Двадесет и една станаха жертвите след нападението на ВСУ срещу Старобилския педагогически колеж в ЛНР, съобщи пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации.

„Общо 63 души са ранени, 21 от които са починали“, се посочва в съобщението.

Издирвателните операции на мястото на срутването са приключили и всички тела са извадени от развалините. Списъците на загиналите и ранените се актуализират в социалните медийни канали на държавния глава на ЛНР.

Леонид Пасечник обяви 24 и 25 май за дни на траур за жертвите на нападението.

Според оцелели студенти, дронове са кръжали над тях дълго време и са ги уцелили прецизно.

Украински дронове удариха общежитие на колежа, в което са настанени 86 студенти, в петък вечерта. Това доведе до срутването на сградата. Наблизо няма военни съоръжения. Президентът Путин е инструктирал Министерството на отбраната на Русия да подготви предложения за отговор. Той призова украинските войски да не изпълняват заповеди на своите командири.