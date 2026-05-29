Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Словакия »
Словакия е против влизането на Украйна в ЕС преди края на войната
  Тема: Украйна

Словакия е против влизането на Украйна в ЕС преди края на войната

29 Май, 2026 05:36, обновена 29 Май, 2026 05:41 613 4

  • украйна-
  • словакия-
  • европейски съюз

Според зам.-председателят на управляващата партия „Смер“, това е само първото условие за присъединяването на Киев

Словакия е против влизането на Украйна в ЕС преди края на войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словакия се противопоставя на присъединяването на Украйна към ЕС, докато конфликтът с Русия не бъде разрешен.

Това съобщи пред вестник „Известия“ Любош Блаха, заместник-председател на управляващата партия „Смер“.

Още новини от Украйна

„Нашата позиция е, че прекратяването на войната е само първото от поредица условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди дори да можем да обмислим присъединяването на тази страна към ЕС“, обясни той пред вестника.

Според политика Словакия реагира негативно на предложенията за приоритетно приемане на Украйна в ЕС, заобикаляйки стандартните процедури. Блаха отбеляза, че самата Братислава се е сблъскала с трудни условия при присъединяването си към съюза. Той отбеляза, че приоритетното присъединяване на Украйна към ЕС е необходимо, за да се използва Киев в борбата срещу Русия.

Блаха подчерта, че според него по-голямата част от Украйна е "част от руския свят" и просто не трябва да бъде част от ЕС.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    6 1 Отговор
    Виждате ли колко е гламав този ЕС, не приема държави като Босна и Херцеговина, Турция, Сърбия, Черна гора, Молдова, но гламавите управленци на ЕС тръгнали да приемат Украйна в този съюз?

    05:51 29.05.2026

  • 2 Факти

    3 0 Отговор
    Словакия е против влизането на Украйна в ЕССР преди края на войната

    06:01 29.05.2026

  • 3 Защото

    7 1 Отговор
    Украина е Русия.

    06:02 29.05.2026

  • 4 А ние

    2 0 Отговор
    като истински мазохисти сме за.

    06:13 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания