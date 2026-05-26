Употребата на наркотици е стигнала до епидемиологични размери

Употребата на наркотични вещества в днешно време е стигнала до епидемиологични размери. Това е глобално явление. Колкото и да се стараят всички институции, винаги изоставаме с една крачка от новите тенденции. Разбира се нито една институция не се е отказала да се бори с това явление. Това коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова тв началникът на отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници” Стефан Бакалов.

У нас най-масово употребявани са канабис продуктите, кокаин, амфетамин, метамфетамини, полусинтетичните канабиноиди. Докато LSD е по-скоро екзотичен наркотик в България.

Последните 3-4 години се наблюдавала полиупотреба на наркотични вещества – смесване на различни видове дроги.

„Всяко наркотично вещество има различен ефект. Когато се смесват, могат да се получат най-различни тревожни състояния и, разбира се, паник атаки, уплахи или халюцинации, които могат да отключат параноидни състояния”, обясни Бакалов. И допълни, че не рядко завършвали и трагично, както в случая в Благоевград.