Словакия се противопоставя на присъединяването на Украйна към ЕС, докато конфликтът с Русия не бъде разрешен.

Това съобщи пред вестник „Известия“ Любош Блаха, заместник-председател на управляващата партия „Смер“.

„Нашата позиция е, че прекратяването на войната е само първото от поредица условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди дори да можем да обмислим присъединяването на тази страна към ЕС“, обясни той пред вестника.

Според политика Словакия реагира негативно на предложенията за приоритетно приемане на Украйна в ЕС, заобикаляйки стандартните процедури. Блаха отбеляза, че самата Братислава се е сблъскала с трудни условия при присъединяването си към съюза. Той отбеляза, че приоритетното присъединяване на Украйна към ЕС е необходимо, за да се използва Киев в борбата срещу Русия.

Блаха подчерта, че според него по-голямата част от Украйна е "част от руския свят" и просто не трябва да бъде част от ЕС.