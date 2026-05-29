Новини
Свят »
Русия »
Масирана атака с украински дронове удари Ярославска област
  Тема: Украйна

Масирана атака с украински дронове удари Ярославска област

29 Май, 2026 08:13, обновена 29 Май, 2026 08:13 860 30

  • масирана атака-
  • ярославска област-
  • украински дронове-
  • украйна-
  • дронове-
  • русия

Нови удари по стратегическа енергийна и логистична инфраструктура в дълбочина на руска територия

Масирана атака с украински дронове удари Ярославска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тази нощ руската Ярославска област, разположена на около 700 км от границата с Украйна, стана обект на нова масирана атака с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА). Това е пореден удар срещу критичната енергийна и логистична инфраструктура в региона през този месец.

Губернаторът Михаил Евраев официално потвърди атаката с дронове. По първоначални данни са били поразени съоръжения за съхранение на гориво, където е избухнал пожар. В района се намират стратегически обекти като голямата нефтена рафинерия „Славнефть-ЯНОС“ и нефтоизпомпващата станция „Ярославъл-3“.

Още новини от Украйна

Поради възникналата заплаха и с цел гарантиране на безопасността, местните власти временно затвориха магистралата от Ярославъл в посока Москва. Жители на града съобщават в социалните мрежи за множество силни експлозии и сирени през нощта, свързани с работата на системите за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба.

Официалните руски източници твърдят, че по-голямата част от атакуващите дронове са били неутрализирани, но признават за преки попадения в индустриалната зона. На място работят екипи на Спешна помощ и пожарната. Към момента няма информация за загинали или ранени цивилни граждани.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    11 14 Отговор
    Удрииии!

    08:15 29.05.2026

  • 2 путин предай се!

    11 20 Отговор
    русия е Агресор!

    08:15 29.05.2026

  • 3 Хмхмм

    7 5 Отговор
    Пак ли студенти?

    08:17 29.05.2026

  • 4 Мурка

    13 6 Отговор
    Златното ВЦ пак се пробва- ТУМАРОУ КИЕВ ЛЕШ----хаста ла виста БЕИБИ

    08:18 29.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пак дърпат стария мечок за опашьока

    19 8 Отговор
    Утре надрусаняка ще ревне , че киев гори и пуши .....

    Коментиран от #28

    08:19 29.05.2026

  • 7 Ти да видиш

    19 7 Отговор
    Вчера два украински морски дрона ( катери) удариха два кораба до Босфора, а още два не се взривиха при контакт с други два на турското крайбрежие ама тук си мълчите и криете.
    Преди седмица имаше подобен случай с украински дрон в Гърция.

    Украинските терористи нападат ежедневно страни на НАТО и изобщо не им пука.

    Коментиран от #10

    08:20 29.05.2026

  • 8 Швейк

    6 1 Отговор
    Не се гаси туй що не гасне...
    (Ив.Вазов)

    08:20 29.05.2026

  • 9 Ев съюз

    8 6 Отговор
    Това не са нарк...а хората на стармър

    08:20 29.05.2026

  • 10 Ти да видиш

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Ти да видиш":

    Не са два,а три ударените кораби на руският пиратски флот.

    08:22 29.05.2026

  • 11 УДРИИ УДРИИИ

    8 6 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    САМО от Мариз Разбира Руският Пияндурник.

    08:22 29.05.2026

  • 12 пенсионер

    7 7 Отговор
    Скоро украинските дронове ще започнат да падат и по главите на глупавите руснаци.

    08:22 29.05.2026

  • 13 Путин

    3 2 Отговор
    Ал би бек...

    08:23 29.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Поредна провокация

    6 8 Отговор
    Задължително ще последва отговор. Десетократно по - силен. Вината е на западният свят които не само оправдава тези действия, но подстрекава зелката да продължи , финансира ударите , сочи координатите на обектите , доставя боеприпасите , и дори недопустимото , оправдава ги

    08:24 29.05.2026

  • 16 Руснаци

    2 8 Отговор
    Своя оценка дава и пенсионираният американски полковник, бивш съветник на министъра на отбраната на САЩ и в Пентагона Дъглас Макгрегър, който плътно следи хода на войната в Украйна. „Що се отнася до руската страна, винаги съм вярвал, че са загинали между 90 000 и 100 000 души“, каза той в интервю за водещия и блогър от САЩ Андрю Наполитано. Макгрегър оцени броя на руските ранени на 300 000-400 хиляди. Загубите на руската армия на фронта са 7 пъти по-малки от украинските загуби, смята той.

    Ххахах, разкрити колко са позорни укрите на фронта хахах, избивани,а това е от 2025 смятай, сега колко още са изчезнали, при бандера

    Коментиран от #18, #29

    08:25 29.05.2026

  • 17 Лукойл във Волгоград

    2 0 Отговор
    🔥💥🔥💥🔥💥

    08:26 29.05.2026

  • 18 Марко Рубио:

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Руснаци":

    Русия губи по 20-25 хиляди убити на месец.Именно убити,а не ранени.

    08:28 29.05.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Хаяско го закъса.

    08:29 29.05.2026

  • 20 Оракула от Делфи

    6 6 Отговор
    Не знам дали Зеленски ще постигне мир в Украйна ,в скоро време ,
    но знам със сигурност ,че до 5 години Русия ще остане сама
    със Северна Корея в Азия с преполвена територия!!!
    И също така, че Путин няма да го има на този свят!!!

    08:32 29.05.2026

  • 21 Иларион Ковалски

    5 5 Отговор
    Това в крайна сметка са добри новини, защото ще предизвикат ескалация на конфликта и по-скорошно ликвидиране на настояща Украйна като държава. Жалко, че Лвов и части от Киев ще трябва да се сторят наново.

    08:32 29.05.2026

  • 22 2222

    4 4 Отговор
    Русия губи войната. Вече е очевидно.

    08:34 29.05.2026

  • 23 Оракула от Делфи

    2 6 Отговор
    Явно включването на Украйна в Руската Федерация като процес се ускорява. Елиминирането на Украйна като самостоятелна държава е на практика факт. Лондон ще има проблем, голям проблем.

    08:36 29.05.2026

  • 24 А МОЧАТА?

    3 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    08:36 29.05.2026

  • 25 Факти

    3 1 Отговор
    Най-несигурната Русия за последните 80 години. Пълен провал за Путин.

    08:42 29.05.2026

  • 26 Кирило Буданов, разведчик

    3 1 Отговор
    Казва се Превантивен удар на Възмездието !!!
    Дронове над руските градове е най-добрата защита. Запомнете ☝️

    08:43 29.05.2026

  • 27 матю хари

    4 1 Отговор
    Русийката си заминава, даже оранжевия идиот Тръмп не можа да й помогне. Просто Европа се събуди.

    08:44 29.05.2026

  • 28 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "пак дърпат стария мечок за опашьока":

    Вече ПЕТ години украинските ни братя ръгат и шашавят умрялата мечка ру3ка. Молодци 👍

    08:45 29.05.2026

  • 29 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Руснаци":

    Ако по-малката армия даваше 7 пъти повече жертви войната щеше да свърши за нула време. Къде ви намират... Войната е зациклила пета година защото по-малката армия дава по-малко жертви и така удържа по-голямата армия, която по-лесно попълва по-големите загуби. За да стигнещ до този логически извод дори не е нужно да се ровиш за информация по темата и да слушаш разни "специалисти". То просто е очевидно. Путин губи повече хора защото може да си го позволи. За него те са разходен материал.

    08:51 29.05.2026

  • 30 И те кво очакват

    0 0 Отговор
    Русия да се предаде и да вдигне ръце?
    По-скоро ще има ядрена война, но крайна никога, никога няма да може да победи.

    08:51 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания