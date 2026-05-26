Употребата на наркотици е стигнала до епидемиологични размери

26 Май, 2026 17:40 984 26

  • стефан бакалов-
  • наркотици-
  • наркоразпространение

Последните 3-4 години се наблюдавала и полиупотреба на наркотични вещества, обясни началникът на отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници”

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Употребата на наркотични вещества в днешно време е стигнала до епидемиологични размери. Това е глобално явление. Колкото и да се стараят всички институции, винаги изоставаме с една крачка от новите тенденции. Разбира се нито една институция не се е отказала да се бори с това явление. Това коментира в предаването „Пресечна точка” по Нова тв началникът на отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници” Стефан Бакалов.

У нас най-масово употребявани са канабис продуктите, кокаин, амфетамин, метамфетамини, полусинтетичните канабиноиди. Докато LSD е по-скоро екзотичен наркотик в България.

Последните 3-4 години се наблюдавала полиупотреба на наркотични вещества – смесване на различни видове дроги.

„Всяко наркотично вещество има различен ефект. Когато се смесват, могат да се получат най-различни тревожни състояния и, разбира се, паник атаки, уплахи или халюцинации, които могат да отключат параноидни състояния”, обясни Бакалов. И допълни, че не рядко завършвали и трагично, както в случая в Благоевград.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    6 8 Отговор
    Ми легализирайте ги, поне да друсат с нещо качествено и ги обложете с данъци и акциз, че да имаме файда от цялата тая работа! Който иска да се мори - неможеш да го спреш!

    Коментиран от #13

    17:43 26.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кой мy дpeмe

    6 9 Отговор
    румен все властта и тотално преебa тая дьржава

    Коментиран от #18

    17:46 26.05.2026

  • 4 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Нищо, ще има ден на траур през два дни

    17:48 26.05.2026

  • 5 Ей затова, тия

    10 0 Отговор
    които продават наркотици в затвора до живот, а тия които ги внасят, направо разстрел...

    Коментиран от #8

    17:50 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай Желю шумкаря

    2 6 Отговор
    Русофилите навремето имахме хижа Петрохан,там така се дрогирахме с мексикански наркотик,после по цяла седмица ходехме с разбит ауспух

    Коментиран от #14, #15

    17:52 26.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Емигрант

    11 1 Отговор
    Ха ха ха, че как няма да стигне такива размери, 10-11 години производителят и разпространител на наркотични вещества Бойко Тиквата управлява тази територия и да не си осигури пазар ще е срамно, нали винаги се хвалеше, че разбира от бизнес ?

    18:00 26.05.2026

  • 10 Героите на България

    4 2 Отговор
    Дара и Карлос Насар са хващани с дрога, като Насар дори два пъти е шофирал след употреба на наркотици.

    18:07 26.05.2026

  • 11 Кой и Защо ?

    3 0 Отговор
    Иска Да Избяга !

    От !

    Реалноста ?

    18:07 26.05.2026

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    9 1 Отговор
    Така е в Клуба на Богатите и не забравяйте, че Бацо ви вкара там😉

    18:09 26.05.2026

  • 13 🦁ЩЩД🦁

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Не може приятелю.Защото при легализиране ще купиш и платиш стоката в Аптеката.А правилно е да я купиш от "правилните " търговци-наркодилърите,които пък "делят" с едни още по-правилни хорица .Друго е решението-прилага се е КНР.

    18:09 26.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 корекция

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Желю шумкаря":

    Русофобите понита искаш да кажеш, нали дърто пе н ди! И колко навремето да е било, като беше преди няколко месеца?

    18:12 26.05.2026

  • 16 еми

    1 0 Отговор
    е ако смесиш бира ракия вино уиски и абсент също се получава едно състояние.
    както и ако решиш да смесиш 3-4 антибиотика

    Коментиран от #21

    18:16 26.05.2026

  • 17 Така се унищожава една държава!

    8 1 Отговор
    На това му се казва "ОПИУМНА ВОЙНА ",така е било и в Китай!
    На нас ни трябва някой като Мао и (доста няма да са съгласни) огради по границите, а не Шенген, за да си опазим ДЕЦАТА !!!

    18:17 26.05.2026

  • 18 Амии

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой мy дpeмe":

    Ти защо му я даде, а сега ривеш?

    18:18 26.05.2026

  • 19 мхмх

    3 0 Отговор
    ако тръгнат да легализират марихуната ще фалират алкохолни магазини, цигари.
    а алкохол означава вино, ракията... цигарите.

    т.е. бая ще ударите бизнеси които си държат един монопол.

    как така ?

    Коментиран от #20

    18:18 26.05.2026

  • 20 мхммх

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "мхмх":

    виж ако хората ги интересуваше здравето на децата мариуаната да е легална.
    но ги интересуват парите затуй на ракия, водка, уиски и антибиотици.
    парите са по важни от здравето тук

    18:20 26.05.2026

  • 21 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "еми":

    Много хубави рецепти ! А,ако добавиш и щипка KCN,за вкус,направо литваш към се.Петър,оня с ключодържателя.

    18:21 26.05.2026

  • 22 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Има вакси и за тях ,нарича се правосъдие ,а не ,да бъдем либерални ,колко пъти се хващат и пускат наркотрафиканти и пласьори ,

    18:29 26.05.2026

  • 23 ха ха

    0 0 Отговор
    тероризирате населението с какви ли не технологични нововъведения за покорство и дебилизъм и после защо имало наркомани и се увеличавали , ами вие ги произвеждате бе "другари борци от институциите " , хората искат да живеят и работят при нормални условия и заплащане което да позволява добър живот , но вас не ви устройва , няма да можете да се величаете като налагате налудничави закони за пълнене на вашите лични сметки

    18:31 26.05.2026

  • 24 Джо пaцyлa

    4 0 Отговор
    🚨🅱️⛔️📛Братът на Рая НаДелян е арестуван в момент на продажба на три вида особено опасна и смъртоносна дрога🔥💊💉‼️

    РаяНаДелян ГЕРБ Пеевски

    И братът на Рая НаДелян се оказа човек на Делян. На това мирише новината на кристали с дъх на трева и вид на фентанил, която не може да пробие в медиите вече пети ден.
    Кристиян Назарян е в ареста и е задържан под стража с решение на съда и по искане на прокуратурата във Варна, защото е особено опасен престъпник. Арестуван е от МВР в момент на продажба на цели три вида особено опасни наркотици – марихуана, хероин и смъртоносния фентанил, които убива милиони годишно по света. Очевидно вече ще убива и в България, във Варна. Разпространението на фентанил не е просто продажба на наркотик, а убийство или опит за такова и то умишлено.

    18:32 26.05.2026

  • 25 безпартиен

    2 0 Отговор
    А сега чакаме информация КОЛКО души в КОЛКО служби се "борят" с разпространението на наркотици в България!?Нед възможно да не се знае кой,колко на кого и кога в една малка България! Нашите т.нар."секретни служби" ако имат информация за вносителите и разпространителите на на наркотици и нищо не са направили,са за УВОЛНЕНИЕ! Ако пък нямат оперативна информация -за какво са ни такива секретни служби с такива служители!Кое е вярното от двете и КАКВО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ РЪКОВОДСТВОТО!?

    18:34 26.05.2026

  • 26 Фют

    1 0 Отговор
    Плейлиста ми е пълен с дрога.
    През 4-5 минути нова и различна и друсам яко и правя кинти.
    Shake your money maker...

    18:39 26.05.2026

