САЩ ще забавят доставката на крилати ракети „Томахоук“ на Япония поради недостиг на оръжия, причинен от войната срещу Иран, съобщи британският вестник Financial Times, позовавайки се на източници.

През април главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара заяви, че планът за доставка на 400 ракети „Томахоук“ с обхват от 1 600 км между фискалните 2025 и 2027 години остава в сила. Според изданието обаче крайният срок може да бъде отложен с две години.

Както Bloomberg съобщи през април, САЩ уведомиха Япония, че няма да могат да доставят 400 крилати ракети „Томахоук“ до март 2028 г. поради изчерпване на запасите им по време на противопоставянето с Иран.

Според базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания, САЩ са изразходвали над 1 000 ракети „Томахоук“ през първите пет седмици на войната срещу Иран.

Общо Съединените щати са имали 3100 от тези ракети в арсенала си преди началото на военните действия.