В Черно море! Три танкера са атакувани с дронове край северния турски бряг
28 Май, 2026 14:50 926 19

Катери на Бреговата охрана са изпратени на мястото за оказване на помощ, а всички членове на екипажите на танкерите са в добро състояние, съобщава още Ройтерс

Анатоли Стайков

Има съобщения за атаки с дронове днес срещу три танкера в Черно море в близост до северния турски бряг, предаде агенция Ройтерс, като се позова на турската корабна агенция „Трайбека“, пише БТА.

Танкерът „Джеймс Втори“, плаващ под флага на Палау, който е без товар в момента, се е намирал на около 50 мили (80 км) северно от района Тюркели в Черно море, когато е станал инцидентът, съобщи логистичната компания, която работи основно с кораби, които преминават или оперират в турските пристанища и проливите Босфор и Дарданели.

Танкерите „Алтура“ и „Велора“, плаващи под флага на Сиера Леоне и също без товар, са били атакувани в приблизително същия район, допълва агенцията.

Катери на Бреговата охрана са изпратени на мястото за оказване на помощ, а всички членове на екипажите на танкерите са в добро състояние, съобщава още агенцията, цитирана от Ройтерс.

Русия и Украйна често атакуват пристанища и танкери на другата страна, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна преди повече от четири години. Нито една от двете държави не е поела отговорност за новите предполагаеми атаки, отбелязва Ройтерс.

Турското министерство на транспорта не беше незабавно достъпно за коментар относно инцидентите поради мюсюлманския празник Курбан Байрам.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    3 10 Отговор
    Русия и Украйна нападнаха турския флот.

    14:52 28.05.2026

  • 2 Българин

    8 2 Отговор
    ВСУ провеждат санкции.

    14:52 28.05.2026

  • 3 Пич

    21 5 Отговор
    Когато укрофашистите потопяват корабите на своите съюзници, новината започва с - Русия и Украйна често атакуват.......

    Коментиран от #5

    14:52 28.05.2026

  • 4 Смър на укрите

    15 7 Отговор
    Тези у-ро-ди украински ще ни изтровят. Дано скоро атомната бомба ги приключи

    Коментиран от #17

    14:53 28.05.2026

  • 5 Тихо въшлю!

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #12

    14:55 28.05.2026

  • 6 Мишел

    14 3 Отговор
    Чий ли са тези украински дронове?

    14:55 28.05.2026

  • 7 Военкор

    9 1 Отговор
    Укро-дронове пак са посетили Туансе.

    14:56 28.05.2026

  • 8 георги

    17 4 Отговор
    терористичното бомбенето на товарни кораби без значение къде се намират е запазена марка на укрите и говедароте. Естествено, ако руснаците дори опитат подобно нещо, ще се надигне вой до небесата.

    Коментиран от #10

    14:56 28.05.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    16 1 Отговор
    Това не са инциденти, а си е тероризъм!

    Продължава да се прикрива истината, както и в случая с Варна, защото, и там в основата на всичко са украинци.

    14:56 28.05.2026

  • 10 Хахахаха

    2 14 Отговор

    До коментар #8 от "георги":

    Украинците война не са започнали! Всеки рашист, преминал украинската граница с оръжие в ръка, е окупант.

    14:59 28.05.2026

  • 11 Баламата

    2 1 Отговор
    Щом са празни,значи са отивали да ги пълнят.Значи не са отивали в Украйна.Пък и тя е на север.Три необходими и достатъчни условия ,за да се заключи ,че дроновете са украински.Просто е

    15:01 28.05.2026

  • 12 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тихо въшлю!":

    Винаги се радвам да ти Е.М. на настроението!

    15:03 28.05.2026

  • 13 Механик

    2 0 Отговор
    Абе що така нямате уста да си кажете чии са дроновете?? М?
    Айде, кажете си! Няма много да ги заболи укрите. Те са доказано дебелокожи или както казват турците "гьон-сурат"-ти.

    15:04 28.05.2026

  • 14 Карл Три

    1 0 Отговор
    Когато почнат атаките срещу танкерите от Новоросийск, оставаме без гориво. Поне цената му няма да се вдига, защот просто няма да се продава.

    15:05 28.05.2026

  • 15 Май има кой да гледа

    1 0 Отговор
    Хайде честито на турците! Връща им се тъпкано сега, къде пращаха байрактари. Сега малко разлив че ще им дойде чудесно преди старта на сезона.

    15:06 28.05.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Руснаците още мечтаят за Босфора!
    Дванайсетата руско-турска войната 1878 година беше за. Босфора!
    Ганя си мисли, че са го асвабаждали!

    15:07 28.05.2026

  • 17 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Смър на укрите":

    Ако искаме да си запазим туризма, просто трявба да се съобразяваме с исканията на Украйна и Зеленски. Ако не обслужваме техните инетреси, то нашето черноморие ще стане като в Туапс. 1 метър слой нефт. Зеленски няколко пъти ни предопреди, но търпението му скоро ще се изчерпи. Като се има предвид, как дере братушките, нас направо ще ни размаже.

    15:08 28.05.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Преди три дни руснаците разкриха, че е миниран танкера Arrhenius /вероятно още в пристанището на Антверпен, Белгия/, защото оттам е дошъл в руското пристанище за зареждане на втечнен газ Уст Луга, където трябваше да натовари газ за Турция.

    Явно някой много е ядосан от проваления терористичен акт и атакува насляпо. Всички знаем, КОЙ Е тоя някой! Интересен ще е отговорът на Турция.

    15:09 28.05.2026

  • 19 Щом

    0 0 Отговор
    Урсулите не вдигат много шум , значи дроновете са украински . Ние сме длъжни да мълчим , защото критиката към у крайна обслужва Путин .

    15:11 28.05.2026

