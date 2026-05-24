21 са вече жертвите на удара на ВСУ срещу колежа в Старобилск, Путин призова украинските войски да не изпълняват заповедите на командирите си
  Тема: Украйна

24 Май, 2026 04:43, обновена 24 Май, 2026 04:49 1 967 31

Ранените след удара в петък са 42-ма

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двадесет и една станаха жертвите след нападението на ВСУ срещу Старобилския педагогически колеж в ЛНР, съобщи пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации.

„Общо 63 души са ранени, 21 от които са починали“, се посочва в съобщението.

Издирвателните операции на мястото на срутването са приключили и всички тела са извадени от развалините. Списъците на загиналите и ранените се актуализират в социалните медийни канали на държавния глава на ЛНР.

Леонид Пасечник обяви 24 и 25 май за дни на траур за жертвите на нападението.

Според оцелели студенти, дронове са кръжали над тях дълго време и са ги уцелили прецизно.

Украински дронове удариха общежитие на колежа, в което са настанени 86 студенти, в петък вечерта. Това доведе до срутването на сградата. Наблизо няма военни съоръжения. Президентът Путин е инструктирал Министерството на отбраната на Русия да подготви предложения за отговор. Той призова украинските войски да не изпълняват заповеди на своите командири.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 А рашите като удрят цивилни в Украйна

    32 40 Отговор
    Всяка нощ е нормално ли?

    Коментиран от #2, #8

    05:08 24.05.2026

  • 2 Цивилни военни ли

    26 29 Отговор

    До коментар #1 от "А рашите като удрят цивилни в Украйна":

    Само украта е толкова долен

    Коментиран от #6

    05:16 24.05.2026

  • 3 Епаа

    31 28 Отговор
    кога меташ бомби нормално е и на тебе да ти метнат... къв е проблема не мога да разбера

    Коментиран от #28

    05:27 24.05.2026

  • 4 Поредните..

    18 22 Отговор
    КГБейски манипулации! Сградата на монголските ..Дронаджии, е ударенаъит ракета С- 300 !
    А призива на БЕГАЧКАТА от ГОТВАЧА е жалък, безпомощен и отчаян!
    СДА ВАЙ СЯ...у.. Йло
    Хехехехехехе

    05:31 24.05.2026

  • 5 Българин

    24 19 Отговор
    Какво е това общежитие, на 50 км от фронтовата линия?!? Кой си дава децата да учат там?!? Какво са учили там? Защо не извикат ООН, да провери за какво става дума?

    Коментиран от #11

    05:32 24.05.2026

  • 6 Затова

    25 15 Отговор

    До коментар #2 от "Цивилни военни ли":

    е време за Орешник !

    Коментиран от #13

    05:35 24.05.2026

  • 7 Ма верно ли?

    8 7 Отговор
    Ма така ли е казал?😅

    05:45 24.05.2026

  • 8 Украйна удари общежитие

    18 25 Отговор

    До коментар #1 от "А рашите като удрят цивилни в Украйна":

    С офицери от руското ГРУ....Над 50 нови са солисти на концерта на Кобзон

    05:46 24.05.2026

  • 9 сара

    22 14 Отговор
    И руския солдат ,ако спре да изпълнява заповеди тя войната свършила

    05:47 24.05.2026

  • 10 айдеде

    10 16 Отговор
    Дроновете са кръжали с часове наред над колежа и студентите са си правили селфита с тях. Кво нещо!

    05:48 24.05.2026

  • 11 Някой си

    18 19 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Общежитие е.Ама с оператори на дронове.Учениците са учили дистанционно.Излязоха интересни данни наяве.

    Коментиран от #12

    05:48 24.05.2026

  • 12 мушмул

    24 9 Отговор

    До коментар #11 от "Някой си":

    Не пиши глупости, има вече видеа с изравяне на затрупаните!

    Коментиран от #14, #17

    05:49 24.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГанЯ

    10 13 Отговор
    Махай се от Украйна!

    Коментиран от #16

    06:03 24.05.2026

  • 16 Ама

    9 7 Отговор

    До коментар #15 от "ГанЯ":

    как, Украина е Русия.

    06:15 24.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Исак

    9 9 Отговор
    Путио чел ли е третият закон на Нютон?

    06:24 24.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 мушмул

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Простak":

    Чл. 127, ал. от НК: Който мотивира друг към самоубийство чрез психическо въздействие (създаване на решение за това) или му помогне физически, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години.

    06:40 24.05.2026

  • 22 дядо дръмпир обича числа и цифри

    5 3 Отговор
    малко над 70-са ,но ще ги разберете по късно!

    06:42 24.05.2026

  • 23 Ми ми ми ми

    6 10 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Няма как да стане копейке.Мусква ще изгори.Тръмпоча го каза на бункерният.Няма как да стане.

    06:42 24.05.2026

  • 24 И руснаците

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Това го искат, плю ят по Путин че е нерешителен и пази наркомана.
    Това са фа.шистите, убиват деца. Трябва да се ликвидират където и да са.

    07:39 24.05.2026

  • 25 Промяна

    7 7 Отговор
    Няма по гнусно,нахално,нагло,просещо и крадливо същество от синьожълтите парцали.

    08:02 24.05.2026

  • 26 зИленски

    0 3 Отговор
    ОТГОВОРА Е САМО ЕДИН
    И УТРЕ ЩЕ СИ ВЪРНЕМ СТАРИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

    08:46 24.05.2026

  • 27 Абе той Путин призовава

    2 2 Отговор
    украйнците, ама тия британски ракети и дронове, не украинци ги изстрелват.

    08:54 24.05.2026

  • 28 Епа като ша меташ

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Епаа":

    що се целиш в студентско общежитие и то в уж изконна украинска територия далеч от фронта!
    А и номера, че там имало "военни оператори на дронове от Рубикон" не мина дори пред никоя услужлива медия.

    09:01 24.05.2026

  • 29 Пацо

    2 2 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    09:13 24.05.2026

  • 30 Чичак

    2 2 Отговор
    Ударен е център за обучение на водачи на дронове. т.н. студенти са курсанти наемни убийци

    09:15 24.05.2026

  • 31 Васил

    1 1 Отговор
    Рашистите няма работа в Украйна и нямат право да се жалват.

    09:47 24.05.2026

