САЩ ще забавят доставката на крилати ракети „Томахоук“ на Япония поради недостиг на оръжия

24 Май, 2026 06:08, обновена 24 Май, 2026 06:12 1 107 9

Голяма част от тях са изчерпани по време на конфликта с Иран

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ ще забавят доставката на крилати ракети „Томахоук“ на Япония поради недостиг на оръжия, причинен от войната срещу Иран, съобщи британският вестник Financial Times, позовавайки се на източници.

През април главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара заяви, че планът за доставка на 400 ракети „Томахоук“ с обхват от 1 600 км между фискалните 2025 и 2027 години остава в сила. Според изданието обаче крайният срок може да бъде отложен с две години.

Както Bloomberg съобщи през април, САЩ уведомиха Япония, че няма да могат да доставят 400 крилати ракети „Томахоук“ до март 2028 г. поради изчерпване на запасите им по време на противопоставянето с Иран.

Според базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания, САЩ са изразходвали над 1 000 ракети „Томахоук“ през първите пет седмици на войната срещу Иран.

Общо Съединените щати са имали 3100 от тези ракети в арсенала си преди началото на военните действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата орешник

    10 2 Отговор
    И Русия приключи с ракетите преди 4 г. но в Киев е обявена въздушна тревога.
    Как стават тия работи

    Коментиран от #4, #9

    06:15 24.05.2026

  • 2 Големго вади

    11 1 Отговор
    Сащ губят всяка война - изнизаха се от укра със счупени зъби, сега и от Залива...

    06:25 24.05.2026

  • 3 Ламата от Коиловци

    10 0 Отговор
    Направо не мога да спра да се смея като се сетя как преди година и половина ,СтоянГеоргиев се биеше в гърдите, че САЩ щели да дават "томахавки" на Украина и съм щял да гледам "как фАрчи ватата".
    Па то се оказа, че САЩ са нямали ракети дори за себе си.

    Коментиран от #8

    06:48 24.05.2026

  • 4 Хвърлят по

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата орешник":

    1-2 ракети, другото е дронове. В началото по 200 Калибри всеки ден.

    07:03 24.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    ПО ПЕЙКИ не рИвете❗ Вече и Вас не могат да лъжат❗
    САШтинските складовете са празДни❗

    07:27 24.05.2026

  • 6 БайДанчо

    8 0 Отговор
    Нищо и никакъв Иран занули военната Мощ на Америка.
    Какво да кажем за Китай или Русия, ако се стигне до сблъсък!

    07:46 24.05.2026

  • 7 Интересно

    4 0 Отговор
    Нали уж се канеха да атакуват отново Иран?
    Май хартиеният тигър не може да изръмжи и мяца като котенце.

    08:42 24.05.2026

  • 8 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ламата от Коиловци":

    Днес нямат ракети. Утре няма да имат петрол. Догодина..... Кой знае.

    08:45 24.05.2026

  • 9 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата орешник":

    Кеф ми е, че си ми копирал никнейма!! Няма по подходящ за случая!! Предлагам кравите да вземат ноу-хау от братушките как се правят ракети от автоматични перални!! Могат да ги комбинират с войнишки лопатки и да станат Лопата Томахавка!!

    08:56 24.05.2026