Масирана атака с украински дронове удари Ярославска област

Тази нощ руската Ярославска област, разположена на около 700 км от границата с Украйна, стана обект на нова масирана атака с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА). Това е пореден удар срещу критичната енергийна и логистична инфраструктура в региона през този месец.

Губернаторът Михаил Евраев официално потвърди атаката с дронове. По първоначални данни са били поразени съоръжения за съхранение на гориво, където е избухнал пожар. В района се намират стратегически обекти като голямата нефтена рафинерия „Славнефть-ЯНОС“ и нефтоизпомпващата станция „Ярославъл-3“.

Поради възникналата заплаха и с цел гарантиране на безопасността, местните власти временно затвориха магистралата от Ярославъл в посока Москва. Жители на града съобщават в социалните мрежи за множество силни експлозии и сирени през нощта, свързани с работата на системите за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба.

Официалните руски източници твърдят, че по-голямата част от атакуващите дронове са били неутрализирани, но признават за преки попадения в индустриалната зона. На място работят екипи на Спешна помощ и пожарната. Към момента няма информация за загинали или ранени цивилни граждани.