Унгария и Украйна започват експертни консултации за възстановяване на отношенията
20 Май, 2026 12:25, обновена 20 Май, 2026 12:25 659 5

Будапеща определя диалога като важна стъпка, но поставя акцент върху правата на малцинствата.

Ели Стоянова

Унгария и Украйна са започнали експертни консултации, съобщи унгарският външен министър Анита Орбан, определяйки разговорите като важна стъпка към възстановяване на двустранните отношения, предаде унгарската агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан припомни, че миналата седмица са се състояли преговори с участието на украинския външен министър Андрий Сибига и украинския вицепремиер Тарас Качка.

„Тези консултации са важна стъпка към възстановяването на двустранните ни отношения и укрепването на бъдещото сътрудничество“, заяви Орбан.

Тя подчерта, че Унгария остава ангажирана със суверенитета и териториалната цялост на Украйна, но настоя, че защитата на правата на малцинствата остава основен въпрос в отношенията между двете държави.

„Унгарската общност в Закарпатието е не само важна част от отношенията между нашите две страни, но и мост между нашите народи“, каза тя.

Според Орбан реален напредък може да бъде постигнат чрез „отворен, честен и експертен диалог“, основан на ясни правни гаранции.

„Вярвам, че днешните консултации могат да поставят началото на нов процес“, добави тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Унгарците

    8 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #4

    12:52 20.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор
    Какво прекрасно, руско лице !!!
    Не обременено с грам интелект ☝️

    12:56 20.05.2026

  • 4 Шопо

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Унгарците":

    Сега е момента Полша да си вземе Лвов.

    13:15 20.05.2026

  • 5 хмммм

    1 1 Отговор
    По-добре да не ги възстановяват.

    13:49 20.05.2026

