

    Колко Хубав беше тогава Тръмп.

    Как се бяха надъхали

    РУСОФИЛСКИЯ КОНТИНГЕНТ

    И Ревяха от Щастие

    ТРЪМП НАШ
    ТРЪМП НАШ.

    Оказа се Рижавия е още
    По ЛУД от очакваното.

    КАМАЛА ХАРИС сега изглежда е
    Бил по ДОБРИЯТ ВАРИАНТ.

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    18:26 14.06.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #19

    18:29 14.06.2026

  • 15 Я дай инфо...

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Руснак без крак...":

    ...за кви череши,за кво стаа на въпрос...?!

    Коментиран от #17

    18:31 14.06.2026

  • 16 Механик

    8 3 Отговор
    Не ги знам какво са си приказвали, ама нощеска над Киев ще има руска заря по случай празника. Щеше да е хубаво да има ПАТРИОТИ, та и укрите да отговорят, ама няма... И в САЩ няма.

    Коментиран от #25

    18:32 14.06.2026

  • 17 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Я дай инфо...":

    Боледува момчето. Измисля си, само и само да е в тренда.
    Не му обръщай внимание.

    Коментиран от #31

    18:34 14.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не е!

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дон Корлеоне":

    Чака те да пуснеш нЕкъФ нов въпрос и тогава!
    Или за ново-требе и акъл...🤪?!

    18:34 14.06.2026

  • 20 БУКЛУКУС КЛАН...

    3 3 Отговор
    САМО натаняху липсва. Пълни откачалки.

    18:36 14.06.2026

  • 21 Рублевка

    4 3 Отговор
    Които жалят бандеровците са по-лоши от враговете на България и българския народ.
    Бандеровците са особен тип маниаци. Умни, организирани и жестоки, те завземат престъпния свят и сеят беззаконие и насилие! Утре те ще убият българска майка, жена, деца, както в Донбас. Помнете това!☝️❗

    18:36 14.06.2026

  • 22 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    18:36 14.06.2026

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор
    Не е важно, как се казват парите, а тяхното количество ☝️❗

    18:39 14.06.2026

  • 24 Пич

    3 2 Отговор
    Този стиснат клоун що не изпрати един златен кенеф и на бай Дони за ЧРД?! Малко ли направи за него човека?!

    18:39 14.06.2026

  • 25 Пфффффф

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Щеше да е хубаво да има поне цинкови ковчези за ватата,а не Груз 300.Пушек и пепел с мириз на изгоряла вата.

    18:40 14.06.2026

  • 26 Рублевка

    1 2 Отговор
    Има вече убити от бандеровските зверове и в България ☝️❗

    18:41 14.06.2026

  • 27 хмммм

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Миролюб Войнов, историк":

    Руснаците не са монголи, а славяни.

    Коментиран от #29, #30, #36, #37, #40

    18:43 14.06.2026

  • 28 Що ватенките се внасят от Крим?

    2 1 Отговор
    Климатът ли нещо не им се нрави?Що ли?

    18:43 14.06.2026

  • 29 Ел Менчо

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "хмммм":

    Той Шойгу, Конят и Путлера баш славяни.
    😸🤣😸🤣

    18:45 14.06.2026

  • 30 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "хмммм":

    Руснаците са красив северен народ, за разлика от трътлестите, късокраки, кривокраки и плешиви главочи, мелези от турски, албански, гръцки и цигански башибозук.

    18:45 14.06.2026

  • 31 Чиниш ми се

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Дърт минед..чия .

    Коментиран от #33

    18:47 14.06.2026

  • 32 Обикновен човек

    1 2 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #35

    18:50 14.06.2026

  • 33 Марш

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чиниш ми се":

    Говедона прайда!

    18:50 14.06.2026

  • 34 Гост

    1 0 Отговор
    Ееевах колко гладни грантаджии имало тука! Акъла им блика, на талази, страааашна работа! Утре събале баничарницата на спирката ще отчете ръст!

    18:50 14.06.2026

  • 35 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Обикновен човек":

    Казал скапаният помак

    18:51 14.06.2026

  • 36 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "хмммм":

    800 години смелите българи са ги клали, красивите българки са ги продавали в робство, а страхливите и грозните са ги изнасилвали башибозуците. Така се е образувал генома на това подло, грозно и страхливо племе.

    18:52 14.06.2026

  • 37 Българите са монголи

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "хмммм":

    Тангра е Монголското ни куче Бог
    Руснаците са викинги

    Коментиран от #39

    18:53 14.06.2026

  • 38 Ненормалните разговаряли

    1 0 Отговор
    Заминават си

    18:54 14.06.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българите са монголи":

    За колко дни ни превзе СССР? А? За един ден? Много сте смели пред компютъра, няма що.

    18:55 14.06.2026

  • 40 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "хмммм":

    Вземи прочети малко. Русия е създадена от викинги-варяги. Единствените славяни там са украинците. Около 13 век идват и монголите и става качамак. Всичко това го има в Уики. Ако те интересува - четеш.

    18:55 14.06.2026

  • 41 Разовора:

    0 0 Отговор
    - честит рожден ден... ще дадеш ли едни 50 милиарда $...?

    18:55 14.06.2026

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