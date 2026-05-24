Калас: Руските удари с ракети „Орешник" са тактика на сплашване
  Тема: Украйна

Калас: Руските удари с ракети „Орешник“ са тактика на сплашване

24 Май, 2026 17:05 1 815 109

Външните министри на ЕС ще обсъдят нарастващия натиск върху Русия следващата седмица

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС Кая Калас осъди масираната руска атака срещу Украйна с помощта на балистична ракета със среден обсег „Орешник“, която е способна да носи ядрени бойни глави. Според European Pravda, служителят е съобщил това в мрежата X.

Калас подчерта, че Русия е „стигнала до задънена улица“ на бойното поле, поради което тероризира украинските цивилни с целенасочените си атаки.

Върховният представител на ЕС нарече руските удари „отвратителни терористични актове“, целящи да убият колкото се може повече цивилни. Освен това служителят подчерта, че използването на ракета „Орешник“ показва, че Русия е избрала тактика на ядрено сплашване.

„Съобщенията за използване от Москва на балистични ракети със среден обсег „Орешник“ – системи, предназначени да доставят ядрени бойни глави – са политическа тактика на сплашване и безразсъден риск от ядрена ескалация“, написа дипломатът.

Калас обяви, че външните министри на ЕС ще обсъдят нарастващия натиск върху Русия следващата седмица.

По-рано канадският премиер Марк Карни осъди масираното руско нападение срещу Украйна на 24 май, подчертавайки, че подобни удари не променят факта, че Москва е загубила войната.

Съобщава се, че Албания е извикала руския посланик в Тирана, след като руски удар е повредил резиденцията на албанския посланик в Киев.

Освен това руската атака е причинила незначителни щети на сградата на украинското външно министерство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кайо,

    109 12 Отговор
    Русия вече не ви сплашва!
    Русия вече ви показва какво ще ви се случи ако продължавате
    да наливате Милиарди на Наркомана.

    Коментиран от #78

    17:08 24.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 93 Отговор
    разпада на РФ е доста реален в настоящия исторически момент /// нека не се забравя , че имаме сънародници там-волжките българи и от национален интерес е да си имаме най-малкото контакти с тях!!съдбата ни е разделила , поели сме по много различни пътища , но са наша кръв и един от поробените от Раша народи , за жалост/

    Коментиран от #17

    17:08 24.05.2026

  • 3 Помак

    102 6 Отговор
    Много повърхностно изказване ... ...тази е критикувана и от сащ и от Германия за елементарното си мислене

    Коментиран от #68

    17:08 24.05.2026

  • 4 Съдията

    88 5 Отговор
    Никаква тактика, просто отговор на терористични удари. Имат си ракети, стрелят си. И така, докато Зеленски вдигне бялото знаме. Днес, утре, след година или две, руснаците са търпеливи и постигат целите си.😂

    Коментиран от #83

    17:08 24.05.2026

  • 5 И ся последно!

    77 4 Отговор
    Руските ракети ,,Орешник"- ралност ли са,или поредна руска анимация на ,,Мосфильм"...??
    Щото до вчера твърдяхте второто...?!

    Коментиран от #67

    17:08 24.05.2026

  • 6 Саратуна Куливас

    71 5 Отговор
    Хайде лельо Калас, днес в украйна, утре в твоята измислена държавица.

    17:08 24.05.2026

  • 7 зрител

    64 3 Отговор
    добре , че засега са само за сплашване , а не унищожение !

    17:09 24.05.2026

  • 8 А сега де

    85 3 Отговор
    А какво е убийството на 18 студента ? Украйна като стреля е ОК . За Русия обаче лошо само пишем. Забавна медия

    Коментиран от #30

    17:09 24.05.2026

  • 9 хихи

    56 3 Отговор
    Кая даже и кекс в кухнята да прави, мисли за Орешника на Путин...

    17:09 24.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    71 4 Отговор
    кая калас, ха ха ха ...Първия дипломат на ЕС, първо не е дипломиран "дипломат". Казано простичко, не е никакъв дипломат.
    Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".

    17:09 24.05.2026

  • 11 кая калас

    55 4 Отговор
    дърта фльорца с претенции

    17:10 24.05.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    54 5 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    17:10 24.05.2026

  • 13 Не нормалната к@я разказва смешки

    48 5 Отговор
    К@я лекар ви трябва и то спешно

    17:10 24.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Маша Захарова, говорител МИД

    7 42 Отговор
    Само глупак може да си мисли, че Русия ще нападне Украйна!
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !
    Идеята, че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо могат да предполагат само душевно болни хора!

    17:12 24.05.2026

  • 16 Дзак

    24 4 Отговор
    Какво точно е поразено, не казват!

    17:13 24.05.2026

  • 17 Бялджип

    29 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Какви сънародници са ни волжските българи, можеш ли да отговориш? Откъде имаме общ корен, обща религия, навици, език и т. н. все неща които не правят общност? Или просто така, да плеснеш една глупост, само заради омразата ти към руснаците? Може и Кая Калас да изкараш с български корени..??

    Коментиран от #21

    17:15 24.05.2026

  • 18 Безспорни факти

    4 47 Отговор
    Руснаците трябва да бъдат вечно благодарни на украинците за начина, по който водят войната си. Трябва сутрин, обед и вечер да се молят за Украйна.
    Защото взимането на същите тези ракети FP-5 с тон експлозиви и просто взривяването на цивилни – това не изисква много мозък.
    И да, Украйна има тази възможност.
    Има, но Киев не се стреми към това и когато войната свърши, ако бях руснаците, щях да бъда вечно благодарен на великодушните украинци.
    Но докато войната свърши, всеки руски гражданин трябва ясно да разбира, че ще има още повече атаки от Украйна и че има само един виновник за всичко това – Кремъл.

    17:16 24.05.2026

  • 19 Лопата Орешник

    31 3 Отговор
    Кая е вид риба!

    Коментиран от #22

    17:16 24.05.2026

  • 20 Не го мисли

    4 23 Отговор
    Мацко. Ракети на НАТО бомбят Путин.

    17:17 24.05.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 18 Отговор

    До коментар #17 от "Бялджип":

    чети история , не Карл Маркс/// но май е късно вече

    Коментиран от #29

    17:18 24.05.2026

  • 22 Бялджип

    17 4 Отговор

    До коментар #19 от "Лопата Орешник":

    Когато е малка се нарича попче. Като стане по-голяма-лихмус...

    Коментиран от #25

    17:19 24.05.2026

  • 23 Пламен

    5 25 Отговор
    Безплатите сКопейки пак подлудяха . :) :) :)

    17:19 24.05.2026

  • 24 Ганя Путинофила

    7 28 Отговор
    Това не е тактика на сплашване!
    Това е безсилие!

    17:20 24.05.2026

  • 25 Пламен

    4 23 Отговор

    До коментар #22 от "Бялджип":

    Бяла жипка , какво стана с рузките търговски ледоразбивачи?
    Докъде я докараха ? :)

    Коментиран от #36

    17:21 24.05.2026

  • 26 Мимч

    28 4 Отговор
    А, тая о..ф..цъ,що не осъди преди това терористичната атака в Луганск и избитите студенти и деца.а...ко ша кажи...Гледа само за зеления и укрите.Подмазвачка, един Орешник трябва и за нея , щом го смята, че е за сплашване....

    17:21 24.05.2026

  • 27 Кая тралалаз

    21 3 Отговор
    Ако ги заредят с атоми ша в сплашат ли?

    17:22 24.05.2026

  • 28 Ами

    27 5 Отговор
    Един "Орешник" по европейския парламент и Ви гарантирам,
    че във всяка европейска столица ще издигнат паметник с текст :
    "ЗА БАТСКИЯ РУСКИ НАРОД ОТ ПРИЗНАТЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ".

    17:22 24.05.2026

  • 29 Бялджип

    13 7 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Защо да чета, напиши го. Като нямаш отговор пишеш такъв коментар, най-тъпата реплика на некадърния.

    Коментиран от #35, #46

    17:22 24.05.2026

  • 30 Я пъ тоа

    4 23 Отговор

    До коментар #8 от "А сега де":

    Путин изби над два милиона славяни.

    17:22 24.05.2026

  • 31 мина се половин година

    13 2 Отговор
    откакто обеща да прочете някоя и друга книжка

    17:23 24.05.2026

  • 32 Доктор

    22 4 Отговор
    Обидно е това същество на снимката да бъде "върховен представител" на ЕС.

    Коментиран от #50

    17:24 24.05.2026

  • 33 Кайче, велики сте

    21 4 Отговор
    И ти и крадливата ти шефка!!!А за Орешника- ами имат си го хората, ще сплашват и правят каквото си поискат с него!!!

    17:24 24.05.2026

  • 34 В Германия предпочитат

    24 2 Отговор
    да обсъждат международната обстановка с домашните си любимци пред индивида кая калас. Името на тъпоъгълницата е с малки букви защото не е значимо за да се появи с главни такива. Честит хубав и светъл празник скъпи сънародници.

    17:25 24.05.2026

  • 35 Пламен

    3 20 Отговор

    До коментар #29 от "Бялджип":

    Бяла жипка , какво стана с рузките търговски ледоразбивачи ?
    Докъде я докараха ? :)

    Коментиран от #41, #51

    17:25 24.05.2026

  • 36 Бялджип

    18 4 Отговор

    До коментар #25 от "Пламен":

    Прочети за Северния морски път и престани за задаваш глупави въпроси. Да не знаеш нещо е нормално, но да не знаеш и да не знаеш че не знаеш, говори за нещо различно. Няма да напиша точната дума, за да не ме трият и да можеш да прочетеш отговора ми.

    Коментиран от #43, #56

    17:27 24.05.2026

  • 37 Българин

    20 3 Отговор
    Абе това недоразумение Кая няма ли да го махнат вече че ми се повръща само като я видя . А малоумните и изказвания изобщо не ги чета вече .

    17:27 24.05.2026

  • 38 🏆 Европеицу

    20 3 Отговор
    А за убитите деца в общежитието защо няма осъждане от калас? Не двойни а са четворни стандарти

    17:27 24.05.2026

  • 39 Руските

    8 6 Отговор
    военни тероризират украинските цивилни, а бандерасите направо избиват руските деца. Путин да продължава да си чопли носа. Тази операция продължава вече, колкото ВСВ.

    17:28 24.05.2026

  • 40 ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР ЗА НАЦИСТКИТЕ ИЗЧАДИЯ

    20 3 Отговор
    ЩОМ ТОВА ТЪПО НАЦИСТКО ИЗЧАДИЕ Е НА ТОЗИ ПОСТ,Т. Н. ВЪРХОВЕН ДЕБИЛ НА ЕС , ОСТАНАЛИТЕ ЩО ЗА БРОЙКИ СА . СРИНАХА ЕВРОПА , УНИЩОЖИХА УКРИТЕ ЗА ДА УДОВЛЕТВОРЯТ НАЦИСКАТА СИ МЪСТ КЪМ РУСИЯ !! И НЕ СПИРАТ,ЗАЩОТО ЗНАЯТ, ЧЕ СЛЕД ТАЗИ ВОЙНА ,ЗА ТЯХ ЖИВОТ НЯМА !! УДЪЛЖАВАТ СУЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ ЗА СМЕДТКА НА УМИРАЬИ ЗАГИВАЩЕ , ЗА СМЕТКА НА ЗАЛИЧАВАНЕ НА УКРАЙНА!!!

    17:28 24.05.2026

  • 41 Джипката съм

    20 4 Отговор

    До коментар #35 от "Пламен":

    Русия е единствената държава в света, която притежава и оперира флот от атомни ледоразбивачи. Тези кораби са ключови за поддържането на корабоплаването по Северния морски път в Арктика. Руският държавен флот се управлява от компанията „Росатомфлот“, част от държавната корпорация „Росатом“.Проект 22220: Най-модерните ледоразбивачиВ момента Русия обновява своя флот с универсални ядрени ледоразбивачи от Проект 22220, които са най-големите и мощни в света:„Арктика“: Водещият кораб от серията, въведен в експлоатация в края на 2020 г.„Сибир“ и „Урал“: Вече активни и изпълняващи мисии в Северния ледовит океан.„Якутия“ и „Чукотка“: Следващите кораби от същия клас в процес на завършване или изпитания.Технически характеристикиДвойно газене: Могат да променят дълбочината на газенето си, което им позволява да работят както в дълбоки океански води, такъв и в плитките устия на сибирските реки.Мощност: Задвижват се от два ядрени реактора RITM-200.Капацитет: Способни са да разбиват лед с дебелина до 3 метра и да осигуряват преминаването на огромни танкери.Други известни кораби„50 лет Победы“: По-старо поколение атомен ледоразбивач (Клас „Арктика“), който все още е активен, но претърпя лек инцидент в Карско море през 2025 г..„Лидер“ (Проект 10510): Планиран супер-ледоразбивач от ново поколение, който се очаква да бъде двойно по-мощен от Проект 22220.

    Коментиран от #44, #48, #52

    17:28 24.05.2026

  • 42 А ГДЕ

    12 2 Отговор
    Кая Калната ?

    17:29 24.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Моча в калта

    2 17 Отговор

    До коментар #41 от "Джипката съм":

    Крайцера Москва изплува ли?

    Коментиран от #47, #55

    17:29 24.05.2026

  • 45 И тази на

    14 2 Отговор
    трибунал. За подклаждане на омраза и геноцид.

    17:30 24.05.2026

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 9 Отговор

    До коментар #29 от "Бялджип":

    виж кво-прочети внимателно първия ми коментар! вникни в него! не ми трябват или по-точно НЕ НИ трябват примерно гастербайтери от незнам къде си , ако се наложи за работа , а хора , които се смятат за БГ-та-уверявам те , че са почтени и верни приятели//бил съм в РФ-знам ги , и си нямаш хабер колко са ни помагали през средновековието! с военни отряди

    17:31 24.05.2026

  • 47 Где

    13 2 Отговор

    До коментар #44 от "Моча в калта":

    Линкълн и Форд

    17:31 24.05.2026

  • 48 Пламен

    3 15 Отговор

    До коментар #41 от "Джипката съм":

    Жипката преди няколко години ми разправяше , че ледоразбичи ще карат нафта от Северния Ледовид до Китай. :)
    Аз му обяснявах , че акъла му е много малък , ама той не вярваше.

    Коментиран от #59

    17:32 24.05.2026

  • 49 Що така ма Кая?

    16 2 Отговор
    Путин с парите от продажбата на горива на англистанците, финансира войната срещу зеления. Зеления е предаден от кураторите си.

    17:32 24.05.2026

  • 50 Учуден

    2 15 Отговор

    До коментар #32 от "Доктор":

    Учуден съм как 4 години нищожество като путин живее в мазата?Как издържа?

    Коментиран от #62, #69

    17:32 24.05.2026

  • 51 Димитър Георгиев- ДиДи

    14 3 Отговор

    До коментар #35 от "Пламен":

    Пламка ,ти руските ледоразбивачи ги остави ,ами на зор съм пък знам че си точен пич,би ли ми го олигавил набързо и облекчил за 10€еврака .Някой ден ще ти върна услугата .

    Коментиран от #60, #63

    17:32 24.05.2026

  • 52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 8 Отговор

    До коментар #41 от "Джипката съм":

    бря....тва отде го пейстна бе?

    Коментиран от #58

    17:34 24.05.2026

  • 53 ко ко ш ка

    15 2 Отговор
    добре че в света има доста по умни от Калас и Урсула че все още не започнала ядрения апокалипсис че тогава на тези корупционерки нищо няма да им трябва

    17:34 24.05.2026

  • 54 А ГДЕ

    15 2 Отговор
    Сирски и Мисирски ?Откопаха ли ги вече ?

    17:34 24.05.2026

  • 55 а тия,,

    13 3 Отговор

    До коментар #44 от "Моча в калта":

    Сто млрда от юръпидиотите ще стигнат ли да свалите флаго на красная поне от едно реакторче на запорожкио аец

    17:34 24.05.2026

  • 56 Пламен

    3 15 Отговор

    До коментар #36 от "Бялджип":

    Колко танкера минаха по тоя път ?
    Нула , нали ? :)

    Путя изтърава далаверата с ЕС заради един Бомбас , а сега се чуди как да се четка на Бай Китай. :)

    17:35 24.05.2026

  • 57 Хейт

    17 2 Отговор
    Кайчето пак се обади. Заради нея никой не гласува за Естония на Евровизия, макар да имаха читава песен.

    17:35 24.05.2026

  • 58 От котешката

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    библиотека.

    17:35 24.05.2026

  • 59 Бялджип

    10 4 Отговор

    До коментар #48 от "Пламен":

    Лъжеш като дърт влашки циганин. Никога не съм твърдял тези глупости които си изписал по най-неграмотен начин. Познанията си събирам от разговори на живо от морски лица, капитани (КДП) и механици. Настоящи и бивши. Няма как да напиша глупостите които витаят в твоята глава.

    Коментиран от #65, #72

    17:36 24.05.2026

  • 60 Пламен

    4 9 Отговор

    До коментар #51 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Виждам ,че си точен пич и в знак на уважение бих ти го олигавил безплатно и не е нужно да ми връщаш услугата, защото съм джентълмен .

    17:36 24.05.2026

  • 61 Умрел руснак

    2 11 Отговор
    Още вадят затрупаните руски дронаджии в Старобелск.

    17:36 24.05.2026

  • 62 Я виж ти...?!

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Учуден":

    Адютанта на Путин се обади,с информация от първа ръка...!

    17:36 24.05.2026

  • 63 Пламен

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Василиса , искам те пак само по кокошник. :)

    Коментиран от #70

    17:37 24.05.2026

  • 64 Нямат край

    3 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:38 24.05.2026

  • 65 Пламен

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Бялджип":

    Бъркаш нещо ,не съм нито влашки ,нито циганин ,а български гражданин от ромски произход .

    17:38 24.05.2026

  • 66 Факти

    9 2 Отговор
    Калас: Руските удари с ракети „Орешник“ са тактика на сплашване, трябва да са по-често

    17:39 24.05.2026

  • 67 Путин пак изплаши гаргите с Орешник

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "И ся последно!":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.

    😁

    Коментиран от #71

    17:39 24.05.2026

  • 68 Бихлюл

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Бате , умна е като на агнето майката. Даже по малко

    17:39 24.05.2026

  • 69 Нещо бъркаш!

    7 2 Отговор

    До коментар #50 от "Учуден":

    Кво ,,мазе",кви 5 гривни,ве...?!
    Путин бе при Си,в Китай...!
    Ако не можеш да четеш,то поне тАлАвизор нямаш ли си в къщи...?!

    17:40 24.05.2026

  • 70 Димитър Георгиев- ДиДи

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Пламен":

    Пламка да го сплакна ли набързо и да идвам,или обичаш сиренье ?Квото кажеш ,аз съм на зор и изпълнявам .

    17:41 24.05.2026

  • 71 Миролюб Войнов,аналитик

    7 2 Отговор

    До коментар #67 от "Путин пак изплаши гаргите с Орешник":

    Много хохохоли измряха вследствие на удара не си прави шега с паметта им ☝️😬!

    17:42 24.05.2026

  • 72 Пламен

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Бялджип":

    Жипка , АЗ СЪМ БИВШ ГЛАВЕН МЕХАНИК с 25 години стаж по корабите и 64 посетени държави.
    На кого ги разправяше тези глупости във ВЕСТИ.БГ. ? Колко рузки търговски ледоразбивача минаха по този път, А ? :)

    Всъщност ти за мен ти беше забавен и смешен , както си и сега. :)

    Коментиран от #84, #87

    17:42 24.05.2026

  • 73 Кой ше плашат

    3 5 Отговор
    Па Тиа ПЕН деле, нъл Фюреро пе-ДОФИЛ Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
    Ееееедехееее
    13 годин ги ...плашат со ду пе и ДОНБАС
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #79

    17:43 24.05.2026

  • 74 Казват, че

    4 4 Отговор
    зеленият нарко не живее в Киев, а в Полша. Ако руснаците искат край на войната, трябва да прецизират мерника си, а не да избиват обикновените хора. Навличат си само омраза от тях.

    17:43 24.05.2026

  • 75 да питам

    3 5 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    17:44 24.05.2026

  • 76 Грозна злобарка

    9 3 Отговор
    Сбабушена от яд

    17:46 24.05.2026

  • 77 А кога

    6 4 Отговор
    Ще им свият сармите с един Сармат. По възможност с гъбка след него.

    Коментиран от #92

    17:46 24.05.2026

  • 78 Най-големият проблем на Русия

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кайо,":

    освен липсата на качествена армия е че не успява да поразява военни обекти в Украйна. Точно това е причината, че въпреки изстреляните 13 000 ракети / Орешник, Искандер, Кинжал и други/ не успява да постигне никакви резултати почти 5 години. Докато при Украйна е обратното - въпреки по-малкото ракети и оръжия, които има на разположение успява да поразява изключително важни стратегически обекти в Русия - заводи, рафинерии, пристанища, летища и самолети, както и кораби и танкери.

    Коментиран от #82, #102

    17:46 24.05.2026

  • 79 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Кой ше плашат":

    Лап Пай У Йотт бре кюстендилски хъесосс,нищо няма да плащаш ,мррршооо !

    17:46 24.05.2026

  • 80 Емил Стефанов

    6 3 Отговор
    Нени трябва такъв еврейски съюз.

    17:46 24.05.2026

  • 81 бравос..

    5 3 Отговор
    На масква..използва бандерско за тестове на орешник,другио път вместо инвенторни глави красная да турне по 100 грама нуклони и кieв пошол да гледа сериало два метра под земята оод

    17:47 24.05.2026

  • 82 анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Най-големият проблем на Русия":

    Кой те е питал за мнението ти бре пед далл,я се гмуркай под вода .

    17:48 24.05.2026

  • 83 Мишел

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям и продължава да расте. Сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,7 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.

    Коментиран от #86

    17:48 24.05.2026

  • 84 Бял Джип

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "Пламен":

    Пламка ,колко ли самотни моряшки х.....ища си строшил за 25 години бедна ми е фантазията .

    17:50 24.05.2026

  • 85 Гост

    6 2 Отговор
    Тъпа гъска. В Естония няма да изсипят орешник с празни бойни глави.

    17:50 24.05.2026

  • 86 Разкрит !!!

    5 2 Отговор

    До коментар #83 от "Мишел":

    Къв Мишел си бре тсиии ганне умирисано,телефонен измамник от Хумата -Лом ?!!!

    17:51 24.05.2026

  • 87 Бялджип

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Пламен":

    Помня те, беше ходил с кораба си до Швейцария. Нищо че нямат море, няма да издребняваме, я... Важното беше че го твърдеше. Тогава разбрах колко си "морско" лице. А от писането ти всички виждаме още едно твое качество-колко си "грамотен"?! Точно днес на 24-ти май!

    Коментиран от #90

    17:53 24.05.2026

  • 88 Естонската

    4 2 Отговор
    Селска пръчка па се напъва да мисли , ама туй напъване не ката напъванрто в селслите обори с оцвчарите

    17:57 24.05.2026

  • 89 Перо

    3 2 Отговор
    За тази Еврокомисарка по външната политика на ЕС, само Русия е външната политика и бълва нон стоп животинска омраза! Не съм я чул да говори за други страни и континенти! Голяма грешка е поставянето на такива хора на постове, касаещи външната политика и разширяването, от представители на републики от бивши федерации като СССР и СФРЮ, защото са носители на стари вражди, отношения, политики и идеологии! Сега остава да вкарат македонизма и титовизма, чрез РСМ и ЕС ще се разпадне!

    17:59 24.05.2026

  • 90 Пламен

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Бялджип":

    Бях споменал , че съм ходил в Швейцария , Чехия и Унгария по служба. Глупаво е да преиначаваш нещата. :)
    В края на краищата ледоразбивачи няма . Няма и да има. :)

    Коментиран от #96, #98

    17:59 24.05.2026

  • 91 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор
    Гледам видео за орешника.
    Падат некакви светлини.
    Нема взривове, нема пушек
    Да не са останки от свален Орешник.
    Кой да знай

    Коментиран от #94

    18:00 24.05.2026

  • 92 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "А кога":

    То и Трайдънт не прощава
    Вервай ми

    18:02 24.05.2026

  • 93 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Я тогава една по естония да видим колко сте смели 😂😂😂

    18:08 24.05.2026

  • 94 Хихихи

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    То за тва целия запад се е 💩💩💩

    Коментиран от #99

    18:09 24.05.2026

  • 95 Кая знае за

    1 0 Отговор
    Ядрените руски ракети, държи ги на мушка.

    Наземни стратегически бази (РВСН – Силози и мобилни комплекси)
    Руските междуконтинентални балистични ракети (ICBM) са разпределени в три големи ракетни армии:

    Козелск и Тейково – Разположени сравнително близо до Москва; оборудвани с мобилни и шахтни установки (Ярс).

    Татищево – Голяма база в Саратовска област с масивни подземни шахти (силози) за ракети Топол-М и Стилет.

    Домбаровски (Ясни) и Ужур – Бази в Централна Русия (Оренбургска и Красноярска област). В Домбаровски са разположени тежките шахтни ракети „Воевода“ (Сатана) и новите хиперзвукови комплекси „Авангард“.

    Новосибирск, Иркутск и Барнаул – Стратегически бази в Сибир, осигуряващи мобилно патрулиране на комплексите „Ярс“ в дълбоката тайга.

    18:12 24.05.2026

  • 96 Речко Плещански

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Пламен":

    Закръшил си го финансово, нали?

    18:13 24.05.2026

  • 97 Бен Търпин

    1 0 Отговор
    Хахаааха...тая мастия не си пое хапчетата

    18:13 24.05.2026

  • 98 Бялджип

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Пламен":

    Верно ли си плувал в Женевското езеро със ледоразбивач,а в региона има много албанци емигранти ,разбиха ли ти ду.петто ?А за круза по Вълтава с океански лайнер какво ще кажеш 😂😂😂?

    18:14 24.05.2026

  • 99 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Хихихи":

    Западни Бомби падат върху Путин.
    Кой ли е в л.а.й.н.а.

    Коментиран от #101, #103

    18:14 24.05.2026

  • 100 така, така

    6 1 Отговор
    Чудех се дали ще има поне един случай, в който след рева на наркомана, това създание Калас ще се посвени и няма да се опитва да афишира поредно дъно, на което е способна. Дето се казва, някакъв инстинкт за самосъхранение да сработи в тая низша душица. Но, не! Няма да се умори да парадира, че от нея по-тъп не се е родил на тая земя.

    Таз грешка на природата нарекла руските удари „отвратителни терористични актове“, целящи да убият колкото се може повече цивилни, но дори не е разбрала какви ги свърши без..мозъчния наркоман. Да утрепаш 21 деца в Старобелския лицей е нищо работа, виж друго си е да обявим за фамозна бройката от няколко човека (да не кажем 1) при масираната руска атака в отговор на това убийство на деца. Според Кая, щом са руски децата или ирански, то няма проблем. Тя като върховен представител на ЕС не смята дори за необходимо да каже и една дума, но ако е срещу Русия, то веднага е сполетяна от истерия и желание да демострира пълната си несъстоятелност.
    Горката, срам за семейството си, срам за народа си, но срам и за нас, че ни е дипломат № 1 на ЕС.

    18:16 24.05.2026

  • 101 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Много натовци измряха в Украйна ,чудят се как и под каква форма да ги изписват ,очаква се още десетки хиляди да дадат фира .

    Коментиран от #108

    18:20 24.05.2026

  • 102 сигурно

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Най-големият проблем на Русия":

    си прав, само дето от липсата на успехи в пораженията, Украйна вече не произвежда нищо. Дори не може да осъществява монтаж на собствената си територия, всичко се внася. Това ужким изнесено производство превръща ЕС в законна военна мишена.
    Като почнат да ни обстрелват, моли се да не те уцелят

    18:21 24.05.2026

  • 103 Ами Нети

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    В лай. на е единствно мирозливата ти ус.тичка ,копро.яд ☝️😬!

    Коментиран от #109

    18:22 24.05.2026

  • 104 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор
    Успяха ли вече на Сирски да намерят главата ?Предварително ви благодаря за отговора ,добри хора !

    18:23 24.05.2026

  • 105 Шопа

    0 1 Отговор
    До коментар 72 от "Пламен":Индобългарино , ходил си само от Максуда до езерото , да копаеш морски червеи за пари.Бил си механик по палене на автомобилни гуми в Каменар !!!

    18:31 24.05.2026

  • 106 Кая

    0 0 Отговор
    е усърден евро комсомолец. Все пак като източно-европейка тя е наясно с тези модели на поведение. В едни други времена, щеше да е като баща си - функционер на международния комунизъм.

    18:36 24.05.2026

  • 107 Селска

    0 0 Отговор
    мома с големи амбиции да "пробие".

    18:38 24.05.2026

  • 108 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Я пъ тоа":

    И коя натовска армия са бие в Украйна, че нещо не са разбра.

    18:44 24.05.2026

  • 109 Опааа

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Ами Нети":

    Пак си изпускаме нервите

    18:45 24.05.2026

