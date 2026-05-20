Унгария и Украйна започват експертни консултации за възстановяване на отношенията

Унгария и Украйна са започнали експертни консултации, съобщи унгарският външен министър Анита Орбан, определяйки разговорите като важна стъпка към възстановяване на двустранните отношения, предаде унгарската агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан припомни, че миналата седмица са се състояли преговори с участието на украинския външен министър Андрий Сибига и украинския вицепремиер Тарас Качка.

„Тези консултации са важна стъпка към възстановяването на двустранните ни отношения и укрепването на бъдещото сътрудничество“, заяви Орбан.

Тя подчерта, че Унгария остава ангажирана със суверенитета и териториалната цялост на Украйна, но настоя, че защитата на правата на малцинствата остава основен въпрос в отношенията между двете държави.

„Унгарската общност в Закарпатието е не само важна част от отношенията между нашите две страни, но и мост между нашите народи“, каза тя.

Според Орбан реален напредък може да бъде постигнат чрез „отворен, честен и експертен диалог“, основан на ясни правни гаранции.

„Вярвам, че днешните консултации могат да поставят началото на нов процес“, добави тя.