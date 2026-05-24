Калас: Руските удари с ракети „Орешник“ са тактика на сплашване

Върховният представител на ЕС Кая Калас осъди масираната руска атака срещу Украйна с помощта на балистична ракета със среден обсег „Орешник“, която е способна да носи ядрени бойни глави. Според European Pravda, служителят е съобщил това в мрежата X.

Калас подчерта, че Русия е „стигнала до задънена улица“ на бойното поле, поради което тероризира украинските цивилни с целенасочените си атаки.

Върховният представител на ЕС нарече руските удари „отвратителни терористични актове“, целящи да убият колкото се може повече цивилни. Освен това служителят подчерта, че използването на ракета „Орешник“ показва, че Русия е избрала тактика на ядрено сплашване.

„Съобщенията за използване от Москва на балистични ракети със среден обсег „Орешник“ – системи, предназначени да доставят ядрени бойни глави – са политическа тактика на сплашване и безразсъден риск от ядрена ескалация“, написа дипломатът.

Калас обяви, че външните министри на ЕС ще обсъдят нарастващия натиск върху Русия следващата седмица.

По-рано канадският премиер Марк Карни осъди масираното руско нападение срещу Украйна на 24 май, подчертавайки, че подобни удари не променят факта, че Москва е загубила войната.

Съобщава се, че Албания е извикала руския посланик в Тирана, след като руски удар е повредил резиденцията на албанския посланик в Киев.

Освен това руската атака е причинила незначителни щети на сградата на украинското външно министерство.