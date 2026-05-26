Влак удари училищен автобус в Белгия, има жертви

26 Май, 2026 12:42, обновена 26 Май, 2026 12:52 867 6

Тежък инцидент на прелез във Фландрия

Влак удари училищен автобус в Белгия, има жертви - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Неуточнен брой жертви взе тежък инцидент в белгийската област Фландрия, след като влак удари училищен автобус на железопътен прелез тази сутрин, съобщават местни медии, предава БТА.

По информация на някои издания в автобуса са пътували седем деца.

Бариерите и сигнализацията са били включени

От дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че при преминаването на автобуса бариерите са били спуснати, а светлинната сигнализация е светела в червено за приближаващ влак.

В композицията са пътували около сто души, като сред тях няма пострадали.

Подобни инциденти не са рядкост

Според официалната статистика подобни инциденти в Белгия не са рядкост и в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на шофьори, преминаващи през железопътни прелези въпреки забранителната сигнализация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спонтанен сарказъм

    4 6 Отговор
    ако беше в Русия щеше да е много смешно

    12:52 26.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    7 2 Отговор
    а буса от онея пластмасовите ли са дето васко десето купи за шопите по 100 млн левро на вагон ?

    12:53 26.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    7 3 Отговор
    Русия знае как да удря и удря с пълна сила ☝️

    12:53 26.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Изглежда !

    3 0 Отговор
    Плоскодънните Риби !

    Никога !

    Няма !

    Да Изчезнат !

    13:24 26.05.2026

  • 6 Милен

    4 0 Отговор
    Ако тази случка беше от България, вече щеше да има поне 10 коментара за ,,Ганьо" и за това как на запад всички спазват правилата а само тук е някаква анархия.

    13:25 26.05.2026

