Зеленски поздрави Тръмп за 80-годишнината му в 30-минутен телефонен разговор

Украинският президент Володимир Зеленски е провел необявен телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде РБК-Украйна, позовавайки се на свои източници.

Други медии също потвърдиха информацията.

Според източник, запознат с въпроса, двамата лидери са разговаряли около 30 минути. Украинският президент, по-специално, е честитил рождения си ден на своя колега, но са обсъдили и по-належащи въпроси.

„Провел се е нормален разговор, президентът е честитил рождения ден на Тръмп и двамата са успели да обсъдя всички най-важни въпроси – включително идеи за преговори“, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на свой източник.

Както съобщи УНИАН, Зеленски и Тръмп биха могли да се срещнат още във вторник в Европа. Президентът на САЩ ще пристигне във Франция на 15 юни, за да участва в срещата на върха на Г-7, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон същата вечер. На следващия ден той ще се присъедини към работна среща на лидерите на Г-7, на която ще присъства и Володимир Зеленски.

Въпреки че не е планирана официална двустранна среща между Тръмп и Зеленски, те може да разговарят в кулоарите. Според американски официални лица, един от основните приоритети на Тръмп е бързото прекратяване на войната в Украйна.