Влак удари училищен автобус в Белгия, има жертви

Неуточнен брой жертви взе тежък инцидент в белгийската област Фландрия, след като влак удари училищен автобус на железопътен прелез тази сутрин, съобщават местни медии, предава БТА.
По информация на някои издания в автобуса са пътували седем деца.
Бариерите и сигнализацията са били включени
От дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че при преминаването на автобуса бариерите са били спуснати, а светлинната сигнализация е светела в червено за приближаващ влак.
В композицията са пътували около сто души, като сред тях няма пострадали.
Подобни инциденти не са рядкост
Според официалната статистика подобни инциденти в Белгия не са рядкост и в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на шофьори, преминаващи през железопътни прелези въпреки забранителната сигнализация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
