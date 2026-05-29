Масирана атака с украински дронове удари Ярославска област

Тази нощ руската Ярославска област, разположена на около 700 км от границата с Украйна, стана обект на нова масирана атака с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА). Това е пореден удар срещу критичната енергийна и логистична инфраструктура в региона през този месец.
Губернаторът Михаил Евраев официално потвърди атаката с дронове. По първоначални данни са били поразени съоръжения за съхранение на гориво, където е избухнал пожар. В района се намират стратегически обекти като голямата нефтена рафинерия „Славнефть-ЯНОС“ и нефтоизпомпващата станция „Ярославъл-3“.
Поради възникналата заплаха и с цел гарантиране на безопасността, местните власти временно затвориха магистралата от Ярославъл в посока Москва. Жители на града съобщават в социалните мрежи за множество силни експлозии и сирени през нощта, свързани с работата на системите за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба.
Официалните руски източници твърдят, че по-голямата част от атакуващите дронове са били неутрализирани, но признават за преки попадения в индустриалната зона. На място работят екипи на Спешна помощ и пожарната. Към момента няма информация за загинали или ранени цивилни граждани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
08:15 29.05.2026
2 путин предай се!
08:15 29.05.2026
3 Хмхмм
08:17 29.05.2026
4 Мурка
08:18 29.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 пак дърпат стария мечок за опашьока
Коментиран от #28
08:19 29.05.2026
7 Ти да видиш
Преди седмица имаше подобен случай с украински дрон в Гърция.
Украинските терористи нападат ежедневно страни на НАТО и изобщо не им пука.
Коментиран от #10
08:20 29.05.2026
8 Швейк
(Ив.Вазов)
08:20 29.05.2026
9 Ев съюз
08:20 29.05.2026
10 Ти да видиш
До коментар #7 от "Ти да видиш":Не са два,а три ударените кораби на руският пиратски флот.
08:22 29.05.2026
11 УДРИИ УДРИИИ
САМО от Мариз Разбира Руският Пияндурник.
08:22 29.05.2026
12 пенсионер
08:22 29.05.2026
13 Путин
08:23 29.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Поредна провокация
08:24 29.05.2026
16 Руснаци
Ххахах, разкрити колко са позорни укрите на фронта хахах, избивани,а това е от 2025 смятай, сега колко още са изчезнали, при бандера
Коментиран от #18, #29
08:25 29.05.2026
17 Лукойл във Волгоград
08:26 29.05.2026
18 Марко Рубио:
До коментар #16 от "Руснаци":Русия губи по 20-25 хиляди убити на месец.Именно убити,а не ранени.
08:28 29.05.2026
19 Дон Корлеоне
08:29 29.05.2026
20 Оракула от Делфи
но знам със сигурност ,че до 5 години Русия ще остане сама
със Северна Корея в Азия с преполвена територия!!!
И също така, че Путин няма да го има на този свят!!!
08:32 29.05.2026
21 Иларион Ковалски
08:32 29.05.2026
22 2222
08:34 29.05.2026
23 Оракула от Делфи
08:36 29.05.2026
24 А МОЧАТА?
08:36 29.05.2026
25 Факти
08:42 29.05.2026
26 Кирило Буданов, разведчик
Дронове над руските градове е най-добрата защита. Запомнете ☝️
08:43 29.05.2026
27 матю хари
08:44 29.05.2026
28 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #6 от "пак дърпат стария мечок за опашьока":Вече ПЕТ години украинските ни братя ръгат и шашавят умрялата мечка ру3ка. Молодци 👍
08:45 29.05.2026
29 Факти
До коментар #16 от "Руснаци":Ако по-малката армия даваше 7 пъти повече жертви войната щеше да свърши за нула време. Къде ви намират... Войната е зациклила пета година защото по-малката армия дава по-малко жертви и така удържа по-голямата армия, която по-лесно попълва по-големите загуби. За да стигнещ до този логически извод дори не е нужно да се ровиш за информация по темата и да слушаш разни "специалисти". То просто е очевидно. Путин губи повече хора защото може да си го позволи. За него те са разходен материал.
08:51 29.05.2026
30 И те кво очакват
По-скоро ще има ядрена война, но крайна никога, никога няма да може да победи.
08:51 29.05.2026