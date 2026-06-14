Зеленски поздрави Тръмп за 80-годишнината му в 30-минутен телефонен разговор

Украинският президент Володимир Зеленски е провел необявен телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде РБК-Украйна, позовавайки се на свои източници.
Други медии също потвърдиха информацията.
Според източник, запознат с въпроса, двамата лидери са разговаряли около 30 минути. Украинският президент, по-специално, е честитил рождения си ден на своя колега, но са обсъдили и по-належащи въпроси.
„Провел се е нормален разговор, президентът е честитил рождения ден на Тръмп и двамата са успели да обсъдя всички най-важни въпроси – включително идеи за преговори“, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на свой източник.
Както съобщи УНИАН, Зеленски и Тръмп биха могли да се срещнат още във вторник в Европа. Президентът на САЩ ще пристигне във Франция на 15 юни, за да участва в срещата на върха на Г-7, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон същата вечер. На следващия ден той ще се присъедини към работна среща на лидерите на Г-7, на която ще присъства и Володимир Зеленски.
Въпреки че не е планирана официална двустранна среща между Тръмп и Зеленски, те може да разговарят в кулоарите. Според американски официални лица, един от основните приоритети на Тръмп е бързото прекратяване на войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #7, #8
18:18 14.06.2026
2 Ами
18:18 14.06.2026
3 Ха така,Зели...!
18:18 14.06.2026
4 Питам
Коментиран от #6
18:18 14.06.2026
5 хмммм
Коментиран от #9
18:19 14.06.2026
6 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #4 от "Питам":Убежище за Путлера, ама няма да му позволят да доживее ☝️
18:20 14.06.2026
7 Що пък не?!
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Още едно ,,Ку-ку",да бъде президент на САЩ- след Бай-Деменцън и Бай-Дончо...!
18:20 14.06.2026
8 мдда
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":И как ще я изчегъртва Русия след като Зеленски е от рускоговорящо семейство? Всички украинци са и руснаци.
Коментиран от #10, #12
18:21 14.06.2026
9 Руснак без крак...
До коментар #5 от "хмммм":А трябва ли ни радва, как купейка русофил гази български дечица за две черешки от крайпътно дърво ? 😁
Коментиран от #15
18:22 14.06.2026
10 Ами
До коментар #8 от "мдда":С мерак.
18:23 14.06.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
18:24 14.06.2026
12 Миролюб Войнов, историк
До коментар #8 от "мдда":"...Всички украинци са и руснаци...."
Бяха руснаци, бяха....
Бяха преди да видят воочие какво некадърно, бездарно, монголско племе са руснаците.
Пуууу......😄
Коментиран от #27
18:25 14.06.2026
13 ТРЪМП НАШ
ПУТИН БЕШЕ МНОГО СИГУРЕН
ЧЕ АГЕНТ КРАСНОВ
ЩЕ ОТСТРАНИ ЗЕЛЕНСКИ
ДО ЛЯТОТО НА 2025 Година .
Колко Хубав беше тогава Тръмп.
Как се бяха надъхали
РУСОФИЛСКИЯ КОНТИНГЕНТ
И Ревяха от Щастие
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ.
Оказа се Рижавия е още
По ЛУД от очакваното.
КАМАЛА ХАРИС сега изглежда е
Бил по ДОБРИЯТ ВАРИАНТ.
Хахаха хахахахаха хахахахаха
18:26 14.06.2026
14 Дон Корлеоне
Коментиран от #19
18:29 14.06.2026
15 Я дай инфо...
До коментар #9 от "Руснак без крак...":...за кви череши,за кво стаа на въпрос...?!
Коментиран от #17
18:31 14.06.2026
16 Механик
Коментиран от #25
18:32 14.06.2026
17 Механик
До коментар #15 от "Я дай инфо...":Боледува момчето. Измисля си, само и само да е в тренда.
Не му обръщай внимание.
Коментиран от #31
18:34 14.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не е!
До коментар #14 от "Дон Корлеоне":Чака те да пуснеш нЕкъФ нов въпрос и тогава!
Или за ново-требе и акъл...🤪?!
18:34 14.06.2026
20 БУКЛУКУС КЛАН...
18:36 14.06.2026
21 Рублевка
Бандеровците са особен тип маниаци. Умни, организирани и жестоки, те завземат престъпния свят и сеят беззаконие и насилие! Утре те ще убият българска майка, жена, деца, както в Донбас. Помнете това!☝️❗
18:36 14.06.2026
22 Атина Палада
18:36 14.06.2026
23 Хахаха!🎺🥳😀
18:39 14.06.2026
24 Пич
18:39 14.06.2026
25 Пфффффф
До коментар #16 от "Механик":Щеше да е хубаво да има поне цинкови ковчези за ватата,а не Груз 300.Пушек и пепел с мириз на изгоряла вата.
18:40 14.06.2026
26 Рублевка
18:41 14.06.2026
27 хмммм
До коментар #12 от "Миролюб Войнов, историк":Руснаците не са монголи, а славяни.
Коментиран от #29, #30, #36, #37, #40
18:43 14.06.2026
28 Що ватенките се внасят от Крим?
18:43 14.06.2026
29 Ел Менчо
До коментар #27 от "хмммм":Той Шойгу, Конят и Путлера баш славяни.
😸🤣😸🤣
18:45 14.06.2026
30 Пенсионер 69 годишен
До коментар #27 от "хмммм":Руснаците са красив северен народ, за разлика от трътлестите, късокраки, кривокраки и плешиви главочи, мелези от турски, албански, гръцки и цигански башибозук.
18:45 14.06.2026
31 Чиниш ми се
До коментар #17 от "Механик":Дърт минед..чия .
Коментиран от #33
18:47 14.06.2026
32 Обикновен човек
Коментиран от #35
18:50 14.06.2026
33 Марш
До коментар #31 от "Чиниш ми се":Говедона прайда!
18:50 14.06.2026
34 Гост
18:50 14.06.2026
35 Ха ХаХа
До коментар #32 от "Обикновен човек":Казал скапаният помак
18:51 14.06.2026
36 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #27 от "хмммм":800 години смелите българи са ги клали, красивите българки са ги продавали в робство, а страхливите и грозните са ги изнасилвали башибозуците. Така се е образувал генома на това подло, грозно и страхливо племе.
18:52 14.06.2026
37 Българите са монголи
До коментар #27 от "хмммм":Тангра е Монголското ни куче Бог
Руснаците са викинги
Коментиран от #39
18:53 14.06.2026
38 Ненормалните разговаряли
18:54 14.06.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #37 от "Българите са монголи":За колко дни ни превзе СССР? А? За един ден? Много сте смели пред компютъра, няма що.
18:55 14.06.2026
40 Хм Хм
До коментар #27 от "хмммм":Вземи прочети малко. Русия е създадена от викинги-варяги. Единствените славяни там са украинците. Около 13 век идват и монголите и става качамак. Всичко това го има в Уики. Ако те интересува - четеш.
18:55 14.06.2026
41 Разовора:
18:55 14.06.2026